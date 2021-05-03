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Новости Санкции против России Российские террористы сбили Боинг
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Енин назвал последствия для России в случае признания ее по иску Украины спонсором терроризма: Без инвестиций и торговли

Енин назвал последствия для России в случае признания ее по иску Украины спонсором терроризма: Без инвестиций и торговли

Признать Россию государством, которое финансирует терроризм - одна из целей Украины в отстаивании своих прав в международных судах из-за агрессии РФ на востоке.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы были первой страной, которая подала иск в Международный суд ООН в рамках Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма. И первой страной, против которой подобный иск был подан, оказалась именно Россия", — сообщил Енин.

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Он отметил, что украинская сторона уже имеет важный промежуточный результат. Международный суд ООН установил юрисдикцию по этому делу.

"Таким образом он признал, что те факты, которые мы привели, действительно имеют место, и в рамках собранных нами доказательств мы можем говорить о нарушении российской стороной Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Это еще не окончательная победа, но очень значительный шаг к ней", — сказал замминистра.

Енин напомнил, что одной из составляющих иска является дело о сбитом в 2014 году над оккупированной частью Донецкой области малазийском "Боинге" рейса МН17. И в связи с этим российской стороне надлежит не просто на словах, а с доказательствами объяснить:

каким образом экипаж установки "Бук", который принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, пересёк границу Украины и сбил гражданский самолет;

каким образом российская сторона расследовала эти преступления;

есть ли какие-то уголовные процессы, участниками которых являются военнослужащие, руководство этой бригады;

"что делать с министром обороны Российской Федерации Шойгу, который давал прямые указания на направление российских воинских подразделений и поставки оружия на Донбасс, проводил операцию по временной оккупации Крыма";

"что с расследованием в отношении господ Зюганова и Жириновского, которые в открытых эфирах призывали к поставке оружия или комбатантов на территорию конфликтов на территорию Одесской и Донецкой областей".

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"Что мы будем иметь в финале? Речь идет не просто о каких-либо финансовых компенсациях. Мы говорим о том, что российская сторона должна быть признана государством-спонсором терроризма. А с террористами, как неоднократно заявлял сам Путин, разговоры не ведутся. С ними не ведётся никакой бизнес", - акцентировал Енин.

Если суд признает Россию страной, которая спонсирует терроризм, то последствия для неё можно спрогнозировать по санкциям, которые сегодня действуют в отношении Ирана и ряда других государств.

"Они просто не могут получить иностранных инвестиций, доступ к иностранным технологиям, торговля с ними ограничивается. Всё это будет очень серьезно увеличивать цену для российского государства за действующую агрессию", - резюмировал Енин.

Автор: 

россия (95308) санкции (11246) терроризм (18687) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Енин (328)


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Топ комментарии
+12
Что скажет Шефир? Он может допустить, чтобы его бизнес в России загнулся?
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03.05.2021 10:44
+9
Є ще один момент. Захід тугенько сприймає будь які санкції проти власних ринків збуту. Тому я би не радив сподіватись на чудеса принциповості від розвинених демократій.
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03.05.2021 10:48
+7
Признать Россию государством, которое финансирует терроризм - это как признать Чикатило спонсором маньяков-убийц.
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03.05.2021 10:52
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Что скажет Шефир? Он может допустить, чтобы его бизнес в России загнулся?
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03.05.2021 10:44 Ответить
Узеленський барига.
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03.05.2021 10:48 Ответить
не, не, не....а как же кацапские хохотушки?!
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03.05.2021 11:05 Ответить
https://www.facebook.com/portnikov?__cft__[0]=AZVU5ujZGFvLSaB0LsrNOp13VJEGbJtR52SixKWoJ-oaqPaVQ_0zF_gQ5g1bW2OoP9FGtE0RklvNGAXtshhZSDaqMl7-a03jYz6K27R2tBz_eNdsCuQ8mhOiqCphH-mN5t6g80NWc7vdwpzfN45QFJ9v9R9uBBbp9H-NNUUkeDqOPw&__tn__=-UC%2CP-R Виталий Портников

