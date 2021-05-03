РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8867 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 362 13

Кулеба о вакцинации иностранных граждан в Украине: "Сейчас такая ситуация в мире, каждый выкручивается, как может"

Кулеба о вакцинации иностранных граждан в Украине:

Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов на основе принципа взаимности.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы установили два очень простые правила. Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов в Украине на основе принципа взаимности в отношении наших дипломатов за рубежом. То есть если в стране Х вакцинировали наших дипломатов, то мы вакцинировали их дипломатов. Это нормальная международная практика", - рассказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено, - Шмыгаль

"Но действительно некоторые страны, у которых избыток своих вакцин, поставляют их... Вы упомянули Китай. Есть и другая страна, которая пригнала самолетом багаж вакцин конкретно для того, чтобы вакцинировать своих дипломатов и своих граждан, которые живут в Украине, которые, на консульском учете стоят. Я не буду вмешиваться, как они будут определять. Сейчас такая ситуация в мире, каждый выкручивается, как может", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что граждан Китая в Украине начали массово вакцинировать от COVID-19

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) дипломаты (636) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Моїх тітку і дядька, мого хресного, пенсіонерів, громадян України вакцинували в Штатах більше місяця тому назад, Пфайзером. Мого сусіда, заробітчани на вакцинували в Польщі Модерною, теж більше місяця тому назад. Це абсолютно безкоштовно. Це Кулєба такі речі називає "викручуєттся, як може"? Це Кулєба приписує свїм діям їхню вакцинацію?
показать весь комментарий
03.05.2021 08:31
+3
Ще один заразився хворобою стєпанова-брехуна . Що ти несеш , кулєба ? Чи ти не знаєш як люди в Европі захищені під час карантину ? Хоча що тут дивного ? Не брехун не може піти працювати в зекоМанду .
показать весь комментарий
03.05.2021 08:30
+3
Вот амеры ухуеют, когда Степашка придёт их китайчиной колоть
показать весь комментарий
03.05.2021 09:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перевожу, министр иностраных дел послал куда подальше иностранцев. В последнее время ахинею какую-то несёт
показать весь комментарий
03.05.2021 08:18 Ответить
Моїх тітку і дядька, мого хресного, пенсіонерів, громадян України вакцинували в Штатах більше місяця тому назад, Пфайзером. Мого сусіда, заробітчани на вакцинували в Польщі Модерною, теж більше місяця тому назад. Це абсолютно безкоштовно. Це Кулєба такі речі називає "викручуєттся, як може"? Це Кулєба приписує свїм діям їхню вакцинацію?
показать весь комментарий
03.05.2021 08:31 Ответить
"Другая страна" - в перекладі на мову звичайного мудрого наріду означає слово "Ізраїль" 😁
показать весь комментарий
03.05.2021 08:24 Ответить
Ще один заразився хворобою стєпанова-брехуна . Що ти несеш , кулєба ? Чи ти не знаєш як люди в Европі захищені під час карантину ? Хоча що тут дивного ? Не брехун не може піти працювати в зекоМанду .
показать весь комментарий
03.05.2021 08:30 Ответить
Вакцинировать неизвестным препаратом надо всех и каждого,тогда все будут здоровые и босые.Помню малым был на поселке жили цыгане,никто их не лечил,но бегали по улицам всегда голые босые и ничем никогда не болели...,сейчас кста тоже самое....
показать весь комментарий
03.05.2021 08:40 Ответить
Кулеба про вакцинацію іноземних громадян в Україні: "Нині така ситуація у світі, кожен викручується, як може"https://images.cnscdn.com/images/9/1/b/8/91b8844968c9df16aac9b18c1b2a4026/original.jpgУкраїна буде вакцинувати іноземних дипломатів на підставі принципу взаємності.
1000 КИТАЙЦІВ В ОДЕСІ МАЮТЬ ДИПЛОМАТИНІ ПАСПОРТИ?

ТИ ЩО НЕСЕШ,КУЛЕБА?
показать весь комментарий
03.05.2021 08:45 Ответить
ротовий отвір істоти з зєшобла/опзажп - некероване зло. тому виключно відосікі з 15/20 дубля + відволікаючий антураж.
показать весь комментарий
03.05.2021 08:59 Ответить
Вот амеры ухуеют, когда Степашка придёт их китайчиной колоть
показать весь комментарий
03.05.2021 09:05 Ответить
Еще кто то и верит в эту "хворобу", рекламируемую в сми
показать весь комментарий
03.05.2021 09:13 Ответить
Хреновее Украины мало какая страна выкручивается. И это прямая заслуга 73%.
показать весь комментарий
03.05.2021 09:44 Ответить
"Мы установили два очень простые правила. Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов в Украине на основе принципа взаимности в отношении наших дипломатов за рубежом- зачем кому то в мире , украинские правила, по которым ,после их принятия, нужно постоянно "выкручиватся"?
показать весь комментарий
03.05.2021 10:08 Ответить
А раніше було,що по іншому ?
показать весь комментарий
03.05.2021 10:19 Ответить
Та кажи вже як є: діюча влада просрала момент договорів про закупівлю вакцини, а тепер діє за принципом московитів "кошка роділа котят - пусть є@утся, как хотят"... А ми все одно білі та пухнасті
показать весь комментарий
03.05.2021 13:26 Ответить
 
 