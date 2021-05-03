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Новости Агрессия России против Украины
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Госдеп США очень внимательно следит за отводом российских войск от украинской границы, - Блинкен

Госдеп США очень внимательно следит за отводом российских войск от украинской границы, - Блинкен

В Госдепартаменте США заявили, что очень пристально следят за отводом российских войск от украинской границы.

Об этом в своем интервью для CBS заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить ... мы следим за этим очень-очень внимательно", - сказал Блинкен.

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Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: 

армия РФ (18994) граница (5256) россия (95308) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+3
Госдеп США очень внимательно следит за отводом российских войск от украинской границы, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4215
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03.05.2021 16:30
+3
ПОКА ОДНИ ВОЮЮТ И УМИРАЮТ -ЗА УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ -ДРУГИЕ ЕЁ ПРОДАЮТ С ПОТРАХАМИ
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03.05.2021 16:31
+3
Тинто Брасс фильм про таких наблюдателей снял, "Подглядывающий". В 2014 американцы даже эсминцы присылали в Черное море, что бы более внимательно подглядывать, как РФ Крым оккупирует.
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03.05.2021 16:40
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Госдеп США очень внимательно следит за отводом российских войск от украинской границы, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4215
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03.05.2021 16:30 Ответить
ПОКА ОДНИ ВОЮЮТ И УМИРАЮТ -ЗА УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ -ДРУГИЕ ЕЁ ПРОДАЮТ С ПОТРАХАМИ
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03.05.2021 16:31 Ответить
кацапы отводят как в Сирии-на то они и кацапы.Им верить-самому себя надурить
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03.05.2021 18:13 Ответить
Тинто Брасс фильм про таких наблюдателей снял, "Подглядывающий". В 2014 американцы даже эсминцы присылали в Черное море, что бы более внимательно подглядывать, как РФ Крым оккупирует.
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03.05.2021 16:40 Ответить
А они должны были поддержать огнем с моря части ЗСУ, оказывающие упорное сопротивление оккупантам?
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03.05.2021 16:48 Ответить
Неа. Такое маленькое чмо, Обама, должен был сказать, что заморожу счета. И все.
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03.05.2021 17:38 Ответить
https://www.flightradar24.com/44.55,35.27/6 я тоже очень слежу
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03.05.2021 16:41 Ответить
Blinkind's peephole.
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04.05.2021 07:16 Ответить
Москалі намітили цілі, провели тренування. Тепер можна і нападати.
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03.05.2021 16:52 Ответить
Нет никакого отвода, уймитесь уже. Этот "отвод" - просто развод.
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03.05.2021 16:55 Ответить
Держдеп США дуже уважно стежить за відведенням російських військ від українського кордону, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8863
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03.05.2021 17:04 Ответить
Ага в 2014 ви теж все знали і дуже уважно слідкували ..... Реально знали. І реально слідкували. От тільки чомусь нічого не робили.
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03.05.2021 19:12 Ответить
Уверен,что американцы знали о планах путина в 14 году. Но любой сюжет развития для них был вполне приемлемым и пролонгированным.Как и нынешний кстати,тоже.У украинцев нет друзей ,ребята .Только попутчики.Хорошие ,плохие,слабые ,примитивные...-не важно.Важен только наш личный и средний национальный ментальный уровень .
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03.05.2021 19:34 Ответить
Які друзі?! В нас і в своєму суспільстві тільки собутильніки і ті хто тимчасово вигідний.
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03.05.2021 19:38 Ответить
Не любой. Но всё идёт так, как нужно.
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03.05.2021 20:00 Ответить
Напередодні, організованого потріотизму, прошу подивитись це відео. Можливо хтось задумається. Краще не скажеш.https://www.facebook.com/dmitry.kravetc/videos/723020681119047/?__cft__[0]=AZXaay24MqAmJue38g10MvseHTgduVslV9wCi9J-YIZFjRLyI2PlAfgF__VXjIC1ke-WEd38mG7WlcX8EaRfWQUrnxi-_jAbPf3MoJIcsFb27Qd7nq17NC7MoBqW2pwB2mtpsMkh5dVIWUSQyVQ4zRaYOuooUoUwKSfVroqifFXuzCVC-aeizVjiiwav8HZ-7xo&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/dmitry.kravetc/videos/723020681119047/ .
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03.05.2021 17:38 Ответить
Фронтовик трохи помилився в часі. Покоління виродків масово з'явилося вже під кінець 20 століття.
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03.05.2021 18:33 Ответить
Почему это именно вы обвиняете конец 20 столетия. Я бы присмотрелся к началу 16.
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03.05.2021 19:37 Ответить
Я маю на увазі конкретно 80-і роки 20 ст. і конкретно пост-радянський простір (раха плюс Україна та Білорусія). Маю на увазі таку кількість, на тлі якої нормальні люди виглядають нескінченно малою величиною. До виродків я відношу також і тих, які начебто здатні до розумової діяльності, але є дуже піддатливими до впливу пропаганди.
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04.05.2021 07:23 Ответить
 
 