Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов. ФОТОрепортаж

В центре Одессы сотни людей собрались для чествования памяти евромайдановцев Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, застреленных 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Сообщается, что более 500 человек сейчас находятся в районе Соборной площади, где 7 лет назад проукраинские активисты собрались для проведения марша "За единство Украины", который не смогли провести из-за нападения сепаратистов.

В 2014 году у указанной площади погибли Иванов и Бирюков - первые жертвы конфликта, переросшего в массовые беспорядки.

Сегодня люди собрались у импровизированного мемориала, обустроенного на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской. Здесь к металлическому ограждению прикреплены сине-желтые и красно-черные полотнища, а также фотографии двух активистов.

Священники отслужили молебен, после чего люди начали возлагать цветы к мемориалу.

По данным местного издания usionline, патриотические организации Одессы объединились для совместного марша на 2 мая. Они пройдут от Соборной площади до парка Шевченко. Люди скандируют: "Одна єдина Україна", "Мир в Одесі — наша справа".













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По данным местного издания "Думская", в настоящее время проходят также мероприятия на Куликовом поле в Одессе. Площадь оцеплена правоохранителями, на месте присутствует полиция диалога. На входе предлагают маски, а на самой площади через громкоговоритель объявляют о необходимости соблюдать нормы карантина. Однако присутствующие в том числе на акции народные депутаты игнорируют эти просьбы.











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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

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