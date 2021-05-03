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Новости Агрессия России против Украины
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Кравчук: Есть возможность обойти Путина в намерениях обыграть Украину, если говорить с ним не о Донбассе, а о "нормандском формате"

Кравчук: Есть возможность обойти Путина в намерениях обыграть Украину, если говорить с ним не о Донбассе, а о

Владимиру Зеленскому на переговорах с Владимиром Путиным нужно поставить вопрос не о Донбассе, а о выполнении договоренностей в рамках "нормандского формата".

Об этом заявил в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" первый президент, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"В данной ситуации я (если бы был сейчас президентом. - Ред.) хотел бы встретиться с Путиным. А год назад я бы никогда не согласился на встречу с Путиным, а сейчас я бы лично хотел услышать и увидеть, а что скажет Путин, когда будет поставлен единственный вопрос. Есть "нормандский" формат, в этом формате Путин, и согласуются с ним все договоренности, которые там принимаются. И если бы в повестке дня я поставил бы вопрос о выполнении договоренностей "нормандского" формата, а это прежде всего означает договоренности по Донбассу, то я хотел бы услышать, а что скажет Путин, потому что вчера он согласился с тем, что есть такой формат, и принимает обязательное решение - и он что, отказывается от того, что сам предложил? Тут уже есть момент взять Путина за то место, которое болит", - сказал Кравчук.

По его словам, "важно знать, как же он будет объяснять это народу".

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"Он говорит: я не буду обсуждать вопрос Донбасса, а только двусторонние отношения. Нет, здесь не ставится вопрос об обсуждении Донбасса, ставится вопрос о выполнении "нормандского" формата, который подписывал сам Путин. Есть возможность сегодня обойти Путина в его намерениях обыграть Украину", - отметил первый президент.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) путин владимир (31231) Донбасс (26955) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+11
о чем с пуйлом вообще говорить ? его позиция ясна и понятна - точно так как и наша. и всем понятно, что эти позиции взаимоисключающие. единственный выход - это закрутить санкциями пуйлу тестикулы так, чтоб он отказался от своей желаний в плане Украины - другого выхода нет. и никакие переговоры тут не помогут.
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03.05.2021 02:01
+6
Хороший план - это такой план, о котором враг узнает уже после своего поражения.
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03.05.2021 07:44
+5
Брать дедушка кого то за место которое болит нужно было раньше---когда на той стороне был другой дедушка почти. А так как у нас тогда тоже был дедушка почти такой же(в зеркало глянь)---теперь бери удочку и карася иди ганяй.
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03.05.2021 01:42
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Правила форума Совет форумчан
Брать дедушка кого то за место которое болит нужно было раньше---когда на той стороне был другой дедушка почти. А так как у нас тогда тоже был дедушка почти такой же(в зеркало глянь)---теперь бери удочку и карася иди ганяй.
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03.05.2021 01:42 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/elcin-pokazyval-dokument-v-kotorom-ukraina-znachilas-v-sisteme-strategicheskih-interesov-rf-kravchuk-1551377.html Ельцин показывал Кравчку документ, в котором Украина значилась в системе стратегических интересов РФ - потом старенький Ельцын говорил про дружбу на века с китайским народом, а чуть позже Ельцын по пьяни перепутал председателя ВВП с кооператива "Озеро " с Владимиром Ульяновым ,так как оба были с Питера и назначил его приемником,
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03.05.2021 03:54 Ответить
Старый флюгер , имел -бы лучше самоуважение , и не будь затычкой в каждой дурости «не дурачка 🤢🤡какого-то «
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03.05.2021 05:22 Ответить
кравчук ето кремлевская консерва
он по каналам ньюз ван виступает переодически
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03.05.2021 11:31 Ответить
Льоню, ти багато зробив для України, але, "завгрался".
Отож, краще помовч 🤔
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03.05.2021 01:50 Ответить
та ниххх он не зрабил...- токо за последние времена языком..= но почти всегда в теммку, кроме останниих побрехушек))= так шо хай не нявкает больше- меньше его склонять будут, левого-ненужного наххх никогда глупого пассссссажира.....((((
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03.05.2021 02:13 Ответить
провалившего, всё, шо можно, и - "маемо, тэ, шо маемо...."= та пошел бы ты нахххх, казлина старая-камуняцкая, всё прое..авшая....)))
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03.05.2021 02:15 Ответить
Меньше шастал бы тогда по Московии ,то может бы Черновола бы не убили и с ядерным оружием была бы другая история.
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03.05.2021 03:58 Ответить
Нормандский формат никаким боком к двухсторонним отношениям, которые хочет обсуждать Путин, не относится.
Это Путин нашему величайшему лидеру всей вселенной и ответит.
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03.05.2021 01:59 Ответить
о чем с пуйлом вообще говорить ? его позиция ясна и понятна - точно так как и наша. и всем понятно, что эти позиции взаимоисключающие. единственный выход - это закрутить санкциями пуйлу тестикулы так, чтоб он отказался от своей желаний в плане Украины - другого выхода нет. и никакие переговоры тут не помогут.
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03.05.2021 02:01 Ответить
Украина должна заявить, что Путин не договороспособный и Украина не будет вести переговоров с Путиным и Россией. Украина ждет от РФ возврата Украине ее территории и когда вернут, тогда будет Украина говорить, а пока этого не случилось, то Украина разрывает все дипломатические отношения!
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03.05.2021 02:02 Ответить
Говорить надо о Крыме.
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03.05.2021 07:55 Ответить
«Нёс детям чипсы и шоколадки»: сестра пострадавшего от грабителя архангелогородца рассказала о нем

