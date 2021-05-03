Европа должна быть открытой для стран, разделяющих ее ценности, - совместная декларация президентов Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии
Президенты Польши, Эстонской Республики, Украины, Латвийской Республики и Литовской Республики встретились сегодня в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия Конституции 3 мая. Принятие в 1791 году этого важного акта, который регулировал правовую систему Речи Посполитой, имело историческое значение, поскольку это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, который вступил в силу.
Об этом говорится в совместной декларации глав вышеупомянутых государств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Вспоминая опыт, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем уверенность, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых является европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах. К ним, несомненно, относятся: свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности", - следует из декларации.
"С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам. Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", - сказано в документе.
Отмечается, что под этой декларацией подписались президенты Польши Анджей Дуда, Украины Владимир Зеленский, Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Эгилс Левитс и Литвы Гитанас Науседа.
Как сообщалось, Зеленский сегодня примет участие в саммите президентов в Варшаве.
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Правильное заявление
А може то не Магелан обійшов навколо світу, а Іван Сірко на козацькій чайці? А може наші крадії не тільки тягали золото з княжих скринь, а й створили економічну теорію раніше за Адама Сміта? Чи перший політ на літаку здійснили не браття Райт, а брати Виговські?
Мда... саме час подумати про Київську Русь. Перш за все ми повинні позбавитись вторинності, і тільки потім вимагати від світу сприймати нас як імперію, принаймні наші на неї амбіції.
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прогульщик уроков, у тебя все нормально с головой? Боровиковский, Репин, Малевич, Куинджи - украинцы.
По перше не дивно що всі люди з вашого прикладу поховані в Росії, працювали в Росії, навчалися та викладали в Росії, розмовляли російською? Їх в світі сприймають як російських живописців, не вірите загугліть "Malevich ukrainian artist 69000 / Malevich russian artist 1 060 000" посилань. Не ІМХО, а математика. Ми пишаємося емігрантами на кшталт Сікорського "українського походження", проте це не тотожнє зі словом "український", митець чи інженер. Ці люди на відміну від Приймаченко чи Білокур не є носіями української культури чи її виразниками, може трохи Куінджи, але так, краєчком. І навіть його вважають більше росіянином за статистикою. Скажу навіть крамолу - Шевченко Гугл теж вважає "russian writer" з перевагою в 300тис. посилань. Булгакова в західному світі вважають росіянином 700тис. проти 390тис. Шевченко помер в Петербурзі, Куінджи в Москві.
А по друге я не стверджую, що у нас не було талантів зовсім, але не було видатних з точки зору світової історії. Будь-хто навіть в віддалених районах світу відповість на питання хто створив Джоконду? Якщо ви подивитесь рейтинг "видатні художники світу", будь-якою мовою, ви не знайдете там Жодного українського прізвища, навіть наших відомих емігрантів. Тобто світом вони вважаються регіональними, це факт. Ми не створили жодного літературного чи художнього напрямку, не винайшли ядерну енергію, не відкрили Америку. Не треба ображатись, не всі нації видатні, датчани, ірландці, поляки, та інші теж на одному з нами кораблі. Треба прагнути бути кращими та першими.
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Ви брешете.А брешете потому что суть ваших писулек - кацапизм. Приклад вашої брехні - Корольов навчався у київському політехничному, на авіаційному факультеті. Боровиковский учился живописи у своего отца, дяди и братьев. Куинджи в петербургскую академию вообще не приняли, он был всего лишь вольнослушателем и учился у Репина и Крамского. Остальное разбирайте сами.
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И это тоже брехня, никакой "росийской мовы " не существует. Есть русский язык, родина которого - Украина, его исторические и автохонные носители - Переяславские и закарпатские племена.
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Снова брехня. Их воспринимают НЕ КАК РОССИЙСКИХ , а как русских, а Русь к России не имеет никакого отношения И НАЗЫВАЛАСЬ Россия СПЕРВА ТАРТАРИЯ А ЗАТЕМ МОСКОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, а Русью не была отродясь.
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А это не вам судить, кто из них носитель а кто нет. Дочь Королёва пишет что её отец этнический украинец, несший украинскиую культуру, а такие как вы кацапы утверждают обратное с помощью толстой брехни.
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При чём тут гугль, вы ещё русскоязычную википедию вспомните, которую наполняют российские боты.
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До чого тут брехливые рейтинги? Вы знаете какой рейтинг был у Гитлера в момент раздела Польши и Чехословакии, в том числе в СССР? Наполмнить?
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А это комментарий дилетанта в культуре и науке. Как правило "направления" создавались и создаются не отдельными людьми или государствами , а международным коллективом одарённых личностей. Пример - расчёт траектории посадки космического корабля на Луну изобрёл и рассчитал украинский учёный, и американцы прямо об этом упоминают.
