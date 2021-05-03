Больше половины новых случаев COVID-19 в мире обнаружили в Индии. Украина вторая в Европе по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 3 мая в мире зарегистрировали 680 296 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 969 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксирован 153 480 141 случай инфицирования, из них 680 296 только за прошедшие сутки. При этом, 370 059 новых случаев COVID-19 были выявлены в Индии.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 216 157 человек, из них 9 969 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 131,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по общему количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция, по количеству новых случаев за сутки - Индия, США, Бразилия Турция и Иран.
Украина находится на 10-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 19-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6-ю, по летальным случаям за сутки - 10-ю и 2-ю позицию соответственно.
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Другого объяснения их действиям нет!
Там скривають реальну статистику!
У Великобританії (і в багатьох інших країнах) до сих пір діє протокол, за яким, якщо померлий отримав позитивний результат тесту на САРС-ков-2, який був проведений не пізніше, ніж за 28 днів до смерті, то офіційно вважається, що людина померла від ковіда.
Але тепер з початком вакцинації такий підхід стає "незручним".
Експерт SAGE (підрозділ МОЗ Великобританії) говорить, що, виявляється, людина могла померти і від іншої хвороби (незважаючи на позитивний результат тесту), і списувати його смерть на ковід неправильно, оскільки це погано вплине на репутацію вакцини. Таким чином необхідно терміново змінювати визначення "смерті від ковіда".
Те саме стверджується в документі британського уряду:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/979625/S1180_SPI-M-O_Consensus_Statement.pdf
Пункт 15 на 3 сторінці.
Ось такі подвійні стандарти.
Из этой таблички я вижу
Индия, США, Бразилия, Турция, Иран
Значит, Украину опередили ещё две неевропейские страны.
А что имеем?
США, Индия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Иран - итого шесть.
Или в какие колонки они смотрят?
Якщо подивитись їхні канали, то там одна брехня замінює іншу і так безкінечно.
Там скривають реальну статистику!