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Порошенко будет отдыхать 4 дня на Кипре. ОП отправил работников ГУР и СВР подглядывать за ним, - "Европейская Солидарность"

Порошенко будет отдыхать 4 дня на Кипре. ОП отправил работников ГУР и СВР подглядывать за ним, -

Петр Порошенко отправляется на четырехдневный отдых на Кипр. Офис Президента, который уже несколько лет ведет незаконное наблюдение за лидером оппозиции, нелегально и беззастенчиво используя для этого правоохранительные органы и спецслужбы, и на этот раз поставил задачу отправить на остров работников ГУР и СВР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ос ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"После предательского срыва спецоперации по задержанию российских боевиков из частной армии Вагнера и позорного провала с похищением судьи Чауса в Молдове, Зеленский послал своих вуайеристов подглядывать за Порошенко на Кипр. Для экономии бюджетных ресурсов предлагаем Офису Президента предоставить личный электронный адрес Зеленского, и Порошенко может отправлять фоторепортажи и видеоотчеты непосредственно ему, раз такой интерес", - следует из сообщения.

"Стоит напомнить, что в марте текущего года слежку (со стороны. - Ред. ) МВД за собой обнаружил как настоящий профи бывший заместитель председателя СБУ, а ныне депутат Киевсовета от "ЕС" Виктор Кононенко. А летом прошлого года "Европейская Солидарность" установила и задокументировала наблюдение ГБР за партийным офисом", - добавили в "ЕС".

