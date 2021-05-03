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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский о конфликте на Донбассе: Мы опять боремся за свою независимость. Поддержка партнеров очень важна

Зеленский о конфликте на Донбассе: Мы опять боремся за свою независимость. Поддержка партнеров очень важна

В ходе войны на Донбассе Украина продолжает бороться за свою независимость.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во вступительном слове во время дискуссии президентов Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины о будущем европейской политики, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры постоянно поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. Когда аннексирована часть Украины – наш полуостров Крым и когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе и мне кажется, что мы все хотим жить в демократическом обществе", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва разделеяют общие стремляния и взгляды, однако Украина имеет другой опыт, так как ей время от времени приходилось бороться за независимость.

"Мы много десятилетий боремся за независимость. И сегодня то же самое происходит на востоке нашей страны. Мы опять боремся за свою независимость", - добавил президент.

Читайте также: Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. ФОТО

Автор: 

Зеленский (20185) независимость (254) Донбасс (26955)


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+22
" Мы много десятилетий боремся за независимость " (c)

Зеленський про конфлікт на Донбасі: Ми знову боремося за свою незалежність. Підтримка партнерів дуже важлива - Цензор.НЕТ 8453
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03.05.2021 15:18
+15
- Нет, Сёма, ви тока послушайте на минуточку этого поца, от вин таки боргться!
- С чем таки борется? До обеда с ломкой а после обеда таки с приходом?
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03.05.2021 15:04
+15
почалося.... Боже, бережи Польщу
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03.05.2021 15:04
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Зеленский о конфликте на Донбассе: Мы опять боремся за свою независимость. Поддержка партнеров очень важна - Цензор.НЕТ 4793Зеленский о конфликте на Донбассе: Мы опять боремся за свою независимость. Поддержка партнеров очень важна - Цензор.НЕТ 4037
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03.05.2021 15:03 Ответить
почалося.... Боже, бережи Польщу
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03.05.2021 15:04 Ответить
Єзус Христос!
Матка боска Ченстохова!

врятуйте та помилуйте братню Польщу !
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03.05.2021 15:35 Ответить
Польща має надати дозвіл на використання спільної укр-лит-пол бригади на фронті проти москалів!
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03.05.2021 16:52 Ответить
Думаєш, поляки з литовцями настільки дурні?
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03.05.2021 21:41 Ответить
Ми з Коломойським вирішили - Україна - не важна важно бабло.
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03.05.2021 15:04 Ответить
та нє, він же сказав:

"Мы опять боремся за свою независимость. Поддержка партнеров очень важна"

мені здається я це вже чув,

перший раз сім років тому,
від Пороха


гвалт!
знову барига на крові !!!!
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03.05.2021 15:38 Ответить
- Нет, Сёма, ви тока послушайте на минуточку этого поца, от вин таки боргться!
- С чем таки борется? До обеда с ломкой а после обеда таки с приходом?
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03.05.2021 15:04 Ответить
Бореться з незалежністю України.
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03.05.2021 15:06 Ответить
Носится по миру, пытаясь втюхать хоть кому-то украинскую землю.
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03.05.2021 15:11 Ответить
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ,ЯКОГО БЛД данбаса???
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03.05.2021 15:07 Ответить
Правильно - Лугандон, а не Донбас.
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03.05.2021 16:03 Ответить
Зеленский о конфликте(!) на Донбассе / Буратине его хозяин вдолбил: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский .
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03.05.2021 15:12 Ответить
вовка-дурачек не может объяснить, как он борется за независимость Украины запретив нашим воинам защищаться и за два года не купив ниодного ракетного комплекса?!
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03.05.2021 15:12 Ответить
Какой нахрен конфликт на Донбассе? Пишите на Цензоре заголовки статей без кацапских провокаций. Кто конфликтует? - баба Параска с бабой Палажкой? Какой к чертям конфликт на Донбассе? - только боевые действия - война рашки против Украины вследствие вторжения российских войск и действий коллаборантов на части Луганской и Донецкой областей.
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03.05.2021 15:13 Ответить
Так это же слова наивеличайшего....
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03.05.2021 16:15 Ответить
" Мы много десятилетий боремся за независимость " (c)

