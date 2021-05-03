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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне остаются семь областей, в 13 - превышен эпидпорог заболеваемости коронавирусом, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в

Министерство здравоохранения обновило карту карантина в Украине. Согласно актуальным данным, в "красной зоне" остается семь областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Согласно обновленным данным, в "желтой зоне" находятся Киев, Киевская, Винницкая, Закарпатская, Херсонская, Львовская, Николаевская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. В этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения - маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00, социальная дистанция в магазинах.

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В "оранжевой зоне" остаются Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.

В "красной зоне" Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Норма госпитализаций пациентов с COVID в Украине составляет 60 на 100 тысяч населения. Этот показатель превышен в восьми областях. Самый высокий показатель загруженности коек в больницах в Сумской области - 67,4.

При этом, в 13 областях превышен эпидемиологический порог COVID-19. Самый худший показатель в Донецкой области - 157,4%.

Эпидзонирование Украины: в красной зоне остаются семь областей, в 13 - превышен эпидпорог заболеваемости коронавирусом, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А зеленая зона передвигается вместе с Зеленским и вокруг него. Ну, и Велюр, конечно.
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03.05.2021 12:24 Ответить
Сравнил показатели Луганской и Харьковской. Вторая - в красной зоне, а Луганская - в оранжевой. Хотя там намного выше превышение эпидпорога, чем в Харьковской. Кстати, за этот единственный показатель Харьковская и в красной. Более того, если Луганская станет меньше класть пациентов в стационар (ну вот, например, не брать из дому типа "нет мест"), то она в желтую попадет. Ибо, судя по таблице, именно за повышенный процент госпитализаций она и в оранжевой. БРЕД!!!
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03.05.2021 12:33 Ответить
плохо
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03.05.2021 13:54 Ответить
 
 