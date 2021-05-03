В памятных мероприятиях в Одессе приняли участие почти 3 тысячи человек, - Нацполиция

Серьезных правонарушений во время массовых мероприятий в Одессе 2 мая не зафиксировано.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Всего в памятных мероприятиях приняли участие почти 3000 граждан.

"Более 2500 тысяч полицейских, совместно с Национальной гвардией и работниками ГСЧС профессионально выполнили задачи по обеспечению безопасности граждан во время массовых мероприятий на Куликовом поле и Соборной площади. Серьезных нарушений не зафиксировано. Все произошло мирно и спокойно", - сказал Яровой.

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Глава полиции Одесской области Олег Бех отметил, что грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Одного мужчину доставили в отдел полиции. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе запрещенную коммунистическую символику. В результате на него составлен административный протокол и начато уголовное производство по факту использования запрещенной символики.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

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