Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов. ФОТОрепортаж
В центре Одессы сотни людей собрались для чествования памяти евромайдановцев Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, застреленных 2 мая 2014 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Сообщается, что более 500 человек сейчас находятся в районе Соборной площади, где 7 лет назад проукраинские активисты собрались для проведения марша "За единство Украины", который не смогли провести из-за нападения сепаратистов.
В 2014 году у указанной площади погибли Иванов и Бирюков - первые жертвы конфликта, переросшего в массовые беспорядки.
Сегодня люди собрались у импровизированного мемориала, обустроенного на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской. Здесь к металлическому ограждению прикреплены сине-желтые и красно-черные полотнища, а также фотографии двух активистов.
Священники отслужили молебен, после чего люди начали возлагать цветы к мемориалу.
По данным местного издания usionline, патриотические организации Одессы объединились для совместного марша на 2 мая. Они пройдут от Соборной площади до парка Шевченко. Люди скандируют: "Одна єдина Україна", "Мир в Одесі — наша справа".
По данным местного издания "Думская", в настоящее время проходят также мероприятия на Куликовом поле в Одессе. Площадь оцеплена правоохранителями, на месте присутствует полиция диалога. На входе предлагают маски, а на самой площади через громкоговоритель объявляют о необходимости соблюдать нормы карантина. Однако присутствующие в том числе на акции народные депутаты игнорируют эти просьбы.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.
2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.
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Повторю: Земразине до сих пор не понятно, кто же это виноват, что убили двух наших патриотов!?
Кусок дебила, .лядь!
рашистская срань,кремлядь и коллаборанты в Украине надрачивали на повторение в Харькове,потом в Одессе своих сценариев,раннее успешно реализованных ими в Донецке и Луганске, но что-то пошло не так...
Слава Украине!
фотками згорівших бандюкив,розігрує велику печальку та скорбрту! Ганьба!
Одесіти героїчно відстояли місто від кацапської бухли! Шкода цих двох хлопців,
велике співчуття іх близьким! Марш українських патріотів славного міста Одеси
показав всьому світові і особливо кремлівським плешивцям,що якщо зайдете то
вже вийдите № 200! Слава Україні,Слава Одеситам,Героям Слава!Львів з Вами!
викручуватися тверезо дивлячись навколо себе.Молодці!
" при всей своей еврейско кацапско-манкуртовской недо-
имперскости+хитрожопые элементы"- класно сказано!
Такий там народ! Не запроданець! Розігнали кацапське
кодло! За це одесітам почет і повага за сміливість!!!
И ничего, всем плевать, бабы ишчо нарожаютЬ...а сожженные заживо дети в других рассеянских ******,в кемеровской кинотеатре?
А чуть ли не ежемесячные пожары в домах престарелых по всей паРаше, где немощные старики горят десятками и сотнями? Всем ********** плевать, кроме родных сожженых ими заживо...
А здесь спровоцированная ими же и их подручными в Украине, в одесском доме профсоюзов трагедия вот уже который год им просто жить не даёт, крокодильи слезы и лживые завывания,страдания и стенания ватной говно-массы слышны вначале мая из каждого кацапо-ордынского зомбо-ящика...мрази рашистские.
Просто напомню… 2 мая 2014 в Одессе, примерно в 16 часов украинская колонна столкнулись с толпой пророссийских боевиков, которых специально направили для провокации столкновений и картинки в российских СМИ… Тот день был футбольным в Одессе, а где много людей там проще всего устроить провокацию… Организатором провокаций и нападения на украинских активистов был гражданин России - Алексей Фоминов… «Фоминов Алексей Алексеевич, гражданин РФ, военный, командир незаконно созданного, вооруженного и контролируемого РФ формирования - ОБрОН «Одесса», обвиняемый в убийстве, разбое и похищении мирных жителей. Этот Фоминов и был комендантом Куликова Поля»… Понаехавшие российские провокаторы не учли то, насколько Одесса проукраинский город… Когда на демонстрантов начали лететь камни и бутылки, Игорь Иванов вместе со своим товарищем Сергеем Стерненко и другими патриотами Украины, без оружия, камней и прочей ерунды, вышли на встречу боевикам... Именно тогда прозвучал первый выстрел… Пуля калибра 5,45 мм стала для Игоря Иванова смертельной… Стрелявшим и обвиняемым в убийстве оказался Виталий Будько, который позже получил убежище в России. Вот именно убийство украинского патриота Игоря Иванова и спровоцировало демонстрантов на разгром Куликова Поля с ещё хужими последствиями… Такой был ответ украинской Одессы на провокацию России… «Русский мир» в Одессе был уничтожен именно 2 мая 2014 года… ОДЕССА - УКРАИНА… И если бы в этот день в Одессе не была остановлена русская весна, то Одесса (а может быть, и не только Одесса) стала бы для Украины такой же фантомной болью, как стали Крым, Донецк и Луганск… ГЕРОЯМ СЛАВА!!!