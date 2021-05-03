События в Украине должны оставаться в центре внимания всего мира, - президент Эстонии Кальюлайд

Ситуация в сфере безопасности в Украине должна оставаться в центре внимания мира.

Об этом во время дискуссии пятерых президентов в рамках празднования в Варшаве 230-летия конституции Речи Посполитой сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году каждый занимался кризисом, связанным с коронавирусом, но, возможно, не каждый обращал внимание на то, что происходит на украинской границе, что происходит в Грузии. Возможно, весь мир хотел бы временами об этом забыть. Мы должны обращать внимание на эти события, это должно оставаться в центре нашего внимания", - заявила Кальюлайд.

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По ее словам, президенты, собравшиеся в Варшаве, "пытаются это делать совместными усилиями".

Президент Эстонии обратила внимание на экономическое сотрудничество стран региона, в частности, в рамках инициативы Трех морей. Она подчеркнула, сотрудничество в рамках Триморья "даст также дополнительные возможности Украине".