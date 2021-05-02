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Тищенко на Закарпатье заставил главу таможни Пожо сказать на камеру, что "венгры - наши друзья". ВИДЕО

Народный депутат от партии "Слуга народа", председатель Закарпатской областной организации политсилы Николай Тищенко совершил поездку в Ужгород, где пообщался с местными таможенниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание НВ.

"Кажіть: венгри - наші друзі".
Микола Тищенко під час своєї робочої поїздки до Ужгорода висунув претензії про неробочі туалети до голови митниці pic.twitter.com/ltBdCAnzJ0

— НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Сначала Тищенко сказал, что на таможне большие очереди, на которые "смотрит вся страна". После этого нардеп подозвал к себе и.о. главы таможни Николая Пожо и попросил это объяснить.

"Вы услышьте меня, пожалуйста, это наши соседи. Венгрия — это страна, которая является нашим главным стратегическим партнером. И не надо на них кивать, что они в чем-то виноваты. Они ни в чем не виноваты, они наши друзья", — заявил Тищенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский. ВИДЕО

Затем он несколько раз приказал это повторить главе таможни: "Говорите: венгры — наши друзья".

После того, как последний повторил слова нардепа, Тищенко снова приказал сказать это на двух языках на камеры. Пожо сказал, что очередей нет, на что Тищенко ответил: "Я вижу, что вы разогнали, что знали, что я еду".

"Все слышали? Руководитель таможни сказал "венгры наши друзья". И чтобы я больше не слышал, что венгры в чем-то виноваты, потому что они там что-то пропускают, что-то нет", — добавил Тищенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заглядывать в сортиры это уровень мышления и Тищенко, и президента, - Дубинский

Затем нардеп решил выяснить у Николая Пожо, когда будет достроен туалет. Глава таможни сказал, что через месяц выделенные на это средства начнут использовать. Тищенко попросил его сказать это "всей стране".

Микола Тищенко з'ясовує з головою митниці, коли буде добудований туалет 💪🏻 pic.twitter.com/vWYzW7V7SO

— НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Затем Тищенко подошел к венгерскому пограничнику, пожал ему руку и заявил ему, что приехал давать новый смысл отношениям Украины и Венгрии.

Микола Тищенко під дощем пояснює угорському прикордоннику, що приїхав давати новий сенс стосункам України та Угорщини ☔ pic.twitter.com/swJE5vQo6p

— НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко приехал на Закарпатье, чтобы наладить контроль потоков с таможни в карманы власти, - журналист Плинский

Автор: 

