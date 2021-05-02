РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10699 посетителей онлайн
Новости
3 000 62

МВД РФ заявляет, что за два года жителям ОРДЛО в упрощенном порядке выдали более 527 тыс. российских паспортов

МВД РФ заявляет, что за два года жителям ОРДЛО в упрощенном порядке выдали более 527 тыс. российских паспортов

За два года гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке получили более 527 тыс. жителей, постоянно проживающих на территориях отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявляют в пресс-центре министерства внутренних дел РФ в ответ на соответствующий запрос.

В то же время почти 2 тысячам жителей ОРДЛО в приобретении российского гражданства отказали. Треть, кому отказали, имеют неснятую или непогашенную судимость.

В МВД РФ отметили, что 40% заявлений было отклонено из-за ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с решением о нежелательности пребывания этих лиц на территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мягкая реакция партнеров Украины на массовую выдачу российских паспортов на Донбассе была ошибкой, - Кулеба

Автор: 

МВД РФ (190) паспорт (1179) россия (95441) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Всіх - за порєбрік.
показать весь комментарий
02.05.2021 18:10
+14
И теперь их ждёт родной солнечный Магадан.
показать весь комментарий
02.05.2021 18:10
+10
Через фильтрационный лагерь.
показать весь комментарий
02.05.2021 18:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всіх - за порєбрік.
показать весь комментарий
02.05.2021 18:10 Ответить
Через фильтрационный лагерь.
показать весь комментарий
02.05.2021 18:12 Ответить
527000 фамильяров !
показать весь комментарий
02.05.2021 18:29 Ответить
И теперь их ждёт родной солнечный Магадан.
показать весь комментарий
02.05.2021 18:10 Ответить
😂🌷
показать весь комментарий
02.05.2021 18:14 Ответить
Точный список с реквизитами получивших паспорта оккупанта предоставить в СБУ.
показать весь комментарий
02.05.2021 18:11 Ответить
Список получивших бы желательно предоставить.. А так слова... слова...
показать весь комментарий
02.05.2021 18:12 Ответить
Список получивших бы желательно предоставить.. А так слова... слова...

