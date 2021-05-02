Тищенко на Закарпатье заставил главу таможни Пожо сказать на камеру, что "венгры - наши друзья". ВИДЕО
Народный депутат от партии "Слуга народа", председатель Закарпатской областной организации политсилы Николай Тищенко совершил поездку в Ужгород, где пообщался с местными таможенниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание НВ.
"Кажіть: венгри - наші друзі".— НВ (@tweetsNV) May 1, 2021
Микола Тищенко під час своєї робочої поїздки до Ужгорода висунув претензії про неробочі туалети до голови митниці pic.twitter.com/ltBdCAnzJ0
Сначала Тищенко сказал, что на таможне большие очереди, на которые "смотрит вся страна". После этого нардеп подозвал к себе и.о. главы таможни Николая Пожо и попросил это объяснить.
"Вы услышьте меня, пожалуйста, это наши соседи. Венгрия — это страна, которая является нашим главным стратегическим партнером. И не надо на них кивать, что они в чем-то виноваты. Они ни в чем не виноваты, они наши друзья", — заявил Тищенко.
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Затем он несколько раз приказал это повторить главе таможни: "Говорите: венгры — наши друзья".
После того, как последний повторил слова нардепа, Тищенко снова приказал сказать это на двух языках на камеры. Пожо сказал, что очередей нет, на что Тищенко ответил: "Я вижу, что вы разогнали, что знали, что я еду".
"Все слышали? Руководитель таможни сказал "венгры наши друзья". И чтобы я больше не слышал, что венгры в чем-то виноваты, потому что они там что-то пропускают, что-то нет", — добавил Тищенко.
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Затем нардеп решил выяснить у Николая Пожо, когда будет достроен туалет. Глава таможни сказал, что через месяц выделенные на это средства начнут использовать. Тищенко попросил его сказать это "всей стране".
Микола Тищенко з'ясовує з головою митниці, коли буде добудований туалет 💪🏻 pic.twitter.com/vWYzW7V7SO— НВ (@tweetsNV) May 1, 2021
Затем Тищенко подошел к венгерскому пограничнику, пожал ему руку и заявил ему, что приехал давать новый смысл отношениям Украины и Венгрии.
Микола Тищенко під дощем пояснює угорському прикордоннику, що приїхав давати новий сенс стосункам України та Угорщини ☔ pic.twitter.com/swJE5vQo6p— НВ (@tweetsNV) May 1, 2021
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Ну ответь ты, с какого удивления кухарки НИЧЕГО не знают?
Разве что конфетка, и то не для притязательных.
Кто учредитель Велюра, и других ресторанов "мировой карты" - муж сестры Тищенко. Тоже все знают.
Так кто такой - этот самый Тищенко коля-котлета?
лишний раз можна убедиться, почему достойные люди неохотно идут на госслужбу - чтобы не выслушивать бред идиотов, и тем более выполнять дебильные капризы - ведь иначе в Украине не достичь, сомнительного в нормальных странах, успеха по-жлобски
клоунашута. Навіть переплюнув.
Ты бы, Катлета, постоял в такой очереди часа четыре, да посмотрел, как мадяр с отвращением перебирает вещи в твоём чемодане, и спросил, друзья ли им украинцы...