Мужчина, использовавший запрещенную символику в Одессе, дает объяснения в отделе полиции. Возбуждено уголовное производство, - правоохранители
Одесские правоохранители начали уголовное производство по факту использования жителем Одессы запрещенной законами Украины символики
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Отмечается, что мужчина был остановлен на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики.
"Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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+48 Максим Мельніченко
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+14 уаыау
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+14 Valery Greff
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Может это очередная ,,,разработка,,,полиции
Чтобы не забыли идет декоммунизация
Население до 35 лет не знеет кто такой ленин
Пора занятся украинизацией
Гос чинуша -- владееш украиским работай не владееш
Приходи когда выучиш
пособников януковича
Чтобы иметь отличие от майдановцев
Зашли в военторг а там бухты георгиевсклй ленты
Взяли порезали и повязки надели на руку
Зато год журналистам и ,,активистам,,
Было работы
А 25 лет никто не видел георгиевскую ленту
Житель Киева гулял по Львову в шапке-ушанке, на которой изображены советская звезда с серпом и молотом. Полиция возбудила уголовное дело.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Там рассказали, что 28 декабря в 16.30 полиция получила сообщение, что в одном из кафе на улице Валовой находится человек в шапке с коммунистической символикой.
Полицейские прибыли на место происшествия и установили личность 19-летнего владельца запрещенной шапки. Саму шапку с кокардой изъяли.
Правоохранители возбудили дело по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса.
Максимальная санкция статьи - лишение свободы на 5 лет с конфискацией имущества."