И чем больше подробностей мы узнаём об этой террористической империи, об этих взрывах на каждому шагу, о яде в мусорных баках, о глупости, помноженной на безнаказанность, чем больше мы наблюдаем весь этот цинизм - как эти люди, дающие санкции на самые настоящие преступления, исступленно крестятся, прикладываются к рукам не менее вороватых и циничных чиновников РПЦ, как они вальяжно прохаживаются 9 мая с портретами родственников, даже неспособных при жизни представить себе, в какую нравственную выгребную яму могли попасть их дети и внуки ради бесконтрольной власти, дворцов в Геленджике или просто путевок в крымские санатории, - тем большее омерзение этот режим душегубов вызывает. И сколько складов ни взрывай, сколько людей ни убивай, сколько телешоу ни устраивай - а власть душегубов останется властью душегубов.
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03.05.2021 12:25 Ответить
знайшла таке--------------В Совет народных комиссаров СССР.----------''Вы напрасно верите в мIровую пролетарскую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты: "да здравствует мIровая социалистическая революция, да здравствует мIровой октябрь". Вы сеете по культурному мiру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было. Сколько раз в ваших газетах о других странах писалось: "час настал, час пробил", а дело постоянно кончалось лишь новым фашизмом то там, то сям. Да, под вашим косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь культурный мiр.--------------Надо помнить, что человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно.
И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства. Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди нее. -----------------Пощадите же родину и нас.
Академик Иван ПАВЛОВ.
Ленинград 21 декабря 1934 г.
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03.05.2021 18:36 Ответить
Є ще один момент. Захід тугенько сприймає будь які санкції проти власних ринків збуту. Тому я би не радив сподіватись на чудеса принциповості від розвинених демократій.
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03.05.2021 10:48 Ответить
Тогда им будет очень сложно объяснить это своим избирателям.
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03.05.2021 11:18 Ответить
Якщо вони змогли пояснити електорату необхідність позитивної дискримінації то і це прокатить.
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03.05.2021 11:25 Ответить
Им как то и раньше не требовалось объяснений, а только личная выгода. Почему сейчас избиратель должен измениться?
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03.05.2021 11:26 Ответить
Вы не верите в демократию, а верите в Золотого Тельца?
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03.05.2021 11:31 Ответить
Для вас реальность существует или только то в что вы верите?
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03.05.2021 11:39 Ответить
Те не существует. А СССР для вас существует. Разочарую вас, на этом сайте обсуждают реальность, ваши фантазии обсуждайте на других или с докторами так и вам и другим полезней будет.
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03.05.2021 12:01 Ответить
а "реальность" - это что?
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03.05.2021 12:14 Ответить
Попробуйте в Гугле найти. Или для вас это не возможно?
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03.05.2021 13:21 Ответить
Слід уточнити що фразу "розвинених демократій" слід виділити "лапками". Демократією і справедливістю у Старій ЄВРОПІ і не пахне, все продається і купується.
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03.05.2021 11:38 Ответить
Після другої світової бійні ліваки нівелювали принципи демократії.
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03.05.2021 11:49 Ответить
Признать Россию государством, которое финансирует терроризм - это как признать Чикатило спонсором маньяков-убийц.
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03.05.2021 10:52 Ответить
Тоже, подумалось, что она не просто финансирует, она же его и создает(
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03.05.2021 12:55 Ответить
Еще как заставит Достаточно ввести эмбарго.
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03.05.2021 11:05 Ответить
Эта зависимость уменьшается с каждым годом, если ты не знал...
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03.05.2021 11:06 Ответить
тоесть ,Ты хочешь сказать,что откажись Европа от рашистского газа,рашист сможет 40% валютной выручки, полученной из-за его продажи в Европе срубить ее в Китае, который отказался от рашистского газа ,или быть может Монголия возьмет эти обьемы и заплатит за них???
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03.05.2021 11:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/89332 ЕС не откажется от поставок газа из Раши, у них для этого нет никакой мотивации, кроме давления США. ЕС думает о своих интересах, а проблемы Украины, им до одного места. Касаемо Китая, ты напутал. Там контракт на 30 лет, сейчас тянут вторую нитку
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03.05.2021 15:04 Ответить
Эээээ,да ты упорот путинизмом и еще очень тупой, смысла что то доказывать ,приводить аргументы не стоит ,просто идешнах !
