РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8867 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 494 34

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 177 человек, всего - 755 103, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 177 человек, всего - 755 103, - Степанов

В Украине прививку от коронавируса получили 755 103 человека.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"177 человек привиты против COVID-19 за сутки 2 мая 2021 в Украине. 755 103 человека привиты с начала прививочной кампании", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль вакцинировал от коронавируса 75% взрослого населения, - Минздрав страны

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
За вчера в церкви больше народу сходило....чем вы скоты за полгода вакцинировали...
показать весь комментарий
03.05.2021 08:29
+10
Нужно просто вакцинировать...а не трепать языком как степашка..
Ты посмотри статистику...каждый пункт вакцинации в среднем вакцинирует одного человека в час..
В ЧАС...ОДНОГО...
А это обычный внутремышечный укол...
показать весь комментарий
03.05.2021 09:13
+7
Скоро походу Степанов к курточке прикупить ещё и шапочку которую в народе "*******" называют!
показать весь комментарий
03.05.2021 09:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот это темпы вакцинации!
показать весь комментарий
03.05.2021 08:27 Ответить
так паска ж. ніхто не записався, усі на город або майовку. це Україна, дєтка.
показать весь комментарий
03.05.2021 08:29 Ответить
Ніхто особливо і не хоче вакциновуватись.
Свідомих дуже мало. В основному йдуть з совковим менталітетом - за безплатним.
показать весь комментарий
03.05.2021 08:49 Ответить
Я бы с радостью вколол нормальный пфайзер себе и свое семье, чтобы спокойно жить без этой нервотрепки. Но ***, даже за деньги в Украине невозможно вакцинироваться. А с такими темпами вакцинации от степашки моя очередь прийдёт через 8-10лет.
показать весь комментарий
03.05.2021 09:36 Ответить
За вчера в церкви больше народу сходило....чем вы скоты за полгода вакцинировали...
показать весь комментарий
03.05.2021 08:29 Ответить
треба вакцинувати на підході до церкви ))), уколовся - можеш іти молитись.
показать весь комментарий
03.05.2021 09:03 Ответить
Нет не надо! Пусть высдыхивают!
показать весь комментарий
03.05.2021 09:05 Ответить
проблема у тому, що вони ходять серед інших. це якби вони не перетинались із іншими, то нехай не вакцинуються. вірус живе серед контактуючих.
показать весь комментарий
03.05.2021 09:08 Ответить
антитіла ,теж починають вироблятися в кожному організмі зразу ,як тільки в нього попадає вірус,бактерії ,мікроби
показать весь комментарий
03.05.2021 09:52 Ответить
не одразу. окрім того вони різних видів - одні під час хвороби, інші після.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:35 Ответить
Нужно просто вакцинировать...а не трепать языком как степашка..
Ты посмотри статистику...каждый пункт вакцинации в среднем вакцинирует одного человека в час..
В ЧАС...ОДНОГО...
А это обычный внутремышечный укол...
показать весь комментарий
03.05.2021 09:13 Ответить
А если у них 8-часовый рабочий день с перерывом на обед, то каждый такой пукт выкинет по 3 неиспользованных дозы в конце дня.
показать весь комментарий
03.05.2021 09:48 Ответить
Какой в жопу 8 часовой рабочий день и перерыв на обед?? Пандемия...пункты должны работать 24/7...и сделать так что бы они именно так и работали это прямая обязанность степашки.
показать весь комментарий
03.05.2021 09:54 Ответить
Какие 24/7 ?!!!
Большинство пунктов работают с 9:00 до 15:00 три дня в неделю.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:06 Ответить
подивися на статистику вихідних - це викидання грошей на вітер - пункт працює, зарплата на вихідних платиться, а уколів кіт наплакав.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:45 Ответить
А что бы не выкидывать информация о пунктах вакцинации долдна быть размещена на каждом углу...а не на единственном портале ДИЯ...где для того что бы посмотреть нужно еще и зарегистрироваться...
показать весь комментарий
03.05.2021 09:57 Ответить
ось тут пункти, нашо тобі региться у придуркодії https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
показать весь комментарий
03.05.2021 10:46 Ответить
