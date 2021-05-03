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Новости
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Сумма претензий украинских предприятий к России из-за оккупации превышает $4,5 млрд, - Енин

Сумма претензий украинских предприятий к России из-за оккупации превышает $4,5 млрд, - Енин

Иски украинских предприятий, которые потеряли собственность и прибыли от агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, поданы в свыше 12 коммерческих арбитражей. Общая сумма претензий составляет более 4,5 млрд долл.

 Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Наши исковые претензии исчисляются более чем 4,5 млрд долл. И мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, лишились прибыли, чтобы обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и ещё раз отсуживать у российской стороны всё, что они потеряли", — сказал Енин.

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Он сообщил, что процессы только начались, но уже есть первые позитивные результаты.

"Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. А в рамках трёх из них, как минимум, есть уже первые позитивные решения. Это совокупно где-то приблизительно 250 млн долл.", — сообщил замминистра.

Енин отметил, что основные иски ещё впереди, "тот же "Нафтогаз" успешно прошёл юрисдикционную фазу".

Конечно, Россия пытается обжаловать решения коммерческих арбитражей.

"Но это абсолютно не останавливает решения, которые вступили в законную силу. Поэтому насчитывается пеня, а всё это ложиться на плечи простого российского налогоплательщика, который в какой-то момент скажет "а куда идут наши деньги?"… И сколько бы российская сторона не оттягивала наступление абсолютно очевидных последствий, это всё более и более удорожает цену", — считает заместитель министра.

Енин акцентировал, что рано или поздно решения по этим и иным международным искам утяжелит ситуацию для Российской Федерации, "которая окажется в абсолютной изоляции".

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"Которая вынуждена будет оплачивать многомиллиардные счета по проигранным искам. Всё это рано или поздно приведёт к тому, что мы восстановим мир на нашей земле. Мы докажем людям, что справедливость есть, и мы будем гордиться тем, что смогли сделать это", — резюмировал он.

Автор: 

иск (640) предприятие (229) россия (95308) убытки (391) Енин (328)


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Топ комментарии
+6
та там исков должно быть на сотни миллиардов...
и то,это не охватывает всех потерь
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03.05.2021 13:33
+5
Сума претензій українських підприємств до Росії через окупацію перевищує $4,5 млрд, - Єнін - Цензор.НЕТ 8254
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03.05.2021 13:39
+3
за оккупацию крыма сотней млрд. не отделаешься...
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03.05.2021 13:37
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Правила форума Совет форумчан
Упс ...
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03.05.2021 13:32 Ответить
Что скажет купечество ...???? (С)
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03.05.2021 13:33 Ответить
https://www.facebook.com/OstapSuleimanBertaMariaBenderBay/?__cft__[0]=AZXHDIMxurfR3KolvFd02kUPN6ZNPsRUfJO0gY-ViLqjHlKAIVk0dbkv3orvJvd4_rR19mfZYWmtcf99n-*********************************************-8ojWLk4T1Gzd9FFJPSxOeWwh&__tn__=-UC%2CP-R Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-Бей
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03.05.2021 13:36 Ответить
та там исков должно быть на сотни миллиардов...
и то,это не охватывает всех потерь
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03.05.2021 13:33 Ответить
за оккупацию крыма сотней млрд. не отделаешься...
показать весь комментарий
03.05.2021 13:37 Ответить
Сума претензій українських підприємств до Росії через окупацію перевищує $4,5 млрд, - Єнін - Цензор.НЕТ 8254
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03.05.2021 13:39 Ответить
Патамушта ***** і поставило його припіздетом.
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03.05.2021 14:06 Ответить
Щось мало. Може не мільярда, а трильона?
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03.05.2021 13:46 Ответить
Власне шкоду можна компенсувати Західним Сибіром і всіма магістральними потоками. Не співмірний розмін, принизливий для українців, але що ще можна з тієї Раші взяти?
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03.05.2021 13:50 Ответить
***** в бронике в церкви ))))) думает броник спасет от Божьей кары ????
Сума претензій українських підприємств до Росії через окупацію перевищує $4,5 млрд, - Єнін - Цензор.НЕТ 3105

...смердящее адом чмо !
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03.05.2021 13:58 Ответить
Від одного Коломойського збитків на 50 млрд. А тут якісь 4 млрд. Пхе. Україна багата, 100 млрд. туди - 100 млрд. сюди.
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03.05.2021 14:03 Ответить
это как минимум 20я - 30я часть реальной суммы
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03.05.2021 14:15 Ответить
козли ще 50 мілліардів зелених своєму Юкосу не віддали... Нам вісять сотні мілліардів... Певно готуються віддавати, бо вже на росії карточки вводять...
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03.05.2021 15:22 Ответить
Брехня - только иск Нафтогаза за крымские активы на середину 2020 был $7 млрд, Ощадбанк $1,3 млрд... но главЗЕбил дал команду не педалировать
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03.05.2021 15:57 Ответить
 
 