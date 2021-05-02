В Киеве за минувшие сутки от COVID-19 умерли 17 человек, выявили 177 новых случаев заражения. ИНФОГРАФИКА
В столице Украины за минувшие сутки зафиксировано 117 случаев заболевания COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
17 человек умерли от коронавирусной инфекции (в целом 4643)
Госпитализировали 34 больных, и 151 – с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
За минувшие сутки один человек преодолел коронавирус (в целом 124 435).
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Натан Сергиенко
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