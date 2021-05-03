В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели
По состоянию на понедельник, 3 мая, в Украине выявлены 2 758 новых случаев коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.
"2 758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 3 мая 2021 года. В частности, заболели 116 детей и 23 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализирован - 1 591 человек;
летальных случаев - 154;
выздоровели - 5 550 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 16 023 (в том числе методом ПЦР - 9 298, методом ИФА - 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 465).
За все время пандемии в Украине
заболели - 2 085 938 человек;
выздоровели - 1 681 815 человек;
летальных случаев - 44 750;
проведено ПЦР-тестов - 9 487 141.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях", - рассказал Степанов.
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"Ловкость рук и никакого мошенничества...."
Нужно просто в нужные периоды уменьшать количество тестирований. Особенно на выходных в ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ раз меньше тестов.
При таком подходе и в Индии было бы не так всё печально по количеству новых случаев.
Власть у нас живет по принципу:
Нужно просто перестать стрелять.
Нужно просто перестать считать.
Нужно просто перестать слышать и видеть...
Никак Шоу для недалеких во всем мире.
Советую всем читать сказку про Буратино...
в одной ампуле - 10 доз
18 (ампул) х 10 (доз) = 180 доз
180 (доз) - 177 (привитых) = 3 (неиспользованные, т.е вылитые, списанные)