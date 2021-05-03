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Новости Трагедия в Одессе
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В памятных мероприятиях в Одессе приняли участие почти 3 тысячи человек, - Нацполиция

В памятных мероприятиях в Одессе приняли участие почти 3 тысячи человек, - Нацполиция

Серьезных правонарушений во время массовых мероприятий в Одессе 2 мая не зафиксировано.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Всего в памятных мероприятиях приняли участие почти 3000 граждан.

"Более 2500 тысяч полицейских, совместно с Национальной гвардией и работниками ГСЧС профессионально выполнили задачи по обеспечению безопасности граждан во время массовых мероприятий на Куликовом поле и Соборной площади. Серьезных нарушений не зафиксировано. Все произошло мирно и спокойно", - сказал Яровой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Казанский о годовщине трагедии в Одессе: В Украине спокойно разрешают почтить память врагов, в ОРДЛО такое невозможно представить. ВИДЕО

Глава полиции Одесской области Олег Бех отметил, что грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. Одного мужчину доставили в отдел полиции. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел при себе запрещенную коммунистическую символику. В результате на него составлен административный протокол и начато уголовное производство по факту использования запрещенной символики.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Также смотрите: Годовщина трагедии в Одессе: на Соборной площади проходит марш патриотов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесса (7872) Нацполиция (16442) Яровой Сергей (98) Бех Олег (21)


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Топ комментарии
+26
Вот смотрите.

Можно поминать Ганди. А можно поминать Гитлера. И то, и то памятные мероприятия.

