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Европа должна быть открытой для стран, разделяющих ее ценности, - совместная декларация президентов Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии

Европа должна быть открытой для стран, разделяющих ее ценности, - совместная декларация президентов Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии

Президенты Польши, Эстонской Республики, Украины, Латвийской Республики и Литовской Республики встретились сегодня в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции 3 мая. Принятие в 1791 году этого важного акта, который регулировал правовую систему Речи Посполитой, имело историческое значение, поскольку это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, который вступил в силу.

Об этом говорится в совместной декларации глав вышеупомянутых государств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Вспоминая опыт, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности", - следует из декларации.

"С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам. Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", - сказано в документе.

Читайте также: Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. ФОТО

Отмечается, что под этой декларацией подписались президенты Польши Анджей Дуда, Украины Владимир Зеленский, Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Эгилс Левитс и Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщалось, Зеленский сегодня примет участие в саммите президентов в Варшаве.

Автор: 

Зеленский (20185) Латвия (1328) Польша (8390) Эстония (1408) Дуда (754) Кальюлайд Керсти (62) Левитс (29)


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Топ комментарии
+6
Одна з найкращих новин за останній час. Якщо Польща зробить висновки стосовно причин розвалу старого союза і вгамує імперські амбіції, нова Rzeczpospolita буде дуже міцним об'єднанням здатним протистояти Росії.
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03.05.2021 14:28
+4
Зеля хоче продавати свої відосики в Європу?
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03.05.2021 14:12
+4
А вот и новый союз вырисовывается. Хорошая новость в контексте с угрозой орков. Страны Балтии и Польша не забыли уроки истории в отличии от большинства стран Европы.
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03.05.2021 15:37
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Правила форума Совет форумчан
Їм росія не дозволяє.
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03.05.2021 14:12 Ответить
Фрау против
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03.05.2021 18:15 Ответить
огпу и щтази живее всех
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04.05.2021 04:25 Ответить
Молодці! Караван іде, а скажені псяки хай гавкають собі на погибель!
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03.05.2021 19:07 Ответить
Прочитай стенограму, що воно там мололо...
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03.05.2021 20:16 Ответить
Зеля хоче продавати свої відосики в Європу?
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03.05.2021 14:12 Ответить
Вставив своїх 5 копійок. Молодець. Бігом за заробітком.
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03.05.2021 17:27 Ответить
Це ж нічого не значущий шматок туалетного паперу.
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03.05.2021 14:20 Ответить
Именно так.
Правильное заявление
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03.05.2021 14:22 Ответить
закупаться газом у серийного убийцы это ценности?
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03.05.2021 14:23 Ответить
нафиг цености нас разменяли
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04.05.2021 04:26 Ответить
Какие могут быть ценности у франции, австрии, венгрии, кроме кацапского бабла?
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03.05.2021 14:23 Ответить
ничего
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04.05.2021 04:28 Ответить
ЕС - должна, кацапы - должны по жизни и сразу всем, и только Зеурод - никому ничего не должен...Ясно... С этой декларацией можно сходить Зеленому в Варшаве в туалет...
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03.05.2021 14:24 Ответить
ЄС то притримується, а Україна зі своїм аморальним урядом - ні.
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03.05.2021 14:25 Ответить
Одна з найкращих новин за останній час. Якщо Польща зробить висновки стосовно причин розвалу старого союза і вгамує імперські амбіції, нова Rzeczpospolita буде дуже міцним об'єднанням здатним протистояти Росії.
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03.05.2021 14:28 Ответить
А как насчёт нової Київської Русі?
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03.05.2021 14:40 Ответить
А там був парламент? Rzeczpospolita то буквально "республика" (со всеми соответствующими институциями). А Киевская Русь ето шо?
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03.05.2021 15:15 Ответить
Як тільки поляки та німці поїдуть до нас на заробітки, як тільки наше законодавство стане прикладом для інших націй, як тількі ми підкоримо Марс раніше сусідів, тоді так, можна і про Київську Русь поговорити. Тому що Магдебурзьке право дійшло до нас через 200 років, після його виникнення власне в Магдебурзі, це нам його дарували, не ми їм. Де наш Рафаель, Да Вінчі, Мікеланджело, Бах, Моцарт, де хоча б побудований на корупційні гроші Версаль? У Порошенко то не Версаль, то дача, так що навіть не починайте)
А може то не Магелан обійшов навколо світу, а Іван Сірко на козацькій чайці? А може наші крадії не тільки тягали золото з княжих скринь, а й створили економічну теорію раніше за Адама Сміта? Чи перший політ на літаку здійснили не браття Райт, а брати Виговські?

