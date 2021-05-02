МВД РФ заявляет, что за два года жителям ОРДЛО в упрощенном порядке выдали более 527 тыс. российских паспортов

За два года гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке получили более 527 тыс. жителей, постоянно проживающих на территориях отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявляют в пресс-центре министерства внутренних дел РФ в ответ на соответствующий запрос.

В то же время почти 2 тысячам жителей ОРДЛО в приобретении российского гражданства отказали. Треть, кому отказали, имеют неснятую или непогашенную судимость.



В МВД РФ отметили, что 40% заявлений было отклонено из-за ограничения на въезд в Россию из-за административного выдворения, депортации, реадмиссии или в связи с решением о нежелательности пребывания этих лиц на территории РФ.

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