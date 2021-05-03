Нынешние правители взялись возрождать узурпаторские методы Януковича, - Яценюк о выборах на 87-м округе

Своим решением по "выборам" на Прикарпатье Верховный суд показал пример профессиональной совести. Следует ожидать, что судей Верховного суда также отправят в отставку незаконным указом вроде судей КС или дела одних контрабандистов против других.

Об этом сообщил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Лидер "НФ" подчеркнул, что фальсификация выборов на 87-м округе на Ивано-Франковщине - это теперь "факт, подтвержденный решением Верховного суда".

Он напомнил, что сразу после этих "выборов", заявлял, что власть, "подражая Януковичу, включает станок административного давления, фальсификаций и беззакония".

"Янукович сбежал из Украины семь лет назад, но сегодняшние правители взялись возрождать его узурпаторские методы", - подчеркнул он.

Верховный суд встал на сторону закона, подчеркнул Арсений Яценюк: "В отличие от Конституционного, который услужливо поддержал незаконный роспуск парламента в 2019 году".

Лидер "Народного фронта" отметил, что волюнтаристское прекращение полномочий Верховной Рады "проложило дорогу монобольшинству проходимцев и цементированию абсолютной власти в одних руках".

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"Своим решением по "выборам" на Прикарпатье Верховный суд показал пример профессиональной совести", - подчеркнул он.

"Надо ожидать, что судей ВСУ, которые восстановили законность, также отправят в отставку незаконным указом вроде судей Конституционного суда или дела одних контрабандистов против других", - написал Арсений Яценюк.

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты по этому же округу Александр Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

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22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.