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В Украине усилен контроль на дорогах и в зонах отдыха граждан, - Нацполиция

Правоохранители усилили патрулирование дорог и зон отдыха граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

За порядком на дорогах и в рекреационных зонах следят как пешие, так и автопатрули полиции и Нацгвардии.

"Нацеливает работу патрульных нарядов, групп реагирования патрульной полиции на жесткий контроль соблюдения правил дорожного движения, особенно что касается управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также необходимо увеличить присутствие полицейских у зон отдыха, водоемов и в курортных зонах и морских побережьях в южных регионах государства", - отметил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

В Украине усилен контроль на дорогах и в зонах отдыха граждан, - Нацполиция 01
В Украине усилен контроль на дорогах и в зонах отдыха граждан, - Нацполиция 02
В Украине усилен контроль на дорогах и в зонах отдыха граждан, - Нацполиция 03
В Украине усилен контроль на дорогах и в зонах отдыха граждан, - Нацполиция 04
В Украине усилен контроль на дорогах и в зонах отдыха граждан, - Нацполиция 05

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Автор: 

Пасха (355) Нацполиция (16437) Фацевич Александр (106)


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Топ комментарии
+4
Да... В эти пасхальные праздники мзда полицейскому начальству за наряд дежурства на автодорогах будет дороже. Особенно за места где есть кусты
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02.05.2021 13:09
+2
А я прямо сейчас как раз вдоль побережья собрался мотнуться... Как раз в такие зоны... Ладно, я таки трезвый. Заодно проверим реакцию новенького антирадара на ТруКамы.
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02.05.2021 13:09
+2
Христос Воскрес!! Ти там занадто не газуй,пам"ятай ЧК,тобто поліція ,не дремлет!!!)))
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02.05.2021 13:11
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Ну да, мы же без полиции поубиваемся нафиг.
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02.05.2021 13:08 Ответить
Два часа назад проехал вдоль горпляжа мариупольского, а там у нас какая-то зоня есть странная. Вроде как продолжение пляжа, но не пляж, там трава, а не песок и свайное сооружение у кромки воды. Так вот там- яблоку упасть негде! Народу валом и мангалы полыхают, в количествах. Как мне кажется- там полиция не помешает, к вечеру. Очень даже не помешает. Уж больно много компаний разных...
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02.05.2021 13:13 Ответить
Полиция должна помешать людям отдохнуть по полной? Это бесчеловечно!
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02.05.2021 13:15 Ответить
Да-да... не надо сейчас по-полной. Народ уж больно угрюмый, в последнее время, как я заметил. Если по полной, то... Короче- не надо!
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02.05.2021 13:16 Ответить
Пар выпустят.
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02.05.2021 13:22 Ответить
Тільки що проглянув місцеві новини. В Кирилівці вже повно відпочиваючих. Мона подивитись через вебку, але ліньки шукати.
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02.05.2021 13:22 Ответить
Да??? Это хорошо, можэ и у нас уже побережье начало оживать. Сейчас проверю...
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02.05.2021 13:24 Ответить
Да... В эти пасхальные праздники мзда полицейскому начальству за наряд дежурства на автодорогах будет дороже. Особенно за места где есть кусты
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02.05.2021 13:09 Ответить
А я прямо сейчас как раз вдоль побережья собрался мотнуться... Как раз в такие зоны... Ладно, я таки трезвый. Заодно проверим реакцию новенького антирадара на ТруКамы.
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02.05.2021 13:09 Ответить
Христос Воскрес!! Ти там занадто не газуй,пам"ятай ЧК,тобто поліція ,не дремлет!!!)))
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02.05.2021 13:11 Ответить
Воистину Воскрес! Благодарю, я буду осторожен.
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02.05.2021 13:15 Ответить
Поехал бы ты лучше туристом в Турцию, чем родных мусоров своим присутствием нервировать... -- к своему кораблику поближе... -- чуть попустило с карантином -- а ты уже сразу на борту! *)
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02.05.2021 13:12 Ответить
Какое там... не поеду. В любой момент могут на другое судно отозвать, пообещали небольшой цементовоз новенький. По Зап. Европе шляется.
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02.05.2021 13:14 Ответить
-- поддержал! *)
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02.05.2021 13:19 Ответить
"Наша полиция ,нас бережёт!!Сначала посадит ,потом стережёт! " !!!)))
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02.05.2021 13:09 Ответить
Мент не дремлет! -- он спит...
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02.05.2021 13:13 Ответить
Поперло ментам. Об одном жалеют - не разрешили электрошокеры, а то бы они оторвались.
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02.05.2021 13:17 Ответить
"мы вам спокойно отдохнуть не дадим " или "берите побольше лавандоса в поездки..."
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02.05.2021 14:24 Ответить
 
 