это как с крвидом - умерло больше, чем живущих...
показать весь комментарий
02.05.2021 20:21 Ответить
- А ви таки помните Марк Савелович, как рабече таки крестьянская красная ота армия освобождала Донбасс от немецко-руминьских оккупантов? Ви же тогда у органах служили?
- Таки да, а шо за интерес у вас до тех собитий?
- Имею спросить, а шо ви таки делали с теми кто до примера имел немецкий пачпорт типа аусвайс?
- А в у Сибир им их, на 10 лет, а кого таки и до солнечного Магаданы на 15 лет.
- А шо имеете сказать за сейчас? Понять и простить?
показать весь комментарий
02.05.2021 18:14 Ответить
и сколько из числа "наваросцев младонедорецпублик" пенсы (которые шастают за пенсией туда-сюда) ?
показать весь комментарий
02.05.2021 18:14 Ответить
Не сильно сейчас пошастапш, один КППВ открыт.
показать весь комментарий
02.05.2021 18:18 Ответить
101%.
показать весь комментарий
02.05.2021 18:19 Ответить
жыдоугробуряты сами сказали шо вооружать свободных жителей ичкерии не грех...то обязанность...
показать весь комментарий
02.05.2021 18:16 Ответить
То про яку реінтеграцію йде мова ??? Цих гнид слід нищити ,а не інтегрувати !!!)))
показать весь комментарий
02.05.2021 18:17 Ответить
ТОЛЬКО КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
показать весь комментарий
02.05.2021 18:17 Ответить
Розплідник сепарсько-колорадської гидоти має бути щільно ізольован від України!!!))))
показать весь комментарий
02.05.2021 18:21 Ответить
в Магадан!
показать весь комментарий
02.05.2021 19:34 Ответить
Мабуть російський паспорт дає якісь матеріальні вигоди, раз беруть. Ну, і це ще 500 тис. виборців для Путіна.
показать весь комментарий
02.05.2021 18:19 Ответить
Мінімум соцвиплати
показать весь комментарий
02.05.2021 18:24 Ответить
Те, що вони потрібні путлєру для тиску на Україну, щоб вона а ні в НАТО, а ні в ЄС не вступила,- це мабуть, єдиний привід цієї авантюри. Я питала у своїх родичів з окупованої Макіївки, які преференції вони мають з тих аусвайсів. Так от, взагалі, це потрібно для внутрішнього споживання, як то влаштуватись на роботу, отримать якусь довідку, вийти на пенсію, як на росії з МІНІМАЛЬНОЮ ПЕНСІЄЮ, незалежно від стажу та зарплатні, отримать документи про народження та смерть. ВСЕ! Проживання на росії їм не тільки не гарантують, але й не обіцяють у якійсь віддаленій перспективі.Тобто лугандонці,- це НЕГРОМАДЯНИ рОСІЇ!!!
показать весь комментарий
02.05.2021 18:41 Ответить
ну, к примеру, к лету из рф планируют депортировать 152 тысячи украинских работников приехавших на заработки, из за пандемии проваливших все сроки нахождения в стране
паспорт их от этого бы избавил
показать весь комментарий
02.05.2021 20:48 Ответить
МВС РФ заявляє, що за два роки жителям ОРДЛО у спрощеному порядку видали понад 527 тис. російських паспортів - Цензор.НЕТ 3776
показать весь комментарий
02.05.2021 18:20 Ответить
527 тыс. претендентов на статус НЕгражданин Украины, с соответствующим поражением в правах.
показать весь комментарий
02.05.2021 18:21 Ответить
Это 527 тыс тупорылого быдла никому не нужной резервации под названием лнр днр.
показать весь комментарий
02.05.2021 19:07 Ответить
Те кто предал родину и получил паспорт оккупанта уже не имеют права на статус не гражданина.Они иностранцы на нашей территории, фиг им и билет в Магадан,а не поражение в правах
показать весь комментарий
02.05.2021 21:03 Ответить
Я достаю из широких штанин -- размером -- с консервную банку!
Смотрите! -- завидуйте -- Я Гражданин!
...а не какая-нибудь, там, гражданка!
показать весь комментарий
02.05.2021 18:26 Ответить
"Лежу в постели,на чужой жене ,одеяло прилипло к ..опе, кую я кадри советской стране ,назло буржуазной Европе! " !!!))
показать весь комментарий
02.05.2021 18:29 Ответить
1. Указ запрещающий вьезд в Украину граждан парашии
2. Закон о лишении гражданства Украины тех персонажей у которых есть паспорт парашии.
В принципе, за один день решается проблема кацапских паспортов в ордло, раз и навсегда
показать весь комментарий
02.05.2021 18:29 Ответить
Цікаво ,а скілкі власників пашпартов з двоголовими бройлерами серед "працівників" з Банкової та Грушевського???))))
показать весь комментарий
02.05.2021 18:32 Ответить
Я висловився один претендент на звання кандидата наук на це питання буде відповідь в наступній науковій роботі.
показать весь комментарий
02.05.2021 21:12 Ответить
Необходим закон о том, что принятие гражданства РФ, означает автоматическое лишение гражданства Украины и запрет вьезда. С исключением для коренного народа Крыма- крымских татар, но и там нужна проверка на сотрудничество с оккупантами
показать весь комментарий
02.05.2021 21:11 Ответить
На заметку жителям Лугандониии и всем любителям "русского мира":
-----------