https://29.ru/text/incidents/2021/05/02/69897245/

ОДНАКО
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03.05.2021 02:12 Ответить
На Расеи такое равнодушие часто встречается... возле многоэтажки был общественный туалет и сливная яма( центральная канализация редкость на Московии и в её колониях), так вот шёл мимо прохожий и упал в сливную яму .так сильно кричал чтобы его вытащили, так люди с балкона кричали ,чтобы вызвали МЧС. через некоторое время стало тихо....
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03.05.2021 04:08 Ответить
Так правильно робили, що МНС бажали викликати. На сусідній колонії колись зека відправили таку яму чистити,коли йому зле стало, туди поліз інший, слідом співробітник, а далі - ще один. Чтотири барана одним махом.
Висновок - не вийобуйтеся граючи у доброго самарітянина.
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03.05.2021 08:57 Ответить
Ми повинні продавлювати тільки власні інтереси без всяких поступок та "але" - тільки тоді Україну будуть вважати самостійною країною та рахуватися з нею і не вказувати, як нам жити.
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03.05.2021 03:40 Ответить
Да,но надо еще чтобы была сила противостоять.
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03.05.2021 07:18 Ответить
ленин жив
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03.05.2021 03:51 Ответить
...да уж этот старый дурень не вылазит из новостей - ой как любит , что о нём вспоминают, камуняка, а где - то партейный билет хранит на всякий случай!!!)))
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03.05.2021 09:29 Ответить
https://youtu.be/qltTLYNd8fk наволоч
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03.05.2021 12:30 Ответить
...ещё какая , к тому же без стыда и совести!!))
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04.05.2021 08:47 Ответить
США Британия Канада Польша Литва Грузия Болгария,это главные союзники Украины по всем раскладам уважающие Украину....,кто союзнык Мавзолейного быдла?НИКТО...даже Китай послал НА....этих мудаков.... ХАМАС Хезболла говорите?...ну ну...
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03.05.2021 03:55 Ответить
"Собака бывает кусачей,
Только от жизни собачьей,
Только от жизни от жизни собачьей,
Собака бывает кусачей"
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03.05.2021 04:59 Ответить
Госсекретарь США Энтони Блинкэн прилетает в Киев 5 мая...... В КИЕВ пля.....быдло Мавзолейное....
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03.05.2021 03:58 Ответить
Кравчук, даже у тебя мало шансов обойти скользкого кгбиста и не попасть в его хомут или расставленные капканы, с )(уйлом нужны только жесткие переговорщики с кнутом в придачу, такие как Америка, оно понимает только язык БДСМ
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03.05.2021 05:48 Ответить
А - 235 Нудоль
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03.05.2021 07:00 Ответить
Кравчук любит получать денежки и командировочные за свою работу и тешить свое старческое самолюбие. Поэтому рассказывает, как можно обыграть в футбол бетонный забор. То же, в принципе, рассказывает вся наша уродская элитка, презики, Миноборона, профессиональные брехуны из МИДа, еврогейские комиссары и американские пофигисты.
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03.05.2021 06:34 Ответить
Ну да, с бетонным забором надо играть в обход, снос или подкоп.
А с рашкой как быть?
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03.05.2021 06:55 Ответить
Рецепт простой. Надо готовится, и в час Х, когда Путин сдохнет или еще какой-то катаклизм, заходить в Луганск и Донецк. Уже вышли мемуары российских военных, они обожали построения украинцев на Донбассе в чистом поле под удары Градов и артиллерии. В одних училищах с украинскими хенералами-дебилоидами учились.
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03.05.2021 07:17 Ответить
Он не получает денег за свою работу. Уже помолчали бы , хотя бы из уважения к его возрасту, опыту и уму.
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03.05.2021 07:46 Ответить
Задля цього краще б щоб він не висловлювався, без нього вистачає висловлювань членів "зеленої бригади".
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03.05.2021 08:32 Ответить
