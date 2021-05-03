В Раде хотят упростить оформление паспортов для жителей оккупированных территорий Украины
Народные депутаты планируют упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа", об этом рассказал один из инициаторов соответствующего законопроекта №4564, заместитель председателя депутатской фракции "СН" в Верховной Раде Максим Ткаченко.
"Мы предлагаем законодательно закрепить норму о том, что жители неподконтрольной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы Украины и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт. И что важно - там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания - в Луганске, Донецке, Симферополе", - рассказал Ткаченко.
В то же время, планируется отменить справку о подтверждении места пребывания для переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения.
Для того, чтобы понять, что человек действительно живет на оккупированных территориях по тому адресу, который он хочет указать в регистрации, Государственная миграционная служба может использовать информацию из Государственного реестра избирателей, Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах и Единого государственного демографического реестра.
"Если речь идет о получении первого паспорта, регистрация по месту жительства на оккупированных территориях указывается на основе подтвержденного права собственности родителей на недвижимость или на основе регистрации родителей, указанной в их паспортах. Если же каким-то причинам надо заменить паспорт или вклеить в него фотографию по возрасту, указывается та же регистрация, которая и была в документе", - отметил Ткаченко.
Депутат пояснил, что с 2016 года регистрацию места проживания передали к полномочиям местной власти - сельских, поселковых или городских советов. И делают они это исключительно на подчиненной им территории.
"То есть, если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно сменить фото в паспорте, сделать в нем какие-то пометки или впервые получить паспорт и зарегистрировать местом проживания Луганск или Донецк, ни один местный совет на подконтрольной территории не сможет этого сделать", - отметил Ткаченко.
Он отметил, что особенно остро стоит проблема для молодежи, которая впервые получает украинский паспорт, потому что в нем вообще нет отметки о регистрации места жительства.
Депутат подтвердил, что по Закону "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", отсутствие регистрации не может быть основанием для ограничения прав и свобод человека. Однако на практике все складывается иначе.
В частности, без отметки в паспорте возникает множество сложностей в повседневной жизни: практически невозможно бесплатно обратиться к врачу, возникают проблемы с оформлением кредитов, банковских карт. Трудно получить справки от государственных учреждений, а к абитуриентам возникают вопросы при поступлении в вуз.
"К сожалению, луганчанам и дончанам с неподконтрольной части Донбасса, а также жителям Крыма в той или иной степени приходится сталкиваться со всеми этими проблемами. Поэтому мы должны как можно скорее законодательно урегулировать этот вопрос", - сказал Ткаченко.
Как отметил депутат, Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий уже рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении соответствующий законопроект №4564 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".
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За чий рахунок? За рахунок "мудрого" наріду.
Чи має право чиновник вклеїти карточку в український паспорт злочинцю, який порушив Закон України і має паспорт мордору?
Зе ДЕБІЛИ ХОЧУТЬ ГРОМАДЯНСТВО УКРЇНИ РОЗДАТИ БУРЯТАМ, ОСЕТИНАМ,
КАДИРІВЦЯМ, КАЦАПАМ ЯКІ ЗАХОПИЛИ ЖИТЛО НА ДОНБАСІ, ЩЕ Й КАЦАПАМ
ЯКІ КУПИЛИ КВАРТИРУ У КРИМУ
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Для одной части население, это криминальная преступление, для другой части нет?
Как вы себе это представляете? А для остальных граждан не надо? Ответственность не
предусмотрена? Это как? Для одних одни законы, для других другие?
В частности, без отметки в паспорте возникает множество сложностей в повседневной жизни: практически невозможно бесплатно обратиться к врачу, возникают проблемы с оформлением кредитов, банковских карт. Трудно получить справки от государственных учреждений, а к абитуриентам возникают вопросы при поступлении в вуз.
"К сожалению, луганчанам и дончанам с неподконтрольной части Донбасса, а также жителям Крыма в той или иной степени приходится сталкиваться со всеми этими проблемами. Поэтому мы должны как можно скорее законодательно урегулировать этот вопрос", - сказал Ткаченко. Все это встречается во всех странах ЕС,США и всего мира,но законодательство этих стран есть обязательным для выполнения всех граждан без исключения.Самая большая проблема для Украины ,те граждане Украины ,которые имеют паспорта оккупанта Украины
Яке "бесплатно" до лікаря, вони, що, податки в Україні сплатили?
При чём тут податки? Лишь бы плюнуть? Все сейчас заключили декларации с семейными врачами. Человек с пропиской в ..... (к примеру) Луцке, или не дай бог в Донецке, не попадёт к офтальмологу в Ровно, потому что у одного декларация заключена с Луцким терапевтом, а у другого декларации вообще нет. За деньги в медецинском центре Ровно примут обоих.
Вы роете не там. Смысл указан мимоходом (маленькими буквами)
В то же время, планируется отменить справку о подтверждении места пребывания для переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения. Источник: https://censor.net/ru/n3263405
Это очень упрощает оформление и получение украинских пенсий. Остальные пункты - словесная завеса.
Вангую, что ЕС это долго терпеть не будет и "отключит" Украину от "безвиза"