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В Раде хотят упростить оформление паспортов для жителей оккупированных территорий Украины

В Раде хотят упростить оформление паспортов для жителей оккупированных территорий Украины

Народные депутаты планируют упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа", об этом рассказал один из инициаторов соответствующего законопроекта №4564, заместитель председателя депутатской фракции "СН" в Верховной Раде Максим Ткаченко.

"Мы предлагаем законодательно закрепить норму о том, что жители неподконтрольной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы Украины и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт. И что важно - там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания - в Луганске, Донецке, Симферополе", - рассказал Ткаченко.

В то же время, планируется отменить справку о подтверждении места пребывания для переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения.

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Для того, чтобы понять, что человек действительно живет на оккупированных территориях по тому адресу, который он хочет указать в регистрации, Государственная миграционная служба может использовать информацию из Государственного реестра избирателей, Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах и Единого государственного демографического реестра.

"Если речь идет о получении первого паспорта, регистрация по месту жительства на оккупированных территориях указывается на основе подтвержденного права собственности родителей на недвижимость или на основе регистрации родителей, указанной в их паспортах. Если же каким-то причинам надо заменить паспорт или вклеить в него фотографию по возрасту, указывается та же регистрация, которая и была в документе", - отметил Ткаченко.

Депутат пояснил, что с 2016 года регистрацию места проживания передали к полномочиям местной власти - сельских, поселковых или городских советов. И делают они это исключительно на подчиненной им территории.

"То есть, если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно сменить фото в паспорте, сделать в нем какие-то пометки или впервые получить паспорт и зарегистрировать местом проживания Луганск или Донецк, ни один местный совет на подконтрольной территории не сможет этого сделать", - отметил Ткаченко.

Он отметил, что особенно остро стоит проблема для молодежи, которая впервые получает украинский паспорт, потому что в нем вообще нет отметки о регистрации места жительства.

Депутат подтвердил, что по Закону "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", отсутствие регистрации не может быть основанием для ограничения прав и свобод человека. Однако на практике все складывается иначе.

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В частности, без отметки в паспорте возникает множество сложностей в повседневной жизни: практически невозможно бесплатно обратиться к врачу, возникают проблемы с оформлением кредитов, банковских карт. Трудно получить справки от государственных учреждений, а к абитуриентам возникают вопросы при поступлении в вуз.

"К сожалению, луганчанам и дончанам с неподконтрольной части Донбасса, а также жителям Крыма в той или иной степени приходится сталкиваться со всеми этими проблемами. Поэтому мы должны как можно скорее законодательно урегулировать этот вопрос", - сказал Ткаченко.

Как отметил депутат, Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий уже рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении соответствующий законопроект №4564 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".

Автор: 

