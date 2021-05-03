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Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский

Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы

Украине нужен четкий сигнал относительно европейской и евроатлантической перспективы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Откладыванию этих вопросов - "на потом", "когда-то", "через 10 лет" - нужно положить конец. Анджей Дуда разделяет эти мысли. Как и украинцы, большинство поляков положительно воспринимает будущее членство Украины в ЕС" - написал Зеленский по итогам встречи с Дудой.

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Автор: 

Зеленский (20185) НАТО (9931) членство в НАТО (1501)


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Топ комментарии
+10
Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 153
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03.05.2021 17:08
+9
Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9943
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03.05.2021 16:58
+8
евроинтеграторь ти наш, ситцевый
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03.05.2021 17:02
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Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9943
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03.05.2021 16:58 Ответить
тому що це досягнення американські. І зовсім не важливо, які корені має Обама - він американський президент, а не африканський.
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03.05.2021 17:34 Ответить
только кошерные всех своих такого уровня знают, поэтому и живут так, как ни один этнос в мире....эх..
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03.05.2021 17:40 Ответить
Ну безперечно, такі речі можуть суттєво допомогти в геополітичному плані. Висновок - та уряду України чхати на геополітику. В свинарник вже давно закритого типу й годує тільки свиней.
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03.05.2021 17:56 Ответить
***, и риторика кремлевская
"сигнал"
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03.05.2021 17:00 Ответить
у вислюка оманського закончились темы для видосиков - вот оно и хочет приписать себе "сигнал"))
бо зебилы перестали вестись на "снизим комуналку в 2 раза, но завтра" и "во всем виноват Порошенко"
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03.05.2021 18:26 Ответить
квартальне чьмо реагує тільки на сигнали каломойші.
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03.05.2021 17:00 Ответить
Тупая шмаркля сама палец о палец в этом направлении не ударила -только гомнит,но что то там требует
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03.05.2021 17:01 Ответить
гнать этого злыдня надо втри шеи
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03.05.2021 17:01 Ответить
кАЦАПЧЕНОК уасЯ, Я за него не голосовала, но сейчас он говорит правильные речи на ускорение интеграции Украины в ЕС и НАТО ,а вы идетенах по граблям строить кАмунизЬм-ононизЬм-2...
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03.05.2021 18:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rHUteUKerns Ракета зеленая (Праздник Нептуна)

Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6330
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03.05.2021 17:02 Ответить
евроинтеграторь ти наш, ситцевый
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03.05.2021 17:02 Ответить
ватний він.
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03.05.2021 17:04 Ответить
гомік він
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03.05.2021 17:06 Ответить
це само собою.
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03.05.2021 17:07 Ответить
одне іншому не заважа.
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03.05.2021 17:10 Ответить
гомік і комік це він
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03.05.2021 17:11 Ответить
гоміки щас обідились)
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03.05.2021 17:14 Ответить
це проблема
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03.05.2021 17:24 Ответить
че, давно в руках не всирався?
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03.05.2021 17:07 Ответить
не чіпай притрушеного . У нього ПМС - три дня до дняпабєди
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03.05.2021 17:12 Ответить
Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский - Цензор.НЕТ 153
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03.05.2021 17:08 Ответить
здається єсть така пісня)
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03.05.2021 17:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=g1RDQxGrqYs Afric Simone - Hafanana
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03.05.2021 17:26 Ответить
русмартышка, любишь своего фюрерка?
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03.05.2021 17:10 Ответить
На раше-параше нет никаких братьев, там звери, звери и ещё раз - звери.
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03.05.2021 17:11 Ответить
Почем нонче валежник в "Швабии", крикун?
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03.05.2021 17:17 Ответить
Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю
Чому москалі як собаки ті лають?
Чому же ти Боже їм мозок не дав?
А може в дитинстві він з дуба упав?
А поки падлюка, смердить, скаженіє
Бо іншого курва - робити не вміє!
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03.05.2021 17:21 Ответить
ай молодца, нужно еще кулачком по трибуне треснуть, потребовать, так сказать, с позиции силы, что бы к вечеру план был на столе
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03.05.2021 17:12 Ответить
Чебураха драная, ты почему еще не на постройке кАмунизьма-ононизЬма-2 ,а трешься тут ? правильный ответ- так тут и строю
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03.05.2021 18:34 Ответить
Твою дивізію! Віслюче, може пора вже почати самим будувати свою багату, розвинену країну, з передовою економікою, медициною та наукою, з професійною, добре озброєною, забезпеченою і навченою армією, не чекаючи ніяких сигналів? А то один 5 років все чекав сигналу, навіть Конституцію для цього переписав, тепер інший вже майже два роки чекає...
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03.05.2021 17:13 Ответить
Что ты сделал хорошего для развития Украины, уровня жизни ее жителей и борьбы с коррупцией? Сигналы ему подавай...
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03.05.2021 17:14 Ответить
У клоуна гон, сигналы ищет. Но сигналы от бени пока подавляют сигналы от всего остального мира. Надеюсь, это только "пока".
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03.05.2021 17:14 Ответить
Зеля, эта перспектива до тебя записана в Конституции Украины. Но мы её не дождёмся, если 73% идиотов продолжат выбирать всяких }{уйловских говнюков и наркоманов во власть.
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03.05.2021 17:16 Ответить
Видимо не до всех сразу доходит - Украине давали ответы на эти вопросы и не раз.
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03.05.2021 17:22 Ответить
На этот раз строить кАмунизьм-2 , сами,сами ,ватные пдрсы рашистские...
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03.05.2021 18:39 Ответить
ти диви, якє падло. тобі вже дали сигнал, що є првила: боротьба с корупцією, з олігархами, з тупими клоунами. не робиш - хто тобі лікар
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03.05.2021 17:23 Ответить
А якщо Зєшмарклі не дадуть сигнал і знову ткнуть ї@алом в корупцію, то до П...на в тайожний союз помчиться?
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03.05.2021 17:26 Ответить
Ґомік справний
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03.05.2021 17:28 Ответить
Ну ,скажуть завтра ні або так і що зміниться?***** злякається,вакцини з'являться,робочі місця начаруються,в твоїй дебільній ка-манді мозгів добавиться.Навіщо тобі ще що хочуть чи не хочуть інші,в тебе є ти,парламент,уряд і всі інші високі державні посади,всі.Що тобі,мудло,ще необхідно?Тут дурніших за тебе небагато,бо особливо немає і куди,а сміятись з ваших малохольних виходок решті вже обридло,і тому починають задаватися питанням а на..я ти,ти разом зі своєю сєпарньою,шахраями,лебілами і бандосами взагалі потрібен.
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03.05.2021 17:29 Ответить
блазень *****
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03.05.2021 17:30 Ответить
Украине нужен четкий сигнал/ Есть сигнал : Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов, выведенных (украденных) из Приватбанка / На закрытых встречах с украинским руководством постоянно звучат слова "Приватбанк" и "Коломойский", - посол Германии Фельдгузен/ Ответ на сигнал: Владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка
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03.05.2021 17:30 Ответить
Мабуть недостатній рівень життя і не той рівень корупції, щоб хтось якісь сигнали давав. Та і взагалі, чого б то дорожний патруль сигналив автомобілю без коліс, навіть якщо б якийсь клоун прибіг і слізно попросив.
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03.05.2021 17:45 Ответить
Схоже, що в сигнальщика перекваліфікувався, тільки "сигнали" подає, добре що ще не SOS.
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03.05.2021 18:17 Ответить
Наш ЗЕпопуліст схожий на абітурієнта що звинувачує екзаменатора у своїй власній тупості.
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03.05.2021 20:41 Ответить
верная заява.
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03.05.2021 23:06 Ответить
Сигнал,три раза членом по пианине!
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04.05.2021 09:11 Ответить
 
 