"Власти Венесуэлы объявили о повышении минимальной зарплаты для граждан до 7 млн. боливаров - это $2,5.
А еще граждане Венесуэлы будут получать талоны на товары первой необходимости на сумму 3 млн. боливаров, а это $1
P.S. Кстати, венесуэльские боливары печатают в дружеской рф.
показать весь комментарий
02.05.2021 18:29 Ответить
Паспорта выданные на оккупированных территориях Украины (Крым, Донецк, Луганск) - не являются легитимными и дискредитируют рф,мид, и пачпарта рф в целом, превращая в обесцененные.
МВС РФ заявляє, що за два роки жителям ОРДЛО у спрощеному порядку видали понад 527 тис. російських паспортів - Цензор.НЕТ 9994
показать весь комментарий
02.05.2021 18:29 Ответить
В Крыму с 90-х паспорта выдавали, при крышевании местного ФСБ. Ой, тогда еще СБУ. Наверно, просто так выдают, беспокоится не о чем. Лучше об этом вообще не думать. Авось как-то оно само-собой рассосется. Мир,дружба, прекращение огня - это наш железный план.
показать весь комментарий
02.05.2021 18:30 Ответить
Помню. Наблюдал все это в Керчи 2 месяца. И время в Крыму московское помню, и поезда по московскому времени. И паспорта кацапские помню, и газеты кацапскиеи прокацапские в Крыму.
Но тогда всем было Пох, каждый думал "мыжибратья" бла, а об последствиях при кучмизме никто не думал.
Ось зараз й маємо те, що маємо.
показать весь комментарий
02.05.2021 21:44 Ответить
В "упрощенном виде" это когда всем работникам коммунальной службы в обязательном порядке в принудительном порядке принуждают получение рашен гражданства, это когда так же обязаловка для тех кто вынужден с ОРДЛО ездить на заработки в рашу, это когда всем кто имеет отношение ко всем службам ( не частным) также принудительно заставляют получать рашен паспорта.. и это я еще не говорю о местных полицаях, вояках, гбэшников, мчсников и т.д. От туда пишут.. как там все "добровольно"..( хотя не спорю добрая треть из получивших воспринимает это на ура.)
показать весь комментарий
02.05.2021 18:37 Ответить
Было у меня в 94-м. -- заезжаю в Украину с просроченным на год загр. паспортом...
Погранец: А как это вы с недействительным паспортом путешествуете?
-- Я уже не путешествую. (и протягиваю ему внутренний паспорт)
-- А как вас сюда немцы и поляки пропустили?
-- Понятия не имею... Я ж уже дома -- вот мой внутренний паспорт.
-- И шо мне с вами делать? -- у вас заграничного паспорта нет!
-- А мы щас где?
-- В Украине.
-- Так я поехал?
-- Хм... -- ну, най щастыть...
...я и поехал...*)
показать весь комментарий
02.05.2021 18:40 Ответить
АГгга...майже така сама фігня була...))
показать весь комментарий
02.05.2021 18:48 Ответить
Паспорта РФ это хорошо,- можно брать кредиты... оставлять его в залог (на всегда)... по нему ездить в рашку и под кабаками оббирать рузьких мажоров...

- эх! была б я мужиком
показать весь комментарий
02.05.2021 18:42 Ответить
Предатели хотели под крыло роSSии, а попали под её хвост..
показать весь комментарий
02.05.2021 18:45 Ответить
Такая филькина грамота эти паспорта рф, что дают в упрощенном порядке... Что-то не слышно, чтобы налево-направо выдавали паспорта США или Франции... Даже паспорт Камбоджи не дают каждому встречному, а паспорта РФ пачками, потому, что они дешевле бумаги, на которой напечатаны...
показать весь комментарий
02.05.2021 18:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JJblj5OX9fA&t=1043s Самый Брошенный город / Воркута / Как живут в мертвеющих посёлках / Лядов с Места событий
Дамбассеры думают, что их всех в Маскву переселят. Посмотрите как реально живут русские. Видос за 2 дня набрал 2 млн просмотров.
показать весь комментарий
02.05.2021 19:05 Ответить
большинство ********* с удовольствием поселилась бы в благодатной Украине, особенно на пенсии, а не морозило бы дупы в сраных сыктывкарах, мурмансках, челябах, воркуте, магадане, убогих чите и прочая и прочая...
Главное, чтобы рюзьге мир в Украине был, попы масковскага сатаната, свой зомби-ящик, а главный хан, начальник из масквы правил... хАхлы на вторых ролях, ну поразвлекать, поржать, ну типа квартала, то да сё...
Тепло, хавчик дешёвый, недвига лучше и дешевле, рюзьге язык, все, как дома, но дешевле, теплее, лучше...запись...
А ещё безвиз, в гейропу рядом смотаться, это не из челябы или омска переть... бИндеры весь кайф обломали... руссафопы...сволачи!
показать весь комментарий
03.05.2021 02:25 Ответить
кто разрешал России выдавать пасспорта на Донбассе? что же они брешут что их там нет.
показать весь комментарий
02.05.2021 19:28 Ответить
В соцмережах пишуть, що в ОРДЛО "на самом деле очень мало желающих получить такой документ. Дончане шутят, что скоро России придется доплачивать людям за согласие принять ее паспорт. Скоро будут доплачивать тем кто будет соглашаться их получать».

