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Новости Агрессия России против Украины
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Саммит "Крымской платформы" вернет Крым в топ мировой повестки дня, - Кулеба

Саммит

Саммит "Крымской платформы", который состоится в августе, вернет проблему оккупации Крыма в топ вопросов международной повестки дня.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все ожидают, что саммит состоится, и сразу "манна небесная" упадет на землю. Давайте будем реалистами. Во-первых, саммит вернет Крым в топ вопросов международной повестки дня. Во-вторых, он создаст механизм для того, чтобы заниматься самыми разнообразными вопросами оккупации", - рассказал глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В российском МИД действует группа, задачей которой является "завалить" саммит Крымской платформы, - Кулеба

По его словам, и в нашей стране, и в столицах других государств готовят конкретное "заявление, декларацию, хартию - или как оно будет называться - "Крымской платформы".

"Это будет очень предметный документ. Но мы с вами в конце апреля разговариваем. А саммит будет в конце августа. Еще много времени для того, чтобы что-то изменилось", - отметил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На саммите "Крымской платформы" оценят эффективность санкций против РФ, - Джапарова

Автор: 

Крым (26375) Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+13
Зеленський не в топі. Лідер з нього нульовий.
Тому нічого окрім піару серед українців і не планується.
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03.05.2021 09:59
+7
навіть зебілятка визнають
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03.05.2021 10:20
+5
Як побачив ледь-ледь не зіганув
Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2645
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03.05.2021 10:05
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Зеленський не в топі. Лідер з нього нульовий.
Тому нічого окрім піару серед українців і не планується.
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03.05.2021 09:59 Ответить
В топі виключно сивочолий гетьман!!!
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03.05.2021 10:18 Ответить
навіть зебілятка визнають
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03.05.2021 10:20 Ответить
Що ви, зебілята, "визнаєте"?
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03.05.2021 17:34 Ответить
Зеленский часто бывает не в топе. Вот, к примеру он без топа:

Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2290
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03.05.2021 10:23 Ответить
Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба - Цензор.НЕТ 258
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03.05.2021 12:13 Ответить
Як побачив ледь-ледь не зіганув
Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2645
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03.05.2021 10:05 Ответить
Правосєкі СС вже на Бамбасі!
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03.05.2021 10:11 Ответить
Там же наші прапори
не вата, явно.
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03.05.2021 10:21 Ответить
На 01.05.2021 г. общее количество стран, согласившихся на участие в т.н. "Крымской платформе" аж целых 7: Турция, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Молдова и Польша. США не против, но пока это больше ничего, чем что-то. Шума из всего этого больше, чем проку...
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03.05.2021 10:06 Ответить
О представителях ЕС умышленно умалчиваете? Ничего, подтянутся и другие, ещё не вечер.
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03.05.2021 10:14 Ответить
Литва, Латвия, Эстония Польша это не ЕС? Тем временем Румыния отозвала свое участие.
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03.05.2021 10:23 Ответить
Эти страны в ЕС для массовки и дешёвой рабочей силы. В каком направлении двигаться решают другие.
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03.05.2021 11:10 Ответить
Все относительно. Польша для нас - это вектор движения. Но суть верная: значимые страны(кроме США и Турции), которые решают топовые мировые вопросы, туда не поедут. Для Турции и США - это почти личное, только потому они и будут там. Остальные не очень хотят ввязываться в это болото. Вся эта возня предназначена для внутриукраинского потребления, просто отвлечь внимание от тотального провала зеленского во всем.
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03.05.2021 11:19 Ответить
Ну мечтайте, что вам ещё остаётся. Только мечтать и поливать грязью.
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03.05.2021 11:25 Ответить
Не нравится реальность? Она мне тоже не нравится. Но от этого она реальностью быть не перестает.
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03.05.2021 11:33 Ответить
С чего мне должна нравиться выдуманная вами реальность? Вы даже не официальное лицо, а какой-то аноним в интернете с непроизносимым ником.
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03.05.2021 11:37 Ответить
Просто набор букв. А от того, официальное я лицо или нет, ничего не изменится. Зеленский - это катастрофа для Украины. это суть, а не мой непроизносимый ник.
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03.05.2021 11:41 Ответить
Ага, и капитуляция, не только катастрофа.)))
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03.05.2021 11:43 Ответить
одно другому не мешает. мало того, одно - следствие другого.
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03.05.2021 11:45 Ответить
Так чего маршировать против капитуляции перестали, смирились? Следствие у него...)))
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03.05.2021 11:49 Ответить
Сначала Пороха приплели, теперь маршировку. Что дальше в планах? Дискотека?
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03.05.2021 11:54 Ответить
Мне ваши планы до спыны двэри.
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03.05.2021 11:58 Ответить
я так понимаю, дискотеки не будет?. Жаль. Вся суть зеленых - сплошная дискотека, скакание на граблях и лозунги. Отменив дискотеку вы лишаетесь серьезной части своей сути. Но остаются лозунги и скакание на граблях(тоже, кстати, один из любимых видов национальной забавы). Наслаждайтесь.
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03.05.2021 12:03 Ответить
Крымская платформа - Укринформ
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердили участие в первом саммите Крымской платформы, который должен состояться 23 августа в Киеве.
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03.05.2021 11:24 Ответить
США заявили об участии в "Крьімской платформе" уже давно. Брехать грешно...
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03.05.2021 10:15 Ответить
США не против и видимо что-то будет и от них. Но суть вопроса в том, что все это на по сути является информационным шумом, который клоун пытается превратить во вселенское представление. Этого не будет. Преувеличивать его роль и называть это топом не следует. Приедут, поговорят, нажрутся виски и разъедутся. Топы начнутся позже: Байден- Путин, США-Китай. Там будут топы. А здесь нам просто укажут наше место: денег не дадим, держитесь, реформы, коррупция(здесь Украина действительно в мировом топе) и т.д. Такова неприглядная реальность.
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03.05.2021 10:32 Ответить
Развод лохов,потрындят и выскажут сильную озабоченность а сами дальше с Рашкой торговать будут.А наши дятлы назовут это достижением.
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03.05.2021 10:10 Ответить
Якщо ЗЕбарига торгує, то чому їм ніззя?
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03.05.2021 10:12 Ответить
У нас преемственность: то Кулявлоб, то Кулеба. Результат тот же.
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03.05.2021 10:19 Ответить
Хтось розуміє , що це за "платформа"?
Вава сподівається, що великі брати зупинять гопника і вирішать за нього проблему?
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03.05.2021 10:20 Ответить
Віслюк впертий, не бажає визнати що обісрався.
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03.05.2021 10:27 Ответить
О,Чайка проснулась...Что,сывочолый не поднимал вопросы Крыма?Он же бесстрашный убивец пуйла,даже что то похожее не начинал.То то ты так удивляешся ?
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03.05.2021 14:25 Ответить
Сивочолий не розділяв питання окупованих територій, на відміну від "велічайшего" імітатора Європи.
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03.05.2021 14:37 Ответить
Правильное решение. Нужно что бы в этом формате в обязательном порядке были США, Великобритания Канада, Турция, Польша, Швеция, Румыния, Прибалтика наши " обеспокоенные" Франция и Германия ну и как говорится чем больше тем лучше ( но при этом стоящие на позиции нерушимости границ , выполнения межгосударственных и международных норм и законов)
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03.05.2021 10:36 Ответить
Все (!) ожидают, что саммит состоится, и сразу "манна небесная" упадет на землю. - Все это Коломойский, Зеленский, Мендель, Шефир. Ермак (Козырь в ФСБ) только притворяется что он как эти все.
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03.05.2021 10:44 Ответить
Хто знає, де можна прочитати/знайти хоч якісь програмні документи цієї "Кримської платформи".
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03.05.2021 10:57 Ответить
Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4857
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03.05.2021 12:09 Ответить
Все, на востоке Украины зеля уже уверенно победил (правда запретив стрелять нашим парням), теперь за Крым взялся. В ходе этого головокружительного мероприятия он, видимо, собирается на не только заглядывать в глазик, но решительно лизнуть ...опу "той стороны".
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03.05.2021 12:41 Ответить
Саммит "Крымской платформы" вернет проблему оккупации Крыма в топ вопросов международной повестки дня"- на сколько "вернет", Кулеба? на день? на час? на 5 минут?
Наверняка пройдет одной строкой в ленте мировых СМИ!

Для зеленых пиар---все, смысла--0, одна имитация бурной деятельности, фоточки, видосики...
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03.05.2021 20:41 Ответить
 
 