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Новости Коронавирус и карантин
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Больных коронавирусом в Украине минимум в 2 раза больше, чем по официальной статистике, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Больных коронавирусом в Украине минимум в 2 раза больше, чем по официальной статистике, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), в настоящее время в стране не болели COVID-19 65% опрошенных граждан. 29% опрошенных заявили, что уже перенесли коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованные КМИС результаты опроса. 

На вопрос "Вы уже переболели или сейчас болеете COVID-19? / Почему Вы считаете, что это именно COVID-19 - делали тесты или только по симптомам? ", 65% опрошенных ответили, что не болели, 29% - что болели. Из тех, кто болел, 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы.

Больных коронавирусом в Украине минимум в 2 раза больше, чем по официальной статистике, – опрос КМИС 01

На вопрос "Готовы ли Вы лично сделать прививки в ближайшие несколько месяцев?", 43% ответили, что готовы, 53% - не готовы. По сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилась на 10 процентных пунктов (с 33% до 43%), а не готовых - уменьшилась на 9 процентных пунктов (с 62% до 52%), отмечают в КМИС.

Читайте также: Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне остаются семь областей, в 13 - превышен эпидпорог заболеваемости коронавирусом, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Больных коронавирусом в Украине минимум в 2 раза больше, чем по официальной статистике, – опрос КМИС 02

На вопрос "Почему Вы не готовы вакцинироваться?" большинство ответили, что вакцины еще недостаточно проверены (40%); второй по популярности ответ - недоверие вакцинам, которые сейчас есть в Украине (33%). "Последствия вакцины могут быть хуже, чем от ковида" - так считают 20% опрошенных; 17% не доверяют любой вакцинации.

Больных коронавирусом в Украине минимум в 2 раза больше, чем по официальной статистике, – опрос КМИС 03

"По данным опроса, переболели 29,1%, из них 16,9% определили это по тестам, а 12% всего за симптомами. Если принять во внимание только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболело 4,4 млн человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике. Если принять во внимание, что в 2 млн. официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был ковид, но не делали тесты, тоже могли быть правыми, то больных в нас может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике", - заявил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

Это, по его мнению, "не может быть связано с неискренностью респондентов, они не имеют мотивации говорить о том, что тесты подтвердили, что они болели, если такого не было". "Я не знаю протоколов сбора информации о случаях ковида, но, возможно, частные клиники и коммерческие центры тестирования не всегда сообщают о случаях ковида и эти данные не попадают к централизованной системе", - сказал социолог

Автор: 

карантин (16729) опрос (2814) КМИС (328) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Перед снятием карантина в Киеве наблюдал интересную манипуляцию от минздрава. Если вы возьмете и начнете сравнивать заполнение коек которое они выдают за 3е суток, то у вас данные в таблицах которые они выдают будет разное. Притом в последние дни перед снятием карантина разница в 6-8 процентов с предыдущим днем. Если проверять одно и тоже число за 3 дня. Фантастика. Это называется следите за движением руки.
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03.05.2021 12:43
+7
Плоскую с черепахой и слонами! Хватит уже свой бред с шарообразной землей распространять!!!
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03.05.2021 12:52
+6
Давайте проведем опрос, какую форму имеет Земля. Уверен, будет познавательно и для министерства образования даже неожиданно.
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03.05.2021 12:42
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Как можно быть готовым к тому чего нет
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03.05.2021 12:41 Ответить
Цей факт на гарантує повторного зараження.
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03.05.2021 12:42 Ответить
Давайте проведем опрос, какую форму имеет Земля. Уверен, будет познавательно и для министерства образования даже неожиданно.
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03.05.2021 12:42 Ответить
Плоскую с черепахой и слонами! Хватит уже свой бред с шарообразной землей распространять!!!
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03.05.2021 12:52 Ответить
Не обижайтесь,коллега, на дремучих людей ибо несут ересь о круглой земле по незнанию.
Вот как выглядит Земля.Аминь.
Хворих на коронавірус в Україні щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2840
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03.05.2021 13:16 Ответить
Ты хоть смайлики ставь.
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03.05.2021 13:46 Ответить
Перед снятием карантина в Киеве наблюдал интересную манипуляцию от минздрава. Если вы возьмете и начнете сравнивать заполнение коек которое они выдают за 3е суток, то у вас данные в таблицах которые они выдают будет разное. Притом в последние дни перед снятием карантина разница в 6-8 процентов с предыдущим днем. Если проверять одно и тоже число за 3 дня. Фантастика. Это называется следите за движением руки.
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03.05.2021 12:43 Ответить
В 4. Минимум.
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03.05.2021 12:44 Ответить
в 4000, чого там прибіднятися
всі хворі, що аж замертво на вулицях падають
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03.05.2021 13:28 Ответить
Вчора-сьогодні так і є - посеред вулиці, деякі встигають доповзти до ліжка. Може, хоч завтра ситуація зміниться.
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03.05.2021 14:52 Ответить
Особенно в отдаленных селах "достоверная" статистика где на три села один фельдшер...заболел умер закопали.
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03.05.2021 12:53 Ответить
Живых уже не осталось. Одни боты. Пугают, друг друга, автоматически.
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03.05.2021 12:59 Ответить
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03.05.2021 13:43 Ответить
Я думаю это соотношение намного дольше Соотношение где то в пять раз.( и это минимум, скорее даже больше, звучало мнение специалистов что в 10 раз, но возьмем среднее.) Зная на опыте что многие болели в легкой форме и даже тесты не сдавали, и много случаев что тексты " не показывали" наличие вируса, хотя все основные сопутствующие признаки были, или только второй, третий тест давал результат ( что немногие делали). Главное в этом другое. Главное то что надежда на " коллективный иммунитет" при большом количестве уже переболевших и плюс вакцинированных ( в два этапа) оказалось пустышкой. Иммунитет как оказалось есть но только на очень короткий период , по некоторым сведениям от 3 до 6 месяцев, по другим до 8 ( максимум) Плюс появление все новых и новых разновидностей вируса ( китайский, британский, бразильский, южно африканский, индийский..) И в связи с этим вопрос об "коллективном иммунитете" оказывается не состоятельным. Это уже не проблема.. это возможно катастрофа. Но человеческая популяция с лица Земли конечно не исчезнет, и это факт.
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03.05.2021 13:03 Ответить
"тесты " не показывали" наличие вируса, хотя все основные сопутствующие признаки были"

