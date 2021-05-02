ЕС введет новые секторальные санкции против России в случае "масштабной войны", - Кулеба

Сейчас Европейский союз не будет вводить новые секторальные санкции, но это возможно в случае эскалации.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что призвал готовиться к введению таких санкций во время выступления в Брюсселе, указывая на то, что только разведывательные данные России об этом могут иметь сдерживающее влияние.

"Потому что и это была ошибка 2014 года. Я вам скажу, что, прости господи, до сбивания МН17 европейцы тоже не хотели ничего слышать о каких-то серьезных действенных секторальных санкциях. Но, к сожалению, когда людей убили, их сограждан, то все сомнения исчезли в секунду и мгновенно санкции были введены", - напомнил министр.

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По его словам, сигнал Украины заключался в том, что международному сообществу следует быть готовым к любому развитию событий.

"Сейчас секторальных санкций не будет. Но, не дай бог, если война вновь развернется масштабная, то секторальные санкции будут", - отмечает он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

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Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.