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Новости Коронавирус и карантин
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Еврокомиссия призвала государства ЕС мониторить сточные воды на коронавирус: Быстрый и надежный источник информации о распространении вируса и его штаммов

Еврокомиссия призвала государства ЕС мониторить сточные воды на коронавирус: Быстрый и надежный источник информации о распространении вируса и его штаммов

Европейская комиссия призывает все государства-члены ЕС, учитывая борьбу с пандемией COVID-19, в будущем проверять сточные воды на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Важно, чтобы страны ЕС как можно быстрее установили эффективные системы мониторинга сточных вод и обеспечили немедленное поступления соответствующих данных органам здравоохранения", - заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 2 мая.

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По словам еврокомиссара, должны быть использованы все имеющиеся возможности для выявления вируса и его вариантов.

"Контроль за сточными водами может быть экономным, быстрым и надежным источником информации о распространении вируса и его вариантов среди населения", - отметил Синкявичюс.

Такая система мониторинга сточных вод может быть создана в срок до шести месяцев, убежден еврокомиссар.

Речь идет о дополнительном вспомогательном инструменте мониторинга для принятия решений государственными органами здравоохранения, сказал еврокомиссар. Он убежден, что в городах и крупных общинах должны принимать по возможности две пробы из сточных вод в неделю, и если вирус в них отсутствует, то можно говорить о том, что это регион с низким риском распространения вируса.

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При этом Синкявичюс сослался на опыт Барселоны, власти которой осуществляют забор проб сточных вод для анализа ситуации с употреблением наркотиков.

Автор: 

Еврокомиссия (1441) канализация (72) карантин (16729) Евросоюз (17051) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Скоро этот вирус-ловкач научиться передаваться по радиоволнам. Посмотрел телевизор и заразился.
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03.05.2021 11:36
+4
На очереди мониторинг наших мусорных баков. И переписки.
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03.05.2021 11:27
+4
Ну обнаружат в сточных водах вирус и что дальше,какие действия если их не существует?Что заставят носить маски и на дупах?
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03.05.2021 11:44
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На очереди мониторинг наших мусорных баков. И переписки.
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03.05.2021 11:27 Ответить
Ви не в ЄС.Єврокомісія закликала держави ЄС моніторити стічні води на коронавірус: Швидке і надійне джерело інформації про поширення вірусу та його штамів - Цензор.НЕТ 4556
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03.05.2021 11:36 Ответить
Пока да. Но раздельно мусор уже собираем.
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03.05.2021 11:38 Ответить
если в бак не залезешь, то бояться нечего.
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03.05.2021 11:36 Ответить
Интересный у вас опыт.
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03.05.2021 11:39 Ответить
вот и собирай дальше. Когда говорится о проверке воды на наличие вируса, у тебя проверка мусора.
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03.05.2021 13:58 Ответить
Наскільки я знаю вірус з живого на живе переходить,а в покидьках не живе,чи вже завдяки журналюгам та чиновникам нова форма життя виникла..
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03.05.2021 11:31 Ответить
в стічних водах стільки всього органічного, а, отже, і живого...
у жителів нових санжар одним з аргументів проти "китайців" у санаторії нацгвардії, якраз і було вливання стічних вод санаторія в міську систему каналізації...
вони вже тоді, а єврокомісія лише зараз, вказали, що "моніторити"
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03.05.2021 12:56 Ответить
https://ru.krymr.com/a/stoki-v-more-u-beregov-kryma/29987022.html «Подумали гейзер, оказалось - стоки»: что скрывается в море у берегов Крыма
2019 год, но ржачно.
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03.05.2021 11:32 Ответить
Скоро этот вирус-ловкач научиться передаваться по радиоволнам. Посмотрел телевизор и заразился.
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03.05.2021 11:36 Ответить
Или мысленно.
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03.05.2021 11:41 Ответить
по телеволнам, если зараза от просмотра...
радиоволны - это, когда она от слушанья
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03.05.2021 12:59 Ответить
Ну обнаружат в сточных водах вирус и что дальше,какие действия если их не существует?Что заставят носить маски и на дупах?
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03.05.2021 11:44 Ответить
Не только
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03.05.2021 12:00 Ответить
Очки и перчатки!
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03.05.2021 11:53 Ответить
Жителі Нових Санжар ще коли інформували про це моз,ВОЗ,опу,зелену мавпу і весь її кодлан .Ті їм і прислали мусорів-іфекціоністів.
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03.05.2021 12:19 Ответить
так...вони - перші, а єврокомісія лише зараз,
а звьоздная скалецька, опше, ніяк
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03.05.2021 13:02 Ответить
Вся наша медицина должна действовать по протоколу МОЗ. Мы не в ес, но нам диктуют условия. Но поскольку нам уже сказали, что осенью будет ковид-21 и новый карантин, накуя тратить деньги на проверку хрен знает чего.
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03.05.2021 18:35 Ответить
Чукча не читатель, чукча - писатель. МОЗ дал рекомендации странам ЕС, а не Украине. Пару предложений не осилили прочесть
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03.05.2021 23:44 Ответить
Так я про протокол моз, а не про то кому что дано.
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04.05.2021 02:16 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, то вперше знайшли коронавірус у стічних водах у Італії, ще до того, як там з'явився перший хворий.
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04.05.2021 02:48 Ответить
 
 