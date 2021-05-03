Украину не надо приглашать 20 лет в ЕС. Нас должны там видеть как равноправного партнера, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что странам Евросоюза следует видеть Украину как полноправного партнера в ЕС.

На этом он акцентировал внимание во время дискуссии президентов Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины о будущем европейской политики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается Украины в Европейском Союзе. Действительно, мне кажется, что странам в Европейском Союзе надо понять: не надо приглашать 20 лет Украину в Европейский Союз - нас надо там видеть как равноправного партнера, как партнера неотъемлемого", - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что Украина только укрепит Евросоюз.

"Я благодарен вам за то, что вы поддерживаете Украину. Если украинцы даже за это желание отдали свои жизни на майдане Незалежности, мне кажется, это и есть мощная страна, которая только укрепит Европейский Союз. И она это показывает, она воюет на востоке за свою независимость, и воюет не только ради независимости Украины, но и за спокойствие на Европейском континенте", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский