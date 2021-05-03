Зеленский о конфликте на Донбассе: Мы опять боремся за свою независимость. Поддержка партнеров очень важна

В ходе войны на Донбассе Украина продолжает бороться за свою независимость.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во вступительном слове во время дискуссии президентов Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины о будущем европейской политики, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры постоянно поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. Когда аннексирована часть Украины – наш полуостров Крым и когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе и мне кажется, что мы все хотим жить в демократическом обществе", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва разделеяют общие стремляния и взгляды, однако Украина имеет другой опыт, так как ей время от времени приходилось бороться за независимость.

"Мы много десятилетий боремся за независимость. И сегодня то же самое происходит на востоке нашей страны. Мы опять боремся за свою независимость", - добавил президент.

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