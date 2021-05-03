Больных коронавирусом в Украине минимум в 2 раза больше, чем по официальной статистике, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Согласно данным всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), в настоящее время в стране не болели COVID-19 65% опрошенных граждан. 29% опрошенных заявили, что уже перенесли коронавирус.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованные КМИС результаты опроса.
На вопрос "Вы уже переболели или сейчас болеете COVID-19? / Почему Вы считаете, что это именно COVID-19 - делали тесты или только по симптомам? ", 65% опрошенных ответили, что не болели, 29% - что болели. Из тех, кто болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы.
На вопрос "Готовы ли Вы лично сделать прививки в ближайшие несколько месяцев?", 43% ответили, что готовы, 53% - не готовы. По сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилась на 10 процентных пунктов (с 33% до 43%), а не готовых - уменьшилась на 9 процентных пунктов (с 62% до 52%), отмечают в КМИС.
На вопрос "Почему Вы не готовы вакцинироваться?" большинство ответили, что вакцины еще недостаточно проверены (40%); второй по популярности ответ - недоверие вакцинам, которые сейчас есть в Украине (33%). "Последствия вакцины могут быть хуже, чем от ковида" - так считают 20% опрошенных; 17% не доверяют любой вакцинации.
"По данным опроса, переболели 29,1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% всего за симптомами. Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболело 4,4 млн человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике. Если принять во внимание, что в 2 млн. официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был ковид, но не делали тесты, тоже могли быть правыми, то больных в нас может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике", - заявил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.
Это, по его мнению, "не может быть связано с неискренностью респондентов, они не имеют мотивации говорить о том, что тесты подтвердили, что они болели, если такого не было". "Я не знаю протоколов сбора информации о случаях ковида, но, возможно, частные клиники и коммерческие центры тестирования не всегда сообщают о случаях ковида и эти данные не попадают к централизованной системе", - сказал социолог
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот как выглядит Земля.Аминь.
всі хворі, що аж замертво на вулицях падають
а, може, варто було в такій ситуації зробити інші тести? бо, відкрию секрет, сарс-ков-2 - це не єдиний вірус на планеті, що є збудником ГРВІ та подібних захворювань
Так что не мешай людям зарабатывать!
Жаль що зараз не військовий час - тебе за розповсюдження паніки вже б розтріляли
або на траншеї відправили...
все две недели в основном на концентраторе,причём до выписки. сатурация на момент выписки без концентратора была 88,задышка ужасная,сил хватало дойти до сортира и обратно...и тем не менее выписали,даже не сделав контрольный тест. в настоящий момент уже три недели лечусь дома,температура скачет,сил немного прибавилось,но ...в больнице при мне умерло двое.
знаю кучу людей,которых отказываются забирать в больницу,хотя они и так забиты...
Ще, курва, в екстрасенсів запитайте чи ворожок. Кавова гуща, кажуть, достовірні дані дає.
Дно.
это информация НИ О ЧЁМ !? раз люди НИКАК физически не страдали от этого, то КАКАЯ РАЗНИЦА болели или нет !? И даже ЛУЧШЕ что болели - значит есть иммунитет !
В этой болезни не количество "больных" несет угрозу... а количество УМЕРШИХ из числа больных !
А из ЭТОЙ (больных коронавирусом в Украине минимум в 2 раза больше) информации - говорит лишь о том, что в ЭТОМ случае болезнь ещё МЕНЕ опасна , так как в таком случае процетность смертей от нее В " РАЗА НИЖЕ !
Де карантин? Де протиепідемічні заходи? Закриття на місяць горілчаних магазинів?
Отже питання не про здоров'я населення. Ідіть в сад "експерти", "незалежна преса " і ковідопараноїки
ТА ЧОГО ВЖЕ ТАМ - КАЖИ У СІМ РАЗІВ БІЛЬШЕ, НАРОД ЖЕ ЩЕ ОСТАТОЧНО НЕ ЗАШУГАНИЙ, ТРЕБА ЗАЛЯКАТИ ТАК ЩОБ ВОНИ ЗГОДНІ БУЛИ І ВІСЛЮЧУ МОЧУ
ВКОЛОТИ СОБІ
которой нет в цивилизованной Европе - это САМОЛЕЧЕНИЕ.
То есть -я сам себе доктор. В ЕС вы не купите НИКАКИХ лекарств в аптеке без
рецепта ,даже перекись водорода.
Посему цифру инфицированных и переболевших в лёгкой и средней форме
надо увеличить в разы. Они к врачам не обращались ,тестов не делали и в статистику
не вошли.
Я не сторонник самолечения, но качественной медицинской помощи у нас НЕТ! Поэтому самолечение - единственный выход для людей.