"В обоих случаях власть не позволяет правоохранителям должным образом расследовать эти инциденты, что не оставляет сомнений в том, что заказчиком указанных противоправных действий является лично Зеленский", - подытожили в "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский с супругой 1 мая посетил Ивано-Франковщину. Это не официальный визит, а отдых, - местные СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский (20185) отдых (389) Порошенко (19584) слежка (190) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+100
Як же Владімір Ссанич сситься Петра Олексійовича
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03.05.2021 17:20
+63
ЗЕбанутый говноралиссимус понимает, что он против Пороха как кучка ЗЕленого говна против горы Эверест. Ну ничем бубочка никогда не сравнится с Порохом, ни умом, ни образованностью, ни чем абсолютно, он как был квартальным шутом, так и остался.. Поэтому зьйобнута шмаркля заставляет СВР и ДБР следить за ПРЕЗИДЕНТОМ, записывать каждый его шаг, каждое выражение, круг общания.
Не может понять ЗЕлена дрысля, что ему суждено не летать а ползать. Такая карма у шута.
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03.05.2021 17:39
+61
Порошенко відпочиватиме 4 дні на Кіпрі. ОП відправив працівників ГУР і СЗР підзирати за ним, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6202
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03.05.2021 17:44
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Страница 5 из 5
Може для тебе немає... А для мене є! Бо є конструктивна опозиція, що за визначенням, має контролювати владу, а є - колаборанти, вороги країни та державності взагалі. Якщо ти не бачиш різницю, то мені нема про що з тобою розмовляти!
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03.05.2021 23:58 Ответить
Партія "За Майбах" також не завжди підтримує Зелю, але вони - ну аж ніяк не опозиція! )))))
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03.05.2021 23:44 Ответить
Ага. Як скажеш.
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03.05.2021 23:53 Ответить
Порошенко керував Україною, як власник корпорації Рошен тому і програв вибори Зеленському. Зробив багато для країни, однак проколовся у знакових моментах. У кожного українця ці моменти свої. Наприклад, я не розумію навіщо Порошенко розформував 51 бригаду? Шо тобі в ній не сподобалось, Петя? Ордер Леніна на її прапорі? Так не ми його заробили, не нам і знімати.
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03.05.2021 22:39 Ответить
Я не пам'ятаю по цифрах... Вибач, якщо ображу... А це не та сама бригада, що п'ятами наківала, і залишила побратимів з голеним флангом?
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03.05.2021 22:49 Ответить
Це точно не та бригада, яка збирала затвори від автоматів в кульок за вимогою сепарів і озброїла їх, без бою, бронетехнікою у Славянську. Но це та бригада, яка взяла у полон отих російських десантників, яких Порошенко показував всьому світу і командир якої загинув в бою під Іловайськом і "спочивав" під номером, як невстановлений захистник України, коли про нього ширились чутки "Я не пам'ятаю по цифрах... Вибач, якщо ображу... А це не та сама бригада, що п'ятами наківала, і залишила побратимів з голеним флангом?"
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03.05.2021 23:00 Ответить
Друже, ти дійсно не ображайся, бо я дійсно не дуже в цьому орієнтуюсь! Але чув, що були такі, саме з Волині, що втекли... Можливо, щось плутаю...
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03.05.2021 23:10 Ответить
До чого тут образи. Ти не чого не плутаєшь. Може хтось і відійшов. Може когось і треба було покарати, 25-та окрему Дніпропетровську повітрянодесантну бригаду або 51-шу окре́му гвардійську Перекопсько-Харківську Празько-Волинську ордена Леніна двічі ордена Червоного прапора ордена Суворова і Кутузова механізовану бригаду. Для Порошенка вибор був однозначний, як вибір між фабрикою Карла Маркса і Рошен.
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03.05.2021 23:22 Ответить
Это ничтожество будет " пасти" и Пороха и членов ЕС так как паникует с связи с падением собственного рейтинга и страхом перед следующими выборами. Эта группа бродячих комедиантов будет зубами крепко держаться за власть и их виг выгонишь с Банковой. Украинский вариант Трампа. Вот только Украина не Америка. Возможности подличать у этих комедиантов больше. Там члены Конгресса на 90% были не продажными в отличии от большинства "членов" Рады.
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03.05.2021 22:42 Ответить
может не вернётся?
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03.05.2021 22:49 Ответить
Якби ж то...
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03.05.2021 23:02 Ответить
Славиться Кіпр офшорами. Заодно і відпочине.
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03.05.2021 23:31 Ответить
А запитайте про офшори у Зелі. Бо в нього саме там "Грін Фємєлі"! Та й ще багато!
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04.05.2021 00:17 Ответить
Зелі у Форбс нема
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04.05.2021 00:19 Ответить
Бути у списку "Форбс" це не правопорушення. А "торгувати на крові", продаючи серіали в Рашку, це нормально?
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04.05.2021 00:26 Ответить
...так...фірташ-гоне з Житомирщини титанову руду,незважаючи на війну з 2014...можеш "кукувати" далі....це- не срані "серіали" ЗЕ-а стратегічна сировина,для " Іскандерів",та стратегічних субмарин "расєї"-сери далі...
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04.05.2021 17:04 Ответить
2 года зеклоуната не достаточно для решения вопроса?
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04.05.2021 17:58 Ответить
Якби ти не був настільки самозакоханим зе-білом, то міг би трохи "погуглити". На Рашці повно титанових родовищ, і всі вони інтенсивно працюють! Так що "іскандери" забезпечені, можеш не турбуватись! Але який зв'язок, крім твоєї повної зе-більності, між Порохом і Фірташем??? Ф чому "найвеличніший лідер **********" не перекрив постачання такого стратегічного товару для Рашки?
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04.05.2021 19:09 Ответить
Дебіли,блд.
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03.05.2021 23:47 Ответить
как обставить свой отдых от трудов праведных так, чтоб говорили не про отдых, а про якобы слежку? он ещё и не поехал, но уже знает, что за ним будут подло шпийонить "филёры".
ууу ненавижу-зрада-зрада-зрада.
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03.05.2021 23:48 Ответить
Отож, зебіл, у Пороха скрізь свої люди тому багато знає.
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04.05.2021 01:48 Ответить
Зебил ты и есть зебил,если не понимаешь что это о тебе
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04.05.2021 07:28 Ответить
зебільний https://censor.net/ru/user/461855 в приступі кондрашки їсть лайняшки
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04.05.2021 07:44 Ответить
Мабуть, сделает перевод из офшора для создания линии по производству вакцины...
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04.05.2021 02:07 Ответить
Встречи и переговоры Порошенко проводит регулярно,даже с Дональдом Туском совсем недавно...,Порошенко политик,а не чувак с 95 квартала....
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04.05.2021 06:14 Ответить
Порошенко відпочиватиме 4 дні на Кіпрі. ОП відправив працівників ГУР і СЗР підзирати за ним, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2039
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04.05.2021 06:16 Ответить
Речь Порошенко в обоих Палатах Конгресса США в сентябре 2014 года,это шедевр Мировой политики...,таких аплодисментов в честь президента другой страны в Конгрессе не было никогда,от СЛОВА СОВСЕМ... Ютьюб в помощь дятлы Мавзолейные...
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04.05.2021 07:10 Ответить
.. если ГУР и СВР больше нечем заняться, хай едут на Кипр свечку Пороху держать
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04.05.2021 09:01 Ответить
Чому українців має цікавити, куди Пєтя їде, що снідає і як какає? Він всього лиш голова однієї з фракцій.
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04.05.2021 09:14 Ответить
Зелю цікавить, бо Порох йому в "кальсоньі" наклав!
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04.05.2021 13:34 Ответить
Швидше навпаки
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04.05.2021 14:56 Ответить
Вуайеры- свидетели любви
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04.05.2021 10:33 Ответить
А в Украине что мало места побухать?))
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04.05.2021 15:10 Ответить
Не сказали главного, добыть свежие какашки Пороха поставили задачу псам режима?
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04.05.2021 17:57 Ответить
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