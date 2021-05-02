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Информация о финотчетности компаний и сведения Госземкадастра будут открыты для украинцев, - Шмыгаль

Информация о финотчетности компаний и сведения Госземкадастра будут открыты для украинцев, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины упрощает процесс доступа к информации для украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье.

В своем сообщении, которое было обнародовано в фейсбуке, глава правительства рассказал, что на прошедшей неделе было опубликовано постановление Кабмина о более чем 1000 наборов открытых данных.

"Каждый желающий сможет ознакомиться с реальным финансовым состоянием компаний и размерами выплат налогов в госбюджет", - отметил Шмыгаль.

Он также рассказал, что информация о финансовой отчетности компаний и сведения Государственного земельного кадастра будут открыты для украинцев, а набор данных о транспортных средствах и их владельцах будет дополнен полем с VIN-кодом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Следует уважать независимость госпредприятий": ПОЛНЫЙ ТЕКСТ письма Международных финансовых учреждений Шмыгалю. ДОКУМЕНТ

Автор: 

реформы (3951) Шмыгаль Денис (2680)


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Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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02.05.2021 16:40 Ответить
і на шо воно мені... коли 500 тищ робочих місць буде, краще розкажи
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02.05.2021 16:41 Ответить
"Завтра,всё будет завтра!" "Завтра будет лучше чем вчера" !!!)))
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02.05.2021 16:50 Ответить
Обіцянка-цяцянка. Язик гнучкий, а руки криві.
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02.05.2021 16:42 Ответить
І що цікаво ,на язиці мозолей не буває,звізді досхочу !!)))
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02.05.2021 16:52 Ответить
"Каждый желающий сможет ознакомиться с реальным финансовым состоянием компаний и размерами выплат налогов в госбюджет", - отметил Шмыгаль.

И шо, чучело? Что от этого поменяется? Я каждый день вижу. что дымит завод, и что в супермаркете впаривают нахимиченное фуфло, и что? Или я один такой зрячий, а мусора, экологический надзор и прокурор этого искренне не замечают?
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02.05.2021 16:48 Ответить
Фінансова звітність тільки державних компаній. А то я вже був пішов шукати фінансову звітність своїх конкурентів
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02.05.2021 17:02 Ответить
Знаем про это:-

будет... будут... сделаем... выполним... улучшим... и т.п.

но нам очень мечтается услышать - ПОВЕСИМСЯ
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02.05.2021 17:04 Ответить
Такие не вешаются, а умирают в Ницце в глубокой старости
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02.05.2021 17:32 Ответить
 
 