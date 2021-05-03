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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, выздоровели - 66, выявили 95 новых случаев, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 23 человека, выздоровели - 66, выявили 95 новых случаев, - Кличко

В Киеве выявили за минувшие сутки 95 больных коронавирусом, умерли 23 человека, выздоровели 66 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"95 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 23 человека. Всего за период пандемии в городе 4666 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 196 441", - сообщил Кличко.

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Заболели 59 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 33 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет. А также одна девочка 14 лет и два мальчика 14 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом, а также 94 пациента с подозрением на COVID-19 и с пневмониями.

В целом коронавирус с начала пандемии преодолели 124 501 житель столицы. Выздоровели за прошедшие сутки 66 человек.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 27, в Соломенском - 23 и в Деснянском районе - 15", - отметил Виталий Кличко.

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карантин (16729) Киев (25466) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Яка жахлива статистика:
95 "намальованих" Степановим осіб аж на 3 мільйони населення!
Треба терміново випити чогось заспокійливого
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03.05.2021 12:47 Ответить
Оленей своих успокой, бурят Афанасий.
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03.05.2021 13:46 Ответить
О! То ми з вами сусіди
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03.05.2021 13:53 Ответить
Поэтому надо открыть школы, будет больше.
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03.05.2021 13:45 Ответить
 
 