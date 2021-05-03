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Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни с помпой задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было, - Арьев

Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни с помпой задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было, - Арьев

В настоящее время судью Николая Чауса по указанию Офиса Президента перевезли на военную базу в шести километрах от Первомайска Николаевской области.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ. 

"Следующая история сначала казалась мне неправдоподобной, будто бы ее написал сценарист дешевого сериала. Но человек, который мне ее рассказал, в дешевом фиглярства никогда не участвовал, а с 2014 года выполнял специальные задачи по защите Украины от агрессии и больше не может видеть то дно, на которое Зеленский и Ко опустили элитную службу - Главное управление разведки Министерства обороны", - отмечает он.

По его словам, сейчас ГУР сконцентрирован не на угрозах со стороны РФ, а на судье Чаусе - "мелком коррупционере, которого Офис Президента решил использовать для дискредитации тех, кто рассказал Bellingcat детали слива спецоперации против "вагнеровцев", ну и Порошенко, если удастся в этом "убедить" беглого судью. Для этого топ-чиновник из ОП приказал спецназу разведки похитить Чауса из Молдовы, а следствием "убеждений" стала сломанная челюсть Чауса".

Арьев отмечает, что об этом и о следующих деталях рассказал ему офицер, который назвал настоящие фамилии спецназовцев ГУР МО, участвовавших в вывозе и охране Чауса.

"Например, Сергей Ба ... и, номер телефона 097-ххх-хх85. Данные кадровых офицеров публично разглашать нельзя, поэтому, извините за такую ​​подачу. Мы, кстати, с ним связались, но, разумеется, говорить он с нами не стал. Так вот, сейчас элитные бойцы вместо участия в сложных спецоперациях против врага стали исполнителями заказов преступников с Банковой", - подчеркивает нардеп.

Он утверждает, что после вывоза из Молдовы Чауса держали на объекте Минобороны в Хотяновке, как раз напротив Межигорья Януковича. Если ехать по дамбе вдоль Киевского водохранилища, въезд на этот объект обозначен соответствующей табличкой.

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Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни с помпой задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было, - Арьев 01
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни с помпой задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было, - Арьев 02

"Однако, Чаус отказывался идти на сотрудничество, а время шло. Поэтому, похищенного судью решили "легализировать". И вот здесь начинается главное. План нарисовали следующий: выбросить Чауса на границе с Приднестровьем или админгранице с Крымом и задействовать для этого пограничников, которые должны его задержать "при попытке". Для этого "объект" перевезли на военную базу в шести километрах от Первомайска и удерживают его в здании, которое изображено на фото. От этого места примерно одинаково относительно недалеко и в Приднестровье, и в Крым. Как вариант также рассматривают границу с Россией. Однако, самое важное далее", - отмечает Арьев.

Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни с помпой задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было, - Арьев 03

"Чауса, по плану, должны с помпой задержать, всем показать и сказать, что никакого вывоза в Украину не было, что это все выдумки-фейки-врагипридумалы, ну и так далее ... Реализовать планируют в ближайшие дни. Интересно, что перед вылетом в Гуту Зеленский встретился с руководством Государственной пограничной службы, в частности лично с Дейнеко. Совпадение?", - задается вопросом нардеп.

"Когда мой собеседник закончил рассказ, я увидел насколько ему больно от превращения спецслужб в частную охранку Зеленского, от возвращения к работе против своих, а не врагов. В актеров паршивых сценариев вместо тщательно разработанных операций по защите Украины. И должны были нынешние жители Банковой наконец понять, что патриотизм и честь после 2014 года начали возвращаться в безопасность и разведку, а продолжающаяся зачистка от принципиальных с заменой на послушных уже не работает. И что их преступления будут разоблачены. Сейчас они уверены в своей временной безнаказанности, что не считаются ни с чем. Однако, ключевое здесь слово - "временной". Ответить придется", - подытожил Арьев.

Читайте также: Жена Чауса просит Зеленского вмешаться в поиски ее мужа, в случае игнорирования грозит обращением в международные инстанции

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Автор: 

Арьев (659) Госпогранслужба (6364) Чаус Николай (329) Дейнеко Сергей (83)