Зеленський про конфлікт на Донбасі: Ми знову боремося за свою незалежність. Підтримка партнерів дуже важлива - Цензор.НЕТ 8453
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03.05.2021 15:18 Ответить
Хоть бы рояль там нигде не попался, а то будет им всем там... концерт.
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03.05.2021 15:18 Ответить
Так он свой походный взял
Зеленський про конфлікт на Донбасі: Ми знову боремося за свою незалежність. Підтримка партнерів дуже важлива - Цензор.НЕТ 8295
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03.05.2021 15:20 Ответить
и все равно фальшивит!
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03.05.2021 16:45 Ответить
Мабуть вже всім зрозуміло, що це пусте місце, а не президент. Що, так і будемо без голови ходити?
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03.05.2021 15:20 Ответить
Ничего нам мудрый нарид выберет голову что уж лучше без неё Мертвейчука или Бойко!
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03.05.2021 15:21 Ответить
Что бы ты сейчас не говорило, от суда по госизмене тебе не уйти
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03.05.2021 15:28 Ответить
Особливо ти - борцун квартальний, чотирьохразовий ухилянт...
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03.05.2021 15:32 Ответить
Зеленский борится за пианино . наконец то.
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03.05.2021 15:32 Ответить
Зєля таки хоче за будьяких умов пуйла доєднати Україну до Лугандона. Тоді точно Україні на європейських проектах треба буде ставити хрест.
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03.05.2021 15:59 Ответить
Мы пахали я и трактор. Чего то это тупорылое мудило даже не пытается просто перестать стрелять , ну или извиниться за свои тупорылые слова.
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03.05.2021 16:08 Ответить
вова, ти пздш, а не борешся.
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03.05.2021 16:09 Ответить
Конфлікт - зелі в голові, бо на сході війна з окупантом якої зеля не бачить...бачить лише мір в глазах xy..ла..
Війна - складне суспільно-політичне явище, пов'язане з розв'язанням суперечностей між державами, народами, національними й соціальними групами з переходом до вжитку засобів збройної боротьби, що відбувається у формі бойових дій між їхніми збройними силами.
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03.05.2021 16:29 Ответить
Мудло,де ракети середньої дальності,стонати будеш під лєнкою.
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03.05.2021 16:38 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd.html Почему в Украине не построены патронный и вакцинный заводы - эксперт 3 мая, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/05/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd.html Зеленський про конфлікт на Донбасі: Ми знову боремося за свою незалежність. Підтримка партнерів дуже важлива - Цензор.НЕТ 679 Сложно понять, почему за восемь лет войны украинский завод для производства боеприпасов строят, строят, но так и не построили. Вопрос не праздный, потому что аналогичная ситуация может сложиться и с заводом для производства вакцин.https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd.html#more-131364 Читать далее
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03.05.2021 16:43 Ответить
В смысле?
зеленский должен ответить на свой же вопрос со стадиона.. почему до сих пор война..?
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03.05.2021 16:50 Ответить
Мы опять боремся за свою независимость", - добавил президент.

Вот хочу спросить у этого "президента" : опять это КАК?
а что до "опять" было?
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03.05.2021 16:57 Ответить
независимость считается только от Москвы? А прямые приказы от Байдена это независимость?
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03.05.2021 17:04 Ответить
Ага, а з 14 по 19 роки ме не боролися за незалежність бо там був президент "барига" який не хотів закінчення війни? так, Вова? Я сцу тобі в рота мразь ти цинічна і брехлива.
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03.05.2021 17:04 Ответить
Тю, а я думав це, як його, "бізнєс на краві"... Нє? І нада проста пєрєстать стрєлять. А оно вон как!
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03.05.2021 17:55 Ответить
Монолог
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03.05.2021 18:08 Ответить
Яка "боротьба"?! Війська відводять назад, поранених залишають помирати на полі бою, воїнів як куріпок дозволяють відстрілювати ворожим снайперам. Аби щось "ляпнути" ні в тин ні в ворота.
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03.05.2021 18:32 Ответить
Оно борется за независимость ?
Борцун больше отдыхает , чем находится на Банковой 😀
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03.05.2021 19:03 Ответить
Мы пахали! Это он опять борется? А когда он уже боролся? не ТОГДА, КОГДА ЗАЯВИЛ, ЧТО ВОЕВАТЬ ЗА ДОНБАСС НЕ СТАНЕТ? Борец хр..нов!
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03.05.2021 19:19 Ответить
правильно заявил.
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03.05.2021 23:10 Ответить
 
 