Украину не надо приглашать 20 лет в ЕС. Нас должны там видеть как равноправного партнера, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский убежден, что странам Евросоюза следует видеть Украину как полноправного партнера в ЕС.
На этом он акцентировал внимание во время дискуссии президентов Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины о будущем европейской политики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается Украины в Европейском Союзе. Действительно, мне кажется, что странам в Европейском Союзе надо понять: не надо приглашать 20 лет Украину в Европейский Союз - нас надо там видеть как равноправного партнера, как партнера неотъемлемого", - подчеркнул глава государства.
Он подчеркнул, что Украина только укрепит Евросоюз.
"Я благодарен вам за то, что вы поддерживаете Украину. Если украинцы даже за это желание отдали свои жизни на майдане Незалежности, мне кажется, это и есть мощная страна, которая только укрепит Европейский Союз. И она это показывает, она воюет на востоке за свою независимость, и воюет не только ради независимости Украины, но и за спокойствие на Европейском континенте", - заявил Зеленский.
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Или най велычнийший сбрехал?
Если все партнеры равноправно станут раком, то кто же их удовлетворит?
А не ця зелена шмаркля.
Відволікання уваги охлосу...))
Вчера стоял с протянутой рукой перед ЕС, а сегодня равноправный партнер.
І додав: "Ми привнесемо в Європейський Союз такі здобутки:
1. Олігархів.
2. Кумовство.
3. Українське правосуддя.
І т.д.
Глядь -- Зеленский на обочине стоит.
Ночь темна, пустыня внемлет богу,
А Зеленский мне и говорит:
Мы -- партнёры, забери в Европу.
Денег будет -- куры не склюют!
Ну а я ему: Пошёл ты в жопу!
Проституткам здесь не подают...
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https://biz.censor.net/n3263266
Кому война, а кому мать родна
Лучше объявите беню с боголюбовым персонами нон грата в Израиле - и вся из мафия в Украине сразу сдуется
Европа хочет Украину в ЕС.
Очень ХОЧЕТ!
А вот Коломойского, Ахметова, Пинчука, Новинского, Боголюбова - совсем НЕ ХОЧЕТ!!!
Ты можешь это в конце-концов ПОНЯТЬ?!!
"війна на Сході..війна на Сході(з ким так і не сказав) щоби хла не образити 😡
Польща потребує підтримки.
(Що?)Я раждьон в ссср.Там билі і плюси і мінуси(навіщо це на зустічі такого рівня?)"не дивлячись нікому в очі ледь вичавлює з себе промову,з пуйлом напевне би більш емоційно спілкувався , довбень !
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://twitter.com/jozefkneht1/status/1389173112638431234 9 ч
Дві новини за сьогодні.
Індійський штам коронавірусу дістався до Польщі.
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі.
А Ви святкуйте дома і ні за що не хвилюйтеся.
ни при одном президенте, гребанный кацапский кастрат
Земельна реформа, удосконалення виборчого кодексу по відкритим спискам, заборона українським судам розглядати банківські справи (т.зв. "антиколомойський закон")... ну, це, мабуть, і все...
Опустил страну дальше некуда вместе с такими же безмозглыми, вы даже не обучены элементарной грамоте....жаль только что люди страдают,особенно твой выборець зеля
Опустил страну дальше некуда вместе с такими же безмозглыми, вы даже не обучены элементарной грамоте....жаль только что люди страдают,особенно твой выборець зеля
Усі!!!
Його не можна випускати за межі цирку, який створили тут його виборці, слуги та воно.
Всесвітня ганьба!!!!