Кого поминали в Одессе?
Или при ЗЕ приднестровских террористов уже приравняли к Небесной сотне?
показать весь комментарий
03.05.2021 02:00
+25
Влаштовуйте по дорозі до Будинку профсоюзів фотовиставку розбомбленого Дамбаса із назвою "Благодаря им...."
І все буде так як треба
показать весь комментарий
03.05.2021 02:04
+24
В ЭТОТ ДЕНЬ
Ровно семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одесе, в ходе спровоцированной российскими спецслужбами попытки силового захвата власти - произошел трагический пожар, в котором сгорело 42 пророссийских сепаратиста и еще 125 получили ожоги. Однако существует экспертное мнение, что эта трагедия была для Одессы меньшим злом - чем то, которое для этого города готовила Россия…
Но обо всем по порядку: после захвата Крыма, Путин в апреле 2014 года, дал команду на вторжение диверсионных групп ГРУ/ФСБ в пограничные луганскую, донецкую и харьковскую области с целью провозглашения там марионеточных «народных» республик - для создания плацдарма, с которого планировалось расширение в дальнейшей российской агрессии вглубь Украины. Но закрепиться, используя эффект неожиданности, отсутствие боеспособных частей ВСУ и даже добробатов - созданные в России незаконные (террористические) военизированные формирования, сумели только в части донецкой и луганской областей.
В Харькове попытка силового захвата власти потерпела неудачу, хотя свезенные из соседних российских областей титушки, пользуясь бездействием местной милиции, сумели захватить ОГА и объявить там ХНР. Однако министр МВД Аваков - не захотел отдавать Х#йлу (харьковский бренд) свой родной город и перехватил инициативу послав в Харьков единственный на то время лояльный власти милицейский спецназ, Винницкий полк «Ягуар» - который взял штурмом ОГА, захватив в плен «руководство» ХНР и сотню самых активных сепаратистов, а после этого несколько дней добросовестно молотил дубинками идущих на штурмы ОГА, МВД и СБУ колорадов - пока засланные из России гастролеры не сбежали за поребрик, а местные сепарские активисты укрылись в Л/ДНР.
Приблизительно в тоже время, в Днепропетровске, закаленный в рейдерских боях Беня Коломойский, увидев, как на Донбассе пропадают активы Ахметова - дерзко обозвав Путина шизофреником, зашугал местную русско-мировскую тусовку, не дав ватникам с российскими флагами и колорадскими лентами даже близко подойти к ОГА, МВД, СБУ чтобы попытаться объявить там очередную фейковую «народную» республику.
Однако России был мал интересен дотационный депрессивно-криминальный Донбасс, который в Кремле изначально собирались использовать как трамплин для захвата соседних промышленных областей, а если повезет, то и всей Украины. Поэтому, для того чтобы облегчить российским незаконным вооруженным формированиям, продвижение с этого плацдарма к Днепру и Киеву - Путин дал команду своим спецслужбам открыть против Украины второй фронт захватив на юге крупнейший в бывшем Союзе портовый комплекс, который находится в агломерации Одесса-Черноморск.
С этой целью в Одесу к началу мая, через Приднестровье, кураторы из ГРУ/ФСБ завезли достаточное количество агитаторов и боевиков, целью которых было: возбудить покусанных останкинским телевизором местных ватников и повести их на захват зданий органов власти с последующим объявлением марионеточной Одесской Народной Республики. После чего планировалось завести из того же Приднестровья, вооруженные отряды из числа переодетых российских «миротворцев» и других наемников, оружие и боеприпасы (со времен СССР, в Приднестровье сохранились огромные воинские склады). А дальше по отработанному в Л/ДНР сценарию: морские «гумконвои» из Крыма с замаскированными под отпускников российскими военными, с танками, артиллерией, РСЗО, ПВО и прочим тяжелым оружием. Для обеспечения этих «гумконвоев» к началу весны, Россия перебросила в Черное море из Балтийского и Северного морей - все большие десантные корабли, которые имелись на тот момент на плаву, в том числе: «Королев», «Саратов», «Ямал», «Калининград» и «Минск». Присутствие в Крыму весной 2014 года, такого количества десантных кораблей - можно объяснить только планами развития российской агрессии в Одессу.
Главной целью захвата Одессы было стремление России оставить Украину без крупных морских портов (Мариуполь в то время уже был захвачен российскими вооружёнными формированиями и освобожден только к 13 июня), что поставило бы Украину в тяжелейшее экономическое положение, а главное отвлекло бы значительные силы ВСУ от Донбасса, что дало бы возможность России расширять свою агрессию с донецкого плацдарма, дальше до линии реки Днепр. Кроме того, после десантирования российских вооруженных формирований, Одесса - должна была стать плацдармом для атаки на соседние Николаев и Херсон, а в перспективе Винницу и Житомир, чтобы отрезать Киев от западной границы взяв его в блокаду.
Но по данным российских разведок, в отличие от Л/ДНР, в Одессе проживает большое количество, проукраинского населения, которое могло оказать сопротивление захватам госучреждений формально необходимых для объявления марионеточной республики. Поэтому кураторами из ГРУ/ФСБ, было принято решение: сначала затерроризировать наиболее активную часть патриотически настроенных активистов украинцев - а уже после их деморализации захватывать ОГА, МВД и СБУ и объявлять ОНР. Для проведения акции устрашения, было принято решения жестокого разгона «Марша единства Украины» - который запланировали провести ультрас клубов Черноморец (Одесса) и Металлист (Харьков). Сформировав несколько ударных, колон, пророссийские боевики при полном попустительстве и даже под прикрытием одесской милиции, около 14-00, 2-го мая 2014 года, неожиданно нападают на колону участников марша единства, и применив огнестрельное (в том числе автоматическое) оружие - убивают шесть мирных демонстрантов, и ранят множество случайных прохожих. Однако российские организаторы этого побоища недооценили боевой дух украинских ультрас и представителей самообороны майдана, которые к тому времени уже имели значительный опыт уличных боев с вооруженными отрядами «Беркута» - поэтому даже безоружными сумели одержать победу над завезенными из ватного мира агрессивными алкашами. В результате пятичасовых уличных боев - ультрас и майдановцы обратили в бегство и частично пленили (передав продажной милиции) сепаратистов, и преследуя их вышли к Куликовому полю - где находился их палаточный городок и штаб. Остатки пророссийских боевиков - забаррикадировались внутри дома профсоюзов. После чего, принялись прямо в здании разливать бензин в бутылки и забрасывать сверху «коктейлями молотова» осадившую их самооборону и ультрас - в результате чего на одном из верхних этажей пролилось много бензина, что привело к возникновению пожара, а так как пророссийские боевики наглухо забаррикадировали все выходы из здания, все они оказались в огненной ловушке в которой и погибли 42 сепаратиста, многие из которых имела паспорта России и Приднестровья. Жертв могло бы быть намного больше если бы ультрас и самооборона, используя лестницы и строительные леса не спасли часть запертых в здании людей.
Реагируя на попытку захвата власти, из Киева направили в Одессу нового губернатора, который: закрыл границу с Молдовой и разогнал скупленное спецслужбами России руководство областных и городских МВД, СБУ и прокуратуры - в результате чего пророссийские боевики остались без пополнения из Приднестровья и ментовской «крыши».
Таким образом после трагедии 2 мая, разжигаемое Россией сепаратистское движение в Одессе резко пошло на убыль. Потерпевшие поражение в уличных потасовках, местные колорадские активисты, которые ранее открыто собирались на улицах Одессы в банды штурмовиков и терроризировали проукраинское население города - теперь сами были деморализованы, присланное из-за поребрика руководство и местный актив сбежали через Приднестровье в Россию, большая часть оболваненных рядовых членов, очнулась от российской зомбо-пропаганды и потеряла интерес к русско-мировским акциям, а особо упоротое меньшинство затаились в глубоком подполье, не помышляя более о штурме ОГА, МВД, СБУ и провозглашении очередной придуманной в Кремле фейковой республики.
Анализ событий 2 мая 2014 года показывает: если бы тогда не удалось остановить сепаратистский шабаш в Одессе - сегодня Украине, пришлось бы воевать на два фронта, что повлекло бы за собой намного больше жертв среди невинных людей.
P.S. А теперь представьте - если бы в Донецке, в том же 2014 году: Захарченка, Плотницкого, Гиви, Моторолу, Гиркина, Ходаковского и еще пару десятков сепаров, загнали в здание ОГА и они там нарушив правила пожарной безопасности сгорели… …тогда, сегодня в 2021 году: донецкий аэропорт выполняет рейсы в Вену, Дубай, Анталью, «Шахтер» принимает Лигу европейских чемпионов на ДонбассАрене, все предприятия работают, строятся новые дома, ремонтируются дороги, нет комендантского часа и народ смеясь гуляет по улицам…
И ГДАВНОЕ 13 000 НАШИХ СОГРАЖДАН ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ!
Очень даже справедливая цена!!!
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03.05.2021 08:21
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Вот смотрите.

