Двойное убийство в Харькове: тела мужчины и женщины найдены с ножевым ранениями
Вечером 2 мая в квартире в Харькове найдены тела двух человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что погибшие - мужчина 1992 года рождения и женщина 1997 года рождения - жили вместе. Их нашли с ножевыми ранениями в квартире мужчины.
Правоохранители проводят проверку.
Топ комментарии
+2 Антон Куприянов
показать весь комментарий02.05.2021 22:51
+1 tom peter
показать весь комментарий02.05.2021 21:38
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просто надо понимать, зачем-кто-и почему тебе сейчас необходим)) и "ты лучше будь один чем просто с кем попало" (х.насреддин)
застолье -для близких, необходимых и родных, а не для отметки-посиделок и неясного исхода...- думай..те ВСЕГДА)))