Мда... саме час подумати про Київську Русь. Перш за все ми повинні позбавитись вторинності, і тільки потім вимагати від світу сприймати нас як імперію, принаймні наші на неї амбіції.
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03.05.2021 15:47 Ответить
вторинні тут тільки ви, усі галузі
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03.05.2021 18:07 Ответить
Заперечте обгрунтовано
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03.05.2021 18:32 Ответить
Заперечую обгрунтовано як приклад - українець Сергій Корольов, відправивший людину у космос, ніколи не був вторинним конструктором.По іншим галузям можете розібрати самі.
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03.05.2021 19:18 Ответить
Де наш Рафаель

==
прогульщик уроков, у тебя все нормально с головой? Боровиковский, Репин, Малевич, Куинджи - украинцы.
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03.05.2021 19:41 Ответить
Давайте без образ, а то я теж відсиплю компліментів на кшталт "осел тупий", і інтелектуальна дискусія перетвориться на банальний нецікавий срач, якого тут і так вдосталь.
По перше не дивно що всі люди з вашого прикладу поховані в Росії, працювали в Росії, навчалися та викладали в Росії, розмовляли російською? Їх в світі сприймають як російських живописців, не вірите загугліть "Malevich ukrainian artist 69000 / Malevich russian artist 1 060 000" посилань. Не ІМХО, а математика. Ми пишаємося емігрантами на кшталт Сікорського "українського походження", проте це не тотожнє зі словом "український", митець чи інженер. Ці люди на відміну від Приймаченко чи Білокур не є носіями української культури чи її виразниками, може трохи Куінджи, але так, краєчком. І навіть його вважають більше росіянином за статистикою. Скажу навіть крамолу - Шевченко Гугл теж вважає "russian writer" з перевагою в 300тис. посилань. Булгакова в західному світі вважають росіянином 700тис. проти 390тис. Шевченко помер в Петербурзі, Куінджи в Москві.

А по друге я не стверджую, що у нас не було талантів зовсім, але не було видатних з точки зору світової історії. Будь-хто навіть в віддалених районах світу відповість на питання хто створив Джоконду? Якщо ви подивитесь рейтинг "видатні художники світу", будь-якою мовою, ви не знайдете там Жодного українського прізвища, навіть наших відомих емігрантів. Тобто світом вони вважаються регіональними, це факт. Ми не створили жодного літературного чи художнього напрямку, не винайшли ядерну енергію, не відкрили Америку. Не треба ображатись, не всі нації видатні, датчани, ірландці, поляки, та інші теж на одному з нами кораблі. Треба прагнути бути кращими та першими.
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04.05.2021 00:27 Ответить
навчалися та викладали в Росії

==
Ви брешете.А брешете потому что суть ваших писулек - кацапизм. Приклад вашої брехні - Корольов навчався у київському політехничному, на авіаційному факультеті. Боровиковский учился живописи у своего отца, дяди и братьев. Куинджи в петербургскую академию вообще не приняли, он был всего лишь вольнослушателем и учился у Репина и Крамского. Остальное разбирайте сами.
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04.05.2021 08:38 Ответить
розмовляли російською?

==
И это тоже брехня, никакой "росийской мовы " не существует. Есть русский язык, родина которого - Украина, его исторические и автохонные носители - Переяславские и закарпатские племена.
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04.05.2021 08:40 Ответить
Їх в світі сприймають як російських

==
Снова брехня. Их воспринимают НЕ КАК РОССИЙСКИХ , а как русских, а Русь к России не имеет никакого отношения И НАЗЫВАЛАСЬ Россия СПЕРВА ТАРТАРИЯ А ЗАТЕМ МОСКОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, а Русью не была отродясь.
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04.05.2021 08:42 Ответить
не є носіями української культури чи її виразниками

==
А это не вам судить, кто из них носитель а кто нет. Дочь Королёва пишет что её отец этнический украинец, несший украинскиую культуру, а такие как вы кацапы утверждают обратное с помощью толстой брехни.
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04.05.2021 08:44 Ответить
Гугл теж вважає

