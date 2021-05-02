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Мужчина, использовавший запрещенную символику в Одессе, дает объяснения в отделе полиции. Возбуждено уголовное производство, - правоохранители

Мужчина, использовавший запрещенную символику в Одессе, дает объяснения в отделе полиции. Возбуждено уголовное производство, - правоохранители

Одесские правоохранители начали уголовное производство по факту использования жителем Одессы запрещенной законами Украины символики

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Отмечается, что мужчина был остановлен на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики.

"Сейчас он дает объяснения по этому поводу в отделе полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Автор: 

коммунизм (287) Одесса (7870) Нацполиция (16437) символика (298)


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Топ комментарии
+48
Серп и молот,
Смерть и голод
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02.05.2021 15:00
+14
Продублировать эту символику у него на лбу ...
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02.05.2021 15:06
+14
"Хочешь жни, а хочешь куй..."
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02.05.2021 15:10
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Горіла вата палала.
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02.05.2021 15:38 Ответить
Штирлиц шёл по улицам Берлина. Что-то выдавало в нём советского разведчикка: то ли ППШ на плече, то ли будёновка на голове, то ли парашют влачащийся за спиной, то ли гармошка в руках...
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02.05.2021 15:40 Ответить
в топку паровоза,падлу цавецкую
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02.05.2021 15:46 Ответить
Попався кацапській дурень.
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02.05.2021 15:57 Ответить
Чувак йшов по вулиці Колонтаївсьій, це не честь тієї повії? Тоді пофіг його символика.
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02.05.2021 15:59 Ответить
нужно кастрировать, с использованием предметов изображённых на этой символике...
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02.05.2021 16:11 Ответить
Обсуждаем не зная что
Может это очередная ,,,разработка,,,полиции
Чтобы не забыли идет декоммунизация
Население до 35 лет не знеет кто такой ленин
Пора занятся украинизацией
Гос чинуша -- владееш украиским работай не владееш
Приходи когда выучиш
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02.05.2021 16:13 Ответить
яких придурків наразі цікавить якийсь жовтневий переворот? Для того, щоб був подібний переворот - потрібні зоча б сильні партійні чи ідейні течії. А тут ідея лише як накрастися. Ото лише на зеленський переворот і годні.
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02.05.2021 16:40 Ответить
В нас в Рівному гєоргієвскіє лєнточкі і зіркові прапори з СРСР прямо в центрі на мозаїці ще з 1983 року до 700 річчя міста висять.. і нічо.. ніхто нє вазмущаєцца=)))
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02.05.2021 16:58 Ответить
Чоловік, котрий використовував заборонену символіку в Одесі, дає пояснення у відділі поліції. Порушено кримінальне провадження, - правоохоронці - Цензор.НЕТ 7564
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02.05.2021 17:22 Ответить
Оно такое облезлое (судя по фото), что угадать там звёздный флаг СССР могут только ценители (или те, кто видел этот коллаж в лучшие его времена ).
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02.05.2021 19:19 Ответить
Пане Филлипп. а Ви й такі як Ви в Рівному на що? Щоб чекати "що хтось прийде та порядок наведе " ? Та ні хто не наведе у Вас порядок окрім вас самих.
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02.05.2021 17:39 Ответить
Найцікавіше, я сам на це звернув увагу лише тиждень тому.. Реально не приглядався.. Не впадає в око.. Це величезене творіння... Але якось у дуже сонячний день просто почав розглядати=)) Вразило, не то слово.. Центр міста
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02.05.2021 17:53 Ответить
300 рублей - тоже деньги
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02.05.2021 17:57 Ответить
ось іще одне на бан кріпко наривається https://twitter.com/superpiston1
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02.05.2021 18:18 Ответить
Знаете как георгиевская лента стала символом
пособников януковича
Чтобы иметь отличие от майдановцев
Зашли в военторг а там бухты георгиевсклй ленты
Взяли порезали и повязки надели на руку
Зато год журналистам и ,,активистам,,
Было работы
А 25 лет никто не видел георгиевскую ленту
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02.05.2021 18:37 Ответить
За зигу легкая хулиганка, за совковую символику уголовка, всё понятно.
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02.05.2021 18:46 Ответить
Пусть скажет спасибо, что не 25 лет строгача. Его любимый Джугашвили таким мягкотелым не был.
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02.05.2021 19:17 Ответить
ватник, пшел на йух, здесь бояры не наливают.
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02.05.2021 21:53 Ответить
Так и должно быть, немцы оккупировали Украину несколько лет, а угро-финны несколько столетий и по сегодняшний день.
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02.05.2021 22:21 Ответить
А украинцы в те времена наверное на другой планете жили, ага.
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03.05.2021 11:18 Ответить
Вот пример неправильного подхода к вопросу. Его надо не в ментовку. Его надо на Павлова. Пусть ему там проведут полноценную проверку. Ношение этой символики доказывает, что у него с кукушкой плохо. Пусть он психиатрам доказывает, что здоров, а не в ментуре.
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02.05.2021 19:16 Ответить
От же ж ******, таки вижив... недогледіли...
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02.05.2021 20:22 Ответить
Надо в Украине соорудить один лагерь по образу и подобию ГУЛАГовских и отправлять туда таких любителей запрещенной советской символики на 15 лет без права переписки и последующего поражения в правах лет этак не 20.
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02.05.2021 21:51 Ответить
Во Львове возбудили дело против мужчины в шапке-ушанке с символикой СССР
Житель Киева гулял по Львову в шапке-ушанке, на которой изображены советская звезда с серпом и молотом. Полиция возбудила уголовное дело.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Там рассказали, что 28 декабря в 16.30 полиция получила сообщение, что в одном из кафе на улице Валовой находится человек в шапке с коммунистической символикой.
Полицейские прибыли на место происшествия и установили личность 19-летнего владельца запрещенной шапки. Саму шапку с кокардой изъяли.
Правоохранители возбудили дело по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса.
Максимальная санкция статьи - лишение свободы на 5 лет с конфискацией имущества."
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02.05.2021 22:18 Ответить
Всех этих недобитых пророссийских жидов и холуев В Одессе типа Спивак ,Бужанские Шуфричи,рабиновичи,Бойки , марковы и прочие всех на нары и на долго!! Не нравится жить им в вольной, от фашисткой России , Одессе звиздуйте к своем пуйлу-***** в Москву!!
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03.05.2021 12:54 Ответить
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