В украинские школы закупили более 400 тыс. ноутбуков для дистанционного обучения за почти 1 млрд грн, - Минобразования
Почти 1 млрд грн правительство Украины распределило между местными бюджетами для борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 в школах. В частности, на закупку ноутбуков для учителей, чтобы они могли преподавать дистанционно и улучшали навыки.
Чтобы использовать новые инструменты и программы, каждому учителю и ученику необходима современная техника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
По словам директора столичного технологического лицея Юрия Кинькова, сегодня онлайн-обучение освоили все учителя. И математику, и физкультуру, и уроки в младших классах проводят одинаково эффективно.
"Если в прошлом году в этот период мы волновались, чтобы учителя вообще уроки проводили, то на сегодня мы уже боремся за качество уроков, мы контролируем посещение детей, мы можем зайти на любой урок. Для этого разработчики сделали определённые алгоритмы в каждой школе", — рассказал директор учебно-воспитательного комплекса № 141"Образовательные ресурсы и технологический тренинг" города Киева Юрий Киньков.
А ещё год назад у них элементарно не было ни навыков, ни техники обеспечить такой уровень дистанционного преподавания, говорит заместитель министра образования по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий.
"За этот период, за эти короткие восемь месяцев многое сделано. Внедрены электронные дневники и журналы, ими уже пользуются более 300 школ. Они бесплатные", — сообщил он.
"Мы можем использовать интерактивные упражнения, которые мы создаём на разных ресурсах. Например, LearningApps, Wordwall, "Язык — ДНК нации". И это даёт возможность учащимся закреплять и использовать в таких игровых формах свои знания, то есть мы меняем немножечко формат урока", — добавляет учитель украинского языка и литературы Херсонской гимназии №14 Алёна Яценко.
Быстро адаптироваться к новым условиям получалось не у всех. Для того, чтобы помочь педагогам и научить их пользоваться цифровыми инструментами, государство и администрации школ организовали специальные курсы.
"Минцифры в помощь учителям разработало образовательные сериалы "Цифровые навыки для учителей", "Карантин-сервис для учителей", "Интерактивное обучение и инструменты и технологии для интересных уроков". Эти сериалы просмотрели более, чем 50 тыс. учителей", — сообщил замминистра Артур Селецкий.
По данным Минобразования, в школы уже закупили более 400 тыс. единиц техники. Теперь с помощью новой субвенции в почти млрд грн учителя получат новые ноутбуки. В некоторых столичных школах технику даже могут предоставлять ученикам, у которых нет своих гаджетов.
Если в столичных образовательных учреждениях ситуация с оснащением ноутбуками, компьютерами и другой техникой практически в норме, то в регионах как ученики, так и педагоги хуже обеспечены гаджетами для удалённого обучения. Так, директор сельской школы в Хмельницкой области Павел Стецюк рассказал, что переход на дистанционное обучение стал настоящим вызовом и для учителей, и для учеников.
"Наша школа сельская, небольшая. У нас учится 79 учеников. И, конечно, вначале это был трудный переход, поскольку мы не были готовы к такому ходу событий. Хотя и небольшое количество, но есть и такие ученики, у которых нет всех гаджетов. Родители не могут их обеспечить. Тем более, если в семье есть несколько детей школьного возраста, то, конечно, это все усложняет дистанционное обучение", — говорит он.
Для того, чтобы карантинные ограничения не влияли на учебный процесс, в планах у Министерства образования развитие Всеукраинской школы онлайн. На платформе уже доступны почти две тыс. уроков. Чтобы сделать доступным весь цикл обучения, нужно доснять ещё столько же.
Со временем уроки будут и с субтитрами на русском языке для детей с временно неподконтрольных Украине территорий. Для крымчан уроки запишут и на крымско-татарском. Таким образом, эти школьники будут обучаться в едином темпе.
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Клиент Zoom для настольных ПК, версия 4.5.4 (5422.0930) или выше
Windows 10 (64-разрядная версия).
Двухъядерный процессор Intel i5 шестого поколения или выше, с тактовой частотой 2,0 ГГц или выше
Если используемый ЦП не является четырехъядерным i7 или более новым, а драйвер встроенного графического ядра имеет версию 23.20.xx.xxxx или выше
ЦП Intel с графическим ядром HD620 (необходимо использовать 64-разрядную версию ОС Windows 10)
Двухъядерный процессор i7 или
Двухъядерный процессор i5 при использовании основной версии 26 или выше и вспомогательной версии 7323 или выше
AMD Ryzen 5/7/9 или более мощный
Щодо середньоїх ціни...Ви мабуть трішки не правильно зрозуміли - в більшості випадків 1-м ноутом користуються декілька вчителів, а не на кожного по ноуту..."Краєугольним каменем" залишається не ноут, а інше - швидкість інтернету! Ось саме те над чим потрібно працювати "мінцифрам" - оптоволокно (кабель) є не у всіх. Про це "мінцифрам" постійно ми практики тикаємо і наголошуємо куди потрібно тратити кошти в першу чергу!
Какую-то часть денег выделяет правительство, а что-то вешают на местные бюджеты. Возможно, еще и спонсоров подключают. В итоге правительство отчитывается за общий счет о своих "перемогах". Вообще-то это меня не удивляет - "большая стройка" так же работает.
І це Розетка, там вже накручено-перекручено. А ящо не ходові моделі де відеокарта не для того щоб чортів по монітору ганяти, а тільки для читання та відеоуроків (приміром) та ще й через якісь міждержавні угоди то і за 200 баксів за штуку можна думаю придбати
Кроме того, использование видеокарт на ноутах для учебы уже неактуально. Видеоядро в последних процах мощнее старых видях, а энергопотребление ниже. Так что видяха в учебном ноуте скорей всего ничего кроме перегрева и троттлинга не даст.
На ноуты с интегрированной видеокартой цена тоже в 1.5 раза с октября подскочила. Тоже майнеры виноваты?
P.S. Если бы не майнинг, то не факт, что вообще бы производство видеокарт развивалось такими темпами. Не думаю, что многим игрокам нужны карточки с потреблением 250 Вт+. И уж точно они не нужны в ноутах.
Хотя как по мне по цене это тоже перебор. В декабре покупал 5700XT по 16 тысяч гривен. тогда считал ,что дороговато...
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3239518-v-ukrainski-skoli-vze-zakupili-ponad-400-tisac-karantinnih-gadzetiv.html
PS По-ммоему, там все же был блок питания, не батарейки. Забыл.
"на закупку ноутбуков для учителей"
https://computarium.lcd.lu/photos/albums/TOSHIBA_T2400CT/album/slides/DSC04046.html
Но думаю, что таких 400 000 найти не реально.
400 тыс. гаджетов, в т. ч. несколько ноутбуков для учителей.