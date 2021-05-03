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Нынешние правители взялись возрождать узурпаторские методы Януковича, - Яценюк о выборах на 87-м округе

Нынешние правители взялись возрождать узурпаторские методы Януковича, - Яценюк о выборах на 87-м округе

Своим решением по "выборам" на Прикарпатье Верховный суд показал пример профессиональной совести. Следует ожидать, что судей Верховного суда также отправят в отставку незаконным указом вроде судей КС или дела одних контрабандистов против других.

Об этом сообщил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Лидер "НФ" подчеркнул, что фальсификация выборов на 87-м округе на Ивано-Франковщине - это теперь "факт, подтвержденный решением Верховного суда".

Он напомнил, что сразу после этих "выборов", заявлял, что власть, "подражая Януковичу, включает станок административного давления, фальсификаций и беззакония".

"Янукович сбежал из Украины семь лет назад, но сегодняшние правители взялись возрождать его узурпаторские методы", - подчеркнул он.

Верховный суд встал на сторону закона, подчеркнул Арсений Яценюк: "В отличие от Конституционного, который услужливо поддержал незаконный роспуск парламента в 2019 году".

Лидер "Народного фронта" отметил, что волюнтаристское прекращение полномочий Верховной Рады "проложило дорогу монобольшинству проходимцев и цементированию абсолютной власти в одних руках".

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"Своим решением по "выборам" на Прикарпатье Верховный суд показал пример профессиональной совести", - подчеркнул он.

"Надо ожидать, что судей ВСУ, которые восстановили законность, также отправят в отставку незаконным указом вроде судей Конституционного суда или дела одних контрабандистов против других", - написал Арсений Яценюк.

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

Также читайте: Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными результаты выборов на 87-м округе

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Автор: 

выборы (24720) Яценюк (8006) Ивано-Франковская область (915)


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Топ комментарии
+14
Так зеленые и есть плоть от плоти, кровь от крови -- "младые" рыги. Суть одно и тоже.
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03.05.2021 15:26
+13
Т.е. это не зеленая пошесть сейчас при власти и. ведет себя, как и люди Овоща, и вернула во власть людей Овоща? Это в какой унюханной реальности? Можно узнать что https://censor.net/ru/user/487202 принимает такое забористое?
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03.05.2021 15:33
+12
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway


https://twitter.com/eternalrailway

Hhttps://twitter.com/eternalrailway erman Aksom

Якби мені доручили знайти таких покидків якими укомплектували "слугу народу"- я б провалив завдання. Де взагалі шукати таке біосміття як бужанські і дмитруки? Захочеш не знайдеш. Хоч 10 років дай. Де шукати таке лайно? В кримінальних колах? В терористичних осередках? На помийках?Це ж інакше ніж свідомою диверсію не назвеш. Це не випадковий набір людей. Це спеціально гірших з гірших методично збирали по всій Україні (і Росії). Це збірна антимайдану, збірна ордло зібрана під зеленими стягами виб***ка зеленського.
Сьогоднішні правителі взялися відроджувати узурпаторські методи Януковича, - Яценюк про вибори на 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 4162
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03.05.2021 15:41
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Так зеленые и есть плоть от плоти, кровь от крови -- "младые" рыги. Суть одно и тоже.
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03.05.2021 15:26 Ответить
Т.е. это не зеленая пошесть сейчас при власти и. ведет себя, как и люди Овоща, и вернула во власть людей Овоща? Это в какой унюханной реальности? Можно узнать что https://censor.net/ru/user/487202 принимает такое забористое?
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03.05.2021 15:33 Ответить
У дебілів навіть не виникає думки, що серед риг (представників різних олігархічних груп) теж є конкуренція.
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03.05.2021 15:40 Ответить
Тебе не дошёл смысл сказанного, вышиватник? Do You Understand?
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03.05.2021 15:35 Ответить
"У нас велика біда, що багато людей думають, що досить говорити по-українськи, щоб мати право на назву патріота, робітника на рідній ниві, чоловіка з певними переконаннями… Така легкість репутації приманює многих."
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03.05.2021 15:43 Ответить
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway


