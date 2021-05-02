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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за минувшие сутки от COVID-19 умерли 17 человек, выявили 177 новых случаев заражения. ИНФОГРАФИКА

В столице Украины за минувшие сутки зафиксировано 117 случаев заболевания COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

17 человек умерли от коронавирусной инфекции (в целом 4643)

Госпитализировали 34 больных, и 151 – с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

За минувшие сутки один человек преодолел коронавирус (в целом 124 435).

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В Киеве за минувшие сутки от COVID-19 умерли 17 человек, выявили 177 новых случаев заражения 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25495) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Киеве за минувшие сутки от COVID-19 умерли 17 человек, выявили 177 новых случаев заражения - Цензор.НЕТ 5859
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02.05.2021 13:45 Ответить
Больше интересует сколько в Киеве за минувшие сутки умерло или выздоровело от сердечно сосудистых заболеваний.
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02.05.2021 13:48 Ответить
Почему за 30лет не можем жить как в Швейцарии Натану не интересно?
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02.05.2021 15:03 Ответить
Так я давно это знаю ! Всё дело во вшах и гнидах при власти, которых развелось столько, что простой гребёнкой не вычесать ! Япония и Гармания были разрушены после войны до основания. Природных ресурсов у этих стран скудный запас. А посмотрите на ихнюю экономику, которая востановилась и выбилась в лидеры за ооочень короткий срок !
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02.05.2021 15:13 Ответить
 
 