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Штормовое предупреждение в Киеве и области: порывы ветра до 15-20 м/с, рекомендуется закрыть окна и избегать неустойчивых конструкций

Сегодня, 3 мая в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Днем в Киевской области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"Для избежания травм, в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает, что в столице также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в связи с чем объявлен 1 уровень опасности (желтый).

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В киевской мэрии дали советы жителям столицы в связи со штормовым предупреждением:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Автор: 

КГГА (2975) Киев (25466) Киевская область (4111) штормовое предупреждение (130) ГСЧС (4941)


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Это стандартнаое предупреждение, истеришь тут только ты.
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03.05.2021 11:48 Ответить
У нас 2-3 м/с.
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03.05.2021 11:42 Ответить
Штормове попередження в Києві та області: пориви вітру до 15-20 м/с, рекомендується закрити вікна й уникати нестійких конструкцій - Цензор.НЕТ 3432
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03.05.2021 11:49 Ответить
Кака краса!
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03.05.2021 19:36 Ответить
В Жулянах 9 порывы 15 м/с.
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03.05.2021 11:51 Ответить
еханыйпабай...предупреждение ВЕЛИКОГО БОКСЕРА!!
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03.05.2021 12:06 Ответить
 
 