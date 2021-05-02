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За взрывом на складах боеприпасов во Врбетице стоят сотрудники ГРУ, другой версии нет, - вице-премьер Чехии Гамачек

За взрывом на складах боеприпасов во Врбетице стоят сотрудники ГРУ, другой версии нет, - вице-премьер Чехии Гамачек

У чешских спецслужб и полиции нет других версий взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году, кроме причастности к ним российской ГРУ.

Об этом заявил вице-премьер-министр Чешской Республики, министр внутренних дел Ян Гамачек в воскресенье в эфире Чешского телевидения в программе "Вопросы Вацлава Моравца", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Версия у следствия только одна. Полиция работает только над российским следом. За взрывом стоят сотрудники российской военной разведки ГРУ, а именно подразделения 29155. Другой версии нет", - подчеркнул Гамачек.

Комментируя слова министра справедливости Марии Бенешовой о том, что версий "несколько", вице-премьер заметил, что такие заявления "играют на руку кому-то другому, а не Чехии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МВД Чехии Хамачек: Расследуется только причастность России к взрывам боеприпасов

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На складе в Чехии, который взорвали диверсанты ГРУ, хранилось 10 тыс. мин 120 мм и 16 тыс. снарядов 152 мм

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".

Автор: 

взрыв (6731) россия (95441) Чехия (1704) Гамачек Ян (10) ГРУ (82)


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Топ комментарии
+27
Тільки в нашої зєвати та іншої вати винен Порошенко.
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02.05.2021 21:33
+12
Американским гражданам находящимся на территории РАБссии по разным делам Госдеп приказал срочно покинуть ГУЛАГ Путлера до 15 мая....,что это означает на самом деле догадайтесь с 1 раза....
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02.05.2021 21:36
+12
Христо Грозев и его Биллингкет раскрыли кубло Штирлицов РАБссии в Чехии,Болгарии и Украине,всего диверсий было 11...,есть подозрение что больше...,Христо умный мужик, найдет всю цепочку начиная с марта 2014 года...
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02.05.2021 21:40
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Как других версий нет? А у потерпевшего вiслюка спрашивали?
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02.05.2021 21:31 Ответить
старого осла Земана ніхто не питав, но воно вилізло само лизать кацапам зад. тепер готується до суду по зраді.
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02.05.2021 21:43 Ответить
Земан старый шалун. На его счет не было никаких иллюзий.
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02.05.2021 21:44 Ответить
старьій дьібил, а не шалун
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02.05.2021 22:55 Ответить
купленный ****** старый иуда , предатель своего народа , мерзский шакал
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03.05.2021 05:30 Ответить
Кстати , такой же -кравчук и Кучма , а «арлекино» , вообще видел «мир» кровавый у террориста № 1и на полусогнутых выпрашивает свидание
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03.05.2021 05:38 Ответить
Это не асёл, это - враг Чехии, агент врага - расии.
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02.05.2021 22:53 Ответить
Тільки в нашої зєвати та іншої вати винен Порошенко.
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02.05.2021 21:33 Ответить
покажи скрин что Порошенко обвинили в этих взрывах ..А наверно про липецкую фабрику тяжело вспоминать или про паспорт Новинскому непомниш ?
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02.05.2021 22:27 Ответить
Так треба було. Інакше би ***** напало.
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02.05.2021 22:36 Ответить
В 2014 році воно напало, доводжу до твого відома.
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02.05.2021 22:43 Ответить
Не хитай будку.
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02.05.2021 22:48 Ответить
Ну да, ну да, бо ви рукожопі не відремонтуєте ж
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02.05.2021 22:50 Ответить
Та нічого я тобі давати не буду. я ж не лошара на побігеньках, сам, все сам роби, на форумі тільки і мови що при Порошенко взірвані склади, жму руку та інша фігня. А про Ліпєцьку фабрику розкажи..... Я тебе як таргана паскудного розмажу. Давай,чекаю.
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02.05.2021 22:39 Ответить
А яких висновків про вибухи українських складів дійшло слідство за часів Порошенка?
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02.05.2021 22:35 Ответить
І чому жодного вибуху на українських складах немає два останніх роки?
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02.05.2021 22:37 Ответить
Помиляєшся. А ну погугли....
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02.05.2021 22:42 Ответить
Тебе в гуглі забанили?
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02.05.2021 22:40 Ответить
Американским гражданам находящимся на территории РАБссии по разным делам Госдеп приказал срочно покинуть ГУЛАГ Путлера до 15 мая....,что это означает на самом деле догадайтесь с 1 раза....
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02.05.2021 21:36 Ответить
Повна мендель росососії?
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02.05.2021 21:39 Ответить
"И не выиграл, а проиграл, и не в лотерею, а в карты, и не волгу, а три рубля".

