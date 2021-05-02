Папа Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой: Пусть Господь утешит сообщества, проживающие в особо трудных ситуациях
Папа римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой, которая отмечается 2 мая.
Свое поздравление понтифик произнес из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра во время воскресной проповеди, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на vaticannews.
"Посылаю свои наилучшие поздравления нашим братьям и сестрам православных церквей и католических восточных и латинских церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, отмечают праздник Пасхи. Пусть воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, проживающие в особо трудных ситуациях. Благодатной им Пасхи", – пожелал Франциск.
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Весняне рівнодення 20 березня 2021 року. Повний місяць після весняного рівнодення 28 березня, перша неділя після повного місяця 4 квітня. Це і є Великдень, який святкували католики.
Але православні попи живуть за Юліанським календарем, а в ньому всі дні на два тижні пізніше і коли ми на календарі бачили число 20 березня, то у православних попів було тільки 7 березня, тому весняне рівнодення за Юліанським календарем випало на 2 квітня, а повний місяць у квітні 27 числа, ну і перша неділя після квітневого повнолуння 2 травня - православний Великдень. Правда за Юліанським календарем сьогодні тільки 19 квітня.
на жаль, i ГКЦУ святкує по тому ж збоченому календарю що i ординцi-cатанicти секти РПЦ-КДБ.
На території нинішньої України християнський Великдень злився з місцевими словʼянськими весняними святами. Наші предки перед початком весняних сільськогосподарських робіт традиційно влаштовували яскраві свята на честь «воскреснувших» сонця і природи. У цей час вони приносили жертви духам і божествам землі, сонця і рослинності, а також душам померлих предків. Останнє ми маємо сьогодні у вигляді «проводів» (вони ж - Гробки, Могилки, Діди, Красна гірка, Помінальні дні, Поминки, Провідна неділя, Радовниця, Бабський Великдень тощо),що відзначаються наступної неділі після Великодня.
Незважаючи на всі зусилля церкви і моралі священників, тут досі збереглася абсолютно язичницька традиція тризни - ритуального обіду на могилах.
Християнський Великдень також увібрав у себе багато з давньословʼянських релігійних обрядів, в тому числі загальні сімейні трапези, до яких готували хліб, сир, яйця, копчене мʼясо тощо.
Головним символом свята Воскресіння є пофарбовані або розписані яйця (писанки і крашанки). Це не тільки обовʼязкова обрядова їжа пасхальної трапези, а й елемент обряду, традиційний подарунок, атрибут особливих ігор і навіть народної магії. Яйце тут трактується як символ труни і воскресіння, а червоний колір - кров Христа і водночас вказує «на царську гідність Спасителя».
Насправді сакралізація яєць набагато старша і йде корінням чи не в камʼяний вік. З давніх-давен у багатьох народів яйце було концентрованим втіленням сили природи, що творить, а всесвіт представлявся таким, що вийшов з яйця.
Важливий другий після яєць обрядово-ритуальний символ Великодня - пасочка (вживати звичне для Московії слово «паска» тут не будемо). Традиційна пасочка повинна мати форму гриба, бути политою білою глазурʼю і прикрашена пофарбованим у різні кольори насінням злаків. Тобто пасочка - не що інше, як зображення фалоса після сімʼявиверження. Все це разом узяте символізує зародження нового життя і родючість. Сама ж пасочка як ритуальна їжа зʼявилася у нас задовго до того, як сюди прийшло християнство і, найімовірніше, задовго до появи самого християнства. Спочатку специфічний хлібо-булочний виріб повинен був задобрити богів родючості і забезпечити багатий урожай злаків, а також гарантувати приплід худоби.
А ось жіноче начало символізує обовʼязкове для пасхального кошика колечко ковбаски. Саме колечко а не «палиця».
Тобто, як ми бачимо, два головних побутових символи Великодня (з ковбаскою - три) мають абсолютно дохристиянське коріння.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/pasha-i-pasochki-kak-yazycheskoe-nasledie-okkupirovalo-hristianskiy-prazdnik-02052021-423623
Головне, що не з московитськими попами самозваними.