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Знову брехня. Польша дала миру немало личностей мирового уровня. Шопен, Склодовская-Кюри, Коперник, вы просто тупой тролль, не знающий абсолютно ничего из истории и искусства.
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Кацап, тебя не сильно удивит тот факт что не Эйнштейн , а украинец Сергей Королёв, с основами образования, полученных НА УКРАИНЕ, запустил человека в космос? Поэтому, каждому - своё.
На цьому можна припиняти) "В УКРАЇНІ"!!!)
Корольов видатний емігрант українського походження, похований біля Кремлівської стіни. Я дисиденствував за часів СРСР, мав один з перших значків Руху, приймав активну участь в революції 2004, був в Чорній Порі і стояв на камазах під АП в лютому, "Ющенко Так!") Революцію 2013-2014 пройшов "від паркану до обіду", всі силові акції крім Інститутської і то тому що ніч стояв в очепленні сцени а на день пішов відсипатись. Створював Правий Сектор, коли ще Правого Сектора не було. Мій дід воював шуцманом (вістовим) в дивізії Галичина. Маю цефальний індекс 75, якщо це вам про щось каже та 25% динарської раси, інше нордик. Якщо бувають більше українці, то повірте, тільки сферичні та в вакуумі, виведені штучно в таємних лабораторіях СБУ. Киянин в третьому поколінні, ось вам фотка з балкона, можу ще середнього пальця додати для колориту. Сидіть вже спокійно в своїй луганщині, приїжджайте в гості, В Україну, пополемізуємо на дніпровських пагорбах за рюмкою чая, проведу безкоштовно курси з української)
Про себе "Бач курво, ФСБУшник такий, криптомоскаля він знайшов..."
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Брехня. Він не емігрант, а політв'язень, репресований та змушений робити на окупантів.
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На Україні, з цього починають а не припиняють, ватнорогий.
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Ти не українець, бо принижуєш українство.
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дядя, я сижу в том регионе где похоронили больше всех героев Украины в войне с кацапией.
В Білорусі питання їншого плану... Білоруси ше не зробили ні одного кроку в "пустелю"... І скільки їм по ній ходить - не відомо... В Україні в "совку", "русскам мірє", люди перестали жить 30 років тому. А білоруси живуть у ньому до цих пір... Навіть, якщо завтра до влади прийде "проєвропейський" політик, патріот, нічого у нього, "завтра і зразу", не вийде... Економіка в руках росіян, проросійськи налаштовані ВСІ "силовики" - міліція, КГБ, суди, офіцерський корпус армії. Навіть на дежавну мову не перейдуть відразу - крім викладачів білоруської мови у деяких сільских школах, ніхто мови не знає... Я вже не кажу нічого про викладання білоруською математики чи хімії з фізикою... Буде те саме, що і при Шушкевичу - весь чиновничий корпус буде бойкотувать переміни... Ну а "народ" буде ці дії схвалювать - "шия вже з ярмом зрослась...".
"....Торби, ты живешь в стальной темнице, вне которой ты проводишь не более нескольких часов за много месяцев. Правила внутреннего распорядка на корабле значительно строже, чем в любой тюрьме. То, что целью этих правил является сделать вас всех счастливыми - и они это делают - сейчас неважно. Вы должны повиноваться им. Вы спите, где прикажут, едите по звонку и только то, что предложат - и совершенно несущественно, что пища вкусная и обильная, важно то, что вас не спрашивают, чего вы хотите. Девяносто процентов времени вы делаете то, что вам прикажут. Вы так стиснуты правилами, что большая часть того, что вы говорите - не живая речь, а предписанный ритуал. За целый день можно не произнести ни одной фразы, которой не было бы в законах «Сизу». Верно?
- Да, но...
- «Да» без всяких «но»! Скажи, Торби, у кого из людей меньше свободы? У рабов? Можешь ли ты подобрать слово точнее?
- Но нас нельзя продать!
- Рабство часто существовало в форме, не допускавшей продажу или покупку людей. Их просто передавали по наследству. Так же, как на «Сизу». Быть рабом означает принадлежать хозяину и не иметь надежды на перемены. Вы, рабы, называющие себя Людьми, не имеете даже надежды, что вас отпустят на волю.
Торби нахмурился.
- Вы полагаете, что именно из-за этого я чувствую себя так противно?
- Мне кажется, рабский ошейник, который не беспокоит твоих товарищей, потому что они родились в нем, начинает душить тебя, ведь ты уже был свободен...". (Хайнлайн, "Гражданин Галактики").