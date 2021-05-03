Индийские ученые нашли мутации коронавируса, способные уклоняться от иммунного ответа, - Reuters

Форум научных консультантов, созданный правительством Индии, сообщил властям о незначительных мутациях в некоторых образцах коронавируса, которые "могут ускользнуть от иммунного ответа" и требуют дополнительных исследований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели, об этом сообщил Reuters руководитель форума.

Однако советники сказали, что пока они отмечали мутации, в настоящее время нет оснований полагать, что они расширяются или могут быть опасными.

Ученые изучают, что привело к нынешнему всплеску случаев заболевания в Индии, и, в частности, виноват ли вариант, впервые обнаруженный в стране, под названием B.1.617.

Всемирная организация здравоохранения не объявила индийский вариант "вариантом, вызывающим обеспокоенность", как это было сделано для вариантов, впервые обнаруженных в Великобритании, Бразилии и Южной Африке. Но 27 апреля ВОЗ заявила, что ее раннее моделирование, основанное на секвенировании генома, показало, что B.1.617 имеет более высокую скорость роста, чем другие варианты, циркулирующие в Индии.

Форум консультантов, известный как Indian SARS-CoV-2 Genetics Consortium или INSACOG, теперь обнаружил больше мутаций в коронавирусе, которые необходимо тщательно отслеживать.

"Мы видим, что в некоторых образцах появляются некоторые мутации, которые могут ускользнуть от иммунного ответа", - сказал Шахид Джамиль, председатель научно-консультативной группы INSACOG и ведущий индийский вирусолог. Он не сказал, наблюдались ли мутации в индийском варианте или любом другом штамме.

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"Если вы не культивируете эти вирусы и не протестируете их в лаборатории, вы не сможете сказать наверняка. На данный момент нет оснований полагать, что они расширяются или могут быть опасными, но мы отметили это, чтобы не спускать глаз с мяча", - сказал он.

INSACOG объединяет 10 национальных исследовательских лабораторий.