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Новости Коронавирус и карантин
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Индийские ученые нашли мутации коронавируса, способные уклоняться от иммунного ответа, - Reuters

Индийские ученые нашли мутации коронавируса, способные уклоняться от иммунного ответа, - Reuters

Форум научных консультантов, созданный правительством Индии, сообщил властям о незначительных мутациях в некоторых образцах коронавируса, которые "могут ускользнуть от иммунного ответа" и требуют дополнительных исследований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели, об этом сообщил Reuters руководитель форума.

Однако советники сказали, что пока они отмечали мутации, в настоящее время нет оснований полагать, что они расширяются или могут быть опасными.

Ученые изучают, что привело к нынешнему всплеску случаев заболевания в Индии, и, в частности, виноват ли вариант, впервые обнаруженный в стране, под названием B.1.617.

Всемирная организация здравоохранения не объявила индийский вариант "вариантом, вызывающим обеспокоенность", как это было сделано для вариантов, впервые обнаруженных в Великобритании, Бразилии и Южной Африке. Но 27 апреля ВОЗ заявила, что ее раннее моделирование, основанное на секвенировании генома, показало, что B.1.617 имеет более высокую скорость роста, чем другие варианты, циркулирующие в Индии.

Форум консультантов, известный как Indian SARS-CoV-2 Genetics Consortium или INSACOG, теперь обнаружил больше мутаций в коронавирусе, которые необходимо тщательно отслеживать.

"Мы видим, что в некоторых образцах появляются некоторые мутации, которые могут ускользнуть от иммунного ответа", - сказал Шахид Джамиль, председатель научно-консультативной группы INSACOG и ведущий индийский вирусолог. Он не сказал, наблюдались ли мутации в индийском варианте или любом другом штамме.

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"Если вы не культивируете эти вирусы и не протестируете их в лаборатории, вы не сможете сказать наверняка. На данный момент нет оснований полагать, что они расширяются или могут быть опасными, но мы отметили это, чтобы не спускать глаз с мяча", - сказал он.

INSACOG объединяет 10 национальных исследовательских лабораторий.

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Индия (402) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Индийские ученые нашли мутации коронавируса, способные уклоняться от иммунного ответа, - Reuters - Цензор.НЕТ 5392
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03.05.2021 13:21
+9
Когда безмасочники и их близкий круг переумирает, может тогда.
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03.05.2021 13:51
+5
Та страшне, шо там коїться. Фото за 12-й рік.

Індійські вчені знайшли мутації коронавірусу, здатні ухилятися від імунної відповіді, - Reuters - Цензор.НЕТ 4551
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03.05.2021 15:01
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Тут теж вгасили сотні мільйонів на рекламку ...
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04.05.2021 02:47 Ответить
ну чо там, уже капитан шустрик, или еще нет ?
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03.05.2021 17:08 Ответить
Верю ,,,ага,,,
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03.05.2021 17:09 Ответить
"нужные таварищи" разработали для каждого региона мира "нужную вакцинку". Главное нужно было начать психоз с Уханя. Теперь порядок. Можно завозить штамы и за ПЕРИОД в ПОЛГОДА( массонская практика) сообщать БУДЕТ( и откуда это известно?) ДРУГАЯ ВЕРСИЯ коронны БОЛЕЕ СИЛЬНАЯ ( и откуда это известно?) и вакцина НЕ будет на нее воздействовать( и откуда ЭТО известно?) Идёт настоящая,беспринципная биологическая война против человечества! Идёт СПЕЦИАЛЬНО уничтожение экономик,особенно связанных с малым и средним бизнесом. Идёт загон человечества в конслагерь с решетками из законов, поражающих все их права,достигнутых вековой борьбой. Человечество просто стадо идущее и под стрижку и под заказ.
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04.05.2021 06:07 Ответить
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