РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8867 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 690 21

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели

По состоянию на понедельник, 3 мая, в Украине выявлены 2 758 новых случаев коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 3 мая 2021 года. В частности, заболели 116 детей и 23 медработника.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 02госпитализирован - 1 591 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 02летальных случаев - 154;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 02выздоровели - 5 550 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 02осуществлено тестирований за сутки - 16 023 (в том числе методом ПЦР - 9 298, методом ИФА - 1 260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5 465).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Никаких масок и соцдистанции: прихожане Киево-Печерской Лавры проигнорировали карантинные ограничения на пасхальном богослужении, - СМИ. ФОТО

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 07заболели - 2 085 938 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 07выздоровели - 1 681 815 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 07летальных случаев - 44 750;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 9 487 141.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 154 человека, зафиксированы 2 758 новых случаев заражения, 5 550 человек - выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Нашим шулерам Степанову и Ляшку нужно уже получить патент на то как побороть Ковид.
"Ловкость рук и никакого мошенничества...."
Нужно просто в нужные периоды уменьшать количество тестирований. Особенно на выходных в ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ раз меньше тестов.
При таком подходе и в Индии было бы не так всё печально по количеству новых случаев.
Власть у нас живет по принципу:
Нужно просто перестать стрелять.
Нужно просто перестать считать.
Нужно просто перестать слышать и видеть...
показать весь комментарий
03.05.2021 09:05
+2
Ці щеплення зроблені в різних місцях. Отже, кількість викинутих на смітник доз може навіть перевищити кількість "віртуальних прививок Степанова"
показать весь комментарий
03.05.2021 14:04
+2
Ні, школи потрібно закрити всі повністю і назавжди. Тоді ніхто вмирати не буде, а будуть просто кругом всі свої. Придуркувато-дебільні мавпи.
показать весь комментарий
03.05.2021 19:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нашим шулерам Степанову и Ляшку нужно уже получить патент на то как побороть Ковид.
"Ловкость рук и никакого мошенничества...."
Нужно просто в нужные периоды уменьшать количество тестирований. Особенно на выходных в ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ раз меньше тестов.
При таком подходе и в Индии было бы не так всё печально по количеству новых случаев.
Власть у нас живет по принципу:
Нужно просто перестать стрелять.
Нужно просто перестать считать.
Нужно просто перестать слышать и видеть...
показать весь комментарий
03.05.2021 09:05 Ответить
Ок, а как, тогда, связано количество летальных случаев с количеством тестирований?
показать весь комментарий
03.05.2021 19:55 Ответить
Ок, а как, тогда, связано количество летальных случаев с количеством тестирований?

Никак Шоу для недалеких во всем мире.
Советую всем читать сказку про Буратино...
показать весь комментарий
03.05.2021 20:55 Ответить
привито 177 человек (18 шт. ампул плюс 3 дозы вылили)
показать весь комментарий
03.05.2021 09:23 Ответить
Не ошибся?
показать весь комментарий
03.05.2021 13:35 Ответить
где?
в одной ампуле - 10 доз
18 (ампул) х 10 (доз) = 180 доз
180 (доз) - 177 (привитых) = 3 (неиспользованные, т.е вылитые, списанные)
показать весь комментарий
03.05.2021 13:46 Ответить
Ці щеплення зроблені в різних місцях. Отже, кількість викинутих на смітник доз може навіть перевищити кількість "віртуальних прививок Степанова"
показать весь комментарий
03.05.2021 14:04 Ответить
так. і це можливо...
показать весь комментарий
03.05.2021 14:15 Ответить
В Полтавской области дискриминация по половому признаку
В Україні за добу від COVID-19 померли 154 людини, зафіксовано 2758 нових випадків зараження, 5550 осіб одужали - Цензор.НЕТ 3551
показать весь комментарий
03.05.2021 10:50 Ответить
Поэтому надо открыть школы в Киеве. Будет больше.
показать весь комментарий
03.05.2021 13:52 Ответить
Ні, школи потрібно закрити всі повністю і назавжди. Тоді ніхто вмирати не буде, а будуть просто кругом всі свої. Придуркувато-дебільні мавпи.
показать весь комментарий
03.05.2021 19:10 Ответить
Некрофил, твою религию соблюдают только в России. ПНХ к Путину. чмо.
показать весь комментарий
04.05.2021 14:58 Ответить
Це твою дебіл, релігію по закриттю шкіл та обалванюванню молоді, щоб керувати тупим бидлом активно запроваджують в московії. І манкуртське чмо, вивчи державну мову і коли пишеш про того кого зневажаєш, то зазвичай пишуть з малої букви. А ти палишся. Дебіл.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:31 Ответить
Мені українські діти подобаються живими та здоровими. Тому ще раз - ПНХ.
показать весь комментарий
04.05.2021 16:45 Ответить
Ти вона. А я чогось подумав, що він . Вибачаюся тільки за це. А чому ти так не переживаєш, коли діти деградують, бухають та колються, а потім з них виростають деградовані тупі дорослі, схожі на тебе, які грабують та руйнують власну державу і від яких вже потім страждають діти. Діти нових поколінь. Я одну таку як ти знав, вона казала - ми так, багато не думаємо....
показать весь комментарий
04.05.2021 16:56 Ответить
Геть до свого *****. Геть до свого *****. Геть до свого *****. Геть до свого *****. Геть до свого *****. Геть до свого *****... з якого разу дійде?
показать весь комментарий
05.05.2021 17:36 Ответить
В моем городе не меньше чем всегда за последнее зарегистрировали за сутки, значит статистика по стране врет опять.
показать весь комментарий
03.05.2021 14:00 Ответить
А лаборатории не працюють! Сьогодні хотіла зробити тест лише, одна лаборатория на всю Троєщину.
показать весь комментарий
03.05.2021 15:02 Ответить
154 хворих померло від грипу, але могли бути живі аби була запроваджена лазерна терапія. Чому неп запускають лазерну терапію? Уряд хоче скоротити населення України? На скільки десятків чи сотень тисяч?? Хто поставив таку задачу нашому урядові???
показать весь комментарий
03.05.2021 15:09 Ответить
Таке враження що дивляться скільки в Європі і ділять на 2.
показать весь комментарий
03.05.2021 19:19 Ответить
 
 