Тищенко на Закарпатье заставил главу таможни Пожо сказать на камеру, что "венгры - наши друзья". ВИДЕО

Народный депутат от партии "Слуга народа", председатель Закарпатской областной организации политсилы Николай Тищенко совершил поездку в Ужгород, где пообщался с местными таможенниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание НВ.

"Кажіть: венгри - наші друзі".

Микола Тищенко під час своєї робочої поїздки до Ужгорода висунув претензії про неробочі туалети до голови митниці pic.twitter.com/ltBdCAnzJ0 — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Сначала Тищенко сказал, что на таможне большие очереди, на которые "смотрит вся страна". После этого нардеп подозвал к себе и.о. главы таможни Николая Пожо и попросил это объяснить.

"Вы услышьте меня, пожалуйста, это наши соседи. Венгрия — это страна, которая является нашим главным стратегическим партнером. И не надо на них кивать, что они в чем-то виноваты. Они ни в чем не виноваты, они наши друзья", — заявил Тищенко.

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Затем он несколько раз приказал это повторить главе таможни: "Говорите: венгры — наши друзья".

После того, как последний повторил слова нардепа, Тищенко снова приказал сказать это на двух языках на камеры. Пожо сказал, что очередей нет, на что Тищенко ответил: "Я вижу, что вы разогнали, что знали, что я еду".

"Все слышали? Руководитель таможни сказал "венгры наши друзья". И чтобы я больше не слышал, что венгры в чем-то виноваты, потому что они там что-то пропускают, что-то нет", — добавил Тищенко.

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Затем нардеп решил выяснить у Николая Пожо, когда будет достроен туалет. Глава таможни сказал, что через месяц выделенные на это средства начнут использовать. Тищенко попросил его сказать это "всей стране".

Микола Тищенко з'ясовує з головою митниці, коли буде добудований туалет 💪🏻 pic.twitter.com/vWYzW7V7SO — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

Затем Тищенко подошел к венгерскому пограничнику, пожал ему руку и заявил ему, что приехал давать новый смысл отношениям Украины и Венгрии.

Микола Тищенко під дощем пояснює угорському прикордоннику, що приїхав давати новий сенс стосункам України та Угорщини ☔ pic.twitter.com/swJE5vQo6p — НВ (@tweetsNV) May 1, 2021

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