Можно поминать Ганди. А можно поминать Гитлера. И то, и то памятные мероприятия.

Кого поминали в Одессе?
Или при ЗЕ приднестровских террористов уже приравняли к Небесной сотне?
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03.05.2021 02:00 Ответить
Більшість із шкварок не одесити, а зайди із кацапів та придністровья
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03.05.2021 02:06 Ответить
Собственно, я так и написал.
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03.05.2021 02:10 Ответить
Одесситы почти все погибшие https://www.048.ua/news/534838/smi-predstavili-strannyj-spisok-pogibsih-2-maa-v-odesse и вот по поводу кацапов https://www.unn.com.ua/ru/news/1337991-v-militsiyi-nazivayut-domislami-informatsiyu-pro-nibito-zagiblikh-v-odesi-rosiyan-i-pridnistrovtsiv
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03.05.2021 02:18 Ответить
1.Информацию о погибших собрал сайт Таймер - промосковитская побрехушка.
2.Это не в той самой милиции, где героически трудился полковник Фучеджи?
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03.05.2021 02:34 Ответить
В ЭТОТ ДЕНЬ
Ровно семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одесе, в ходе спровоцированной российскими спецслужбами попытки силового захвата власти - произошел трагический пожар, в котором сгорело 42 пророссийских сепаратиста и еще 125 получили ожоги. Однако существует экспертное мнение, что эта трагедия была для Одессы меньшим злом - чем то, которое для этого города готовила Россия…
Но обо всем по порядку: после захвата Крыма, Путин в апреле 2014 года, дал команду на вторжение диверсионных групп ГРУ/ФСБ в пограничные луганскую, донецкую и харьковскую области с целью провозглашения там марионеточных «народных» республик - для создания плацдарма, с которого планировалось расширение в дальнейшей российской агрессии вглубь Украины. Но закрепиться, используя эффект неожиданности, отсутствие боеспособных частей ВСУ и даже добробатов - созданные в России незаконные (террористические) военизированные формирования, сумели только в части донецкой и луганской областей.
В Харькове попытка силового захвата власти потерпела неудачу, хотя свезенные из соседних российских областей титушки, пользуясь бездействием местной милиции, сумели захватить ОГА и объявить там ХНР. Однако министр МВД Аваков - не захотел отдавать Х#йлу (харьковский бренд) свой родной город и перехватил инициативу послав в Харьков единственный на то время лояльный власти милицейский спецназ, Винницкий полк «Ягуар» - который взял штурмом ОГА, захватив в плен «руководство» ХНР и сотню самых активных сепаратистов, а после этого несколько дней добросовестно молотил дубинками идущих на штурмы ОГА, МВД и СБУ колорадов - пока засланные из России гастролеры не сбежали за поребрик, а местные сепарские активисты укрылись в Л/ДНР.
Приблизительно в тоже время, в Днепропетровске, закаленный в рейдерских боях Беня Коломойский, увидев, как на Донбассе пропадают активы Ахметова - дерзко обозвав Путина шизофреником, зашугал местную русско-мировскую тусовку, не дав ватникам с российскими флагами и колорадскими лентами даже близко подойти к ОГА, МВД, СБУ чтобы попытаться объявить там очередную фейковую «народную» республику.
Однако России был мал интересен дотационный депрессивно-криминальный Донбасс, который в Кремле изначально собирались использовать как трамплин для захвата соседних промышленных областей, а если повезет, то и всей Украины. Поэтому, для того чтобы облегчить российским незаконным вооруженным формированиям, продвижение с этого плацдарма к Днепру и Киеву - Путин дал команду своим спецслужбам открыть против Украины второй фронт захватив на юге крупнейший в бывшем Союзе портовый комплекс, который находится в агломерации Одесса-Черноморск.
С этой целью в Одесу к началу мая, через Приднестровье, кураторы из ГРУ/ФСБ завезли достаточное количество агитаторов и боевиков, целью которых было: возбудить покусанных останкинским телевизором местных ватников и повести их на захват зданий органов власти с последующим объявлением марионеточной Одесской Народной Республики. После чего планировалось завести из того же Приднестровья, вооруженные отряды из числа переодетых российских «миротворцев» и других наемников, оружие и боеприпасы (со времен СССР, в Приднестровье сохранились огромные воинские склады). А дальше по отработанному в Л/ДНР сценарию: морские «гумконвои» из Крыма с замаскированными под отпускников российскими военными, с танками, артиллерией, РСЗО, ПВО и прочим тяжелым оружием. Для обеспечения этих «гумконвоев» к началу весны, Россия перебросила в Черное море из Балтийского и Северного морей - все большие десантные корабли, которые имелись на тот момент на плаву, в том числе: «Королев», «Саратов», «Ямал», «Калининград» и «Минск». Присутствие в Крыму весной 2014 года, такого количества десантных кораблей - можно объяснить только планами развития российской агрессии в Одессу.