Нет там пунктов...ни адресов..ни графиков работы...ничего нет...есть только статистика от скота степашки...
А пункты есть в ДИЕ..но что бы записаться...нужно иметь электронный ключ...а это бред..зелкный бред..
показать весь комментарий
03.05.2021 11:00 Ответить
знач ти розумововідсталий русскочелюстной дятєл. усе там є, але не для дибілів тіпа тебе.
показать весь комментарий
03.05.2021 11:21 Ответить
Я воспользовался смартфоном...и украинской версией....а дятел это такой же придурок как и ты...который тот дерьмосайт делал...раз в мобильной версии ничего нет..
показать весь комментарий
03.05.2021 11:49 Ответить
там усе українською без вибора мови, де ти лазиш, узкій?
показать весь комментарий
03.05.2021 11:55 Ответить
ти своїм мозгом не пробував скористатись, чи смартфон замість нього?
показать весь комментарий
03.05.2021 11:57 Ответить
Ты идиот?? Хотя зачем я спрашиваю.??..это же очевидно..
показать весь комментарий
03.05.2021 12:12 Ответить
ну ти ж десь знайшов версію україномовну без половни інфи, не я. так хто ідєот?
показать весь комментарий
03.05.2021 13:03 Ответить
коли українці десь надибали викидання вакцини, Степанова призвали до коментарів, то 16 березня змі написали, що утилізовано 199 доз. тобто це середина місяця, початок вакцинації, розгону ще не набрали, але вже 200 викинули! тобто зі збільшенням кількості вакцинованих можна і викинуті дози прибавляти, тобто у цілому можливо що під кінець березня викинуто було вже 400. їх не видно по даним за областями, принаймні не всі: якщо ів-франківська коле у день 568 доз астразенеки, то видно, що викинути 2 дози, але це дані не по одному пункту вакцинації, які у сумі можуть дати суму кратну 10 (доз у флаконі), і тоді викинутих доз українцям не видно.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:43 Ответить
мало
показать весь комментарий
03.05.2021 08:31 Ответить
паска, народ відпочиває на шашликах.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:47 Ответить
ВакцинАКЦИЯ + электрификация + дебилизация и товаристч чЛенин станет Генсеком Украины....
показать весь комментарий
03.05.2021 08:37 Ответить
Скоро походу Степанов к курточке прикупить ещё и шапочку которую в народе "*******" называют!
показать весь комментарий
03.05.2021 09:04 Ответить
Каков министр, такая должна быть и шапка
показать весь комментарий
03.05.2021 09:18 Ответить
Могу поспорить, что "ковид-21", который "нападет" на планету осенью, меньше всего коснется Украины.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:04 Ответить
Первой дозой вакцинации !!! при обязательно нужной второй ( а то и как сейчас говорят и третей.) Пока даже эти мизерные цифры , это не о чем.. С учетом что иммунитет "вроде" как продолжается ( после выздоровления или полной двойной вакцинации) по разным сообщениям от 3 до 6 месяцев ( ну пускай будет 8) То скорости нашей " вакцинации" по сути это просто такой себе " успокоительный сиропчик", и отмазка что что то делается. Понятно что вопрос очень не простой. Тут и наличие вакцины, и способность ее хранения, и качество медицины и ее работников , ну и страх население перед вакцинацией и самое главное перед мед. учреждениями вообще. Для начала обеспечьте поголовное ( обязательное !!!) двухуровневое вакцинирование все мед работников от министра до уборщицы в мед учреждении любой формы властности а потом возможно народ уверует)
показать весь комментарий
03.05.2021 10:53 Ответить
Чемпіооони!Чемпіоооони!
показать весь комментарий
03.05.2021 11:27 Ответить
- Да, за срыв вакцинации кто-то должен ответить по-любому, - сказал Степанов, втайне любуясь, как переливаются на солнце крокодиловые вставки на куртке. - Пора призвать барыгу к ответу, хватит уже на людских смертях наживаться.
- А что, правда, куртка 620 тыщ стоит? - поинтересовался Арахамия. - А подкладочка из чего?
Степанов осторожно расстегнул куртку и показал подкладку.
- Соболя, - сказал он с детской улыбкой. - Брильянтовая молния, видишь? Вот тут можно отстегнуть, а там - отделка шиншилловая! Джерело: https://censor.net/ua/r3255582

- Мощная куртка, Степанов, - сказал Аваков. - Но почему же так дорого?
- Спасибо, - сказал Степанов. - Тут пыжиковый пыж. Джерело: https://censor.net/ua/r3255582
показать весь комментарий
03.05.2021 11:59 Ответить
 
 