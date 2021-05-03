Кулеба о членстве Украины в ЕС и НАТО: Не надо самим себе устанавливать какие-то сроки, чтобы потом не разочаровываться

Конкретных сроков вступления Украины в ЕС и НАТО нет, это - вопрос времени

Об этом заявил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда требуем каких-то дедлайнов. На самом деле их нет, этих сроков. Никто никогда ни в одной стране не говорил, что вы вступите до такой-то даты. Всегда говорили, что надо сделать вот это и вот это, тогда вы вступите. Давайте будем реалистами. Сейчас в ЕС есть страны, которые скептически относятся к перспективе членства Украины, так как считают, что мы слишком большие, слишком будем конкурентными уже как члены ЕС. И так как видят еще картинку Восточной Европы через призму как раз влияния Российской Федерации", - отметил Кулеба.

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Он добавил, что несколько лет назад таких стран было больше, чем сейчас. А с теми, что еще остались, будут работать украинские дипломаты.

"Я абсолютно спокойно могу заявить, что вопрос нашего членства в ЕС и в НАТО это вопрос времени. Но не надо самим себе устанавливать какие-то маяки для того, чтобы потом в очередной раз разочаровываться в их недостижении", - подчеркнул глава МИД.