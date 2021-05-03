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В "Слуге народа" согласны с необходимостью проверки всех заявлений о нарушениях на довыборах в Прикарпатье, - Мошенец

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В "Слуге народа" считают нужным проверить все заявления о нарушении законодательства на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области и, при необходимости, провести пересчет голосов.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец, комментируя решение Большой палаты Верховного Суда отменить протокол о победе на выборах Василия Вирастюка, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте все-таки дождемся окончательного решения судов всех инстанций. Только после этого мы сможем что-то сказать. Потому что, несмотря на то, что Вирастюк является представителем нашей партии, мы как раз выступаем за то, чтобы общество наконец поняло, что такое справедливые выборы, без "сеток", "каруселей". Если суд установит, что Вирастюк действительно выиграл эти выборы и все протоколы соответствуют количеству бюллетеней, то он должен стать депутатом. Если для этого потребуются еще какие-то дополнительные опции, то увидим, какой будет результат" - сказала Мошенец.

Депутат заявила о необходимости "проверить абсолютно все заявления, где были указаны определенные нарушения, при условии, что эти нарушения можно проверить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК объявила кандидата от СН Вирастюка победителем на довыборах на 87 избирательном округе

"Если необходим будет определенный пересчет сделать снова, соответственно, это также надо сделать. Если и этого окажется мало - ну тогда это уже в судебном порядке можно определить, какие последующие должны быть шаги, причем здесь должен свое слово сказать и ЦИК", - отметила "слуга народа".

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

Также читайте: Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными результаты выборов на 87-м округе

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Автор: 

Вирастюк Василий (82) ВР (29234) выборы (24726) Слуга народа (2629) Мошинец Елена (16)


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Топ комментарии
+3
Эпичная битва левого Бениного кармана с правым Бениным карманом.
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03.05.2021 01:09
+2
та перевибори однозначно. при чому без участі зашкварившихся двох елементів.
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03.05.2021 01:51
+2
Так там же Коля Сракотряс был, он уже все проверил. Теперь вот унитазы на таможне проверяет.
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03.05.2021 02:19
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Эпичная битва левого Бениного кармана с правым Бениным карманом.
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03.05.2021 01:09 Ответить
та перевибори однозначно. при чому без участі зашкварившихся двох елементів.
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03.05.2021 01:51 Ответить
Так там же Коля Сракотряс был, он уже все проверил. Теперь вот унитазы на таможне проверяет.
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03.05.2021 02:19 Ответить
Завалили суды низшей инстанции трепом нечистивых.Судебная улита ехать будет долго ,но Вирастюк непоколебим.
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03.05.2021 07:27 Ответить
Куда они дёрнут? Гончарук в Америке кайфует
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03.05.2021 08:24 Ответить
Они не спешили с такими заявлениями до решения верховного суда. Мол, все нормально и из-за чего шум не понимают.
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03.05.2021 08:25 Ответить
То була пробна фальсифікація перед великими виборами.
В Зе немає шансів. Тільки і сподівання на вправних аферистів та авакова.
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03.05.2021 08:27 Ответить
Шанс є, - вчасно змитится.
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03.05.2021 08:47 Ответить
Був Вірастюк поважним чоловіком , а тепер заляпався зеленими соплями то вже і не відмиється !!!
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03.05.2021 10:38 Ответить
Мабуть будуть направляти членів виборчих комісій на трускавецькі курси, вчитися підраховувати.
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03.05.2021 08:46 Ответить
Хитрий жидівський трюк: черговий перерахуй. Потрібні тільки перевибори. І тоді перемога Р.Кошулинського неминуча.
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03.05.2021 09:32 Ответить
какая хорошая фамилия у дупутата - говорящая) мошеннец словил мошенцов
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03.05.2021 10:21 Ответить
Етить колотить.. А что же тогда будет на следующих общенациональных выборах...
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03.05.2021 10:56 Ответить
 
 