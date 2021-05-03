За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 177 человек, всего - 755 103, - Степанов

В Украине прививку от коронавируса получили 755 103 человека.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"177 человек привиты против COVID-19 за сутки 2 мая 2021 в Украине. 755 103 человека привиты с начала прививочной кампании", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль вакцинировал от коронавируса 75% взрослого населения, - Минздрав страны