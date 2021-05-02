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Новости Трагедия в Одессе
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Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов. ФОТОрепортаж

В центре Одессы сотни людей собрались для чествования памяти евромайдановцев Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, застреленных 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Сообщается, что более 500 человек сейчас находятся в районе Соборной площади, где 7 лет назад проукраинские активисты собрались для проведения марша "За единство Украины", который не смогли провести из-за нападения сепаратистов.

В 2014 году у указанной площади погибли Иванов и Бирюков - первые жертвы конфликта, переросшего в массовые беспорядки.

Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 01

Сегодня люди собрались у импровизированного мемориала, обустроенного на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской. Здесь к металлическому ограждению прикреплены сине-желтые и красно-черные полотнища, а также фотографии двух активистов.

Священники отслужили молебен, после чего люди начали возлагать цветы к мемориалу.

По данным местного издания usionline, патриотические организации Одессы объединились для совместного марша на 2 мая. Они пройдут от Соборной площади до парка Шевченко. Люди скандируют: "Одна єдина Україна", "Мир в Одесі — наша справа".

Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 02
Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 03
Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 04
Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 05
Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 06
Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 07

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работу правоохранителей на Куликовом поле в Одессе координирует Яровой. Грубых нарушений закона не зафиксировано, - МВД. ФОТО

Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 08
Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 09
Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 10

По данным местного издания "Думская", в настоящее время проходят также мероприятия на Куликовом поле в Одессе. Площадь оцеплена правоохранителями, на месте присутствует полиция диалога. На входе предлагают маски, а на самой площади через громкоговоритель объявляют о необходимости соблюдать нормы карантина. Однако присутствующие в том числе на акции народные депутаты игнорируют эти просьбы.

Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 11

Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 12

Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 13

Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов 14

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленскому, Дмитруку, Леонову надо посмотреть заявление сгоревшего в Доме профсоюзов Кушнарева, прежде чем сожалеть о "жертвах", - Бутусов. ВИДЕО

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Также смотрите: Закревская ответила Зеленскому: Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе - россиянин Фоминов. ФОТО

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акция (2425) Одесса (7870)


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Топ комментарии
+122
Респект Патриотам!
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02.05.2021 14:35
+90
Зашел в Одессе Новую линию , и на кассе девочка заговорила на українській мові ! Це було так приємно, так природньо , так .... правильно! А як по іншому? Це наша земля, це Україна.!
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02.05.2021 14:44
+81
Приятно очень увидеть этих Людей и ничтожную кучку отщепенцев воющих ватным воем у Дома Профсоюзов ! СЛАВА УКРАИНЕ ! Победим обязательно !
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02.05.2021 14:42
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Удалили?
Повторю: Земразине до сих пор не понятно, кто же это виноват, что убили двух наших патриотов!?
Кусок дебила, .лядь!
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02.05.2021 21:02 Ответить
Дякую всім патріотичним силам , що ЗАХИСТИЛИ Одесу !!! Страшно собі уявити , щоб було !!! ДЯКУЮ СПРАВЖНІМ ОДЕСІТАМ !!! Гоніть ту опожопівську наволочь зі свого міста
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02.05.2021 21:13 Ответить
Дякуємо, брати, що не дали тому гадючнику розповстися!
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02.05.2021 22:50 Ответить
Бойка скотина, что он все время пасётся в Одессе
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02.05.2021 23:06 Ответить
Скорик непосредственно виновен в том, что произошло 2 мая в Одессе . И сейчас эта лживая мразь стоит со скорбной рожей. Да ему плевать на всех погибших за русский мир в том числе. Его титушня избивала журналистов возле обл совета, потом сели в автобус и уехали в его санаторий.Сама это видела. Эти же титушки в связке с ментами устроили побоище в Одессе и убили двоих ультрас 2 мая. Хотели большой крови, страха, они этот страх и получили - только обделались в результате сами.
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02.05.2021 23:19 Ответить
100 відсотків, все так.

рашистская срань,кремлядь и коллаборанты в Украине надрачивали на повторение в Харькове,потом в Одессе своих сценариев,раннее успешно реализованных ими в Донецке и Луганске, но что-то пошло не так...