==
При чём тут гугль, вы ещё русскоязычную википедию вспомните, которую наполняют российские боты.
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04.05.2021 08:47 Ответить
Якщо ви подивитесь рейтинг

==
До чого тут брехливые рейтинги? Вы знаете какой рейтинг был у Гитлера в момент раздела Польши и Чехословакии, в том числе в СССР? Наполмнить?
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04.05.2021 08:48 Ответить
Ми не створили жодного літературного чи художнього напрямку

==\
А это комментарий дилетанта в культуре и науке. Как правило "направления" создавались и создаются не отдельными людьми или государствами , а международным коллективом одарённых личностей. Пример - расчёт траектории посадки космического корабля на Луну изобрёл и рассчитал украинский учёный, и американцы прямо об этом упоминают.
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04.05.2021 08:59 Ответить
не всі нації видатні...поляки,

==
Знову брехня. Польша дала миру немало личностей мирового уровня. Шопен, Склодовская-Кюри, Коперник, вы просто тупой тролль, не знающий абсолютно ничего из истории и искусства.
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04.05.2021 09:04 Ответить
не винайшли ядерну енергію, не відкрили Америку.

==
Кацап, тебя не сильно удивит тот факт что не Эйнштейн , а украинец Сергей Королёв, с основами образования, полученных НА УКРАИНЕ, запустил человека в космос? Поэтому, каждому - своё.
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04.05.2021 09:13 Ответить
"полученных НА УКРАИНЕ"
На цьому можна припиняти) "В УКРАЇНІ"!!!)
Корольов видатний емігрант українського походження, похований біля Кремлівської стіни. Я дисиденствував за часів СРСР, мав один з перших значків Руху, приймав активну участь в революції 2004, був в Чорній Порі і стояв на камазах під АП в лютому, "Ющенко Так!") Революцію 2013-2014 пройшов "від паркану до обіду", всі силові акції крім Інститутської і то тому що ніч стояв в очепленні сцени а на день пішов відсипатись. Створював Правий Сектор, коли ще Правого Сектора не було. Мій дід воював шуцманом (вістовим) в дивізії Галичина. Маю цефальний індекс 75, якщо це вам про щось каже та 25% динарської раси, інше нордик. Якщо бувають більше українці, то повірте, тільки сферичні та в вакуумі, виведені штучно в таємних лабораторіях СБУ. Киянин в третьому поколінні, ось вам фотка з балкона, можу ще середнього пальця додати для колориту. Сидіть вже спокійно в своїй луганщині, приїжджайте в гості, В Україну, пополемізуємо на дніпровських пагорбах за рюмкою чая, проведу безкоштовно курси з української)
Про себе "Бач курво, ФСБУшник такий, криптомоскаля він знайшов..."

Європа має бути відкритою для країн, які поділяють її цінності, - спільна декларація президентів України, Польщі, Латвії, Литви та Естонії - Цензор.НЕТ 3093
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04.05.2021 20:15 Ответить
Корольов видатний емігрант

==
Брехня. Він не емігрант, а політв'язень, репресований та змушений робити на окупантів.
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05.05.2021 00:43 Ответить
На цьому можна припиняти) "В УКРАЇНІ"!!!)

==
На Україні, з цього починають а не припиняють, ватнорогий.
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05.05.2021 00:44 Ответить
Якщо бувають більше українці,

==
Ти не українець, бо принижуєш українство.
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05.05.2021 00:46 Ответить
Я не буду такого казати на кацапських форумах, це розмова між своїми. Звісно Корольов в ті часи нікуди не міг поїхати працювати чи навчатись за кордон, його б просто не випустили. І зі зрозумілих причин Росія не прагнула створювати тут художню академію.
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05.05.2021 02:23 Ответить
Це не тобі робити висновки, де б хотів працювати Корольов. Факультети політеха були розформовані московськими окупантами, талановиті одаровані студенти - направлені до Москви, також як гнали усіх полонених на Воркуту. То може ти й на полонених казатимеш, що вони - такі собі "ємігранти"?? То хто ти тоді, коли базікаєш такі брехливі висновки та нісенітниці? КАЦАП!
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05.05.2021 02:33 Ответить
Ти ідіот або троль. Я лише хотів сказати, що навіть якби він захотів поїхати працювати в НАСА, це було б неможливим, бо була Залізна завіса.
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05.05.2021 03:43 Ответить
Єто к делу не относится - он не эмигрант а вынужденно перемещённое лицо!В стране была разруха, голод и гражданская война.
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05.05.2021 11:12 Ответить
Сидіть вже спокійно в своїй луганщині