Главной целью захвата Одессы было стремление России оставить Украину без крупных морских портов (Мариуполь в то время уже был захвачен российскими вооружёнными формированиями и освобожден только к 13 июня), что поставило бы Украину в тяжелейшее экономическое положение, а главное отвлекло бы значительные силы ВСУ от Донбасса, что дало бы возможность России расширять свою агрессию с донецкого плацдарма, дальше до линии реки Днепр. Кроме того, после десантирования российских вооруженных формирований, Одесса - должна была стать плацдармом для атаки на соседние Николаев и Херсон, а в перспективе Винницу и Житомир, чтобы отрезать Киев от западной границы взяв его в блокаду.
Но по данным российских разведок, в отличие от Л/ДНР, в Одессе проживает большое количество, проукраинского населения, которое могло оказать сопротивление захватам госучреждений формально необходимых для объявления марионеточной республики. Поэтому кураторами из ГРУ/ФСБ, было принято решение: сначала затерроризировать наиболее активную часть патриотически настроенных активистов украинцев - а уже после их деморализации захватывать ОГА, МВД и СБУ и объявлять ОНР. Для проведения акции устрашения, было принято решения жестокого разгона «Марша единства Украины» - который запланировали провести ультрас клубов Черноморец (Одесса) и Металлист (Харьков). Сформировав несколько ударных, колон, пророссийские боевики при полном попустительстве и даже под прикрытием одесской милиции, около 14-00, 2-го мая 2014 года, неожиданно нападают на колону участников марша единства, и применив огнестрельное (в том числе автоматическое) оружие - убивают шесть мирных демонстрантов, и ранят множество случайных прохожих. Однако российские организаторы этого побоища недооценили боевой дух украинских ультрас и представителей самообороны майдана, которые к тому времени уже имели значительный опыт уличных боев с вооруженными отрядами «Беркута» - поэтому даже безоружными сумели одержать победу над завезенными из ватного мира агрессивными алкашами. В результате пятичасовых уличных боев - ультрас и майдановцы обратили в бегство и частично пленили (передав продажной милиции) сепаратистов, и преследуя их вышли к Куликовому полю - где находился их палаточный городок и штаб. Остатки пророссийских боевиков - забаррикадировались внутри дома профсоюзов. После чего, принялись прямо в здании разливать бензин в бутылки и забрасывать сверху «коктейлями молотова» осадившую их самооборону и ультрас - в результате чего на одном из верхних этажей пролилось много бензина, что привело к возникновению пожара, а так как пророссийские боевики наглухо забаррикадировали все выходы из здания, все они оказались в огненной ловушке в которой и погибли 42 сепаратиста, многие из которых имела паспорта России и Приднестровья. Жертв могло бы быть намного больше если бы ультрас и самооборона, используя лестницы и строительные леса не спасли часть запертых в здании людей.
Реагируя на попытку захвата власти, из Киева направили в Одессу нового губернатора, который: закрыл границу с Молдовой и разогнал скупленное спецслужбами России руководство областных и городских МВД, СБУ и прокуратуры - в результате чего пророссийские боевики остались без пополнения из Приднестровья и ментовской «крыши».
Таким образом после трагедии 2 мая, разжигаемое Россией сепаратистское движение в Одессе резко пошло на убыль. Потерпевшие поражение в уличных потасовках, местные колорадские активисты, которые ранее открыто собирались на улицах Одессы в банды штурмовиков и терроризировали проукраинское население города - теперь сами были деморализованы, присланное из-за поребрика руководство и местный актив сбежали через Приднестровье в Россию, большая часть оболваненных рядовых членов, очнулась от российской зомбо-пропаганды и потеряла интерес к русско-мировским акциям, а особо упоротое меньшинство затаились в глубоком подполье, не помышляя более о штурме ОГА, МВД, СБУ и провозглашении очередной придуманной в Кремле фейковой республики.
Анализ событий 2 мая 2014 года показывает: если бы тогда не удалось остановить сепаратистский шабаш в Одессе - сегодня Украине, пришлось бы воевать на два фронта, что повлекло бы за собой намного больше жертв среди невинных людей.
P.S. А теперь представьте - если бы в Донецке, в том же 2014 году: Захарченка, Плотницкого, Гиви, Моторолу, Гиркина, Ходаковского и еще пару десятков сепаров, загнали в здание ОГА и они там нарушив правила пожарной безопасности сгорели… …тогда, сегодня в 2021 году: донецкий аэропорт выполняет рейсы в Вену, Дубай, Анталью, «Шахтер» принимает Лигу европейских чемпионов на ДонбассАрене, все предприятия работают, строятся новые дома, ремонтируются дороги, нет комендантского часа и народ смеясь гуляет по улицам…
И ГДАВНОЕ 13 000 НАШИХ СОГРАЖДАН ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ!
Очень даже справедливая цена!!!
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03.05.2021 08:21 Ответить
много букав, но каждое слово в цель!
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03.05.2021 09:26 Ответить
Так я вам дал две ссылки на источники где полиция официально отрицает факт гибели каких либо иностранных граждан и приводится полный по фамильный список погибших.. любую ложь легко разбить фактами тем более где все так по полочкам разложено .. если это брехня то дайте мне ссылки на официальные сайты где бы это опровергалось. желательно с фамилиями чтобы можно было проверить а то пока я лишь слышу стабильное *вывсеврете*.
