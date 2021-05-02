Мужчина, использовавший запрещенную символику в Одессе, дает объяснения в отделе полиции. Возбуждено уголовное производство, - правоохранители

Одесские правоохранители начали уголовное производство по факту использования жителем Одессы запрещенной законами Украины символики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Отмечается, что мужчина был остановлен на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики.

"Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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