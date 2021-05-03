Продолжается набор на программу профессионального развития в сфере кибербезопасности и реинтеграции для ветеранов АТО/OOC "Киберзащитники"
Продолжается набор ветеранов российско-украинской войны на программу развития и переквалификации в сфере кибербезопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, программа профессионального развития в сфере кибербезопасности и реинтеграции для ветеранов АТО/OOC "Киберзащитники" призвана предоставлять новые карьерные и адаптационные возможности участникам боевых действий на востоке Украины, возвращаются к гражданской жизни.
"Профессия в области кибербезопасности, которую получают участники программы по результатам учебного интенсива, имеет большое социальное значение и крайне важна для защиты нашей страны. Процесс реинтеграции ветеранов и ветеранок обеспечивается путем предоставления психологической и менторской поддержки и консультирования по вопросам карьеры, а также поддержки на пути трудоустройства
Программа подготовлена высококвалифицированными американскими и украинскими специалистами в области кибербезопасности и реализуется Программой CRDF Global в Украине, Молдове и на Западных Балканах по улучшению безопасности в киберпространстве, которая вводится при поддержке Управления по координации оказания помощи США странам Европы и Евразии Государственного департамента США, и направлена на предотвращения кибератакам путем создания надежной киберинфраструктуры и усиление возможностей специалистов по кибербезопасности", - сказано в аннотации к курсу.
До 15 мая продолжается набор на прграмму. С 25 мая стартует первая волна обучения.
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