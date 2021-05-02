Украинская теннисистка Калинина выиграла турнир ITF в Загребе, победив в финале россиянку

Украинская теннисистка Ангелина Калинина на турнире ITF World Tennis Tour в Загребе (Хорватия) с призовым фондом 60 тысяч долларов одержала победу в финале, обыграв россиянку Камиллу Рахимову - 6:1, 6:3.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.

Для Калининой эта победа стала второй подряд на турнирах ITF. Неделей ранее она выиграла турнир в португальском Оэйраше.

Всего украинка за последние три недели одержала 13 побед при одном поражении. В активе Калининой полуфинал и два чемпионских титула.

Победа в Загребе позволила Калининой подняться на 28 позиций в рейтинге WTA, теперь она занимает 137-е место.

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