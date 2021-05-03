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Зеленский перед визитом в Польшу выразил почтение ее традициям законотворчества: Демократические ценности – признак истории страны

Зеленский перед визитом в Польшу выразил почтение ее традициям законотворчества: Демократические ценности – признак истории страны

Президент Украины Владимир Зеленский перед официальным визитом в Польшу выразил уважение польским традициям.

"Демократические ценности – признак истории Польши. Анджей Дуда, уважаю польскую традицию законотворчества и внедрения реформ. Конституция 3 мая была проявлением стремления к справедливости, которое объединяет наши страны и все европейское сообщество", – написал Зеленский в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Зеленский сегодня примет участие в саммите президентов в Варшаве.

Читайте также: Зеленский с супругой 1 мая посетил Ивано-Франковщину. Это не официальный визит, а отдых, - местные СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский (20185) Польша (8390) Дуда (754)


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Топ комментарии
+9
Тебе ніхто не сприймає як президента,тільки дегенерати.
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03.05.2021 12:19
+5
А на який мові Зе це написав ?
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03.05.2021 12:08
+5
На малороській
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03.05.2021 12:10
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А на який мові Зе це написав ?
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03.05.2021 12:08 Ответить
На малороській
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03.05.2021 12:10 Ответить
Помиляєшься ,шановний,на русском украинским !!!))))
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03.05.2021 12:19 Ответить
Какаяразница
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03.05.2021 12:23 Ответить
Ясна річ-"Хуже не будет!" !!!))))
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03.05.2021 12:25 Ответить
Як на мене, краще не продукувати цю маніпулятивну думку. Навіть із сарказмом.
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03.05.2021 13:19 Ответить
гуглятранслейт на польском
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03.05.2021 12:10 Ответить
Гугля-мєндєль ушла, в декрет мабуть.
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03.05.2021 12:12 Ответить
ну что? через пару дней снова на отдых махнет?)
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03.05.2021 12:08 Ответить
"Пошью пиджак с отливом и в...... Оман !" !!!)))
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03.05.2021 12:32 Ответить
у него отгулов немеряно, сам себе подписует
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03.05.2021 13:18 Ответить
Это тот, который собирался убрать председатель Конституционного суда рассуждает о дем. ценностях? Это интересно. При дем. системе за такое - импичмент и тюрьма. В Украине - можно. Вопрос, зебобики, почему.
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03.05.2021 12:08 Ответить
с нафтогазом таже хрень, ещё бляхеров подпишет, и всё равенство
зеля и закон вещи не совместимые. шут забыл задекларировать несколько миллионов...
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03.05.2021 12:30 Ответить
Да там много чего, список длинный того, за что придется отдуваться. Потому и брезгуют этим зеленым недомерком в нормальном мире.
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03.05.2021 12:34 Ответить
Набор слов и не какого смысла мендель видать ышо не уволилась
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03.05.2021 12:10 Ответить
Тебе ніхто не сприймає як президента,тільки дегенерати.
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03.05.2021 12:19 Ответить
Імітація державної діяльності ртиває !!!)))
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03.05.2021 12:20 Ответить
Не бережёт себя совсем: https://censor.net/ru/news/3263367/indiyiskiyi_shtamm_koronavirusa_obnarujili_v_polshe.
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03.05.2021 12:32 Ответить
А чим польська конституція краща від української? Нічим. Чим польський президент кращий від українського? Своїм ставленням до польської конституції. Він її не просто поважає, а й стоїть на її захисті. Скажіть хтось це Зєлєнскому, який на конституцію власної країни, де він є президентом, просто клав той орган, яким імітує гру на роялі. Т може справа не в конституція, а у ставленні до них?
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03.05.2021 12:47 Ответить
Яке ж лицемірство на грані блюзнірства!
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03.05.2021 13:00 Ответить
А у нас гетьманович законы переписывает у педофила путина,а зеленое стадо принимает не задумываясь о том,что там написано и как это скажется на экономике.
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03.05.2021 13:04 Ответить
А голосование СН в ВР по темникам - это какие традиции?
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03.05.2021 13:48 Ответить
Визнання польським Сеймом геноцидом поляків з боку українців на окупованих поляками українських землях - то теж даниина поваги до польського законодавства? Лицемірний ублюдок.
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03.05.2021 15:11 Ответить
 
 