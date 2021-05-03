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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреливали позиции ОС вблизи Катериновки и Песков, потерь нет, - пресс-центр. ВИДЕО

Вооруженные формирования Российской Федерации и в дальнейшем игнорируют режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в собщении.

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"По состоянию на 7:00 утра 3 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия. Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе ОС.

Наемники РФ обстреливали позиции ОС вблизи Катериновки и Песков, потерь нет, - пресс-центр 01

Автор: 

обстрел (27036) Донбасс (26955) наемники рф (2079) операция Объединенных сил (6766)


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Песок, а не Песков.
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03.05.2021 07:59 Ответить
Найманці РФ обстрілювали позиції ОС поблизу Катеринівки і Пісків, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9467

Христос Воскрес !
(Божого Благословіння кожному Захиснику України)
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03.05.2021 09:12 Ответить
Раніше було валом повідомлень як наших хлопців вітають зі святом.
Скільки всього привозили.
Зараз весь рух призупинився.
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03.05.2021 09:18 Ответить
Пані , зайдіть до нас в фб -- 30 квітня поїздка в зону ООС шахта Бутівка, Верхньоторецьке....
https://www.facebook.com/samooborona.sich/
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03.05.2021 14:23 Ответить
Воістину Воскрес !
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03.05.2021 10:12 Ответить
Найманці РФ обстрілювали позиції ОС поблизу Катеринівки і Пісків, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6168
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03.05.2021 09:19 Ответить
 
 