РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4402 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 698 16

На саммите НАТО в июне обсудят "дорожную карту" по вступлению Украины в НАТО, - Дуда

На саммите НАТО в июне обсудят

На саммите НАТО, который состоится 14 июня, запланировано обсуждение "дорожной карты" для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил во время совместного брифинга с Зеленским для представителей прессы о будущем европейской политики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На саммите НАТО в июне запланировано обсуждение "дорожной карты" для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО", - заявил Дуда.

По его словам, тема безопасности Украины там точно будет обсуждаться.

"Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется", - сказал Дуда.

В свою очередь Зеленский заявил, что Польша и президент Дуда поддерживают украинцев и стремление Украины в НАТО.

"Польша всегда поддерживает Украину, украинский народ. Я также хочу поблагодарить Анджея Дуду, за то, что он еще раз заверил Украину в поддержке, в адвокации нашей страны относительно членства в НАТО", - сказал он.

Зеленский также выразил благодарность за то, что "Польша во главе с президентом Дудой защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией".

Читайте также: Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский

Автор: 

Зеленский (20185) Польша (8390) членство в НАТО (1501) Дуда (754)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Поляк більше український президент, ніж зелене непорозуміння
показать весь комментарий
03.05.2021 17:52
+6
для спец.партнерства з США, по прикладу Ізраїля, не треба було Порошенко знімати. Але ж люмпени захотіли молодого веселого пуделя
показать весь комментарий
03.05.2021 17:56
+2
будут говорить что у нас коррупция и про европейские ценности ...
а про шрёдеризацию эвропы ни-ни ...
показать весь комментарий
03.05.2021 17:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
будут говорить что у нас коррупция и про европейские ценности ...
а про шрёдеризацию эвропы ни-ни ...
показать весь комментарий
03.05.2021 17:38 Ответить
Дуда - да!!! Зелений недоумок - ні, не лох - лише рашиський зрадник.
показать весь комментарий
03.05.2021 17:42 Ответить
..что бы они там они не говорили, но пока в нато германия и франция, венгрия и возможно италия, ну 2 последних ладно, можна уламать, Украине там не бывать...все куплено и перекуплено! ..только партнер штатов вне нато, может спасти ситуацию с Украиной......
показать весь комментарий
03.05.2021 17:52 Ответить
для спец.партнерства з США, по прикладу Ізраїля, не треба було Порошенко знімати. Але ж люмпени захотіли молодого веселого пуделя
показать весь комментарий
03.05.2021 17:56 Ответить
Поляк більше український президент, ніж зелене непорозуміння
показать весь комментарий
03.05.2021 17:52 Ответить
Проблема Украины в том, что Украина изнутри не может победить систему - олигархии, коррупции, мафии, и олигархи - это короли Украины и все им подчиняется при помощи коррупции. и олигархи плотят деньги - власти, судам, прокурорам, МВД, СБУ, и т.д. И чиновникам олигархи дают конверты с деньгами, а чиновники видя деньги думаю, что почему мне их не брать и они берут и выполняют все, что олигархи пожелают. Они выполняют их задания по законам, а законы в нормальной стране не могут приниматься под олигархов(меньшинство народа), а в нормальных странах законы принимаются для всего народа, чтобы все в равных условиях могли при законодательных правилах развиваться, и олигархи приняв под себя законы, наносят ущерб всему большинству народа и олигархи обогащаются за счет всего большинства. А дав деньги карательным органам, олигархов никто не преследует за их преступления апокалиптических масштабов. И изнутри невозможно побороть олигархов и всю их организованную преступность. Олигархов возможно побороть только извне, если их арестуют в другой стране, как США и экстрадируют туда. Изнутри можно их побороть еще возможно, что найдется подразделение с боевой подготовкой, которые из патриотических побуждений или со снайперских винтовок убьют олигархов, как в РФ были воры в законе, что они выходили из ресторанов и снайпер ликвидировал вора и так там убили не одного вора и снайпера не установили. Одни говорят, что это были конкурирующие группировки, другие версии, что это спецслужбы. Потому больше не видно вариантов, как уничтожить олигархическую систему в Украине - это или убить их, или арест извне и экстрадиция.
показать весь комментарий
03.05.2021 17:56 Ответить
Простіше завести НАТО і відрегулювати самім все.
показать весь комментарий
03.05.2021 17:58 Ответить
Ага, это криворожий гуня может думать, что с татаровыми и дерьмаками нас в НАТО будут встречать, как пристава в бардаке! ТУДЫ таких НЕ ПУСКАЮТЬ! Плохо учились в школе, если не знают о существовании домашних заданий и об обязательном их исполнении.
показать весь комментарий
03.05.2021 18:05 Ответить
Вінницьку поліцію очолив Іван Іщенко, який був на одному боці з сепарами в Одесі 2 травня | Новинарня
показать весь комментарий
03.05.2021 18:27 Ответить
Локшина на вуха Лохів та неЛохів..
показать весь комментарий
03.05.2021 18:39 Ответить
А что для принятия хотябы дорожной карты нужно?А для этого нужно 100% голосов членов ООН 100% где членом ООН с правом голоса является кацапия.А без ее голоса по статуту ООН никакое решение не может быть принято и узаконено.
показать весь комментарий
03.05.2021 20:29 Ответить
P.S.А дорожная карта Украины в НАТО уже создана странами участниками НАТО за последние полтора два месяца вместе с вооружением,политической поддержкой и волей украинского народа.
Украина как всегда опередила события,практически есть членом НАТО а юридически ее только думают оформлять или нет.
показать весь комментарий
03.05.2021 20:34 Ответить
тогда как все страны входят в НАТО? Россия поддерживала вступление ранее каждой из них? Бред сивой кобылы....
показать весь комментарий
03.05.2021 20:37 Ответить
Естественно агентура в лице Венгрии будет припятствовать, так вот есть идея, в случае чего так может Венгрию исключить а Украину взять, всьо равно с неї пользи якс козла молока)))
показать весь комментарий
03.05.2021 21:03 Ответить
 
 