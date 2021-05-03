В украинские школы закупили более 400 тыс. ноутбуков для дистанционного обучения за почти 1 млрд грн, - Минобразования

Почти 1 млрд грн правительство Украины распределило между местными бюджетами для борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 в школах. В частности, на закупку ноутбуков для учителей, чтобы они могли преподавать дистанционно и улучшали навыки.

Чтобы использовать новые инструменты и программы, каждому учителю и ученику необходима современная техника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

По словам директора столичного технологического лицея Юрия Кинькова, сегодня онлайн-обучение освоили все учителя. И математику, и физкультуру, и уроки в младших классах проводят одинаково эффективно.

"Если в прошлом году в этот период мы волновались, чтобы учителя вообще уроки проводили, то на сегодня мы уже боремся за качество уроков, мы контролируем посещение детей, мы можем зайти на любой урок. Для этого разработчики сделали определённые алгоритмы в каждой школе", — рассказал директор учебно-воспитательного комплекса № 141"Образовательные ресурсы и технологический тренинг" города Киева Юрий Киньков.

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А ещё год назад у них элементарно не было ни навыков, ни техники обеспечить такой уровень дистанционного преподавания, говорит заместитель министра образования по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий.

"За этот период, за эти короткие восемь месяцев многое сделано. Внедрены электронные дневники и журналы, ими уже пользуются более 300 школ. Они бесплатные", — сообщил он.

"Мы можем использовать интерактивные упражнения, которые мы создаём на разных ресурсах. Например, LearningApps, Wordwall, "Язык — ДНК нации". И это даёт возможность учащимся закреплять и использовать в таких игровых формах свои знания, то есть мы меняем немножечко формат урока", — добавляет учитель украинского языка и литературы Херсонской гимназии №14 Алёна Яценко.

Быстро адаптироваться к новым условиям получалось не у всех. Для того, чтобы помочь педагогам и научить их пользоваться цифровыми инструментами, государство и администрации школ организовали специальные курсы.

"Минцифры в помощь учителям разработало образовательные сериалы "Цифровые навыки для учителей", "Карантин-сервис для учителей", "Интерактивное обучение и инструменты и технологии для интересных уроков". Эти сериалы просмотрели более, чем 50 тыс. учителей", — сообщил замминистра Артур Селецкий.

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По данным Минобразования, в школы уже закупили более 400 тыс. единиц техники. Теперь с помощью новой субвенции в почти млрд грн учителя получат новые ноутбуки. В некоторых столичных школах технику даже могут предоставлять ученикам, у которых нет своих гаджетов.

Если в столичных образовательных учреждениях ситуация с оснащением ноутбуками, компьютерами и другой техникой практически в норме, то в регионах как ученики, так и педагоги хуже обеспечены гаджетами для удалённого обучения. Так, директор сельской школы в Хмельницкой области Павел Стецюк рассказал, что переход на дистанционное обучение стал настоящим вызовом и для учителей, и для учеников.

"Наша школа сельская, небольшая. У нас учится 79 учеников. И, конечно, вначале это был трудный переход, поскольку мы не были готовы к такому ходу событий. Хотя и небольшое количество, но есть и такие ученики, у которых нет всех гаджетов. Родители не могут их обеспечить. Тем более, если в семье есть несколько детей школьного возраста, то, конечно, это все усложняет дистанционное обучение", — говорит он.

Для того, чтобы карантинные ограничения не влияли на учебный процесс, в планах у Министерства образования развитие Всеукраинской школы онлайн. На платформе уже доступны почти две тыс. уроков. Чтобы сделать доступным весь цикл обучения, нужно доснять ещё столько же.

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Со временем уроки будут и с субтитрами на русском языке для детей с временно неподконтрольных Украине территорий. Для крымчан уроки запишут и на крымско-татарском. Таким образом, эти школьники будут обучаться в едином темпе.