Слава Украине!
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02.05.2021 23:25 Ответить
Героям слава!
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02.05.2021 23:34 Ответить
Десь тут гуляло фото як опозажоповець Бойко преклонивши коліно перед
фотками згорівших бандюкив,розігрує велику печальку та скорбрту! Ганьба!
Одесіти героїчно відстояли місто від кацапської бухли! Шкода цих двох хлопців,
велике співчуття іх близьким! Марш українських патріотів славного міста Одеси
показав всьому світові і особливо кремлівським плешивцям,що якщо зайдете то
вже вийдите № 200! Слава Україні,Слава Одеситам,Героям Слава!Львів з Вами!
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03.05.2021 17:48 Ответить
Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів - Цензор.НЕТ 1507 https://censor.net/ru/user/52333 - в Харькове,потом в Одессе сценарии,раннее успешно реализованные ими в Донецке и Луганске не получились из за критически низкого количества люмпена и особо христанутих психопатов

Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів - Цензор.НЕТ 691 Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів - Цензор.НЕТ 4669
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03.05.2021 05:34 Ответить
Выводы из собственных наблюдений - живу я тут, понимаете. Вата Одессы и вообще Бессарабии очень отличается от ваты Даунбаса. Одесская при всей сврей кацапско-манкуртовской недоимперскости состоит и хитрожопых элементов, которые побывали в Европе и даже в США, или Канаде. Имеют там родственников и знакомых. Им есть что сравнить, т.к. и "жисть" в Кацапии-матери они тоже хорошо знают. Им при всей, усвоенной от монгольских предков, ненависти к Украине и украинцам, категорически не нужны ни *****, ни его Росися. Так что Новоотсосии на самом деле хочет вовсе не большинство одесского ватного населения. А что касается "народа" Даунбаса, то там на самом деле сракоголовое большинство после 7 лет кацапского господства сракоголовым и осталось, т.к. за всю свою подлую жизнь, начиная от сралинских времен, другой ее не знает и знать не хочет.
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03.05.2021 08:30 Ответить
Потрясно! Але характерістика точна! Ну вміють одесити
викручуватися тверезо дивлячись навколо себе.Молодці!
" при всей своей еврейско кацапско-манкуртовской недо-
имперскости+хитрожопые элементы"- класно сказано!
Такий там народ! Не запроданець! Розігнали кацапське
кодло! За це одесітам почет і повага за сміливість!!!
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03.05.2021 18:09 Ответить
Дом профсоюзов (бывший обком КПSS и сралинюгенда) еще дымился, а я уже тогда говорил - хорошо, но мало! Надо было закоптить этих совково-кацапских падл хотя бы несколько сотен, чтоб кацапской нечисти вдруг резко захотелось убраться на историческую родину угро-финских болот и тундры и бояться даже думать о како-то ******** Новоотсосии. А заодно и мусорный гадюшник не мешало еще тогда хорошо почистить.
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03.05.2021 08:15 Ответить
Одесситы молодцы,а вот шалман ОПожопы стоило забить битами!!!!!!!!!
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03.05.2021 08:37 Ответить
Порада "опожопам" не рипатися, бо щезнуть з України в будь-якому разі.
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03.05.2021 09:28 Ответить
опзж деструктивний елемент *****.
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03.05.2021 10:11 Ответить
Главный итог событий 2 мая в Одессе - это горестный вой кацапов, длящийся уже год. Скорбь у них - нечеловеческая. От Калининграда до Владивостока оплакивает Россия-Ватушка геноцыд на сорок персон, попутно ******** в приступе горя «Боинг» с пассажирами на шесть геноцыдов и устроив многотысячную резню на территории соседней страны, где уже в килогеноцыдах скоро придется результат измерять. Организаторы этого плача с российской стороны, плакальщики-десятники, плакальщики-сотники и плакальщики-тысячники внимательно прислушиваются к уровню стона и контролируют децибелы на эквалайзере. Потому что как только уровень плача уменьшится, окажется что очередной бурятский «держи-батон-хуев» не хочет гореть в танке, а хочет работать, жениться и любить жену, став подлой пятой колонной и национал-предателем. А этого допустить никак нельзя. Поэтому геноцыд в Одессе сакрален, и плакать кацапы будут еще лет сто (если, конечно, у них столько времени будет). С каждым годом рыдать все горше и горше, возможно даже привлекая для плаканья высокооплачиваемых иностранных артистов и целые цирковые коллективы. Не исключена и колонна "ветеранов одесского геноцыда" для парадов на Красной площади.
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03.05.2021 10:25 Ответить
у кацапья только вперде,в перьми то есть,в клубе сгорело 156 человек...
И ничего, всем плевать, бабы ишчо нарожаютЬ...а сожженные заживо дети в других рассеянских ******,в кемеровской кинотеатре?
А чуть ли не ежемесячные пожары в домах престарелых по всей паРаше, где немощные старики горят десятками и сотнями? Всем ********** плевать, кроме родных сожженых ими заживо...

