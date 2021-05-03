Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский
Украине нужен четкий сигнал относительно европейской и евроатлантической перспективы.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Откладыванию этих вопросов - "на потом", "когда-то", "через 10 лет" - нужно положить конец. Анджей Дуда разделяет эти мысли. Как и украинцы, большинство поляков положительно воспринимает будущее членство Украины в ЕС" - написал Зеленский по итогам встречи с Дудой.
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"сигнал"
бо зебилы перестали вестись на "снизим комуналку в 2 раза, но завтра" и "во всем виноват Порошенко"
Чому москалі як собаки ті лають?
Чому же ти Боже їм мозок не дав?
А може в дитинстві він з дуба упав?
А поки падлюка, смердить, скаженіє
Бо іншого курва - робити не вміє!