а, може, варто було в такій ситуації зробити інші тести? бо, відкрию секрет, сарс-ков-2 - це не єдиний вірус на планеті, що є збудником ГРВІ та подібних захворювань
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03.05.2021 13:26 Ответить
Так! Прекращай... Сейчас нет других болезней... Бабло выделяется и стрижётся только с ЭТОЙ !
Так что не мешай людям зарабатывать!
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03.05.2021 13:45 Ответить
Х*йню годі друкувати..
Жаль що зараз не військовий час - тебе за розповсюдження паніки вже б розтріляли
або на траншеї відправили...
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03.05.2021 13:51 Ответить
заболел ковидом в тяжёлой форме. неделю лечили по телефону. через неделю отвезли на такси к дежурному врачу. КТ показало 30% поражение лёгких,сатурация 76,температура 38,но даже при таком раскладе скорая не хотела никуда везти...хорошо дежурный врач всё сделал и таки забрали в больницу в Переяслав-Хмельницкий,где лечили две недели.
все две недели в основном на концентраторе,причём до выписки. сатурация на момент выписки без концентратора была 88,задышка ужасная,сил хватало дойти до сортира и обратно...и тем не менее выписали,даже не сделав контрольный тест. в настоящий момент уже три недели лечусь дома,температура скачет,сил немного прибавилось,но ...в больнице при мне умерло двое.
знаю кучу людей,которых отказываются забирать в больницу,хотя они и так забиты...
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03.05.2021 13:23 Ответить
Поздоровляю - ти перехворів пневмонієй )
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03.05.2021 13:50 Ответить
по приезду в больницу брали тест. увы,это ковид,о чём и написано в выписке.
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03.05.2021 14:07 Ответить
Тест може сказати що ти професор Каліостро, а хворіють пневмонієй )
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03.05.2021 14:15 Ответить
Опитуванням визначати кількість хворих? Люди самі собі діагноз ставлять?
Ще, курва, в екстрасенсів запитайте чи ворожок. Кавова гуща, кажуть, достовірні дані дає.
Дно.
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03.05.2021 13:25 Ответить
Болели в ,,легкой форме" как ОРВИ..даже не было температуры только ломка..Сатурацию меряди все в норме ..думачли что это и правда ОРВИ так как острые запахи слышали(парфюмы).но больше 2 месяцев мучали сомненья -что же это было!!! Сдал на антитела..а их еще LgG-5.5
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03.05.2021 13:29 Ответить
"Больных коронавирусом в Украине минимум в 2 раза больше" - и что !?
это информация НИ О ЧЁМ !? раз люди НИКАК физически не страдали от этого, то КАКАЯ РАЗНИЦА болели или нет !? И даже ЛУЧШЕ что болели - значит есть иммунитет !

