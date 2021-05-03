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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 177 человек, всего - 755 103, - Степанов
В Украине прививку от коронавируса получили 755 103 человека.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"177 человек привиты против COVID-19 за сутки 2 мая 2021 в Украине. 755 103 человека привиты с начала прививочной кампании", - рассказал министр.
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+10 Привет
показать весь комментарий03.05.2021 08:29
+10 Привет
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+7 Владимир Пономаренко #471653
показать весь комментарий03.05.2021 09:04
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Свідомих дуже мало. В основному йдуть з совковим менталітетом - за безплатним.
Ты посмотри статистику...каждый пункт вакцинации в среднем вакцинирует одного человека в час..
В ЧАС...ОДНОГО...
А это обычный внутремышечный укол...
Большинство пунктов работают с 9:00 до 15:00 три дня в неделю.
А пункты есть в ДИЕ..но что бы записаться...нужно иметь электронный ключ...а это бред..зелкный бред..
- А что, правда, куртка 620 тыщ стоит? - поинтересовался Арахамия. - А подкладочка из чего?
Степанов осторожно расстегнул куртку и показал подкладку.
- Соболя, - сказал он с детской улыбкой. - Брильянтовая молния, видишь? Вот тут можно отстегнуть, а там - отделка шиншилловая! Джерело: https://censor.net/ua/r3255582
- Мощная куртка, Степанов, - сказал Аваков. - Но почему же так дорого?
- Спасибо, - сказал Степанов. - Тут пыжиковый пыж. Джерело: https://censor.net/ua/r3255582