Посольство США рекомендовало американцам, у которых истекает российская виза, покинуть страну до 15 июня.
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02.05.2021 21:40 Ответить
Казламордый , - отдыхай , сегодня у вас праздник . Ты наверно стахановец - стакановец . (
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02.05.2021 21:44 Ответить
Кажись показували деякі наші телеканали , що в чехії пройшлися масово проти земана .
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02.05.2021 21:38 Ответить
Країна-терроРАША
Христо Ґрозєв, "Bellingcat":
🔔 У складі ГРУ МО Московії, є надтаємна група з 25 осіб, створена у 2009 році - саме вона здійснювала теракти в Болгарії, Великій Британії, Україні, Чехії, тощо.

🔔 Якщо батька й доньку Скрипалів у Великій Британії отруїли, нанісши отруту на ручку дверей будинку, то Ґебрева, його сина й співробітника - отруїли в Болгарії, намазавши отруту на ручку дверей автомобіля.

🔔 Протягом травня, у Конґресі США відбудуться слухання щодо диверсійних і терористичних дій Кацапії, на які запрошено команду розслідувачів Bellingcat.

🔔 Фільм про справу ваґнерівців буде оприлюднено ще до зустрічі Зеленського й Путіна.
Radio Lemberg
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02.05.2021 21:38 Ответить
Христо Грозев и его Биллингкет раскрыли кубло Штирлицов РАБссии в Чехии,Болгарии и Украине,всего диверсий было 11...,есть подозрение что больше...,Христо умный мужик, найдет всю цепочку начиная с марта 2014 года...
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02.05.2021 21:40 Ответить
Британская разведка ему в помощь!
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02.05.2021 21:46 Ответить
Бери выше.... МОССАД...и ФБР....
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02.05.2021 21:47 Ответить
Чехия не воюющая страна и по єтой причине ху-ловская диверсия должна расцениваться как международній терроризм! То есть россия = международный террорист.
Значит и поступать с нею надо как с террористом - максимально наказать блокировкой СВИФТа, высылкой дипломато... и вообще надо выкрасть х--ло и повесить после "Нюренбергского суда" *(гагского).
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02.05.2021 21:43 Ответить
Виктория Нуланд получила должность в Госдепе,Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Викторию и пожелал удачи по развалу сраного РАБссиянского гадюшника...
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02.05.2021 21:45 Ответить
Carthaginem esse delendam!
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02.05.2021 21:49 Ответить
ССср сдох от инфаркта,РАБссия сдохнет от Инсульта....внезапного....хотя чего сравнивать ВВП ССср был 16 % РАБссия срань не дотягивает и до 3 % зато Вяликае БЫДЛО....
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02.05.2021 21:50 Ответить
За вибухом на складах боєприпасів у Врбетіце стоять співробітники ГРУ, іншої версії немає, - віцепрем'єр Чехії Гамачек - Цензор.НЕТ 3846
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02.05.2021 21:53 Ответить
То есть, это было:
Нападение на страну НАТО.
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02.05.2021 22:05 Ответить
_Нападение на ЕС и НАТО было ещё в 2010, вообще-то. А, очень возможно быть, что и ещё раньше: 9/11.
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02.05.2021 22:56 Ответить
Нет Это Порошенко виноват. Мне так в Лахте сказали!
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02.05.2021 22:09 Ответить
знатно подтерся старой путинской ************* Земаном=)
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02.05.2021 22:19 Ответить
На юниорском чемпионате мира по хоккею чехи проиграли русским со счетом 1 : 11.

За вибухом на складах боєприпасів у Врбетіце стоять співробітники ГРУ, іншої версії немає, - віцепрем'єр Чехії Гамачек - Цензор.НЕТ 4605
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02.05.2021 23:05 Ответить
А у нас трйцять літ не було халатності на складах, а потім бац…і на п'ять складів *********** прийшла така собі халатність і рюзькім халаті і чепчеку.
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02.05.2021 23:11 Ответить
Власти не могут признаться в том что во время войны их склады с оружием взрывает враг. Ни сейчас ни тогда. Это было бы полнейшим позором, показывающим несостоятельность и некомпетентность.
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02.05.2021 23:21 Ответить
Набагато більшою ганьбою є заяви про те, що вибухи сталися через необережність персоналу! Ну яка така необережність могла привести до вибухів? Там що хтось курив, чи снаряд розпилював? Чи як?
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03.05.2021 00:20 Ответить
так а пересиженное чучело земана шо..???- как всегда - не мычит...))) пока слово не дали макшы...
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03.05.2021 01:38 Ответить
 
 