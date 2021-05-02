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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России
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ЕС введет новые секторальные санкции против России в случае "масштабной войны", - Кулеба

ЕС введет новые секторальные санкции против России в случае

Сейчас Европейский союз не будет вводить новые секторальные санкции, но это возможно в случае эскалации.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что призвал готовиться к введению таких санкций во время выступления в Брюсселе, указывая на то, что только разведывательные данные России об этом могут иметь сдерживающее влияние.

"Потому что и это была ошибка 2014 года. Я вам скажу, что, прости господи, до сбивания МН17 европейцы тоже не хотели ничего слышать о каких-то серьезных действенных секторальных санкциях. Но, к сожалению, когда людей убили, их сограждан, то все сомнения исчезли в секунду и мгновенно санкции были введены", - напомнил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные могут снова оперативно развернуться вдоль границы Украины. Наша задача, чтобы такое не пришло в голову руководству РФ, - Кулеба

По его словам, сигнал Украины заключался в том, что международному сообществу следует быть готовым к любому развитию событий.

"Сейчас секторальных санкций не будет. Но, не дай бог, если война вновь развернется масштабная, то секторальные санкции будут", - отмечает он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Также читайте: Напряжение на границе с Украиной было изрядное и по-прежнему остается выше нормы, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Читайте также: Кравчук о перемирии: Российский проект должен быть взят за основу, но с дополнениями

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: 

санкции (11268) Евросоюз (17089) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
Проти зєлєнського та його проросійсько-бандитьської свори потрібно санкції ввести.
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02.05.2021 20:26
+8
Смєтуни прийдуть -порядок наведуть !!!))))
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02.05.2021 20:28
+8
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація державної влади !!!)))
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02.05.2021 20:30
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Звіздіти ,не мішки тягати !!!))
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02.05.2021 20:25 Ответить
Власти установили автобусную остановку в городе Сегеже, Карелия, несмотря на отсутствие дороги и общественного транспорта в населенном пункте. Об этом сообщает Mash в своем https://t.me/breakingmash/25114 Telegram -канале.
https://lenta.ru/news/2021/05/02/forwhatkarelia/
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02.05.2021 20:41 Ответить
Местный житель https://lenta.ru/tags/persons/zhuravlev-igor/ Игорь Журавлев , в свою очередь, рассказал журналистам, что автобусы не курсируют по упомянутого маршруту уже на протяжении 10 лет. !!!!!!!

«Дорога тут вообще никакая, просто колхоз какой-то, денег у нашей администрации нет ни на что», - пожаловался россиянин.
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02.05.2021 20:48 Ответить
Кулеба -- здаётся -- скоро политического убежища в ЕС попросит... -- не -- потребует! *)
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02.05.2021 20:46 Ответить
дурень думкой богатеет.
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02.05.2021 20:55 Ответить
"Такая его незавидная доля " !!!)))
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02.05.2021 21:01 Ответить
Як казав один відомий Чорт - бе-бе-бе -бе ( в перекладі- бла-бла-бла-бла) від кулеби (міністра закордонних справ України за часіива Єрмака та вови - все що заслуговує навмисно з малої літери)
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02.05.2021 22:23 Ответить
Проти зєлєнського та його проросійсько-бандитьської свори потрібно санкції ввести.
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02.05.2021 20:26 Ответить
Смєтуни прийдуть -порядок наведуть !!!))))
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02.05.2021 20:28 Ответить
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація державної влади !!!)))
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02.05.2021 20:30 Ответить
Но, не дай бог, если война вновь развернется масштабная Источник: https://censor.net/ru/n3263350

Кулеба в МИДе служит или в церкви ?
да, и Бог пишется с большой - это к дип. протоколу...
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02.05.2021 20:45 Ответить
и еще эту . как ее . озабоченность выразит
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02.05.2021 20:28 Ответить
"ЕС введет новые секторальные санкции"(c) - если успеет. наше "говнокомандування" заранее капитуляцию подпишет.
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02.05.2021 20:30 Ответить
"Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!