"Уму"??? При Кравчукові була гіперінфляції тисячі процентів на рік. "Уму"... Щоб не посадили ховався в Раді під значком нардепа, позорище.
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03.05.2021 11:13 Ответить
Дед звезду поймал.
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03.05.2021 06:52 Ответить
Головою?
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03.05.2021 08:35 Ответить
пилоткой
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03.05.2021 12:56 Ответить
шота эти ваши "обходы" заканчиваются у нас глыбоко в тылу.............
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03.05.2021 07:06 Ответить
А что,Путин в "нормандском формате" признал Россию страной-агрессором и взял на себя функции улаживания военного конфликта? Разве этот "нормандский формат" пресекает какими-то договорённостями продолжение агрессии? И вообще,"нормандский формат" не рассматривает дорожной карты по улаживанию военного конфликта.а только провозглашает декларации. (Цену одной декларации,соучастником которой стал сам Кравчук мы знаем-т.н. Будапештский меморандум).
Минский и Нормандский формат уже НЕЛЬЗЯ продолжать дальше,поскольку ещё одна сторона-Германия-официально уличена как пособник России и не имеет права рассматриваться как нейтральная сторона переговоров.
Нужен абсолютно другой формат из действительно нейтральных стран с КОНКРЕТНЫМИ дорожными картами обязательств,невыполнение которых понесёт РЕАЛЬНО действующие меры наказания....Так что этот бывший парторг Кравчук пытается всё же тихонько помогать Путину вылезать из кольца,а не интересы Украины выжимать.Точно как и Кучма-только то,что не вредит бизнесу его зятька.
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03.05.2021 07:07 Ответить
Привыкли вы за чужой счет существовать.
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03.05.2021 07:14 Ответить
Хороший план - это такой план, о котором враг узнает уже после своего поражения.
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03.05.2021 07:44 Ответить
Привет! А ты, ботва, даже чтото можешь и сказать)) когда нормальной прикидуешься))
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03.05.2021 08:40 Ответить
А ты вот, ботва, никогда и ничего сказать нормального не можешь.
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03.05.2021 12:13 Ответить
Что ты как маленькая. Все тут знают что ты - местная ботва Танюха. Не прикидывайся.
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03.05.2021 15:28 Ответить
Все знают, что ты ботва соевая. И даже не прикидываешься
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03.05.2021 17:09 Ответить
А чего мне прикидываться? Говорю, что думаю. Такая ты жалкая, Танюха, с этой своей "соей" и тд. Ботва, Танюха, видна по тому, что без штампов из методичек говорить не может. Прям как ты. Потому не ламайся: ботва ты - ботва и есть.
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03.05.2021 19:59 Ответить
Соя не моя, а твоя. И не методички это, а народное творчество, погоняла, которые вам дают обычные люди. Так что вы теперь практически создатели новых имён нарицательных, можете гордиться собой, а не жалки свои здесь демонстрировать приличным людям
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03.05.2021 22:11 Ответить
Говорить с пуйлом надо о Крыме, а не о Донбассе.
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03.05.2021 07:53 Ответить
молодец макарычь, хитрый тактический ход!!! и особенно любезно то, что ты его на весь мир сообщил...
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03.05.2021 07:58 Ответить
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03.05.2021 09:33 Ответить
Який мудрий раптом став Кравчук. Дідусь почав антидепресанти приймати?
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03.05.2021 08:06 Ответить
хитрая и продажная старая...
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03.05.2021 08:42 Ответить
Путину до жопы и Минский, и Нормандский и все остальные форматы вместе взятые. Ещё больше Путину до жопы Донецк с Луганском и Русским миром в придачу. Всё вышеперечисленное - для Путина не цель, а средства для решения проблем.
На сегодняшний день у Путина две первоочерёдные проблемы:
1) глобальная в масштабах России - выборы в Гос.Думу осенью этого года, а рейтинг путинских единоросов в жопе;
2) одна из местных, но насущная - вода для Крыма. Путин понаобещал понаопреснять воды крымчанам до... (выше колена будет), а опреснительных станций в Крыму "что-то ничего в волнах не видно"©.
