Кулеба об отношениях с США: Американцы даже спрашивали, могут ли помочь снять разгоняемый в нашем информпространстве бред о каких-то требованиях с их стороны

Соединенные Штаты Америки не выдвигали требований перед встречей государственного секретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом глава ведомства рассказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Был ли фактор обострения со стороны Путина благоприятным для интенсификации контактов с США? Был. Но это был лишь один из факторов. Потому что еще до этого обострения мы наладили эффективный диалог с США на всех уровнях. И несмотря на все те слухи, которые звучали в медиа, о том, что есть какие-то предпосылки для встречи, для разговоров, уверяю вас, что никаких таких предпосылок не было", - сказал Кулеба.

По его словам, на определенном этапе "американцы нам говорили: чем мы можем помочь, чтобы снять этот бред, который в вашем информационном пространстве идет о том, что мы выдвигаем к вам какие-то требования?".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе визита в Киев Блинкен подтвердит поддержку Украины и призовет проделать большую работу в борьбе с коррупцией, - Госдеп

"Поэтому именно наша эффективная работа прежде всего позволила построить нормальные отношения с США, с новой администрацией. И действительно в Брюсселе, когда мы встретились с Энтони Блинкеном, я пригласил его как можно быстрее приехать в Украину. Думаю, у меня есть основания полагать, что это приглашение было положительно воспринято, и Вашингтон четко осознает необходимость демонстрации поддержки Украины", - заявил Кулеба.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 мая будет находиться в Киеве с визитом. Основными темами поездки должны стать поддержка в сфере безопасности и прогресс в проведении антикоррупционных реформ.