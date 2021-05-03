В Раде хотят упростить оформление паспортов для жителей оккупированных территорий Украины

Народные депутаты планируют упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа", об этом рассказал один из инициаторов соответствующего законопроекта №4564, заместитель председателя депутатской фракции "СН" в Верховной Раде Максим Ткаченко.

"Мы предлагаем законодательно закрепить норму о том, что жители неподконтрольной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы Украины и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт. И что важно - там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания - в Луганске, Донецке, Симферополе", - рассказал Ткаченко.

В то же время, планируется отменить справку о подтверждении места пребывания для переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения.

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Для того, чтобы понять, что человек действительно живет на оккупированных территориях по тому адресу, который он хочет указать в регистрации, Государственная миграционная служба может использовать информацию из Государственного реестра избирателей, Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах и Единого государственного демографического реестра.

"Если речь идет о получении первого паспорта, регистрация по месту жительства на оккупированных территориях указывается на основе подтвержденного права собственности родителей на недвижимость или на основе регистрации родителей, указанной в их паспортах. Если же каким-то причинам надо заменить паспорт или вклеить в него фотографию по возрасту, указывается та же регистрация, которая и была в документе", - отметил Ткаченко.

Депутат пояснил, что с 2016 года регистрацию места проживания передали к полномочиям местной власти - сельских, поселковых или городских советов. И делают они это исключительно на подчиненной им территории.

"То есть, если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно сменить фото в паспорте, сделать в нем какие-то пометки или впервые получить паспорт и зарегистрировать местом проживания Луганск или Донецк, ни один местный совет на подконтрольной территории не сможет этого сделать", - отметил Ткаченко.

Он отметил, что особенно остро стоит проблема для молодежи, которая впервые получает украинский паспорт, потому что в нем вообще нет отметки о регистрации места жительства.

Депутат подтвердил, что по Закону "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", отсутствие регистрации не может быть основанием для ограничения прав и свобод человека. Однако на практике все складывается иначе.

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В частности, без отметки в паспорте возникает множество сложностей в повседневной жизни: практически невозможно бесплатно обратиться к врачу, возникают проблемы с оформлением кредитов, банковских карт. Трудно получить справки от государственных учреждений, а к абитуриентам возникают вопросы при поступлении в вуз.

"К сожалению, луганчанам и дончанам с неподконтрольной части Донбасса, а также жителям Крыма в той или иной степени приходится сталкиваться со всеми этими проблемами. Поэтому мы должны как можно скорее законодательно урегулировать этот вопрос", - сказал Ткаченко.

Как отметил депутат, Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий уже рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении соответствующий законопроект №4564 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".