Саммит "Крымской платформы" вернет Крым в топ мировой повестки дня, - Кулеба
Саммит "Крымской платформы", который состоится в августе, вернет проблему оккупации Крыма в топ вопросов международной повестки дня.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все ожидают, что саммит состоится, и сразу "манна небесная" упадет на землю. Давайте будем реалистами. Во-первых, саммит вернет Крым в топ вопросов международной повестки дня. Во-вторых, он создаст механизм для того, чтобы заниматься самыми разнообразными вопросами оккупации", - рассказал глава МИД.
По его словам, и в нашей стране, и в столицах других государств готовят конкретное "заявление, декларацию, хартию - или как оно будет называться - "Крымской платформы".
"Это будет очень предметный документ. Но мы с вами в конце апреля разговариваем. А саммит будет в конце августа. Еще много времени для того, чтобы что-то изменилось", - отметил Кулеба.
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