Россия имеет секретный список чиновников ЕС, которым запрещен въезд, - евродепутат Верхофстадт

Бельгийский депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что он и десятки других европейских чиновников числятся в списке запрещенных для въезда в Россию "в течение многих лет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Сообщается, что перечень чиновников ЕС держится в секрете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза

Издание отмечает, что по состоянию на понедельник в руководстве Евросоюза еще не приняли соответствующих мер в ответ на запрет России на въезд восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС.