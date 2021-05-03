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События в Украине должны оставаться в центре внимания всего мира, - президент Эстонии Кальюлайд

События в Украине должны оставаться в центре внимания всего мира, - президент Эстонии Кальюлайд

Ситуация в сфере безопасности в Украине должна оставаться в центре внимания мира.

Об этом во время дискуссии пятерых президентов в рамках празднования в Варшаве 230-летия конституции Речи Посполитой сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году каждый занимался кризисом, связанным с коронавирусом, но, возможно, не каждый обращал внимание на то, что происходит на украинской границе, что происходит в Грузии. Возможно, весь мир хотел бы временами об этом забыть. Мы должны обращать внимание на эти события, это должно оставаться в центре нашего внимания", - заявила Кальюлайд.

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По ее словам, президенты, собравшиеся в Варшаве, "пытаются это делать совместными усилиями".

Президент Эстонии обратила внимание на экономическое сотрудничество стран региона, в частности, в рамках инициативы Трех морей. Она подчеркнула, сотрудничество в рамках Триморья "даст также дополнительные возможности Украине".

Автор: 

безопасность (1099) Эстония (1408) Кальюлайд Керсти (62)


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Пока в Украине Осел Оманский руками водит ,не хрена не поможет.
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03.05.2021 16:09 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%be.html Россия возобновила массовую переброску военной техники к границам Украины. Видео
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03.05.2021 16:21 Ответить
Події в Україні мають залишатися в центрі уваги всього світу, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 7045
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03.05.2021 16:24 Ответить
 
 