Двойное убийство в Харькове: тела мужчины и женщины найдены с ножевым ранениями

Вечером 2 мая в квартире в Харькове найдены тела двух человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что погибшие - мужчина 1992 года рождения и женщина 1997 года рождения - жили вместе. Их нашли с ножевыми ранениями в квартире мужчины.

Правоохранители проводят проверку.

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