Фильм Bellingcat о "Вагнергейте" выйдет позже, но текстовая версия появится до встречи Зеленского с Путиным, - Грозев

Группа журналистов-расследователей Bellingcat отложила премьеру документального фильма о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников российской ЧВК "Вагнер" (также известен как "Вагнергейт").

Появления расследования в текстовом варианте можно ждать уже в июне, видеоверсия выйдет после лета 2021 года. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире Еспресо.TV журналист и расследователь Христо Грозев.

"Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели", - отметил он.

По словам расследователя, текст расследования появится в сети до возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Говоря о причинах задержки с выходом фильма, Грозев сообщил о том, что производство усложнили пандемия и связанные с ней ограничения на передвижение, а также сложные и длительные процедуры подтверждения достоверности тех данных, которые Bellingcat получает в процессе расследования.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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