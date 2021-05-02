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Новости Силовики
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Двойное убийство в Харькове: тела мужчины и женщины найдены с ножевым ранениями

Двойное убийство в Харькове: тела мужчины и женщины найдены с ножевым ранениями

Вечером 2 мая в квартире в Харькове найдены тела двух человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что погибшие - мужчина 1992 года рождения и женщина 1997 года рождения - жили вместе. Их нашли с ножевыми ранениями в квартире мужчины.

Правоохранители проводят проверку.

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Автор: 

правоохранительные органы (2969) силовики (2798) убийство (6479) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+2
Из тех краёв много всякой мрази примкнуло к выгребной яме под названием ,,опзж,,
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02.05.2021 22:51
+1
Харьков - такой рассадник ваты....
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02.05.2021 21:38
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Харьков - такой рассадник ваты....
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02.05.2021 21:38 Ответить
Из тех краёв много всякой мрази примкнуло к выгребной яме под названием ,,опзж,,
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02.05.2021 22:51 Ответить
При застолье нож лучше держать возле себя на случай поножовщины Странно подан материал-они что друг дружку зарезали?
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02.05.2021 21:45 Ответить
при застолье - пофиг. где ножи-пистолеты-ружья-карабины... если при застолье, а не при ...=та сели, типа - неизвестно-как-кто-с кем-зачем-почему-кто-кому-наххх-такое-никакое-та я щас-та-ты-мне-та - та - та -та -та...= быдло налитое даже типа экс-министра миду= типа пострелять
просто надо понимать, зачем-кто-и почему тебе сейчас необходим)) и "ты лучше будь один чем просто с кем попало" (х.насреддин)
застолье -для близких, необходимых и родных, а не для отметки-посиделок и неясного исхода...- думай..те ВСЕГДА)))
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03.05.2021 02:02 Ответить
А может просто вести себя спокойно и не поддерживать конфликт)
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03.05.2021 10:00 Ответить
О, так о том-же и преЗЕдент.
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04.05.2021 13:13 Ответить
Проверку? А что расследовать нечего?
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02.05.2021 21:51 Ответить
... любовники полетели на небеса взявшись за ручки...
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02.05.2021 21:56 Ответить
в местных пабликах пишут, что похоже на убийство+суицид. У мужчины вены вскрытые
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02.05.2021 23:48 Ответить
тех нашли чуть раньше ...а это уже вторые..
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03.05.2021 00:10 Ответить
 
 