Кравчук: Есть возможность обойти Путина в намерениях обыграть Украину, если говорить с ним не о Донбассе, а о "нормандском формате"
Владимиру Зеленскому на переговорах с Владимиром Путиным нужно поставить вопрос не о Донбассе, а о выполнении договоренностей в рамках "нормандского формата".
Об этом заявил в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" первый президент, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"В данной ситуации я (если бы был сейчас президентом. - Ред.) хотел бы встретиться с Путиным. А год назад я бы никогда не согласился на встречу с Путиным, а сейчас я бы лично хотел услышать и увидеть, а что скажет Путин, когда будет поставлен единственный вопрос. Есть "нормандский" формат, в этом формате Путин, и согласуются с ним все договоренности, которые там принимаются. И если бы в повестке дня я поставил бы вопрос о выполнении договоренностей "нормандского" формата, а это прежде всего означает договоренности по Донбассу, то я хотел бы услышать, а что скажет Путин, потому что вчера он согласился с тем, что есть такой формат, и принимает обязательное решение - и он что, отказывается от того, что сам предложил? Тут уже есть момент взять Путина за то место, которое болит", - сказал Кравчук.
По его словам, "важно знать, как же он будет объяснять это народу".
"Он говорит: я не буду обсуждать вопрос Донбасса, а только двусторонние отношения. Нет, здесь не ставится вопрос об обсуждении Донбасса, ставится вопрос о выполнении "нормандского" формата, который подписывал сам Путин. Есть возможность сегодня обойти Путина в его намерениях обыграть Украину", - отметил первый президент.
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он по каналам ньюз ван виступает переодически
Отож, краще помовч 🤔
Это Путин нашему величайшему лидеру всей вселенной и ответит.
https://29.ru/text/incidents/2021/05/02/69897245/
ОДНАКО
Висновок - не вийобуйтеся граючи у доброго самарітянина.
Только от жизни собачьей,
Только от жизни от жизни собачьей,
Собака бывает кусачей"
А с рашкой как быть?
Минский и Нормандский формат уже НЕЛЬЗЯ продолжать дальше,поскольку ещё одна сторона-Германия-официально уличена как пособник России и не имеет права рассматриваться как нейтральная сторона переговоров.
Нужен абсолютно другой формат из действительно нейтральных стран с КОНКРЕТНЫМИ дорожными картами обязательств,невыполнение которых понесёт РЕАЛЬНО действующие меры наказания....Так что этот бывший парторг Кравчук пытается всё же тихонько помогать Путину вылезать из кольца,а не интересы Украины выжимать.Точно как и Кучма-только то,что не вредит бизнесу его зятька.
На сегодняшний день у Путина две первоочерёдные проблемы:
1) глобальная в масштабах России - выборы в Гос.Думу осенью этого года, а рейтинг путинских единоросов в жопе;
2) одна из местных, но насущная - вода для Крыма. Путин понаобещал понаопреснять воды крымчанам до... (выше колена будет), а опреснительных станций в Крыму "что-то ничего в волнах не видно"©.
Обе эти проблемы решаются локальной, но заведомо победоносной войной с захватом одной-единственной Херсонской области. Путин изучил реакцию мирового сообщества на возможную войну с Украиной - обещают жёстко, но как оно будет на практике - это ещё вопрос. Все предыдущие санкции хотя и были для Путина ощутимыми, но, по большому счёту, - до жопы - они все вместе взятые не стоят одного "Северного Потока-2", который пока-что "со скрипом", но строится.
В любом случае: "сліпий казав - поживемо-побачимо"©.
Коли це росія виконувала взяті на себе зобов'язання ???
Домовитись він планує.
Глава Билингкэт Христо Грозев... Разницу между политиком и террористом сами определить сумеете*?
Донбас це створений москалями бандитський анклаф. Кремль є окупантом і спонсором тероризму. Смерть ворогам!
Слава Україні!