Обе эти проблемы решаются локальной, но заведомо победоносной войной с захватом одной-единственной Херсонской области. Путин изучил реакцию мирового сообщества на возможную войну с Украиной - обещают жёстко, но как оно будет на практике - это ещё вопрос. Все предыдущие санкции хотя и были для Путина ощутимыми, но, по большому счёту, - до жопы - они все вместе взятые не стоят одного "Северного Потока-2", который пока-что "со скрипом", но строится.
В любом случае: "сліпий казав - поживемо-побачимо"©.
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03.05.2021 08:15 Ответить
Кравчук як молодий Зеленський...
Коли це росія виконувала взяті на себе зобов'язання ???
Домовитись він планує.
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03.05.2021 08:24 Ответить
старый обманщик. просто нужно его не слушать. он ничего не лживого сказать не может. а если и говорит то всё равно в чёмто подвох есть
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03.05.2021 08:44 Ответить
Недаремно його називали - хитрий лис.
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03.05.2021 08:50 Ответить
так, звичайно. зєзєзєнт знаний перемовник, він вже всіх перемовив, залишилося хvйло перемовити.
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03.05.2021 08:33 Ответить
Кравчук: Есть возможность обойти Путина в намерениях обыграть Украину, если говорить с ним не о Донбассе, а о "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 7448
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03.05.2021 08:35 Ответить
Фу, мля🤢
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03.05.2021 12:20 Ответить
Послезавтра в Киев прилетает Госсекретарь США Энтони Блинкэн,будет преподавать Зелемойским Кучмистам,что выполнять задания Путлера это есть преступление против Мировой цивилизации....
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03.05.2021 08:44 Ответить
А с чего вы взяли что Путлер политик? Питерский баран из подворотни.... А слова покойного Немцова шедевр....Путлер чтоб вы знали, он ***....й
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03.05.2021 08:47 Ответить
Взрывы на военных складах в Чехии,Болгарии и Украине идентичны.
Глава Билингкэт Христо Грозев... Разницу между политиком и террористом сами определить сумеете*?
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03.05.2021 08:50 Ответить
Задача этих предателей- обвести вокруг пальцев граждан Украины и подписать с Путиным "народные республики в составе Украины". Вот и несет пургу Кравчук-"говорить надо не о Дамбасе, а об формате"! О каком "формате"? Да о том же-"формула Штангельциркуля"- как впихнуть Пушилина с отдельным статусом в правовое поле Украины.
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03.05.2021 09:23 Ответить
Старый коммуняка, фантазер и вояка.
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03.05.2021 10:23 Ответить
гамняка воно, а не вояка
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03.05.2021 13:08 Ответить
Кравчук оговорился не о "нормандском формате ", а о Гаагском ( нюрнбергском) формате,
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03.05.2021 10:55 Ответить
кравчючька-професійних пустобрьох.
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03.05.2021 11:00 Ответить
Коли вже це маразматичне продажне комуняцьке лайно заткнеться навіки...
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03.05.2021 11:10 Ответить
Кравчук: Є можливість обійти Путіна в намірах обіграти Україну, якщо говорити з ним не про Донбас, а про "нормандський формат" - Цензор.НЕТ 6037 Знає що каже бо має досвід як продати Україну. комуняцький інструктор.
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03.05.2021 11:30 Ответить
Говорити треба про захоплений Крим.
Донбас це створений москалями бандитський анклаф. Кремль є окупантом і спонсором тероризму. Смерть ворогам!
Слава Україні!
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03.05.2021 12:27 Ответить
говорити треба вже про моторівку...
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03.05.2021 13:05 Ответить
коли вже твою гівняну пащу хто-сь заткне, тварюка ти комуняцька? ще твоїх висерів не хватало, ...ндон дірявий.
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03.05.2021 12:59 Ответить
 
 