Осенью в Украине появится новый штамм коронавируса. Против него коллективный иммунитет действовать не будет, - врач Богомолец
Уже осенью текущего года Украину ждет новый штамм коронавируса – COVID-21.
Такой прогноз озвучила заслуженная врач Украины Ольга Богомолец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Obozrevatel.
По ее словам, коллективный иммунитет к COVID-19 не будет действовать против нового штамма.
"Осенью мы будем видеть COVID-21. Будут новые штаммы коронавируса, они будут более агрессивными, более умными, будут вызывать больше осложнений", – сказала врач.
По ее словам, преодоление эпидемии возможно при условии, если будет работать определенная система. "Должна быть система – вакцинация, комплекс санитарно-эпидемических мероприятий, центральная власть с четкими рекомендациями и наша ответственность".
В то же время Богомолец спрогнозировала, что в мире будут появляться более "умные" вакцины от коронавируса, вакцины новой генерации.
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Цілковито з вами згоден, "пєші єсчо"!
Нук, в любом случае, сейчас мы имеем с далеко не тем, что разрабатывалось вначале. А вначале было вообще мрачновато.
Одна известная " инфекционист" с такими же профессорскими званиями как и у Кивы на всю страну несла что летом вируса нет потому что его убивает ультрафиолет))))) Я когда это услышал ржал минут пять))) Ладно бы продавец из магазина это заявила а то профессор и доктор наук И имя ее Голубовская Потом она же заявила что дети являются основными разносчиками коронавируса)))) ХОТЬ БЫ ПОЧИТАЛИ ЖЕ СВОИ МОНОГРАФИИ ОБ ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ В ЧАСТИ ПРО ОРВИ)))
А тут вообще вылезло какое точудо БАБА ВАНГА и уже знает что будет осенью )))) Откуда она знает?)))
Берусь предположить что осенью коронавирус исчезнет так же как и испанка ..... просто все уже столкнулись с этим вирусом ..... он тихо и спокойно уйдет в небытие
Лидер прививок - Израиль - потому что свои колют своим, никто не ждёт подвоха.
А в Украине что и зачем колют - неизвестно.