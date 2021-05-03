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В Украине 8 млн человек нуждаются в поддержке психического здоровья: во время COVID-19 эта проблема обострилась, - ВОЗ

В Украине 8 млн человек нуждаются в поддержке психического здоровья: во время COVID-19 эта проблема обострилась, - ВОЗ

После начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине, как и в других странах мира, начали расти проблемы с психическим здоровьем граждан.

Об этом глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт рассказал в интервью Общественному, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим, что в Украине 8 млн человек нуждаются в различной поддержки в вопросах психического здоровья. Во времена COVID-19, эта проблема еще больше обострилась. Во всех странах, пораженных вирусом, проблемы с психическим здоровьем только растут. Поэтому мы понимаем, что в ближайшие 5–10 лет нужно гораздо больше поддерживать семьи и людей", – сказал он.

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Хабихт отметил, что психологические последствия пандемии очень велики и они предстоят изучению.

"У нас есть дети, которые потеряли десятки дней обучения за последний год. У нас есть семьи, которые потеряли свои доходы. У нас много семей, которые не знают, что в будущем будет с работой", – пояснил представитель ВОЗ.

Автор: 

ВОЗ (777) Ярно Хабихт (15)


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Топ комментарии
+10
"73% из пришедших" нуждаются в помощи психиатров. Это исторический факт.
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03.05.2021 15:32
+9
И как же ты без палаты №6???
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03.05.2021 15:33
+7
73% з яких зебіли.
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03.05.2021 15:30
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И как же ты без палаты №6???
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03.05.2021 15:33 Ответить
Власть Украины и Минздрав все делают для того, чтобы украинцы жили в состоянии хронического стресса, который ведет к болезням и смертям. Это их главная задача. Они не озабочены здоровьем населения ни на грамм. Продают алкоголь, табак, закрывают не только психбольницы, но и туберкулезные больницы сокращают и урезают их финансирование. Практически прекратили лечить людей от всех болезней, кроме Ковид (грипп). Всех умных врачей вытеснили за границу. Продукты питания дороже чем в ЕС, где зарплаты в 20 раз выше украинских. Это забота о здоровье граждан? Властям здоровье народа 100 лет не нужно, они все делают для его уничтожения.
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03.05.2021 18:32 Ответить
А вы как догадались что он именно из этой палаты?
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03.05.2021 15:50 Ответить
это правда. но речь идет о безумном вирусобесе степашке и его сводных братьях емельяне - гиперлупе или просто дибиле парубие.
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03.05.2021 15:33 Ответить
73% з яких зебіли.
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03.05.2021 15:30 Ответить
А 8% пєтярасти
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03.05.2021 16:38 Ответить
В Україні потрібна психологічна допомога більше, а ніж 8 мільйонам, "зробимо їх разом" ще той об`єкт дослідження.
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03.05.2021 15:31 Ответить
"73% из пришедших" нуждаются в помощи психиатров. Это исторический факт.
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03.05.2021 15:32 Ответить
Навряд їм щось допоможе.
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03.05.2021 18:43 Ответить
Двієчник? 8 млн - це якраз інші 27% виборців...
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03.05.2021 21:34 Ответить
Карантини це надовго.І вони можливо призведуть до світових війн.Бо щось давно,цих самих світових війн не було.А це вже не правильно.Люди завжди мають воювати.
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03.05.2021 15:34 Ответить
"У нас есть дети, которые потеряли десятки дней обучения за последний год. У нас есть семьи, которые потеряли свои доходы. У нас много семей, которые не знают, что в будущем будет с работой", - пояснил представитель ВОЗ.Источник: https://censor.net/ru/n3263410

Таке враження.що воно саме все закрилося.А не керманичі країн закрили.
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03.05.2021 15:36 Ответить
Та шо вы тут рассказываете за ковид и психику? Психикой 73% взрослого населения Украины надо было заниматься до мая 2019 года.
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03.05.2021 15:49 Ответить
чувак явно заходит на Цензор
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03.05.2021 15:49 Ответить
Мабуть ті, що перестали отримувати субсидії...
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03.05.2021 15:49 Ответить
Якщо кожен божий день з ранку до вечора залякувати людей ,то психологічна допомога буде потрібна всім...
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03.05.2021 15:51 Ответить
хто не розуміє що 73% зебілів усралися даю натяк - дійсно вони у дупі.
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03.05.2021 16:12 Ответить
Я думаю , не 8млн , а процентів 90% . Чого тільки вартує жити за нормальним календарем , а Різдво і Пасху святкувати за покрученим . Старий новий рік , йоо . Роздвоєння свідомості , шизофренія . Легка форма , але всетаки .
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03.05.2021 16:54 Ответить
Сам наВОЗ цю проблему і створив, вважай, на рівному місці.
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03.05.2021 17:07 Ответить
Не треба спихувати свій дебілізм і олігофрена-президента на коронавірус. Все якраз навпаки.
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03.05.2021 17:22 Ответить
Теперь любого кто против коронобесия и вакцинации в психушку можно оформлять. Так что ли? А в прочем это и до коронбесия проявлялось сейчас только подтвердилось. Стадо оно во все времена стадо и ему нужены пастухи чтоб не сомневаться в своей мудрости. Политшаманы знают все повторяй за ними и твое воинствующее невжевство тебя попустит.Блажен кто верует.
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03.05.2021 17:58 Ответить
Які виборці, така і влада.
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03.05.2021 18:23 Ответить
Це точно від цієї пандемії, дійсно найбільші ускладнення виникають у людей з вродженою дебільністю від природи і з хронічними психічними розладами.
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03.05.2021 18:28 Ответить
 
 