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03.05.2021 10:41 Ответить
Влаштовуйте по дорозі до Будинку профсоюзів фотовиставку розбомбленого Дамбаса із назвою "Благодаря им...."
І все буде так як треба
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03.05.2021 02:04 Ответить
будуть вапєть, що їм не камфортна на єто смотрєть. разжигание разжигания.
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03.05.2021 02:47 Ответить
Цифра завышена. Ведь ватники-не люди.
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03.05.2021 04:18 Ответить
Всього прийшло 500 потвор, в новин ж написано 3000 осіб, з них 2500 аваков ьких чортів отже прийшло 500 потвор.
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03.05.2021 04:27 Ответить
Три тыщи психотиков и предателей это много или мало для миллионной Адесы.？Недопалков может и обязано купировать СБУ, но для этого надо его разогнать（реформировать）
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03.05.2021 04:52 Ответить
Если бы милиция тогда отработала как в Харькове, то не было бы погибших, а были бы арестованные. Но милиция в Одессе не справилась.
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03.05.2021 07:15 Ответить
Не охороняти треба було, а допалити.
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03.05.2021 05:57 Ответить
Какая кровожадная вы женщина!😈
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03.05.2021 07:08 Ответить
А може гаряча?
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03.05.2021 08:40 Ответить
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03.05.2021 14:11 Ответить
Це насправді диверсії - називати перемогу українських сил над кацапською нечистю трагедією. Трагедія могла б бути, якщо заслані провокатори та бойовики разом з мусорами захопили б Одесу та Одеську область. Оце була б трагедія - а так це перемога, причому ми за своїх герої відімстили одразу і жорстко. І нехай кожна рускомірна тварюка знає - будуть стояти на нашому шляху ми обов'язково їх накажемо.
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03.05.2021 06:58 Ответить
Пожар был диверсией. И там погибли граждане Украины. Может они и не патриоты, но обычные ватники, одураченные пропагандой, но это наши граждане. К счастью патриоты помогли спастись из горящего здания людям, иначе было бы 300 трупов, как этого хотели в РФ для дестабилизации ситуации в Одессе.
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03.05.2021 07:06 Ответить
киношка такая была советская - сидит красноармеец и рассуждает "немцы не нападут, там коминтерн. в армии наши люди. рабочие и крестьяне". с утра война, атака, штык в живот и он, сползая по штыку, смотрит на немца и говорит - "рабочий или крестьянин". Это к чему - бой в Одессе начался в 16-45. А дом профсоюзов загорелся в 19. У всех одураченных граждан после первых выстрелов по людям с украинским флагом была возможность бросить все, развернуться и уйти. Но они выбрали войну. А в рукопашной родословные никто не разглядывает. не до сантиментов - либо москали в Одессе огнем горят либо украинцам в распоротые животы в Донецке флаг запихивают.
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03.05.2021 09:13 Ответить
в першу чергу вони злочинці, а 40 ватних трупів невелика ціна за те що Україна може торгувати з усім світом і в мільйонному місті не відбувалися бойові дії.
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03.05.2021 13:27 Ответить
2 мая всеукраинский праздник Дня Победы одесситов над фашистской путинской ордой.
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03.05.2021 07:25 Ответить
Да не были они кадровыми путинскими военными. Это был тот самый щит из мирных людей, за спинами которых они прятались. Помните " мы будем сзади, не спереди, а сзади"
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03.05.2021 07:56 Ответить
На московии, вон, цветы Немцовы взяли, собрали, и в мусорник! А тут цацкаются с этими выродками чтобы они свой траур тут отмечали! Пусть к путину едут и там отмечают! А здесь этого гавнища быть не должно!
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03.05.2021 07:37 Ответить
шо вооще за закуйня.. такі заходи не повині дозволяти взагалі ..кого там "поміналі" , ворогів України..*****, прийшла майже вся сєпаратня прокацапська - краще й нагоди і немає -всіх в атозаки і на підвал к ипеням.. ше не хватало шоб в Слав"янську , Краматорську , Маріуполі , Харкові .... сєпаратюги сєпаратюг "паміналі" і квіточки на скотомогильники таскали...
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03.05.2021 09:17 Ответить
Одеса ніколи не була https://tyzhden.ua/History/74430 російським містом .
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03.05.2021 09:28 Ответить
В легендарній пісні (бренді Одеси) про Костю моряка, Костя був греком а не москалем і навіть не бесарабом. ******* катюха і її менеджери це ще не привід вважати Одесу російським містом.
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03.05.2021 10:14 Ответить
https://twitter.com/kinza285 25+ Nick Zar

