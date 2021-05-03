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Россия имеет секретный список чиновников ЕС, которым запрещен въезд, - евродепутат Верхофстадт

Россия имеет секретный список чиновников ЕС, которым запрещен въезд, - евродепутат Верхофстадт

Бельгийский депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что он и десятки других европейских чиновников числятся в списке запрещенных для въезда в Россию "в течение многих лет".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Сообщается, что перечень чиновников ЕС держится в секрете.

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Издание отмечает, что по состоянию на понедельник в руководстве Евросоюза еще не приняли соответствующих мер в ответ на запрет России на въезд восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС.

Автор: 

Европарламент (1794) нон грата (407) россия (95308) Евросоюз (17051)


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Топ комментарии
+2
Вже не поїдуть подивитись на расєйські іпєня!
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03.05.2021 11:10
+2
Ну да, не зможуть поїхати на вікенд в Чєрєповєц))
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03.05.2021 11:14
+2
Бедные чиновники ЕС. Они теперь никогда не узнают, что это такое:
Росія має секретний список чиновників ЄС, яким заборонений в'їзд, - євродепутат Верхофстадт - Цензор.НЕТ 5240
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03.05.2021 11:17
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Правила форума Совет форумчан
вот так! а вы с ними панькаетесь, озабоченность выражаете уже восьмой год!
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03.05.2021 11:03 Ответить
"Его не возьмут в кацманавты,
Он не увидит Нарьян-Мара..."
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03.05.2021 14:04 Ответить
Вот вам бы поржать. А вот евро депутатам перекрыли доступ к российским проституткам, а это весомый аргумент.
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03.05.2021 21:12 Ответить
***,этих прости туток тут уже больше чем там!Тут совсем другое.Например: есть какая-то поездка в рамках какого-то саммита или переговоров,а тут **** на таможне ты не вЪездной,насрали тебе и будут радоваться,и знают что кроме озабоченности нихуя не будет!
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04.05.2021 12:40 Ответить
Потужно, як обіцянка відмовитись від вуличних сральників в центрі ялтьі.
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03.05.2021 11:07 Ответить
Це їм подяка вбивці за повернення у Європарламент.
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03.05.2021 11:09 Ответить
вот ведь внезапность....
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03.05.2021 11:09 Ответить
Вже не поїдуть подивитись на расєйські іпєня!
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03.05.2021 11:10 Ответить
А евродепутаты что, огорчились?
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03.05.2021 11:11 Ответить
Ну да, не зможуть поїхати на вікенд в Чєрєповєц))
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03.05.2021 11:14 Ответить
Це ж скількох відпочивальників не дочекаються золоті піски моря Лаптєвих та його лазурні води.
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03.05.2021 11:17 Ответить
Бедные чиновники ЕС. Они теперь никогда не узнают, что это такое:
Росія має секретний список чиновників ЄС, яким заборонений в'їзд, - євродепутат Верхофстадт - Цензор.НЕТ 5240
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03.05.2021 11:17 Ответить
Ще живий канадійський генерал, що командував частинами ООН у Руанді 1993-94. Про реакцію західних демократій на різанину у тій країні він сказав приблизно так... Якби мій батько знав які європейці такі боягуси, то тричи би подумав чи проливати за них кров у Нормандії у 1944.
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03.05.2021 11:19 Ответить
ну так руандийская резня(погибло около миллиона человек) и была спровоцирована бездействием голубых касок
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03.05.2021 11:28 Ответить
Бельгійці утікли, французи(не входили до частин ООН) теж гайнули. Керівництво організації морозилось. Полковник діяв за обставинами та в умовах обмеженості ресурсу. Потім став генералом. Ганійські, якщо не помиляюсь, військові несли його до літака на руках.
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03.05.2021 11:36 Ответить
тобто розуміли, що за тих обставин він зробив що міг. Та висловили йому велику повагу як воїну. Ромео Даллер.
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03.05.2021 11:41 Ответить
"Рукопожатие с Дьяволом" (Shake Hands with the Devil),
2007, Канада,
драма, военный, история
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03.05.2021 12:19 Ответить
и так подача на стороне европорламента, пора накинуть санкций еще парочке чиновников из рф и делать ставки кого, в свою очередь, перестанет пускать рф к себе
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03.05.2021 11:30 Ответить
То нічого туди їздити.
Закритий список містить прівзвища абсолютно всіх. Все залежить від ситуації. Захотіло фуйло - впустили. Наказало не пускати - не пустили.
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03.05.2021 11:32 Ответить
Польща розгорнула комплекси NSM: як це стримує агресію РФ в Балтії, приклади для України

https://defence-ua.com/army_and_war/polscha_rozgornula_kompleksi_nsm_jak_tse_strimuje_agresiju_rf_v_baltiji_prikladi_dlja_ukrajini-3543.html
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03.05.2021 11:38 Ответить
І навіщо цьому євротелепню у расєю...?)))
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03.05.2021 11:40 Ответить
По всей видимости эти чиновники имеют свой бизнес или часть бизнеса в кацапии,думаю что к ним в их странах надо лучше присмотреться.Иначе какого хрена им делать в кацапии а кацапам запрещать им въезд?Или они ездят отдыхать в Крым и запрет их оставит без долгожданного отдыха?
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03.05.2021 11:52 Ответить
Переживать нужно не за тех еврочиновников, которых кацапы внесли в какие-то там списки. Пристальный интерес должны вызывать по-настоящему секретные списки, в которых можно найти евротварей, которые сидят на ЗП от кацапов и топят за "взвешеный подход" к расее и ее выходкам. Или тех, что еще себя никак не проявили, но обязательно будут использованы как агенты влияния расеей в впросах применения тех или иных санкций.
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03.05.2021 12:03 Ответить
предполагаю что подавляющему большинству из "секретного списка", россосиянцами составленного, класть на него так как они и без этого списка россосию посещать не собирались
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03.05.2021 22:13 Ответить
 
 