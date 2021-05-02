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Украинская теннисистка Калинина выиграла турнир ITF в Загребе, победив в финале россиянку

Украинская теннисистка Ангелина Калинина на турнире ITF World Tennis Tour в Загребе (Хорватия) с призовым фондом 60 тысяч долларов одержала победу в финале, обыграв россиянку Камиллу Рахимову - 6:1, 6:3.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

Для Калининой эта победа стала второй подряд на турнирах ITF. Неделей ранее она выиграла турнир в португальском Оэйраше.

Всего украинка за последние три недели одержала 13 побед при одном поражении. В активе Калининой полуфинал и два чемпионских титула.

Победа в Загребе позволила Калининой подняться на 28 позиций в рейтинге WTA, теперь она занимает 137-е место.

Украинская теннисистка Калинина выиграла турнир ITF в Загребе, победив в финале россиянку 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби, обыграв вторую россиянку подряд

Автор: 

победа (591) теннис (156)


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Топ комментарии
+22
Слава Укураїні!
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02.05.2021 16:06
+21
Молодца,красуня чорнобрива!! Слава Україні!!!!))))
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02.05.2021 16:19
+16
Красава !
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02.05.2021 16:07
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Слава Укураїні!
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02.05.2021 16:06 Ответить
Красава !
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02.05.2021 16:07 Ответить
Молодца,красуня чорнобрива!! Слава Україні!!!!))))
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02.05.2021 16:19 Ответить
Поздравляем ! Удачи !
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02.05.2021 18:35 Ответить
Если в хорошей новости, звучит фраза вроде: "кацапы получили звездюлей", то радость новости увеличивается еще на 100%
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02.05.2021 16:07 Ответить
Росіяни зараз скажуть що росіянки там не було. А що- ні прапору, ні гімну. Неіснуюча країна.
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02.05.2021 16:08 Ответить
"Вивсьоврьоте! Етокакаятарусофобия!" !!!)))
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02.05.2021 16:47 Ответить
Смерть кацапам!
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02.05.2021 16:10 Ответить
И "может павтарить"...
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02.05.2021 16:12 Ответить
Рахимова ....
Типичная россиянка !
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02.05.2021 16:28 Ответить
Вітаю!
Відос в тему.
https://www.youtube.com/watch?v=bEaQ1fUQFuA
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02.05.2021 16:31 Ответить
ВІТАЄМО !!!!
Українська тенісистка Калініна виграла турнір ITF у Загребі, перемігши у фіналі росіянку - Цензор.НЕТ 9574

.
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02.05.2021 16:55 Ответить
Ну,допустим не росиянку. Камила Рахимова-это представиттель ещё одной оккупированной кацапами территории. И даже если у неё поломана психика на почве скреп-факт остаётся фактом. "Росияне"-это фактически ничто. Лишь кличка.
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02.05.2021 17:22 Ответить
Українська тенісистка Калініна виграла турнір ITF у Загребі, перемігши у фіналі росіянку - Цензор.НЕТ 7501
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02.05.2021 17:50 Ответить
Вітання, дівчинко!🌹🌹🌹
От просто розіп'яла расєянку в трусіках! 💛💙
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02.05.2021 17:55 Ответить
У меня запад на глаза. И на фото именно такие.Мне без разницы кто победила. В спорте всё допустимо. Она мне просто нравиться.
А по глобальному.............. Желаю Украине счастья.Многие не поймут,но Россия отбрасывает вас назад. Так же как и с моей Родиной
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02.05.2021 18:48 Ответить
расея відкидає саму себе назад і вже багато років, а Україна по любе йде вперед
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02.05.2021 19:45 Ответить
"а Україна по любе"++++++++++++++++!!!!!!!!!!!!!

Так и будет.Я надеюсь что русичи поймут.Ладно я "чурка" по пониманию многих,и не только россиян.Но как они совершили подлость против Украины, для меня загадка.
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03.05.2021 00:00 Ответить
Вы вероятно плохо знаете русских ..Для меня лично не было никогда никакой загадкой подлость и циничность русских .Агрессия , разрушение , подлость , цинизм - это записано у них в генетическом коде , я почти уверен в этом
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03.05.2021 00:31 Ответить
Мої вітання красуня! І подвійно приємно що лунав гімн України і поруч стояла сходинкою нижче по стійці смирно кацапка )
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02.05.2021 19:43 Ответить
КРАСУНЯ !! ТРУДІВНИЦЯ !! СЛАВА УКРАЇНІ!!! ТАК ТРИМАТИ !!!
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02.05.2021 20:35 Ответить
До речі Ангеліна з Нової Каховки. Так шо хєр вам москалики, а не дніпровську воду!
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02.05.2021 22:43 Ответить
Молодця,красунечка наша.І тут москалів наказала,молодця! Слава Україні!
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03.05.2021 09:18 Ответить
 
 