https://twitter.com/eternalrailway

Hhttps://twitter.com/eternalrailway erman Aksom

Якби мені доручили знайти таких покидків якими укомплектували "слугу народу"- я б провалив завдання. Де взагалі шукати таке біосміття як бужанські і дмитруки? Захочеш не знайдеш. Хоч 10 років дай. Де шукати таке лайно? В кримінальних колах? В терористичних осередках? На помийках?Це ж інакше ніж свідомою диверсію не назвеш. Це не випадковий набір людей. Це спеціально гірших з гірших методично збирали по всій Україні (і Росії). Це збірна антимайдану, збірна ордло зібрана під зеленими стягами виб***ка зеленського.
Сьогоднішні правителі взялися відроджувати узурпаторські методи Януковича, - Яценюк про вибори на 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 4162
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03.05.2021 15:41 Ответить
зеля с петушарием - вообще братья-близнецы по взглядам на политику, патриотизм, власть, бабло и наркотики... просто, сейчас, у них обострилась межвидовая борьба за дебильно-идиотический электорат, который обеспечивает им три последних пункта...
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03.05.2021 17:26 Ответить
Спасибо КалоЗеубогим , мечтавшим о говнобородьке , а получивших ГУЛАГ (не за горами) и конец эпохи бедности ( для Каломоя , Ахметки и шапито 95 )
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03.05.2021 15:51 Ответить
яункович, проходимцы, фальсификации..- все это слова из прошлого, казалось бы забытого. Но нет, эти слова снова и снова возникают на горизонте событий, которые скоро накроют зебобиков стремительным домкратом. Что, впрочем, поделом.
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03.05.2021 15:39 Ответить
Я так понимаю, что домкрат тебя уже накрыл.
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03.05.2021 15:44 Ответить
О, Сеня Кулявлоб! Ум, честь и совесть нашей эпохи.😀
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03.05.2021 15:42 Ответить
так это видно было ещё по выборам зеленского в 2019 году.. почему некоторым понадобилось 2 года что б это осознать..? а до некоторых похоже никогда не дойдёт..
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03.05.2021 16:49 Ответить
Ситуация просматривается всегда, для тех только, кто умеет ее читать. 73 % проголосовавших за "Слуг урода" из нарида, подыгравшие кремлевскому убийце, это как раз те, кто стучали при совке, за долю малую, имея доступ к ушам сексотов, живя за счет этого, решая свои мелкие проблемы за счет ближних: в судах, в чиновников, в быту. Не только наш восток страны, напичкан агентурой; на западе доказали, что они так же легко поддаются гебнявым манипуляциям и могут легко проголосовать за гебнявых слизняков; наверняка там велась агитация через церковь, позиции которой сильны в этом регионе страны, значит навербованные там попы-консервы дожидались этого момента, которым указали болевые точки, на которые надо надавить, чтоб нарид голосовал за недоразумение. Те же, свинарчуки для ботодромов, появились отнюдь не спонтанно; не случайный и некто герус (как и раньше были сливные гебнявые бачки, типа: ноема, лещенки...). Украина нафарширована агентурой врага - по самое ни хочу. Вряд ли она очистится за ближайшее время, судя по новому призыву врагов во власть, в ипостаси "Слуг урода" и президента-клоуна, с его гебнявым окружением. Они уверенно пришли во власть уже зная, что делать, ломая все через колено; явно что получили приказ и доказательства не опасаться последствий. Первым пала ВР. Чего удивляться?..
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03.05.2021 17:36 Ответить
Пишненко кажешьь))))) Українець кажеш))))) Москалька хвойда ти а не Українець...Де Українська мова??? Все починається з Української мови...кацапське ********* ...Поки ви Українську мову не вивчете...Ви будете мокшанським збродом випердишами мокшанки і дебільно вндмдя())))))))
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03.05.2021 20:43 Ответить
Сколько ж вас, гадов позорных, аффилированных на этом сайте? Давить не передавить. А все лезете. и лезете, убогие недоумки с одной прямой извилиной на жопе, со своими тупыми поучениями. Стыдно становится. Хоть бы прокси сменило, что ли? Нелепо смотреть, как под украинским флажком, вылазит тупая хохлатская задница. Тьху!
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04.05.2021 06:44 Ответить
Сьогоднішні правителі взялися відроджувати узурпаторські методи Януковича, - Яценюк про вибори на 87-му окрузі - Цензор.НЕТ 9181
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03.05.2021 18:55 Ответить
монобольшинство проходимцев(с). Смачно сказано.
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04.05.2021 00:53 Ответить
..эта падаль,"кроль смердючий" ,из той же гнилой породы...Просрал всё-фуфло голимое..."рейтинг" его-"зашкаливает"....Продолжайте ему верить-завтра и за "патрона"-януковича-"осанну" запоёт...в 2014 году,я голосовал за его партию- "народный фронт"....Где он???
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04.05.2021 16:58 Ответить
 
 