Вот гражданин РФ Фоминов на событиях в Одессе 2 мая 2014 года.
Комендант лагеря бандитов на куликовом поле.
После событий он скрылся в РФ от украинского правосудия.
Бандами 2 мая 2014 руководил гражданин РФ, скрылся в РФ.
Но виновата им все равно Украина.

У пам'ятних заходах в Одесі взяли участь майже 3 тисячі осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8004
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03.05.2021 10:01 Ответить
У пам'ятних заходах в Одесі взяли участь майже 3 тисячі осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9944
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03.05.2021 10:07 Ответить
Підтримую версії дописувачів У пам'ятних заходах в Одесі взяли участь майже 3 тисячі осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2804 https://censor.net/ru/user/40719, https://twitter.com/kinza285 25+ Nick Zar
Від себе можу сказати, побутує думка що в тому домі вже заздалегідь засіло кілька десятків грушників з придністровя (спецом пишу з малої літери, бо куріца нє птіца) котрих адескіе мусора (які вели терористів - доконаний факт) інфільтрували вмєстє с толпами наших мальчиков. Мальчики зассали бандєр, мусорам надо било спасать свои жирние жопи и шкури приднестровских впопулченцев тих що на вулицях, и все ето стадо неуправляемо вломилось в будиночок профспілок. В паніці мальчікі щось почали запалювати і відбиватись від бандєр, грушникам пох і уй - вони не стали відстрілюватись (стаття і в африці стаття, фактів поімки рицарів меча і кінжала більш ніж треба, з анклаву їх витягнула б навіть молдовська поліція) а підпалили свою снарягу (куди входили і запалювальні, димові, отруюючі пристрої (я особисто не читав протоколи огляду місця події та вилучення речових доказів - а таких протоколів повинно бути складено за кількістю трупів знайдених в будинку).