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Топ комментарии
+48
Мы впереди планеты - ни у кого во власти еще не было таких дегенератов
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03.05.2021 13:46
+24
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни с помпой задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было, - Арьев - Цензор.НЕТ 4683
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03.05.2021 14:02
+20
Та насрати на того Чауса нормальним людям. Тут за державу соромно. Такої ганьби навіть при Янику не було!
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03.05.2021 14:10
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Этот арььев довольно не плохо осведомлен, что очень странно
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03.05.2021 14:20 Ответить
А что у нас в спеслужбах одни приспособленцы, как юзик, агрохимия или коля-котлета? Есть нормальные офицеры, которые пришли защищать страну, а не позорится в квартальных шоу
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03.05.2021 14:31 Ответить
ну, хоч щоб голова була би разом з тулубом!
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03.05.2021 14:22 Ответить
якщо це правда, то по перше це черговий обсер зєзєзєнта, по друге це означає що у нас настільки дірява служба безпеки і кацапи знають скільки разів шмєндєль робить фрикцій аби зєбіл спустив.
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03.05.2021 14:22 Ответить
Так спецслужбы это не только оперативники, а это еще и квартальные долпоепы, которые сейчас руководят спецслужбами
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03.05.2021 14:28 Ответить
А пэтя шо у нас президент все еще?
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03.05.2021 14:29 Ответить
У клоуна за два года так и не прошло маниакальное заблуждение, и он до сих пор верит, что порох все еще президент
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03.05.2021 14:50 Ответить
А на тебе хто тратить "бабло" зебот? Дєрьмак чи зевоша, яка називає себе ПреЗЕдентом?
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03.05.2021 14:52 Ответить
Для дебілів створили таку "реальність"...
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03.05.2021 15:08 Ответить
*********** холуй.
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03.05.2021 17:10 Ответить
Суддя Вовк напартачив ніби в рази більше, ніж Чаус... Що заважає нашим спецслужбам викрасти його в центрі Києва?))
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03.05.2021 14:37 Ответить
"Правдорубы!" вы ему еще и моральный ущерб в виде миллионов выплатите чтобы молчал кто , как и за какие УСЛУГИ его в Молдову вывез (выкрал из Украины и спрятал от суда).У кого там свынорыльце в коррупционном пуху???
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03.05.2021 14:44 Ответить
Журналісти Слідство.Інфо ще рік тому писали, що не тільки в пуху, а і в рясному пір'ї рило Смирнова, який причетний до втечі Чауса в Молдову.
Зараз Смирнов, адвокат Портнова та Лукаш, велика шишка в Офісі преЗедента.
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03.05.2021 17:42 Ответить
При усьому негативі цього викрадення, є один позитивний момент - "набування досвіду. у подібних операціях". Поки отримали гулі. Може натренуються і Янека вивезуть, хоча, а нафіг він тут? Він же буде намагатися втекти ...
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03.05.2021 14:44 Ответить
филиал фсб в Украине по уши в дерьме
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03.05.2021 14:48 Ответить
Ар'єв невдовзі сам буде на допитах пояснювати чому зрадив Батьківщину і напридумував три короби брехні. Все для того, щоб відмазати Порошенка, який прямі незаконні вказівки Часусу давав, внаслідок чого КОрбан опинився під вартою. Слід зазначити, що саме КОрбан реальними грошима (можливо від КОломоші) допомагав тим, хтов перші дні йшов на боротьбу і часто смерть.
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03.05.2021 14:49 Ответить
Правильно мыслишь Slovak!
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03.05.2021 14:58 Ответить
При Порошенко такого не было. Выдворением Саакашвили и ввозом Чауса в Молдову занимался не этот Офицер? Арьев хотел однобоко услышать(или изобразить, что услышал из достоверных истоников ) именно эту информацию и именно от этого Офицера. Другая информация БПП от других офицеров Арьеву не интересна
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03.05.2021 14:52 Ответить
было. и даже хуже. не звезди
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03.05.2021 14:56 Ответить
Юмора не понимаешь,читай между строк и до конца.
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03.05.2021 15:03 Ответить
Это такой прецедент для всех остальных,кто бы не прятался если надо найдем и вывезем. Как говорил тов. Берия:"В багажнике дипломатической машины на Лубянку."
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03.05.2021 14:56 Ответить
По поводу подлости , если Израильская спец.служба выкрадет кого нить , то комар носа не подточит и круговая тишина, кацапы натворят по беспределу и все громко орут - это не мы, мы здесь нипричем. Только подленькие хохлы готовы утопить и страну и разведку и с соседями поссорить , лишь бы подвинуть конкурентов и прорваться к корыту ну и еще от разоблачения в коррупции прикрыться.
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03.05.2021 14:57 Ответить
Не хохли, а зеленські із смірновими.
Вони навіть на хохлів не тягнуть.
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03.05.2021 17:44 Ответить
АРЬЄВ ПРОДАЖНІЙ КОЗЕЛ.
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03.05.2021 19:00 Ответить
У кацапья крышу сносит: если правду сказал, то козел???? Ну вы и идиоты!
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03.05.2021 19:23 Ответить
"продажнІй" це по якому?
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03.05.2021 19:37 Ответить
арьев...а тобі не казав твій "собєсєднік", що навіть на невдалі спєцоперації ставлять гриф "секретно" , щоб подібні тобі довбні не толочили в ступі воду проти країни, в якій живеш?
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03.05.2021 15:01 Ответить
Не для того він це йому розповів, щоб всі мовчали.
Більшої шкоди ніж тупий безпредел клоунів, важко взагалі уявити.
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03.05.2021 15:15 Ответить
то ви просто вболівальник...ви проти клоунів.... а за державу вам пофіг...тоді . будьласка. ждіть ще три роки нової президентської команди...наприклад бойка з мертвєчуком...тоді кричати ще більше будете...
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03.05.2021 15:59 Ответить
Що там казали зебіли до виборів? Не розповідайте нам про реванш, він уже відбувся?
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03.05.2021 16:03 Ответить
а "країна" в даному випадку в тебе хто? брехливі жидята єрмак і вовочка з шефірами? ко шо тобі на воротник, а не гриф "секретно"
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03.05.2021 19:24 Ответить
Ну с зебилами всё понятно...)) А вот почему столько внимания к судьбе мелкого коррупционера(с) со стороны солидарных европейцев?! Вопрос риторический.))