До симферопольского ватника чуток доходить начало: «Я теперь понимаю, что, когда мы присоединялись к россии, ну как бы так, мне российские друзья говорили: не радуйтесь, вы еще в россии не жили». https://twitter.com/KrimRt/status/1387721512761823233?ref_src=twsrc%5Etfw

показать весь комментарий
02.05.2021 19:45 Ответить
все что говорит Раша надо делить на 2-3, а иногда на 20.
показать весь комментарий
02.05.2021 22:28 Ответить
Необходим Закон, запрещающий участвовать в выборах всех уровней, быть избранным и занимать должность госслужащего! К особо отличившимся - лишать гражданства Украины.
показать весь комментарий
02.05.2021 19:47 Ответить
Только вот у самих депутатов куча паспортов, так что не будет никаких даже телодвижений государства на борьбу с двойными гражданствами.
показать весь комментарий
02.05.2021 19:50 Ответить
Пора визы с балалайней водить. И с любителей двуглавой курицы их требовать.
показать весь комментарий
02.05.2021 20:23 Ответить
Угу ... А у нас тут вже 30 років нормально не вирішене питання з громадянством.
Зе команда у мин. році щось повякала і заглохла. С ...
показать весь комментарий
02.05.2021 20:57 Ответить
А где разведка кому выдали? Или всем пенсии платят
показать весь комментарий
02.05.2021 21:14 Ответить
Шахтёры прикалываются, с двух сторон пенсия. Вы там по миноторьте кому платите. Или базы нет кому выдали клоуны
показать весь комментарий
02.05.2021 21:16 Ответить
Сподіваюся що наші спецслужби вже купили базу даних лугандонцiв (щасливих володарів паспорта Козлостану) у кацапнi, або хакнули її
показать весь комментарий
02.05.2021 21:59 Ответить
Головне після деокупації встигнути позбавити цих гандонів українського громадянства і відправити підкорювати сибір. Бо позбавляти єдиного громадянства нажаль не можна.
показать весь комментарий
02.05.2021 22:17 Ответить
Це було б непогано, але думаю на жаль буде все не так ..
показать весь комментарий
02.05.2021 22:23 Ответить
Так никто не против ,забирайте их жить к себе,при чем здесь территория Украины,забирайте своих паспортолюбов.Чемодан вокзал..
показать весь комментарий
02.05.2021 22:25 Ответить
Через пару месяцев Bellingcat купит базу этих паспортов за 500 баксов у российского чиновника.
Вот, тогда всех и узнаем.
показать весь комментарий
02.05.2021 23:59 Ответить
Кто то врёт. Или дурака запускают. Официально у нас 1 мил 300 тыс переселенцев официально. В реале больше чуть. Сколько уехало сразу и позже оттуда в РФ точно не знаем---но не мало. Та и в дальнюю заграницу тоже есть такие---но не много. Но вот другое. Ведь 1/3 Луганской и 1/3 Донецкой обл реально не под контролем. Там всегда плотно население было. Но странно сколько же осталось там, с учётом уехавших к нам и в другие места? У этой медали две стороны---а может и к лучшему что столько уже автоматом не граждане Украины! Они скорее всего и не были таковыми. Это очень важно знать нам здесь. Ведь решать нам и скоро. Нужен референдум по этому вопросу.
показать весь комментарий
03.05.2021 00:24 Ответить
Дуже корисна робота. Після звільнення Донбасу всі іноземці мають його покинути і виїхати у свою країну, тобто у Росію, бо українські паспорти після отримання російського мають бути визнані не дійсними. Проблема реінтеграції дуже спрощується.
показать весь комментарий
03.05.2021 15:25 Ответить
да хоть два ляма получили, засраная руцким миром территория уже будет непригодна для восстановления нормальной жизни и все ватнопродажные вынуждены или покинуть Донбасс или вымереть как мамонты
показать весь комментарий
03.05.2021 16:29 Ответить
 
 