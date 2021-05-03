Кулеба о вакцинации иностранных граждан в Украине: "Сейчас такая ситуация в мире, каждый выкручивается, как может"

Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов на основе принципа взаимности.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы установили два очень простые правила. Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов в Украине на основе принципа взаимности в отношении наших дипломатов за рубежом. То есть если в стране Х вакцинировали наших дипломатов, то мы вакцинировали их дипломатов. Это нормальная международная практика", - рассказал Кулеба.

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"Но действительно некоторые страны, у которых избыток своих вакцин, поставляют их... Вы упомянули Китай. Есть и другая страна, которая пригнала самолетом багаж вакцин конкретно для того, чтобы вакцинировать своих дипломатов и своих граждан, которые живут в Украине, которые, на консульском учете стоят. Я не буду вмешиваться, как они будут определять. Сейчас такая ситуация в мире, каждый выкручивается, как может", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что граждан Китая в Украине начали массово вакцинировать от COVID-19.