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03.05.2021 17:13 Ответить
Там контракт на 30 лет, сейчас тянут вторую нитку- как называется вторая нитка,которую тянут ,какие обемы газа согласно контракта на 30 лет?Стрелочник назывался "Тесла".Пока что читай- https://kapital-rus.ru/articles/article/kitai_otkazyvaetsya_ot_rossiiskogo_gaza_v_polzu_spg/
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04.05.2021 11:08 Ответить
Первое предложение Очень порадовало.... Хехе именно европа долина морозмть жопу в знак солидарности с Украиной. ЧТО-ТО ну Очень интересное, особенно из уст коррумпированного «зама». Это вроде как « купить билет и назло кондуктору пойти пешком» При этом все пассажиры автобуса типа должны выйти в знак солидарности... Самое интересное что все эти пассажиры давно узнали про наличие Мерседеса у «принципиального пассажира»
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03.05.2021 11:09 Ответить
Треба докладати максимум зусиль, щоб визнати РФ в ООН терористичною державою, а не просто спонсором тероризму. І, як наслідок, добитися повної міжнародної ізоляції.
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03.05.2021 11:00 Ответить
А хто ж її признає, якщо пошти всі европейські бізнесмени та політики в ній харчуються?
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03.05.2021 11:07 Ответить
Это огромное преувеличение.
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03.05.2021 11:20 Ответить
Тут важно что б суд в Ниделандах по МН-17 не затягивал с вынесением решениям! Каким будет решение сомневаться не приходиться, и тогда, для суда ООН, это будет очччень весомый аргумент!
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03.05.2021 11:08 Ответить
Єнін назвав наслідки для Росії в разі визнання її за позовом України спонсором тероризму: Без інвестицій і торгівлі - Цензор.НЕТ 8146
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03.05.2021 11:14 Ответить
Що ще чекать від орди!
Єнін назвав наслідки для Росії в разі визнання її за позовом України спонсором тероризму: Без інвестицій і торгівлі - Цензор.НЕТ 325
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03.05.2021 12:20 Ответить
ГААГА терпелива і прийме свою заботу по таким маніякам як шойгу бздюганов і скоморох-жирік.....слюна вже не летить...скоріше невротичні надриви...."гарні ПРИЗНАКИ"
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03.05.2021 11:18 Ответить
Для возврата временно оккупированных территорий крайне необходимо создание международной коалиции с цивилизованными странами, чтобы организовать полную экономическую изоляцию РФ.
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03.05.2021 11:28 Ответить
бгг, дядя оптимист, в европе главная европейская ценность это деньги, пока контакты с рф приносят деньги - они не прекратятся
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03.05.2021 11:32 Ответить
рашистская ценность все те же деньги и рашистская ценность еще большая ценность , нежели в Европе, ибо эта ценность алчного "капутина" и рабсея зависима от денег гейропы конкретно,так что ей ,так или иначе придется делать все,что бы иметь деньги тех, у кого они есть, а деньги в мире есть у США ,ЕС ,Китая
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03.05.2021 11:59 Ответить
нас рать кацапсинам на всю эту болтологию - санкции,эмбарго и на весь мир!
кацапсиновая нечисть будет копать корни, жрать кору и в экстазе от собственной "исключительности"с упоением плескаться в собственном гамне !
господа хорошие, не пугайте своей голой joпoй друга Владимира, вы смущаете красно-коричневых мракобесов,людоедов и Ордынских выблюдков !
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03.05.2021 11:39 Ответить
Совок тоже так думал, но очень быстро закончился.
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03.05.2021 22:54 Ответить
Ці моголомасскалі не просто спонсори тероризму сьогодення, а конкретні неонацисти ХХ-ХХІ віків.
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03.05.2021 12:09 Ответить
так булоб аби в нас був проукраінський президент..а так маемо недорозуменіе яку окружило себе агентурой путіна...і вже начинае думать якби воду завезти в крим щоб його путін по головці погладив..
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03.05.2021 12:38 Ответить
ти утирок спочатку отримай визнання, а потім почнеш гавкати про наслідки для **********!
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03.05.2021 12:55 Ответить
Как любит зеленое кодло пиарится на том, что сделали попередники, тактично об этом умалчивая и выдавая за свои досягнення)))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BA Иск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России был подан в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Международный суд ООН в январе 2017 г. Украина требует признать действия России на Донбассе нарушающими https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorist_Financing_Convention Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма , а в АРК (Крыму) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации .
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03.05.2021 20:23 Ответить
 
 