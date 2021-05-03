Штормовое предупреждение в Киеве и области: порывы ветра до 15-20 м/с, рекомендуется закрыть окна и избегать неустойчивых конструкций

Сегодня, 3 мая в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Днем в Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"Для избежания травм, в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает, что в столице также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в связи с чем объявлен 1 уровень опасности (желтый).

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В киевской мэрии дали советы жителям столицы в связи со штормовым предупреждением: