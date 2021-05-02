За взрывом на складах боеприпасов во Врбетице стоят сотрудники ГРУ, другой версии нет, - вице-премьер Чехии Гамачек
У чешских спецслужб и полиции нет других версий взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, кроме причастности к ним российской ГРУ.
Об этом заявил вице-премьер-министр Чешской Республики, министр внутренних дел Ян Гамачек в воскресенье в эфире Чешского телевидения в программе "Вопросы Вацлава Моравца", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Версия у следствия только одна. Полиция работает только над российским следом. За взрывом стоят сотрудники российской военной разведки ГРУ, а именно подразделения 29155. Другой версии нет", - подчеркнул Гамачек.
Комментируя слова министра справедливости Марии Бенешовой о том, что версий "несколько", вице-премьер заметил, что такие заявления "играют на руку кому-то другому, а не Чехии".
Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.
25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".
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Посольство США рекомендовало американцам, у которых истекает российская виза, покинуть страну до 15 июня.
Христо Ґрозєв, "Bellingcat":
🔔 У складі ГРУ МО Московії, є надтаємна група з 25 осіб, створена у 2009 році - саме вона здійснювала теракти в Болгарії, Великій Британії, Україні, Чехії, тощо.
🔔 Якщо батька й доньку Скрипалів у Великій Британії отруїли, нанісши отруту на ручку дверей будинку, то Ґебрева, його сина й співробітника - отруїли в Болгарії, намазавши отруту на ручку дверей автомобіля.
🔔 Протягом травня, у Конґресі США відбудуться слухання щодо диверсійних і терористичних дій Кацапії, на які запрошено команду розслідувачів Bellingcat.
🔔 Фільм про справу ваґнерівців буде оприлюднено ще до зустрічі Зеленського й Путіна.
Radio Lemberg
Значит и поступать с нею надо как с террористом - максимально наказать блокировкой СВИФТа, высылкой дипломато... и вообще надо выкрасть х--ло и повесить после "Нюренбергского суда" *(гагского).
Нападение на страну НАТО.