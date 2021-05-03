Порошенко будет отдыхать 4 дня на Кипре. ОП отправил работников ГУР и СВР подглядывать за ним, - "Европейская Солидарность"

Петр Порошенко отправляется на четырехдневный отдых на Кипр. Офис Президента, который уже несколько лет ведет незаконное наблюдение за лидером оппозиции, нелегально и беззастенчиво используя для этого правоохранительные органы и спецслужбы, и на этот раз поставил задачу отправить на остров работников ГУР и СВР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ ос ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"После предательского срыва спецоперации по задержанию российских боевиков из частной армии Вагнера и позорного провала с похищением судьи Чауса в Молдове, Зеленский послал своих вуайеристов подглядывать за Порошенко на Кипр. Для экономии бюджетных ресурсов предлагаем Офису Президента предоставить личный электронный адрес Зеленского, и Порошенко может отправлять фоторепортажи и видеоотчеты непосредственно ему, раз такой интерес", - следует из сообщения.

"Стоит напомнить, что в марте текущего года слежку (со стороны. - Ред. ) МВД за собой обнаружил как настоящий профи бывший заместитель председателя СБУ, а ныне депутат Киевсовета от "ЕС" Виктор Кононенко. А летом прошлого года "Европейская Солидарность" установила и задокументировала наблюдение ГБР за партийным офисом", - добавили в "ЕС".

"В обоих случаях власть не позволяет правоохранителям должным образом расследовать эти инциденты, что не оставляет сомнений в том, что заказчиком указанных противоправных действий является лично Зеленский", - подытожили в "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский с супругой 1 мая посетил Ивано-Франковщину. Это не официальный визит, а отдых, - местные СМИ. ФОТОрепортаж