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Новости Агрессия России против Украины
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Фильм Bellingcat о "Вагнергейте" выйдет позже, но текстовая версия появится до встречи Зеленского с Путиным, - Грозев

Фильм Bellingcat о

Группа журналистов-расследователей Bellingcat отложила премьеру документального фильма о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников российской ЧВК "Вагнер" (также известен как "Вагнергейт").

Появления расследования в текстовом варианте можно ждать уже в июне, видеоверсия выйдет после лета 2021 года. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире Еспресо.TV журналист и расследователь Христо Грозев.

"Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели", - отметил он.

По словам расследователя, текст расследования появится в сети до возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Говоря о причинах задержки с выходом фильма, Грозев сообщил о том, что производство усложнили пандемия и связанные с ней ограничения на передвижение, а также сложные и длительные процедуры подтверждения достоверности тех данных, которые Bellingcat получает в процессе расследования.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Автор: 

Зеленский (20185) путин (31191) Bellingcat (139) ЧВК Вагнер (1332) Христо Грозев (55)


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Топ комментарии
+49
Тої, якої прагне ВАЗеленський. Від якої його застерігають всі дружні країни. Яку Янелох доручив орнганізувати фсб-шному зв'язковому дерьмаку.
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03.05.2021 14:52
+27
Ну про МН-17 і отруєння Скрипалів і Навального теж відкладали по кілька разів, зате еффект потім був шикарний! Тому тут нічого дивного, чекаємо...
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03.05.2021 14:32
+20
Игра "кто моргнет первым". Зеля пока моргает как припадочный.
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03.05.2021 14:32
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Проститутка.
В самом плохом смысле этого слова.
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04.05.2021 01:13 Ответить
Боже! Да сколько можно распускать интриги про этот фильм? Да всем на него уже насрать, как в своё время было насрать на «пленки Мельниченко». Побубнят пару дней и забудут
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04.05.2021 01:29 Ответить
Фільм Bellingcat про "Вагнергейт" вийде пізніше, але текстова версія з'явиться до зустрічі Зеленського з Путіним, - Грозєв - Цензор.НЕТ 1566Ждемс....
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04.05.2021 07:37 Ответить
Та идите вы в зад со своим кином, оно уже никому не интересно.
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04.05.2021 08:47 Ответить
Ждём, ждём.
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04.05.2021 08:54 Ответить
Текстовая версия... Так бубочке по барабану, он все равно не умеет читать.
А Дерьмак прокукарекает, шо это Порошенко пишет пасквили на найвелычнишого.
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04.05.2021 10:25 Ответить
краще пізно ніж ніколи,бо наші змі втратили довіру..
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04.05.2021 10:45 Ответить
Шановне товариство! Мене особисто хвилює одне лиш питання: припустимо, що журналісти Bellingcat у своєму розслідуванні покажуть Єрмака, як того, хто злив інформацію кацапам. Що буде далі? Він що буде заарештований СБУ за зраду України та постане перед судом і отримає конкретний строк? Чи як? Чи ми всі знову витремось від цього пльовку в обличчя українців і будемо з цим жити далі? Як ви гадаєте шановні?
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04.05.2021 12:22 Ответить
Повоняют и разойдутся.
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04.05.2021 14:44 Ответить
Давайте представим, что вышедший фильм таки предоставит доказательства, что операция таки была и что Ермак слил ее. ГУР, СВР, СБУ сразу же скажут, что это - ложь. И что дальше? Ну соберут электорат Порошенко, пару тысяч ветеранов и радикалов. Если их не изобьет зверски "Беркут" (котрого нет), то все окончится разбитием стекол в ОП. А их не изобьют, потому что Аваков - не Захарченко и так себя не подставит. Максимум - против толпы поставят срочников из нацгвардии, а потом на всю страну покажут кадры, как этих срочников избивают. И я гарантирую, что протест будет дискредитирован.
Второе: тема войны интересует максимум 25% избирателей (а ИМХО - и того меньше, поскольку чем дольше война, тем больше она надоедает), то есть, даже на электоральном поле особых изменений не будет. Электорат ОПЗЖ явно не заинтересуется этой темой, электорат Порошенко тоже останется в своей нише, а свой электорат Зе давно потерял, оставив тех, кто за него по инерции.
Так что, расслабьтесь и планируйте на летние месяцы море, а не майдан.
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04.05.2021 14:53 Ответить
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