ВР (29226) Крым (26360) паспорт (1178) регистрация (291) Ткаченко Максим (22) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+34
зебилы хотят платить из наших карманов дырявым пенсии и пособия. Другой причины в этом позоре я не вижу.
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03.05.2021 14:25
+33
дбл ***... нужно думать о том как лишать гражданства тех кто получил там кацапо-ксиву , а не упрощать им получать еще и паспорт гражданина Украины ....
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03.05.2021 14:27
+26
совсем сдурели зебилята? надо как раз наоборот - 5 лет выдержки, iспит з українськоi мови и далее по списку аж до избирательных прав лет так через 10, не меньше.
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03.05.2021 14:30
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зебилы хотят платить из наших карманов дырявым пенсии и пособия. Другой причины в этом позоре я не вижу.
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03.05.2021 14:25 Ответить
Или легализовать всяких орков перед местными или парламентскими выборами.
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03.05.2021 14:28 Ответить
дбл ***... нужно думать о том как лишать гражданства тех кто получил там кацапо-ксиву , а не упрощать им получать еще и паспорт гражданина Украины ....
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03.05.2021 14:27 Ответить
совсем сдурели зебилята? надо как раз наоборот - 5 лет выдержки, iспит з українськоi мови и далее по списку аж до избирательных прав лет так через 10, не меньше.
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03.05.2021 14:30 Ответить
Совсем *банулись?!
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03.05.2021 14:31 Ответить
Ахрінеть.
Про кого тубоується пліснява, чиї права відстоює? Наріду ордло. Чиї забаганки виконує? Кацапів.
За чий рахунок? За рахунок "мудрого" наріду.
Чи має право чиновник вклеїти карточку в український паспорт злочинцю, який порушив Закон України і має паспорт мордору?
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03.05.2021 14:32 Ответить
Они переживают за петрова и баширова. Молдова и Таджикистан уже не катят …
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03.05.2021 14:51 Ответить
правильно... больше говна в Украину.....
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03.05.2021 14:34 Ответить
тамжынашилюди?
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03.05.2021 14:35 Ответить
А накой нам эта вата? Наоборот усложнить нужно для оккупированых территорий.
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03.05.2021 14:36 Ответить
https://zaxid.net/********************************************************************************** Для мешканців ОРДЛО можуть спростити оформлення українських паспортів ... в Украине нет двойного гражданства,предали раз предадут и другой раз.
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03.05.2021 14:36 Ответить
Ну а чё тут... для украинцев они льготы убирают (например субсидию уменьшили) а для серверов на все готовы? Какая власть- такие и решения.
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03.05.2021 14:43 Ответить
Для серверов
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03.05.2021 14:45 Ответить
У тебя автозамена явно не хочет слово "сепар" пропускать .
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03.05.2021 14:57 Ответить
Народные депутаты планируют упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях. Источник: https://censor.net/ru/n3263405

Зе ДЕБІЛИ ХОЧУТЬ ГРОМАДЯНСТВО УКРЇНИ РОЗДАТИ БУРЯТАМ, ОСЕТИНАМ,

КАДИРІВЦЯМ, КАЦАПАМ ЯКІ ЗАХОПИЛИ ЖИТЛО НА ДОНБАСІ, ЩЕ Й КАЦАПАМ

ЯКІ КУПИЛИ КВАРТИРУ У КРИМУ
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03.05.2021 14:46 Ответить
Ну а как иначе,они же по европам хотять путешествовать.
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03.05.2021 14:59 Ответить
Для сепаров.
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03.05.2021 14:46 Ответить
У Раді хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців окупованих територій України - Цензор.НЕТ 5244
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03.05.2021 14:50 Ответить
Необхідно ввести кримінальну відповідальність для жителів окупованих територій за приховування російського громадянства. В тому числі, якщо цей факт виявлять при звернення для оформлення українських документів.

Відкривав відповідну заявку на сайті президентських петицій - модератори її відхилили
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03.05.2021 14:55 Ответить
Как вы себе это представляете?
Для одной части население, это криминальная преступление, для другой части нет?
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03.05.2021 14:59 Ответить
Для якої частини це дозволено?
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03.05.2021 16:11 Ответить
Вы предлагает, ввести для жителей оккупированных территорий криминальную ответственность за утаивания гражданства.
Как вы себе это представляете? А для остальных граждан не надо? Ответственность не
предусмотрена? Это как? Для одних одни законы, для других другие?
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03.05.2021 17:28 Ответить
Циничная и ублюдочная хабадская хуцпа,каломойская мразятина откровенно насмехается над Украиной.
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03.05.2021 15:00 Ответить
дуже помилкова ідея...
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03.05.2021 15:03 Ответить
это для тех, что с паспортами рф ???
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03.05.2021 15:07 Ответить
"зе слуги" не Украины и ее народа, вот что они предлагают-
В частности, без отметки в паспорте возникает множество сложностей в повседневной жизни: практически невозможно бесплатно обратиться к врачу, возникают проблемы с оформлением кредитов, банковских карт. Трудно получить справки от государственных учреждений, а к абитуриентам возникают вопросы при поступлении в вуз.
"К сожалению, луганчанам и дончанам с неподконтрольной части Донбасса, а также жителям Крыма в той или иной степени приходится сталкиваться со всеми этими проблемами. Поэтому мы должны как можно скорее законодательно урегулировать этот вопрос", - сказал Ткаченко. Все это встречается во всех странах ЕС,США и всего мира,но законодательство этих стран есть обязательным для выполнения всех граждан без исключения.Самая большая проблема для Украины ,те граждане Украины ,которые имеют паспорта оккупанта Украины
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03.05.2021 15:10 Ответить
Цікавоо від так званих слуг народу було хоч якесь державне рішення ? згадаєм в умовах війни розпродаж землі і велика приватизація ,списання боргів для олігархів ,гральний бізнес ітп. І ось нове не підняти питаня про роздачу рос . паспортів в лднр ,а ролздача українських тобто хай колоборанти отримують дві пенсії користуются пільгами і все за рахунок українських платників податків . Ні ви справді не розумієте що таке держава чи ви свідомо підіграєте ворогу впускаєте троянського коня ?
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03.05.2021 15:14 Ответить
практически невозможно бесплатно обратиться к врачу, возникают проблемы с оформлением кредитов, банковских карт.Источник: https://censor.net/ru/n3263405
Яке "бесплатно" до лікаря, вони, що, податки в Україні сплатили?
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03.05.2021 15:16 Ответить
Яке "бесплатно" до лікаря, вони, що, податки в Україні сплатили?