В этой болезни не количество "больных" несет угрозу... а количество УМЕРШИХ из числа больных !
А из ЭТОЙ (больных коронавирусом в Украине минимум в 2 раза больше) информации - говорит лишь о том, что в ЭТОМ случае болезнь ещё МЕНЕ опасна , так как в таком случае процетность смертей от нее В " РАЗА НИЖЕ !
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03.05.2021 13:43 Ответить
Від алкоголю в рік тільки офіційно вмирає 40 тисяч. В нас 5-7 % смертність від хвороб пов'язаних з алкоголем. Більше половини населення бухає.
Де карантин? Де протиепідемічні заходи? Закриття на місяць горілчаних магазинів?
Отже питання не про здоров'я населення. Ідіть в сад "експерти", "незалежна преса " і ковідопараноїки
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03.05.2021 13:47 Ответить
2 млн. официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был ковид, но не делали тесты, тоже могли быть правыми, то больных в нас может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике Источник: https://censor.net/ru/n3263389

ТА ЧОГО ВЖЕ ТАМ - КАЖИ У СІМ РАЗІВ БІЛЬШЕ, НАРОД ЖЕ ЩЕ ОСТАТОЧНО НЕ ЗАШУГАНИЙ, ТРЕБА ЗАЛЯКАТИ ТАК ЩОБ ВОНИ ЗГОДНІ БУЛИ І ВІСЛЮЧУ МОЧУ
ВКОЛОТИ СОБІ
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03.05.2021 13:48 Ответить
Среднедневной уровень заболеваемости COVID-19 за апрель 2021 - 19093 (рост по сравнению с мартом 40,3 %). Среднедневной уровень смертности от COVID-19 за апрель 2021 - 433 (рост по сравнению с мартом 59,2 %). Официальные данные о количестве заболевших и данные о количестве умерших занижаются. Количество стандартных тестов ПЦР проводимых в государственных лабораторных центрах снижается.(с)
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03.05.2021 14:16 Ответить
За долгие годы наша система здравоохранения приобрела очень стойкую тенденцию,
которой нет в цивилизованной Европе - это САМОЛЕЧЕНИЕ.
То есть -я сам себе доктор. В ЕС вы не купите НИКАКИХ лекарств в аптеке без
рецепта ,даже перекись водорода.
Посему цифру инфицированных и переболевших в лёгкой и средней форме
надо увеличить в разы. Они к врачам не обращались ,тестов не делали и в статистику
не вошли.
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03.05.2021 14:45 Ответить
Если бы не самолечение, то населения уже было бы в 5 раз меньше.
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03.05.2021 14:55 Ответить
К сожалению это не прикол,самолечение по информации сайтов доказательной медицины, намного эффективней чем поход меддиспетчеру, называемого почему то семейным врачом. И болото это неимоверно мощное, тебя могут и унизить и обозвать и даже сознательно причинить ущерб, если ты возмутишься что твоему ребеночку младенцу назначают цефалоспорины и др страшные антибиотики при обычном ОРВИ, а ведь этр сташное преступление, даже страшней чем, например, кокаин продавать. Система мощная и не сдается. Даже для пани Супрун она окпщалась непобедимаю и непреодолима. Я сам в прошлом медик и часто испытываю презрение и ненависть к экс коллегам, потому что многие поенимают прекрасно что они делают, греют и греются в обтятиях фарммафии.
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03.05.2021 17:40 Ответить
Дело не только в фармацевтической мафии.
Я не сторонник самолечения, но качественной медицинской помощи у нас НЕТ! Поэтому самолечение - единственный выход для людей.
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03.05.2021 23:33 Ответить
кому від того легше якщо збільшити в рази чи навпаки. Основа ...системне лікування, пр яке мало хто здогадується.
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03.05.2021 16:46 Ответить
Важнее знать сколько умерло от ковида. Ведь многие умирают спустя месяц или больше там на пару месяцев от осложнений что обострились после ковида. Особенно лёгочники и кардиобольные. Но пишут конечно другую причину смерти. А вот переболевших относительно легко стоит тоже реально просчитывать. До сих пор нет даже намека как быть тем кто переболел относительно прививок. Делать не делать таким---или когда после болезни делать. Те кто переболел сильно могут не выдержать прививку.
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03.05.2021 14:49 Ответить
раньше вообще никто кислородом не баловался при пневмониях что бы мышцы дыхания были в тонусе, а тут каждому скармливают тот кислород вот потом и задыхаются... И до 30 сатурации и 70 поражения легких дома лечились.. а если ниже 30 и мозги в отключку - тогда больничка уже и вытягивали... Неженки
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03.05.2021 14:50 Ответить
Так, надлишок кисню викликає... гіпоксію.
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03.05.2021 14:55 Ответить
За час пандемії в Україні від ковіду до сьогодні померло 44750 людей. При цьому світова статистика дає смертність по цьому діагнозу 2-3%. Наш брехливий міністр степанов стверджував, що в Україні смертність від коронавірусу біля 2%. Тобто цифра 44750 має складати 2-3% від загальної кількості хворих. Тобто загальна кількість хворих при такій смертності має складати щонайменше 2237500 - 1491667 осіб. Офіційно на сьогодні загальну кількість хворих на ковід в Україні нам називають 2085938. Тобто, така цифра відповідає смертності біля 2%. Як не дивно, але це відповідає офіційній статистиці, якщо цифри по смертності від КОВІД-19 не занижені за рахунок віднесення смертей на інші діагнози.
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03.05.2021 14:58 Ответить
А кміс ще медична організація? Знову оскотинюють нас такими опитуваннями.
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03.05.2021 15:31 Ответить
 
 