==
дядя, я сижу в том регионе где похоронили больше всех героев Украины в войне с кацапией.
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05.05.2021 00:55 Ответить
Респект, ув. Хайнен. Ваше сообщение по ёмкости стоит двух томов научно-исторических трудов.
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04.05.2021 05:44 Ответить
а твоё сообщение. кацап, стоит содержимого двух приёмных ёмкостей из ватер-клозета и трудов их наполнить.
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04.05.2021 09:09 Ответить
Сказки рассказанные поутру.... И кто же нас туда примет? Разве что зё станет прихзедентом во всей Европе?
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03.05.2021 15:11 Ответить
Европа открыта всегда ,но украинские "безценности" власти , не пущают Украину и ее народ к европейским ценностям,
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03.05.2021 15:14 Ответить
Не волнуйся за европейские ценности, русский. Крепче держись за ваши азиопские скрэпы.
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03.05.2021 16:02 Ответить
Ты дилда на палку уже насадило дла шабаша победобесия, русмартышко?
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03.05.2021 16:16 Ответить
Бракувало лише Білорусі.
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03.05.2021 15:29 Ответить
Так, але зрозуміло чому, так? Як тільки білоруси стануть вільними від руцкава міра та диктатора Білорусь приєднається.
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03.05.2021 15:39 Ответить
Як тількі... вони вже ніколи не звільняться, якщо Річпосполита та США не проведе спецоперацію по звільненню.
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03.05.2021 15:54 Ответить
Був колись, при Хрущові, такий Перший секретар ЦК КПУ - Шелест. Він методично проводив політику економічної самостійності України. (За що і "зжерли"). Так от, він сказав, у свій час: "Якби ми почали проводить зараз політику "українізації", то євреї-б, українізувалися через рік. Росіяни - через три... А "впертого хахла" прйшлося-б, українізувать" років з десять...". Нагадаю знамените "водіння через пустелю" Мойсеєм, євреїв. Зроблено це було для того, щоб вимерли всі, хто був рабами єгиптян, і в "землю обітованну" прийшли вільні від рабської психології, люди. Так от, українці вже "пройшли через пустелю" - прибічників "руського міра" стає все менше... Це, в основному, старше покоління. Молодь їх - лише "куплена" за російські гроші. Перестануть платить, і "дєди" залишаться наодинці, на своїх "кухнях".
В Білорусі питання їншого плану... Білоруси ше не зробили ні одного кроку в "пустелю"... І скільки їм по ній ходить - не відомо... В Україні в "совку", "русскам мірє", люди перестали жить 30 років тому. А білоруси живуть у ньому до цих пір... Навіть, якщо завтра до влади прийде "проєвропейський" політик, патріот, нічого у нього, "завтра і зразу", не вийде... Економіка в руках росіян, проросійськи налаштовані ВСІ "силовики" - міліція, КГБ, суди, офіцерський корпус армії. Навіть на дежавну мову не перейдуть відразу - крім викладачів білоруської мови у деяких сільских школах, ніхто мови не знає... Я вже не кажу нічого про викладання білоруською математики чи хімії з фізикою... Буде те саме, що і при Шушкевичу - весь чиновничий корпус буде бойкотувать переміни... Ну а "народ" буде ці дії схвалювать - "шия вже з ярмом зрослась...".

