Больше половины новых случаев COVID-19 в мире обнаружили в Индии. Украина вторая в Европе по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 мая в мире зарегистрировали 680 296 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 969 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксирован 153 480 141 случай инфицирования, из них 680 296 только за прошедшие сутки. При этом, 370 059 новых случаев COVID-19 были выявлены в Индии.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 216 157 человек, из них 9 969 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 131,4 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по общему количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Турция, по количеству новых случаев за сутки - Индия, США, Бразилия Турция и Иран.

Украина находится на 10-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 19-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6-ю, по летальным случаям за сутки - 10-ю и 2-ю позицию соответственно.