При чём тут податки? Лишь бы плюнуть? Все сейчас заключили декларации с семейными врачами. Человек с пропиской в ..... (к примеру) Луцке, или не дай бог в Донецке, не попадёт к офтальмологу в Ровно, потому что у одного декларация заключена с Луцким терапевтом, а у другого декларации вообще нет. За деньги в медецинском центре Ровно примут обоих.
Вы роете не там. Смысл указан мимоходом (маленькими буквами)
В то же время, планируется отменить справку о подтверждении места пребывания для переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения. Источник: https://censor.net/ru/n3263405
Это очень упрощает оформление и получение украинских пенсий. Остальные пункты - словесная завеса.
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03.05.2021 16:24 Ответить
З цього питання треба провести поіменний референдум. Хто за, має платити спеціальний податок для фінансування усіх цих забаганок. На мою думку треба краще дабати про підконтрольні території, а коли звільнимо непідконтрольні, тоді дбати про них.
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03.05.2021 15:18 Ответить
Освіту вже дали, тепер паспорти!
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03.05.2021 15:23 Ответить
Цього курва не можно робити !(
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03.05.2021 15:23 Ответить
Выдача таких паспортов вялотекущая диверсия против Украины, в любой момент бабахнет!
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03.05.2021 15:27 Ответить
дебилы выбрали зебила, что бы окончательно уничтожить Украину
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03.05.2021 15:27 Ответить
А сасилы карышневую гуану, шоп высасывать усе шо попадецца из Украины.
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03.05.2021 16:12 Ответить
ты всегда интересуешься чужим шоколадным глазом
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03.05.2021 20:08 Ответить
А ты шо спессыалисц по предоставлению шыкалатных глазов.
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03.05.2021 23:15 Ответить
Им не паспорта нужны, а волчи билеты.
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03.05.2021 15:45 Ответить
Вова )(уйло их уже обилетил.
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03.05.2021 15:53 Ответить
..и с получеными паспортами "люди высшего сорта" пусть приходят на выборы лет через десять после освобождения оккупированной территории Украины.. не раньше.. бо эти свободные от мозгов идиоты, смелые экспериментаторы, наголосуют и не такое, как обычно, на нашу голову
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03.05.2021 16:26 Ответить
Не полнял... Новый паспорт, это пластиковая карта. Там нет места для отметок о прописке и для вклеивания фотографий. Паспорта старого образца уже не выпускаются.
У Раді хочуть спростити оформлення паспортів для мешканців окупованих територій України - Цензор.НЕТ 8181
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03.05.2021 17:10 Ответить
Башарову і Петрову дадуть?
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03.05.2021 22:29 Ответить
все российскийе спецслужбы получат прекрасный канал в ЕС в виде украинского биометрического папорта.

Вангую, что ЕС это долго терпеть не будет и "отключит" Украину от "безвиза"
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04.05.2021 07:25 Ответить
А депутати не хочуть якось полегшити життя для мешканців НЕокупованих територій України?
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04.05.2021 08:42 Ответить
 
 