А здесь спровоцированная ими же и их подручными в Украине, в одесском доме профсоюзов трагедия вот уже который год им просто жить не даёт, крокодильи слезы и лживые завывания,страдания и стенания ватной говно-массы слышны вначале мая из каждого кацапо-ордынского зомбо-ящика...мрази рашистские.
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03.05.2021 11:48 Ответить
свои потери они только тогда заметят, когда из шести касс в супермаркете Читы будет работать лишь одна. Да и то, не возмутятся, а пожмут плечами и покорно станут в очередь. Когда кацапская **** воет по собственным утопленным в бочке щенкам - ей не своих детенышей жалко, а что хорошее мясо просто так пропало.
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03.05.2021 15:54 Ответить
Гарний аналіз! Про майбутне теж треб думати!
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03.05.2021 17:52 Ответить
ОДЕССА 2 мая…
Просто напомню… 2 мая 2014 в Одессе, примерно в 16 часов украинская колонна столкнулись с толпой пророссийских боевиков, которых специально направили для провокации столкновений и картинки в российских СМИ… Тот день был футбольным в Одессе, а где много людей там проще всего устроить провокацию… Организатором провокаций и нападения на украинских активистов был гражданин России - Алексей Фоминов… «Фоминов Алексей Алексеевич, гражданин РФ, военный, командир незаконно созданного, вооруженного и контролируемого РФ формирования - ОБрОН «Одесса», обвиняемый в убийстве, разбое и похищении мирных жителей. Этот Фоминов и был комендантом Куликова Поля»… Понаехавшие российские провокаторы не учли то, насколько Одесса проукраинский город… Когда на демонстрантов начали лететь камни и бутылки, Игорь Иванов вместе со своим товарищем Сергеем Стерненко и другими патриотами Украины, без оружия, камней и прочей ерунды, вышли на встречу боевикам... Именно тогда прозвучал первый выстрел… Пуля калибра 5,45 мм стала для Игоря Иванова смертельной… Стрелявшим и обвиняемым в убийстве оказался Виталий Будько, который позже получил убежище в России. Вот именно убийство украинского патриота Игоря Иванова и спровоцировало демонстрантов на разгром Куликова Поля с ещё хужими последствиями… Такой был ответ украинской Одессы на провокацию России… «Русский мир» в Одессе был уничтожен именно 2 мая 2014 года… ОДЕССА - УКРАИНА… И если бы в этот день в Одессе не была остановлена русская весна, то Одесса (а может быть, и не только Одесса) стала бы для Украины такой же фантомной болью, как стали Крым, Донецк и Луганск… ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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03.05.2021 15:00 Ответить
среди месной ваты без устали крутят легенды про страшное сборище диких бендеровцев, наполовину состоявшее из завернутых в украинские флаги первокурсниц, и про *** пойми откуда взявшихся организованных любителей раисы в касках, брониках и с огнестрелом, удивительно координированно взаимодействующих с мусорами. Но не упоминая как мордатые боевики в балаклавах вели огонь на поражение из-за спин этих мусоров. Из-за щитов обнадеженных поворотом судьбы акабов, которые тогда еще не понимали, шо изменилось уже все и насовсем (и гыгыкали, небось, твари ******, прикрывая щитами террористов иностранного государства - типа щас устроим бунташному быдлу тяньаньмынь, а потом папа вернется из ростова и выдаст всем премии). Москали не в курсе, шо это не первая вылазка кацапских раков в Одессе была. Предыдущая попытка навешать аквафрешевских тряпок на админздания, захватывая за мелкий прайс территорию государства для иностранного спонсора в застенчивом дамбасском стиле, закончилась поджопниками от одесситов и свистом на третье марта. Никто тогда не погиб, и даже никого не побили, все закончилось анекдотом. Но ватники же не понимают тонкого джентльменского одесского юмора, им для понимания нужны черные шутки в стиле Тома и Джерри, когда тебе на голову с неба падает наковальня.
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03.05.2021 15:50 Ответить
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