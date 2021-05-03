Кравчук: Есть возможность обойти Путина в намерениях обыграть Украину, если говорить с ним не о Донбассе, а о "нормандском формате"

Владимиру Зеленскому на переговорах с Владимиром Путиным нужно поставить вопрос не о Донбассе, а о выполнении договоренностей в рамках "нормандского формата".

Об этом заявил в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" первый президент, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"В данной ситуации я (если бы был сейчас президентом. - Ред.) хотел бы встретиться с Путиным. А год назад я бы никогда не согласился на встречу с Путиным, а сейчас я бы лично хотел услышать и увидеть, а что скажет Путин, когда будет поставлен единственный вопрос. Есть "нормандский" формат, в этом формате Путин, и согласуются с ним все договоренности, которые там принимаются. И если бы в повестке дня я поставил бы вопрос о выполнении договоренностей "нормандского" формата, а это прежде всего означает договоренности по Донбассу, то я хотел бы услышать, а что скажет Путин, потому что вчера он согласился с тем, что есть такой формат, и принимает обязательное решение - и он что, отказывается от того, что сам предложил? Тут уже есть момент взять Путина за то место, которое болит", - сказал Кравчук.

По его словам, "важно знать, как же он будет объяснять это народу".

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"Он говорит: я не буду обсуждать вопрос Донбасса, а только двусторонние отношения. Нет, здесь не ставится вопрос об обсуждении Донбасса, ставится вопрос о выполнении "нормандского" формата, который подписывал сам Путин. Есть возможность сегодня обойти Путина в его намерениях обыграть Украину", - отметил первый президент.