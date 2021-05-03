В Украине 8 млн человек нуждаются в поддержке психического здоровья: во время COVID-19 эта проблема обострилась, - ВОЗ

После начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине, как и в других странах мира, начали расти проблемы с психическим здоровьем граждан.

Об этом глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт рассказал в интервью Общественному, передает Цензор.НЕТ.



"Мы видим, что в Украине 8 млн человек нуждаются в различной поддержки в вопросах психического здоровья. Во времена COVID-19, эта проблема еще больше обострилась. Во всех странах, пораженных вирусом, проблемы с психическим здоровьем только растут. Поэтому мы понимаем, что в ближайшие 5–10 лет нужно гораздо больше поддерживать семьи и людей", – сказал он.

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Хабихт отметил, что психологические последствия пандемии очень велики и они предстоят изучению.



"У нас есть дети, которые потеряли десятки дней обучения за последний год. У нас есть семьи, которые потеряли свои доходы. У нас много семей, которые не знают, что в будущем будет с работой", – пояснил представитель ВОЗ.