В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить." (С)
От так и эти.
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02.05.2021 20:33 Ответить
нашу Васілісу Єгоровну кулєбу рашистські зливні бачки проклинають як мінітсра ЗСУ , а балом править Єрмак й ого рашисня не чіпає
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02.05.2021 22:30 Ответить
Тобто, вони лізуть на Херсон, Одесу, Миколаїв, Маріуполь, гинуть люди, АЖ тоді
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02.05.2021 20:41 Ответить
А вас не дивує, що зєлєнський платить гроші бійцям щоб ті не стріляли у відповідь?
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02.05.2021 20:45 Ответить
Сейчас Европейский союз не будет вводить новые секторальные санкции, но это возможно в случае эскалации.


ЕС ТРУСЛИВЫЕ НЕ ПОВОРОТЛИВЫЕ СВИНЬИ! Пока этих членов ЕС по одному х--ло не отправит на тушёнку другая еще живая половина, вместе с НАТО, не дас отпор и не "закроет" рашку как страну.
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02.05.2021 20:45 Ответить
А зелена пліснява дуже жваві свині ,швиденько відновили електроімпорт з Росіі,поновили на посадах люстровану гидоту,відновили "русскоязичний" контент на укрТБ !!!! Моторні парубки !!!)))
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02.05.2021 20:56 Ответить
Мені байдуже на якій мові говорить українець, але дуже не подобається економічна плітика зелених!
Заради ще одного транша і без того великих боргів вони ще більше гноблть свій народ виконуючи вимоги МВФ й інших кедіторів.
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02.05.2021 21:22 Ответить
Міф про вимоги МВФ ,це локшина на вуха недолугого лохтората ,елемент гібридної війни !! Доречи,мовне питання, це дуже важливий елемент тієї самої гібридної війни!!!))))
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02.05.2021 21:29 Ответить
Евросоюз тоді ще дужче надує щоки, заявить про стурбованість та занепокоєність, і ще більше буде закупляти у кацапів газ, нафту, деревину, алмази, марганцеву руду, металопрокат та інші ресурси, матеріали, відкривати спільні підприємства.
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02.05.2021 20:46 Ответить
Знаешь... -- ЕС, и сам по-себе достаточно неплохо живёт... ...ну, шо ему та Украина?

Ей надо договориться с Россией.

