Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский

Украине нужен четкий сигнал относительно европейской и евроатлантической перспективы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Откладыванию этих вопросов - "на потом", "когда-то", "через 10 лет" - нужно положить конец. Анджей Дуда разделяет эти мысли. Как и украинцы, большинство поляков положительно воспринимает будущее членство Украины в ЕС" - написал Зеленский по итогам встречи с Дудой.

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