Украинская теннисистка Калинина выиграла турнир ITF в Загребе, победив в финале россиянку
Украинская теннисистка Ангелина Калинина на турнире ITF World Tennis Tour в Загребе (Хорватия) с призовым фондом 60 тысяч долларов одержала победу в финале, обыграв россиянку Камиллу Рахимову - 6:1, 6:3.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины.
Для Калининой эта победа стала второй подряд на турнирах ITF. Неделей ранее она выиграла турнир в португальском Оэйраше.
Всего украинка за последние три недели одержала 13 побед при одном поражении. В активе Калининой полуфинал и два чемпионских титула.
Победа в Загребе позволила Калининой подняться на 28 позиций в рейтинге WTA, теперь она занимает 137-е место.
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+22 Mykhailo Stepanov
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Типичная россиянка !
Відос в тему.
https://www.youtube.com/watch?v=bEaQ1fUQFuA
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От просто розіп'яла расєянку в трусіках! 💛💙
А по глобальному.............. Желаю Украине счастья.Многие не поймут,но Россия отбрасывает вас назад. Так же как и с моей Родиной
Так и будет.Я надеюсь что русичи поймут.Ладно я "чурка" по пониманию многих,и не только россиян.Но как они совершили подлость против Украины, для меня загадка.