У пам'ятних заходах в Одесі взяли участь майже 3 тисячі осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1940

А в камандира жестянки падазрительно рязанское ипло, и нах малдаванам под бубен башку подстригать ?
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03.05.2021 10:26 Ответить
Доброго ранку, 7 років тому ранок був таким ......
У пам'ятних заходах в Одесі взяли участь майже 3 тисячі осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9585
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03.05.2021 10:06 Ответить
В памятных..Может в праздничных? Как здесь пишут люди, то что случилось в Одессе, это чрезвычайно важная победа проукраинских сил. Кацапня устроила провокации, хотели развязать террор против украинцев, но благодаря стойкости патриотов, ситуация обернулась против провокаторов, которые попались в свою же ловушку. От ничуть не жалко, а наоборот, одесский костёр в доме профсоюзов, греет душу каждого нормального украинца.
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03.05.2021 10:14 Ответить
Царствие небесное и вечный покой погибшим в Доме профсоюзов.
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03.05.2021 10:50 Ответить
У пам'ятних заходах в Одесі взяли участь майже 3 тисячі осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8061
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03.05.2021 12:16 Ответить
Вже восьмий рік РФ веде війну проти України. Щоб зробити нас слабшими спотворюють факти перших спроб окупації України. Армія сильна тоді коли сильний тил. Протидіємо ворожій маніпуляції.https://espreso.tv/sternenko-nagadav-yak-7-rokiv-tomu-v-odesi-viglyadali-mirni-antimaydanivtsi?fbclid=IwAR1HzRh9xPJ5z2X5gbWsVr6sglqqZUPw9blEt_KeZhQjqXhmAZRReYBGHYk https://espreso.tv/sternenko-nagadav-yak-7-rokiv-tomu-v... .
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03.05.2021 17:35 Ответить
а гибель мотороллы это трагедия?
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03.05.2021 23:15 Ответить
 
 