ЕС введет новые секторальные санкции против России в случае "масштабной войны", - Кулеба
Сейчас Европейский союз не будет вводить новые секторальные санкции, но это возможно в случае эскалации.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что призвал готовиться к введению таких санкций во время выступления в Брюсселе, указывая на то, что только разведывательные данные России об этом могут иметь сдерживающее влияние.
"Потому что и это была ошибка 2014 года. Я вам скажу, что, прости господи, до сбивания МН17 европейцы тоже не хотели ничего слышать о каких-то серьезных действенных секторальных санкциях. Но, к сожалению, когда людей убили, их сограждан, то все сомнения исчезли в секунду и мгновенно санкции были введены", - напомнил министр.
По его словам, сигнал Украины заключался в том, что международному сообществу следует быть готовым к любому развитию событий.
"Сейчас секторальных санкций не будет. Но, не дай бог, если война вновь развернется масштабная, то секторальные санкции будут", - отмечает он.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.
20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.
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https://lenta.ru/news/2021/05/02/forwhatkarelia/
«Дорога тут вообще никакая, просто колхоз какой-то, денег у нашей администрации нет ни на что», - пожаловался россиянин.
Кулеба в МИДе служит или в церкви ?
да, и Бог пишется с большой - это к дип. протоколу...
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить." (С)
От так и эти.
ЕС ТРУСЛИВЫЕ НЕ ПОВОРОТЛИВЫЕ СВИНЬИ! Пока этих членов ЕС по одному х--ло не отправит на тушёнку другая еще живая половина, вместе с НАТО, не дас отпор и не "закроет" рашку как страну.
Заради ще одного транша і без того великих боргів вони ще більше гноблть свій народ виконуючи вимоги МВФ й інших кедіторів.
Ей надо договориться с Россией.
...а в Украине -- то верхи не хотят, то низы не могут... -- то наоборот...
Уже всех колбасит от того, шо все Украине должны! -- победить Россию, но шоб российский газ шёл в ЕС по украинским трубам!
...ну, я не знаю... ...выражаю токо глубокое, озабоченное соболезнование...*)
Нам з цим існувати, питання тільки скільки.
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/evroparlament-viznav-scho-yuschenka-otruili-rosiyani-deputat-poyasniv-nyuansi.htm
Перший: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/pivnichnij-potik-2-do-mistsja-budivnitstva-stjahnuti-sudu-postachannja.html Путін дав команду добудувати «Північний потік-2» за п'ять місяців, поки при владі в Німеччині залишається Ангела Меркель, яка зацікавлена в реалізації цього проекту. Одним з наслідків введення в дію газопроводу має стати припинення транзиту російського газу через територію України, що призведе до зменшення надходжень до українського бюджету. Другий: встановлення економічної блокади українських портів, що має погіршити економічну та соціально-політичну ситуацію в українській частині Азово-Чорноморського басейну. Після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-timchasovo-okupovanomu-krimu-vzhe-ponad-32-tisjach-rosijskikh-vijskovikh-khomchak.html окупації Росією Криму та прилеглих до нього територіальних вод для безперешкодного цивільного судноплавства в українські порти на чорноморському узбережжі залишилася тільки 27-мильна морська смуга між островом Зміїний та самопідйомною буровою установкою «Таврида», захопленою росіянами 2014 року. Цю смугу контролюють спеціально розгорнуті російські військові підрозділи з відповідним озброєнням і засобами спостереження.
https://zn.ua/ukr/international/ne-vijnoju-to-blokadoju.html
По перше це лише обіцянка, а не доконана вже дія
По друге це обіцянка від тих хто останні сім років серйозно нам і не допоміг а увесь час йшов на поступки кацапам - ситуація в обсє та європарламенті.
По третє обов'язково ці санкції будуть дуже довго приймати і в кращому випадку будуть прийматися кілька місяців, чим додатково будуть деморалізувати нас і стимулювати кацапів.
По четверте після гіпотетичного введення санкції у кацапів не зникне зброя, не закінчиться паливо та ********** тому власне вбивати нас не перестануть.
По п'яте можливі санкції спрацюють в кращому разі за декілька років
По шосте введення санкцій не гарантує нам допомоги від "заходу" а скоріше уся допомога обмежиться "вері діплі консьорн" (окрім країн Балтії та Польщі).
Підсумовуючи скажу що гіпотетичні санкції нам будуть як мертвому припарка.