Информация о финотчетности компаний и сведения Госземкадастра будут открыты для украинцев, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины упрощает процесс доступа к информации для украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье.
В своем сообщении, которое было обнародовано в фейсбуке, глава правительства рассказал, что на прошедшей неделе было опубликовано постановление Кабмина о более чем 1000 наборов открытых данных.
"Каждый желающий сможет ознакомиться с реальным финансовым состоянием компаний и размерами выплат налогов в госбюджет", - отметил Шмыгаль.
Он также рассказал, что информация о финансовой отчетности компаний и сведения Государственного земельного кадастра будут открыты для украинцев, а набор данных о транспортных средствах и их владельцах будет дополнен полем с VIN-кодом.
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И шо, чучело? Что от этого поменяется? Я каждый день вижу. что дымит завод, и что в супермаркете впаривают нахимиченное фуфло, и что? Или я один такой зрячий, а мусора, экологический надзор и прокурор этого искренне не замечают?
будет... будут... сделаем... выполним... улучшим... и т.п.
но нам очень мечтается услышать - ПОВЕСИМСЯ