Венгрия (1936) таможня (1958) Ужгород (434) Тищенко Николай (336) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+38
Какое убожество.
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02.05.2021 17:26
+34
клоун прислал клоуна
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02.05.2021 17:27
+29
Интересно, найдутся на цензоре такие, которые голосовали за это тупое гавно?
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02.05.2021 17:27
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Страница 2 из 2
А что не так с кухарками?
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02.05.2021 18:23 Ответить
кухарки краще б керували. Він мав на увазі, що люди, які нічого не знають й нічого не бачили - не можуть керувати кимось. Навіть самі собою.
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02.05.2021 18:31 Ответить
Я просил перевода? Да неужели.
Ну ответь ты, с какого удивления кухарки НИЧЕГО не знают?
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02.05.2021 18:35 Ответить
Тому що освіти нема відповідної. Не володіють тими розумними інструментами, які дозволяють перетворити гівно на золото. Але кухарки б керували краще, ніж віслюки, бо вони вміють варити й готувати, і знають послідовність, що за чим. Тому керували б вони, як кухарки, на основі своїх вмінь і досвіду. А віслюки керують як віслюки.
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02.05.2021 18:38 Ответить
После "превращения говна в золото" перестал читать твой научный трактат.
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02.05.2021 18:44 Ответить
Це не науковий трактат, а пояснення для таких, як ти. Тою мовою, якою ти звик спілкуватися.
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02.05.2021 18:46 Ответить
Ученость и говно из тебя прямо прут.
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02.05.2021 19:25 Ответить
Из говна золото априори не получится.
Разве что конфетка, и то не для притязательных.
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02.05.2021 19:53 Ответить
Це образно. Як із поганого зробити хороше. Що змінити і які механізми треба налаштувати, щоб іржаве одоробло, яке всі обкрадають і з якого всі сміються запрацювало й поїхало.
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02.05.2021 19:59 Ответить
Зумів же ти спровокувати зебілів різних мастей на цікавий і повчальний діалог... Шкода, що до мату між ними не дійшло...
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03.05.2021 14:59 Ответить
венгры - друзья.... кому-то друзья, а кому-то партнеры, а кому-то и гадят... и что?... ему заняться больше нечем?, что за детсадовский кукольный спектакль.. приехал туалет открывать для друзей, так хотя бы открыл, так и уехал ни с чем)))
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02.05.2021 18:28 Ответить
Де він такі брудні баюраки у якомусь смітнику знайшов? Це десь на смітнику під Києвом зняли, Котлєта точно на Закарпатті чи десь в забусі паску з айкосами курить?
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02.05.2021 18:29 Ответить
А что не так, модератор? Был Тищенко мелким рекетером в бригаде Совлохова? Был. Это все знают.
Кто учредитель Велюра, и других ресторанов "мировой карты" - муж сестры Тищенко. Тоже все знают.
Так кто такой - этот самый Тищенко коля-котлета?
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02.05.2021 18:34 Ответить
Тищенко на Закарпатті змусив главу митниці Пожо сказати на камеру, що "угорці - наші друзі" - Цензор.НЕТ 2618 Угорці я свій!!!
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02.05.2021 18:34 Ответить
Что за намёк?
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02.05.2021 20:46 Ответить
Угорці друзі колі гумової баби.
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02.05.2021 21:02 Ответить
заставь дурака на Зелю молиться - он и голову расшибёт...
лишний раз можна убедиться, почему достойные люди неохотно идут на госслужбу - чтобы не выслушивать бред идиотов, и тем более выполнять дебильные капризы - ведь иначе в Украине не достичь, сомнительного в нормальных странах, успеха по-жлобски
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02.05.2021 18:38 Ответить
Яке право має це чмо, щоб вимагати стати на коліна, каятись чи давати клятви на камеру? Чи може ми вже живемо в Чечні або Північній Кореї?
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02.05.2021 19:00 Ответить
Ну он же не нажимал коленом на горло - всё культурно.
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02.05.2021 19:05 Ответить
Я уж думал уже все, достигли дна, как вдруг Тищенко постучал снизу
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02.05.2021 19:11 Ответить
Зачем людей держать под дождем?
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02.05.2021 19:14 Ответить
Зеленая дипломатия
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02.05.2021 19:23 Ответить
Коля Катлета демонстрирует представления Зеоенского об "настоящем начальнике". То шо этот начальник родом из анекдотов про старшину Дуболомова, ни Зеленского, ни любителей Голого Боротька не смущает.
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02.05.2021 19:58 Ответить
Не дня без скандала. Клоуны в своем репертуаре.
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02.05.2021 20:26 Ответить
Коля Оболонський(котлєта) гідний учень главклоунашута. Навіть переплюнув.
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02.05.2021 20:42 Ответить
Ну, раньше хоть тихо дела делали.. Теперь пох на всех... Все должны об этом знать.. И в чем великий смысл?
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02.05.2021 21:14 Ответить
Зеленые идиоты... Ссут в глаза народу....
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02.05.2021 23:09 Ответить
Школьніки якісь чи шо походу.
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03.05.2021 01:06 Ответить
чмо і моральний виродок як і майже всі слуги
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03.05.2021 08:05 Ответить
гидота
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03.05.2021 09:40 Ответить
Обычная украинская практика:"Я-начальник, ты-дурак!" Никакого уважения. В этой стране никогда ничего не изменится.
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03.05.2021 10:11 Ответить
Ну, теперь очереди точно исчезнут.
Ты бы, Катлета, постоял в такой очереди часа четыре, да посмотрел, как мадяр с отвращением перебирает вещи в твоём чемодане, и спросил, друзья ли им украинцы...
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03.05.2021 11:01 Ответить
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