Малюська уже приказал помыть для одного сывочёлого постояльца пол в лучшей платной камере СИЗО.))))))
Чауса за вказівкою ОПУ найближчими днями з помпою затримають на кордоні, вдаючи, що жодного вивезення в Україну не було, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4493
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03.05.2021 15:13 Ответить
Та не типерь омериканские негры уже на своей киче ждуть ************** с алко прокулолом.
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03.05.2021 16:02 Ответить
негры в гуантанамо ждут вовочку с беней, то ты попутал, сопля зеленая
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03.05.2021 19:25 Ответить
Та не любитель чупачупса рашенава, **************** с иго кумом алкашом уже ждут.
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03.05.2021 23:10 Ответить
Ну, помыл - пусть сажает. Что мешает? 58 дел открыли, неужели ни одно не выстрелит?!
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03.05.2021 16:35 Ответить
твой зеленый уже поседел?? Для него малюська камеру приготовил?
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03.05.2021 19:24 Ответить
шо то тут не так.....сломали челюсть а перевязали руку.....
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03.05.2021 15:16 Ответить
С первязанной челюстью фотки смешные получаются.
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03.05.2021 16:36 Ответить
дякую
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03.05.2021 16:04 Ответить
"Проте Чаус відмовлявся йти на співпрацю, а час спливав. Тому, викраденого суддю вирішили "легалізувати".

Чи не смішно? Той відмовляється співпрацювати, а його відпускають у такий дивний манер, щоб потім все розповів і була ганьба на радість РФ.

