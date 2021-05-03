Россия имеет секретный список чиновников ЕС, которым запрещен въезд, - евродепутат Верхофстадт
Бельгийский депутат Европарламента Ги Верхофстадт заявил, что он и десятки других европейских чиновников числятся в списке запрещенных для въезда в Россию "в течение многих лет".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Сообщается, что перечень чиновников ЕС держится в секрете.
Издание отмечает, что по состоянию на понедельник в руководстве Евросоюза еще не приняли соответствующих мер в ответ на запрет России на въезд восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС.
Топ комментарии
+2 5 копійок
показать весь комментарий03.05.2021 11:10
+2 Ned Stark
показать весь комментарий03.05.2021 11:14
+2 Zelya Vsyo
показать весь комментарий03.05.2021 11:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он не увидит Нарьян-Мара..."
2007, Канада,
драма, военный, история
Закритий список містить прівзвища абсолютно всіх. Все залежить від ситуації. Захотіло фуйло - впустили. Наказало не пускати - не пустили.
https://defence-ua.com/army_and_war/polscha_rozgornula_kompleksi_nsm_jak_tse_strimuje_agresiju_rf_v_baltiji_prikladi_dlja_ukrajini-3543.html