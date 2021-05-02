МВД РФ заявляет, что за два года жителям ОРДЛО в упрощенном порядке выдали более 527 тыс. российских паспортов
За два года гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке получили более 527 тыс. жителей, постоянно проживающих на территориях отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявляют в пресс-центре министерства внутренних дел РФ в ответ на соответствующий запрос.
В то же время почти 2 тысячам жителей ОРДЛО в приобретении российского гражданства отказали. Треть, кому отказали, имеют неснятую или непогашенную судимость.
В МВД РФ отметили, что 40% заявлений было отклонено из-за ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с решением о нежелательности пребывания этих лиц на территории РФ.
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это как с крвидом - умерло больше, чем живущих...
- Таки да, а шо за интерес у вас до тех собитий?
- Имею спросить, а шо ви таки делали с теми кто до примера имел немецкий пачпорт типа аусвайс?
- А в у Сибир им их, на 10 лет, а кого таки и до солнечного Магаданы на 15 лет.
- А шо имеете сказать за сейчас? Понять и простить?
паспорт их от этого бы избавил
Смотрите! -- завидуйте -- Я Гражданин!
...а не какая-нибудь, там, гражданка!
2. Закон о лишении гражданства Украины тех персонажей у которых есть паспорт парашии.
В принципе, за один день решается проблема кацапских паспортов в ордло, раз и навсегда
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"Власти Венесуэлы объявили о повышении минимальной зарплаты для граждан до 7 млн. боливаров - это $2,5.
А еще граждане Венесуэлы будут получать талоны на товары первой необходимости на сумму 3 млн. боливаров, а это $1
P.S. Кстати, венесуэльские боливары печатают в дружеской рф.
Но тогда всем было Пох, каждый думал "мыжибратья" бла, а об последствиях при кучмизме никто не думал.
Ось зараз й маємо те, що маємо.
Погранец: А как это вы с недействительным паспортом путешествуете?
-- Я уже не путешествую. (и протягиваю ему внутренний паспорт)
-- А как вас сюда немцы и поляки пропустили?
-- Понятия не имею... Я ж уже дома -- вот мой внутренний паспорт.
-- И шо мне с вами делать? -- у вас заграничного паспорта нет!
-- А мы щас где?
-- В Украине.
-- Так я поехал?
-- Хм... -- ну, най щастыть...
...я и поехал...*)
- эх! была б я мужиком
Дамбассеры думают, что их всех в Маскву переселят. Посмотрите как реально живут русские. Видос за 2 дня набрал 2 млн просмотров.
Главное, чтобы рюзьге мир в Украине был, попы масковскага сатаната, свой зомби-ящик, а главный хан, начальник из масквы правил... хАхлы на вторых ролях, ну поразвлекать, поржать, ну типа квартала, то да сё...
Тепло, хавчик дешёвый, недвига лучше и дешевле, рюзьге язык, все, как дома, но дешевле, теплее, лучше...запись...
А ещё безвиз, в гейропу рядом смотаться, это не из челябы или омска переть... бИндеры весь кайф обломали... руссафопы...сволачи!
До симферопольского ватника чуток доходить начало: «Я теперь понимаю, что, когда мы присоединялись к россии, ну как бы так, мне российские друзья говорили: не радуйтесь, вы еще в россии не жили». https://twitter.com/KrimRt/status/1387721512761823233?ref_src=twsrc%5Etfw
Зе команда у мин. році щось повякала і заглохла. С ...
Вот, тогда всех и узнаем.