"....Торби, ты живешь в стальной темнице, вне которой ты проводишь не более нескольких часов за много месяцев. Правила внутреннего распорядка на корабле значительно строже, чем в любой тюрьме. То, что целью этих правил является сделать вас всех счастливыми - и они это делают - сейчас неважно. Вы должны повиноваться им. Вы спите, где прикажут, едите по звонку и только то, что предложат - и совершенно несущественно, что пища вкусная и обильная, важно то, что вас не спрашивают, чего вы хотите. Девяносто процентов времени вы делаете то, что вам прикажут. Вы так стиснуты правилами, что большая часть того, что вы говорите - не живая речь, а предписанный ритуал. За целый день можно не произнести ни одной фразы, которой не было бы в законах «Сизу». Верно?
- Да, но...
- «Да» без всяких «но»! Скажи, Торби, у кого из людей меньше свободы? У рабов? Можешь ли ты подобрать слово точнее?
- Но нас нельзя продать!
- Рабство часто существовало в форме, не допускавшей продажу или покупку людей. Их просто передавали по наследству. Так же, как на «Сизу». Быть рабом означает принадлежать хозяину и не иметь надежды на перемены. Вы, рабы, называющие себя Людьми, не имеете даже надежды, что вас отпустят на волю.
Торби нахмурился.
- Вы полагаете, что именно из-за этого я чувствую себя так противно?
- Мне кажется, рабский ошейник, который не беспокоит твоих товарищей, потому что они родились в нем, начинает душить тебя, ведь ты уже был свободен...". (Хайнлайн, "Гражданин Галактики").
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04.05.2021 08:44 Ответить
А вот и новый союз вырисовывается. Хорошая новость в контексте с угрозой орков. Страны Балтии и Польша не забыли уроки истории в отличии от большинства стран Европы.
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03.05.2021 15:37 Ответить
Тільки біда у тому що лідерів ЄС відосіками про "досягнення" не обдурити яу 73% віборців.... але воно не "догоняє".
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03.05.2021 17:23 Ответить
Час настав.
Європа має бути відкритою для країн, які поділяють її цінності, - спільна декларація президентів України, Польщі, Латвії, Литви та Естонії - Цензор.НЕТ 4715
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03.05.2021 17:59 Ответить
Балто-Черноморский союз.. сможет осуществится.. если хотя бы на время на расии были бы озабоченны внутренними делами.. или проблемами на росийско-китайской границе..
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03.05.2021 18:33 Ответить
Это и так все прописано. Войти в ЕС может любая страна, которая а) европейская, б) соответствует ценностям ЕС. Украина географически соответствует первому пункту, осталось соответствовать второму, чтобы подавать заявку на членство.
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03.05.2021 18:57 Ответить
Молодці! Караван іде, а скажені псяки хай гавкають собі на погибель!
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03.05.2021 19:05 Ответить
Колись був "іспанський сором", а тепер маємо "варшавський сором"
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03.05.2021 19:33 Ответить
Пора или создавать новое " НАТО" или переформатировать старое, а то в него уж слишком много влилось спонсируемых Рашей участников. Такая себе проверка на вшивость. США, Канада, Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Грузия.. а потом подтянутся и остальные кто не рашен содержант ( в смысле их элит).. Интересный получился бы эксперимент, и все тайное сразу бы стало явным. Если бы вдруг кто то ( что мало вероятно) отошел бы в сторону.. так даже было бы лучше и проще. Но думаю таких бы оказалось ( если бы они даже были( совсем немного. А то некоторые хотят и быть под " американским противороссийским зонтиком" и одновременно в засос целоваться с Путинило.
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03.05.2021 19:37 Ответить
Дивно якось -Декларацію про "відкритість Європи для країн, що розділяють її цінності" (читай - ні про що) підписали всі учасники. А про підтримку євроінтеграції України - тільки Польща(Дуда) і Україна(Зеленський).
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03.05.2021 21:10 Ответить
Європа "нікаму нічаво нє должна!" Людей і держави об'єднують спільні інтереси!
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03.05.2021 22:53 Ответить
Покажіть, ЗЄлікі, щось більше ніж "члєнограйство!
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03.05.2021 22:55 Ответить
хорошая заява.
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03.05.2021 23:14 Ответить
Європа має бути відкритою для країн, які поділяють її цінності, - спільна декларація президентів України, Польщі, Латвії, Литви та Естонії - Цензор.НЕТ 4492
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03.05.2021 23:52 Ответить
При СССР коммунистическо-комсомольская номенклатура цинично брехали народу, что они введут народ в коммунизм. Эта же номенклатура, став в Украине монопольно политиками и олигархами, цинично брешут украинцам, что они скоро введут Украину в ЕС и НАТО. А сами опустили Украину до страны с самым низким уровнем экономики в Европе и нагло обкрадывают народ. Им ни в чем нельзя верить.
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04.05.2021 00:37 Ответить
Их цнности карпатский лес. Украинский газ на их биржах ,набсоветы на содержании туземцев украинские черноземы, раб.сила. и колониальная администрация. За 10 тыс лет нравы смягчились но сущность людства не поменялась. Только бизнес.
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04.05.2021 06:27 Ответить
Произносить правильные слова по бумажке это еще не то же что разделять, а главное следовать "европейским ценностям".
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04.05.2021 10:48 Ответить
 
 