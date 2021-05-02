Кулеба об отношениях с США: Американцы даже спрашивали, могут ли помочь снять разгоняемый в нашем информпространстве бред о каких-то требованиях с их стороны
Соединенные Штаты Америки не выдвигали требований перед встречей государственного секретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Об этом глава ведомства рассказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Был ли фактор обострения со стороны Путина благоприятным для интенсификации контактов с США? Был. Но это был лишь один из факторов. Потому что еще до этого обострения мы наладили эффективный диалог с США на всех уровнях. И несмотря на все те слухи, которые звучали в медиа, о том, что есть какие-то предпосылки для встречи, для разговоров, уверяю вас, что никаких таких предпосылок не было", - сказал Кулеба.
По его словам, на определенном этапе "американцы нам говорили: чем мы можем помочь, чтобы снять этот бред, который в вашем информационном пространстве идет о том, что мы выдвигаем к вам какие-то требования?".
"Поэтому именно наша эффективная работа прежде всего позволила построить нормальные отношения с США, с новой администрацией. И действительно в Брюсселе, когда мы встретились с Энтони Блинкеном, я пригласил его как можно быстрее приехать в Украину. Думаю, у меня есть основания полагать, что это приглашение было положительно воспринято, и Вашингтон четко осознает необходимость демонстрации поддержки Украины", - заявил Кулеба.
Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 мая будет находиться в Киеве с визитом. Основными темами поездки должны стать поддержка в сфере безопасности и прогресс в проведении антикоррупционных реформ.
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Она напомнила об обязательствах сторон созвать консультации в случае возникновения угрозы безопасности Украины.
"В марте 2014 года, когда я была директором департамента Восточной Европы и Центральной Азии, мы созвали такие консультации, которые состоялись в американском посольстве в Париже. Там были министр иностранных дел Украины Дещица, Джон Керри, госсекретарь США, британский министр иностранных дел Уильям Хейг. Но был и пустой стул за столом - вы можете догадаться, чей именно, - рассказывает британский посол. - Мы знаем, что министр Лавров был в это время в Париже, но российская сторона не приняла участие в консультациях".