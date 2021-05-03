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Кулеба о членстве Украины в ЕС и НАТО: Не надо самим себе устанавливать какие-то сроки, чтобы потом не разочаровываться

Кулеба о членстве Украины в ЕС и НАТО: Не надо самим себе устанавливать какие-то сроки, чтобы потом не разочаровываться

Конкретных сроков вступления Украины в ЕС и НАТО нет, это - вопрос времени

Об этом заявил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Мы всегда требуем каких-то дедлайнов. На самом деле их нет, этих сроков. Никто никогда ни в одной стране не говорил, что вы вступите до такой-то даты. Всегда говорили, что надо сделать вот это и вот это, тогда вы вступите. Давайте будем реалистами. Сейчас в ЕС есть страны, которые скептически относятся к перспективе членства Украины, так как считают, что мы слишком большие, слишком будем конкурентными  уже как члены ЕС. И так как видят еще картинку Восточной Европы через призму как раз влияния Российской Федерации", - отметил Кулеба.

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Он добавил, что несколько лет назад таких стран было больше, чем сейчас. А с теми, что еще остались, будут работать украинские дипломаты.

"Я абсолютно спокойно могу заявить, что вопрос нашего членства в ЕС и в НАТО это вопрос времени. Но не надо самим себе устанавливать какие-то маяки для того, чтобы потом в очередной раз разочаровываться в их недостижении", - подчеркнул глава МИД.

Автор: 

членство в НАТО (1501) членство в ЕС (990) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Іще один клоун Кулєба.
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03.05.2021 13:58
+2
Замечательно идти к цели, не имея даже поэтапных сроков при этом... Плюс-минус десятилетие
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03.05.2021 14:08
+2
Кулеба про членство України в ЄС і НАТО: Не треба самим собі встановлювати якісь терміни, щоб потім не розчаровуватися - Цензор.НЕТ 7580
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03.05.2021 14:12
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Іще один клоун Кулєба.
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03.05.2021 13:58 Ответить
как в анекдоте: "- вы любите детей? - нет, но сам процесс...".
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03.05.2021 14:06 Ответить
Замечательно идти к цели, не имея даже поэтапных сроков при этом... Плюс-минус десятилетие
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03.05.2021 14:08 Ответить
Зелень почала прозрівати?
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03.05.2021 14:09 Ответить
та ну... хіба то можливо ?
просто шукають пояснення непояснюваному))))
(або самі себе тішать пустою балаканиною з розумним виглядом)
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03.05.2021 14:18 Ответить
Устанавливать сроки вам упырям будет Военно-полевой суд и вы будете сильно-сильно разочарованы приговором , правда если останетесь до этого времени в живых !!!
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03.05.2021 14:11 Ответить
Кулеба про членство України в ЄС і НАТО: Не треба самим собі встановлювати якісь терміни, щоб потім не розчаровуватися - Цензор.НЕТ 7580
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03.05.2021 14:12 Ответить
Чтобы да так нет- обычная песня кодлана Коломойского.
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03.05.2021 14:13 Ответить
ни зеленский, ни кулеба, ни каломойша, ни гудок ахметович не собираются ни в нато, ни в ес. там им воровать не дадут.
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03.05.2021 14:15 Ответить
Кулеба ,надо ни сроки устанавливать а прозрачно намекнуть нашим европейским друзьям-товарищам ,что они нам выбора ни оставили а посему мы на завершающем этапе восстановления ядерного статуса ...а дальше пусть они кумекают ...
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03.05.2021 14:25 Ответить
А нельзя сказать так. Или мы возраждаем ракетную программу в Украине или нам зонтик под НАТО?
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03.05.2021 14:51 Ответить
Можно конечно и так сказать ,но это опять перейдёт в долгую говорильню и окончится ничем а вот когда у тебя на руках есть тузик козырный в виде ядерной боеголовки то с тобой будут говорить гораздо конкретней ..
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03.05.2021 14:59 Ответить
не украинский "слуга" ,есть слуга врага Украины- Я абсолютно спокойно могу заявить, что вопрос нашего членства в ЕС и в НАТО это вопрос времени.(это вопрос к власти ,ибо без действий власти , само время не придет никогда)Но не надо самим себе устанавливать какие-то маяки для того,(что бы время членства в НАТО И В ЕС ДЛЯ Украины не наступило ) чтобы потом в очередной раз народ Украины не разочаровывался во лжи обещаний власти
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03.05.2021 14:53 Ответить
Не треба встановлювати строки, щоб можна було нічого не робити і ні за що не відповідати. А якщо встановити конкретні терміни і контролювати їх дотримання, то буде видно, хто і скільки зробив, а хто гальмує виконання планів. Кулебу треба гнати втришиї разом з усім зекодлом.
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03.05.2021 15:10 Ответить
тут Кулеба правий-якщо Україна викорінить корупцію,побудує сильну,добре озброєну і забезпечену армію,проведе нарешті реформи необхідні для вступу в ЄС і НАТО,то країна сама собою,в результаті цих реформ,стане багатшою і інвестиційно привабливою,що в свою чергу зацікавить і ЄС,і НАТО.лише так,а не навпаки,хоча зараз це звучить як ненаукова фантастика 🤔😆
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03.05.2021 15:35 Ответить
Що цей Кулеба щойно бовкнув? Що керівництво України фактично знімає з себе відповідальність за реалізацію євро-атлантичного вибору держави... "не знаємо", "нічого не можемо сказати", "побачимо", "багато проблем", будьмо реалістами", "РФ проти..."
До керма країни прийшли тупі, безвідповідальні, продажні бездарі.
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03.05.2021 15:53 Ответить
Есть финиш - вступление в ЕС, а как долго к нему идти, зависит от скорости каждого конкретного идущего. ЕС ни одной стране не гарантирует, что ее примут через 3, 5, 10, 20... лет. Сроки зависят от выполнения всех поставленных задач. Ни НАТО, ни ЕС не примут Украину в свои ряды, только от желания защитить от кого-то или чем-то помочь. Защитить и помочь - это дать деньги, дать оружие. Принимать в свои ряды только чтобы помочь, этого не будет, потому что это не является причиной принятия. Вы же не станете принимать в свой рабочий коллектив человека, который не соответствует работе. Вы можете помочь ему деньгами, подарить инструменты, одежду ... Но чтобы принять, вы ему скажете: ну так научись, обучись, соответствуй и тогда присылай резюме на расмотрение.
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03.05.2021 18:53 Ответить
Так виходить, що Литва, Угорщина, Румунія, Польща, Болгарія.... сильно укріпили бойову міць Альянсу? І прийняті туди не як буферні території для швидкого розвертання основних сил і стримування противника, а їхні "збройні сили" - як обслуга (іншими словами як "гарматне м"ясо" і арена для бойні), а як повноцінні бойові побратими, навчені, оснащені згідно з високими вимогами Альянсу? І їм, звісно ж, допомагати і захищати не потрібно...
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03.05.2021 22:37 Ответить
 
 