Здається, Ар'єва розвели саме російські спецслужби, або він не товаришує з логікою, або... Ну не знаю. У будь-якому разі зараз все це на користь росії. Чого варте "Сергій Ба…й, номер телефона 097-ххх-хх85"... Це ж надо! Диви, що Ар'єв знає, але повністю не видає, герой, хоча й цього досить ворогові, щоб вичислити українського офіцера. Гидко від цього бруду.
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03.05.2021 16:10 Ответить
Не вижу ничего смешного. К позору зеленым не привыкать, скандал уже разразился (вон, даже президент Молдавии пыталась дозвониться до Вовы). Так что Чаус расскажет - а Вова с Ермаком скажут, что это всё неправда. И захлопают большими честными глазами. Как для нынешнего ОП - нормальный план. )
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03.05.2021 18:18 Ответить
А МО АРЬЄВ ЗАСРАТИЙ КОЗАЧОК.
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03.05.2021 19:03 Ответить
а мо ти?
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03.05.2021 19:26 Ответить
уже два года Украине приходится следить и обсуждать дебильные антиукраинские зелины сценарии и её опыты над многомиллионным населением Украины, включая особоодарённый 73% лохторат дебилов-экспериментаторов..
а могли бы продолжать идти вперёд и спорить о сроках вступления в НАТО и ЕС, "перебирать харчами" выбирая, какая из новых украинских ракет лучше будет валить оккупанта, продолжать строить новые заводы, развивать экономику... но мудрый нарид назло П.А.П.е отморозил себе уши и всем создал проблему на ровном месте
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03.05.2021 16:17 Ответить
Библия утверждает, что человек "сотворён по образу и подобию Божьему"©️. А ежели так, то у Бога должно быть чувство юмора, иначе с откудова ему взяться у нас? Видать, Чаус достал Всевышнего, занимаясь мздоимствованием с настолько глупым выражением морды лица, что Господь добавил ему на лицо печать интеллекта, проинсталлировав ему фингал на морду под его правое бельмо, чтобы не было таким завидющим. Ещё Вседержитель Чаусу и правую клешню хрустнул, чтобы не была такою загребущей. Будет знать Чаус-"Буратина" хренов, какие диковинные плоды Вездесущий посылает в урожай садоводам-любителям сажать закатанную в литровые банки USD-валюту на "Поле Чудес" в "Стране Дураков".
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03.05.2021 16:35 Ответить
Черговий ЛЯП ЗЕ-команди . Підставили дружню Україні Санду і саму Україну.
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03.05.2021 16:36 Ответить
Не думал Чаус, когда закапывал банки с деньгами, что последние деньки своей воровской жизни он проведёт в багажнике автомобиля, курсируя между Молдовой и Украиной....Достойная концовка для "заслуженного " судьи - служителя Фемиды...
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03.05.2021 17:28 Ответить
Будет прикольно, когда ОП решится подать в суд на разоблачителя Арьева. Или не подадут?
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03.05.2021 17:30 Ответить
на них в США уголовные дела, им не до Арьева
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03.05.2021 19:28 Ответить
легенда для "поимки" чауса неплохая... там же на границе и пристрелить его, как злосного нарушителя...
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03.05.2021 17:35 Ответить
Свободу самому честному взяточнику в мире Чаусу! Нарушен закон при его экстрадиции из Молдовы, а вывезен он был из Украины в гуманных целях сбережения сбережений коррупционеров !
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03.05.2021 17:36 Ответить
Ну такої обісраної власноруч влади у нас ще не було ніколи.
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03.05.2021 17:40 Ответить
Коли ваша корова забридає в сусідський город, щоб поїсти там на її погляд солодшої кукурудзи чи бурячків, то ви не чекаючи того, коли сусід побачить її в своєму городі, а біжете її швидко забирати, і не чекаєте коли сусід її прикриє та подоїть, а потім як захоче то її вам віддасть. Між державами так к між людьми, бо держави, то і є люди. А якщо ви корову не забираєте, а чекаєте коли вона в сусіда все перетолочить, а сусід собі, як побачив чужу корову в себе на городі замість того, щоб відігнати її додому, прикрив її в сараї і почав доїти, то то вже не нормальні відносини між людьми. Ось і тут ми таке бачимо.
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03.05.2021 18:20 Ответить
Я певен, ти - гарно вмієш пасти корів! Але, як би тобі роз'яснити... Розумієш, міжнародні відносини, вони дещо складніше!
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04.05.2021 00:38 Ответить
Да нет... В нормальных странах, если увидят тебя на чужом огороде, то до своего ты добежать уже не успеешь))) Ибо нефиг за своими "коровами" плохо смотреть))) У вас причина "ненормальности" искажена)))
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04.05.2021 03:41 Ответить
Ні, в мене якраз з поняттями правильно-не правильно все добре. Дай Бог, щоб у вас ще такі були поняття, то не жили б ви як опариші в лайні постійно викручуючись і намагаючись вилізти один одному на голову і знаючи, що живуть в болоті лайна, все одно кричать що їм це море благовоній дуже подобається. І так дійсно, в мене б такі "корови" по чужих городах не бігали б. Бо то було б останнє, що вони зробили в своєму житті....
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04.05.2021 10:45 Ответить
Это каким же нужно быть пассивным гомосеком, чтобы ради прикрытия Петиной *опы взять и слить подробности такой толковой спецоперации.
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03.05.2021 18:25 Ответить
наверное таким как вовочка, которого гебня засняля в мааскве на коксо-гомо-вечеринке, и теперь он у них на кукане?
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03.05.2021 19:30 Ответить
немає меж фантазіям шоколадних недоумків.
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03.05.2021 20:59 Ответить
Чауса за вказівкою ОПУ найближчими днями з помпою затримають на кордоні, вдаючи, що жодного вивезення в Україну не було, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 2008
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03.05.2021 21:10 Ответить
Феерически тупая зеКоманда и лично найвеличнейше оно!

Успели испортить отношения со всеми: с Молдовой, Грузией, США, Великобританией, Канадой,МВФ, опозорились в Омане, Катаре, Японии, к сожалению,бесконечный список зеленого позора продолжается...
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03.05.2021 19:31 Ответить
Судя по пафосу, этот "спецагент" от оппозиции. Возможно эти объекты реально есть на карте, а его "спецоперация" выдумана чтобы обосрать власть. Метод грязный и примитивный, но пипл хавает.
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04.05.2021 01:04 Ответить
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