В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели

По состоянию на понедельник, 3 мая, в Украине выявлены 2 758 новых случаев коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 3 мая 2021 года. В частности, заболели 116 детей и 23 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализирован - 1 591 человек;

летальных случаев - 154;

выздоровели - 5 550 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 16 023 (в том числе методом ПЦР - 9 298, методом ИФА - 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 465).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 085 938 человек;

выздоровели - 1 681 815 человек;

летальных случаев - 44 750;

проведено ПЦР-тестов - 9 487 141.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях", - рассказал Степанов.