...а в Украине -- то верхи не хотят, то низы не могут... -- то наоборот...
Уже всех колбасит от того, шо все Украине должны! -- победить Россию, но шоб российский газ шёл в ЕС по украинским трубам!
...ну, я не знаю... ...выражаю токо глубокое, озабоченное соболезнование...*)
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02.05.2021 20:53 Ответить
А если иопнет какая нибуть АЭС вблизи Европейских границ, будете озабачиваться или обеспокоиваться?
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02.05.2021 20:51 Ответить
-- от когда, тогда и сразу...
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02.05.2021 20:54 Ответить
Это сказочка старая как мир...
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02.05.2021 20:59 Ответить
5 мая в Киев прилетает Госсекретарь США Энтони Блинкенко,готовьте дупло Зелемойские Кучмисты,скандал Рудольф Джулиани энд агент ГРУ Ермак засверкает совсем другими ФАРБАМИ...
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02.05.2021 21:07 Ответить
Скинь ссылку или хотя бы пару скринов с этих "южных сайтов".
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02.05.2021 21:34 Ответить
Дійсно,цікаво подивитися !!))
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02.05.2021 21:46 Ответить
паникёров расстреливают.. ты ещё жив.. радуйся=))
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02.05.2021 22:01 Ответить
Параноїдальна маячня "Русского мира" !!!)))
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02.05.2021 22:14 Ответить
Мавзолейное быдло,по моим подсчетам со 2 апреля в Киев и Львов с баз НАТО в Европе и непосредственно из США,доставлено столько вооружений и техники ,что вам крысам лучше сидеть в Мавзолеее и молиться на труп чЛенина...Шакалы гребанные....... БЫДЛО тупое
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02.05.2021 21:12 Ответить
Цирк. Іншими словами це означає, що Московія має картбланш на агресію проти України, Україна один на один з ворогом, реальних заходів для стримування немає (чесно кажучи моя думка, що крім симетричних військових заходів ніяких реальних стримуючих факторів просто не існує).
Нам з цим існувати, питання тільки скільки.
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02.05.2021 21:18 Ответить
Если уже начнется война,кому нах те санкции уже помогут.
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02.05.2021 21:22 Ответить
Введут эмбарго на матрешки, балалайки и, может быть, даже, на самовары
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02.05.2021 21:38 Ответить
І на "Тульские пряники" !!!)))
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02.05.2021 21:42 Ответить
на оренбургские пуховые платки
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02.05.2021 21:44 Ответить
гжель
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02.05.2021 21:46 Ответить
Це вже занадто,як фрау та мамзелі без платків лишаться !!!)))
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02.05.2021 21:47 Ответить
У резолюції https://www.europarl.europa.eu/ Європейського парламенту , яка була ухвалена на випадок вторгнення Росії, йдеться про те, що отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка є справою рук російських спецслужб.
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/evroparlament-viznav-scho-yuschenka-otruili-rosiyani-deputat-poyasniv-nyuansi.htm
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02.05.2021 21:41 Ответить
санкцій не було.а потрібно вимагати.
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02.05.2021 21:45 Ответить
чому не відлучити від свіфту банк россия і ще пару банків путіна за відмову виведення своїх військ з ОРДЛО і введення миротворців ООН?
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02.05.2021 21:44 Ответить
https://zn.ua/ukr/international/ne-vijnoju-to-blokadoju.html Не війною, то блокадою? Путін провів нараду, де обговорювалося, як економічними засобами добити Україну. Вирішили піти двома шляхами.
Перший: https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/pivnichnij-potik-2-do-mistsja-budivnitstva-stjahnuti-sudu-postachannja.html Путін дав команду добудувати «Північний потік-2» за п'ять місяців, поки при владі в Німеччині залишається Ангела Меркель, яка зацікавлена в реалізації цього проекту. Одним з наслідків введення в дію газопроводу має стати припинення транзиту російського газу через територію України, що призведе до зменшення надходжень до українського бюджету. Другий: встановлення економічної блокади українських портів, що має погіршити економічну та соціально-політичну ситуацію в українській частині Азово-Чорноморського басейну. Після https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-timchasovo-okupovanomu-krimu-vzhe-ponad-32-tisjach-rosijskikh-vijskovikh-khomchak.html окупації Росією Криму та прилеглих до нього територіальних вод для безперешкодного цивільного судноплавства в українські порти на чорноморському узбережжі залишилася тільки 27-мильна морська смуга між островом Зміїний та самопідйомною буровою установкою «Таврида», захопленою росіянами 2014 року. Цю смугу контролюють спеціально розгорнуті російські військові підрозділи з відповідним озброєнням і засобами спостереження.
ЄС запровадить нові секторальні санкції проти Росії у разі "масштабної війни", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9037
https://zn.ua/ukr/international/ne-vijnoju-to-blokadoju.html
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02.05.2021 21:49 Ответить
думаю,що ЄС Порошенка запропонує список санкцій за блокаду,за невиведені війська з ОРДЛО,Криму,за відмову введення миротворців ООН, за отруєння Ющенка і т.д.пропоную відключати банки путіна від свіфту.не всі відразу,а по одному.
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02.05.2021 22:07 Ответить
Санкции дело хорошее,но лучший друг Украины это современное оружие.
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02.05.2021 21:57 Ответить
вводить надо сейчас потому как после ввода раша-войск в новые регионы Украины условия их вывода будут куда круче нежели нынешние минские кабальные соглашения
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03.05.2021 00:34 Ответить
А В 2010 ГОДУ МАЛО БЫЛО СМЕРТЕЙ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ПОЛЬШИ !!!???
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03.05.2021 04:15 Ответить
ця обіцянка нічого не вартує.
По перше це лише обіцянка, а не доконана вже дія
По друге це обіцянка від тих хто останні сім років серйозно нам і не допоміг а увесь час йшов на поступки кацапам - ситуація в обсє та європарламенті.
По третє обов'язково ці санкції будуть дуже довго приймати і в кращому випадку будуть прийматися кілька місяців, чим додатково будуть деморалізувати нас і стимулювати кацапів.
По четверте після гіпотетичного введення санкції у кацапів не зникне зброя, не закінчиться паливо та ********** тому власне вбивати нас не перестануть.
По п'яте можливі санкції спрацюють в кращому разі за декілька років
По шосте введення санкцій не гарантує нам допомоги від "заходу" а скоріше уся допомога обмежиться "вері діплі консьорн" (окрім країн Балтії та Польщі).
Підсумовуючи скажу що гіпотетичні санкції нам будуть як мертвому припарка.
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03.05.2021 06:52 Ответить
 
 