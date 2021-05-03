Европа должна быть открытой для стран, разделяющих ее ценности, - совместная декларация президентов Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии

Президенты Польши, Эстонской Республики, Украины, Латвийской Республики и Литовской Республики встретились сегодня в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции 3 мая. Принятие в 1791 году этого важного акта, который регулировал правовую систему Речи Посполитой, имело историческое значение, поскольку это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, который вступил в силу.

Об этом говорится в совместной декларации глав вышеупомянутых государств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Вспоминая опыт, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности", - следует из декларации.

"С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам. Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", - сказано в документе.

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Отмечается, что под этой декларацией подписались президенты Польши Анджей Дуда, Украины Владимир Зеленский, Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Эгилс Левитс и Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщалось, Зеленский сегодня примет участие в саммите президентов в Варшаве.