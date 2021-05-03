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Украину не надо приглашать 20 лет в ЕС. Нас должны там видеть как равноправного партнера, - Зеленский

Украину не надо приглашать 20 лет в ЕС. Нас должны там видеть как равноправного партнера, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что странам Евросоюза следует видеть Украину как полноправного партнера в ЕС.

На этом он акцентировал внимание во время дискуссии президентов Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Украины о будущем европейской политики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается Украины в Европейском Союзе. Действительно, мне кажется, что странам в Европейском Союзе надо понять: не надо приглашать 20 лет Украину в Европейский Союз - нас надо там видеть как равноправного партнера, как партнера неотъемлемого", - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что Украина только укрепит Евросоюз.

"Я благодарен вам за то, что вы поддерживаете Украину. Если украинцы даже за это желание отдали свои жизни на майдане Незалежности, мне кажется, это и есть мощная страна, которая только укрепит Европейский Союз. И она это показывает, она воюет на востоке за свою независимость, и воюет не только ради независимости Украины, но и за спокойствие на Европейском континенте", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужен четкий сигнал по европейской и евроатлантической перспективе. Больше нельзя откладывать эти вопросы "на потом", - Зеленский

Автор: 

евроинтеграция (2123) Зеленский (20185) Евросоюз (17052)


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Топ комментарии
+58
Украину не надо приглашать 20 лет в ЕС. Нас должны там видеть как равноправного партнера, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7250
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03.05.2021 17:48
+47
Все ему должны.
Только он никому ничего не должен.
Чемпион Вселенной по хуцпе.
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03.05.2021 17:53
+37
"равноправные партнеры" не торгуют на крови украинцев, покупая э/э в рашке и получая финансирование из минобороны рашки на съемку видосиков-сериальчиков..
и уж тем более, не назначают своих друзей и кумовьев, любовниц и однокласников на теплые места во всех сферах, нарушая все законы Украины.
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03.05.2021 17:51
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войну с бедностью? Так эпоха бедности ж уже закончилась.

Или най велычнийший сбрехал?
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04.05.2021 10:12 Ответить
Що б бачили рівноправним партнером необхідно починати з себе і свого оточеня ,а саме: боротьба з корупціє.,демонополізація ,деофшоризація ,деолігархизація,суддова реформа ,а ще під час війни заборонити будь які сепаратиські і антиукраїнські так звані партії і їхні змі.
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03.05.2021 18:44 Ответить
"https://censor.net/ru/news/3263421/ukrainu_ne_nado_priglashat_20_let_v_es_nas_doljny_tam_videt_kak_ravnopravnogo_partnera_zelenskiyi"
Если все партнеры равноправно станут раком, то кто же их удовлетворит?
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03.05.2021 18:45 Ответить
Це Порох мав право так розмовляти з Європою.
А не ця зелена шмаркля.
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03.05.2021 18:46 Ответить
але Порох собі такого не дозволяв
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03.05.2021 20:16 Ответить
Саме так - він дипломат і знає чого не варто робити, навіть якщо б те йому "пробачили".
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04.05.2021 11:27 Ответить
Может порох и имел право,но нажаль он выбрал другой метод,метод прогибания и лизания,ну не может лидер страны который часто раком становится,вызывать уважение.Жалко что Украине пока не везет с лидером.
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03.05.2021 20:33 Ответить
хто б говорив, а тобі жувати не пережувати.
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04.05.2021 03:02 Ответить
Ну так возьми у пороха или у зели(сам выбирай)и жуй себе на здоровья,лучше у зели,он моложе.
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04.05.2021 03:40 Ответить
знаєш, чого я знаю, що ти кацап? Бо половина з вас опущені, а інша- мріє про це...
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04.05.2021 03:51 Ответить
Вже 7 років підскоки на місці та гучні заяви..
Відволікання уваги охлосу...))
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03.05.2021 18:49 Ответить
не 7, а 2 роки
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03.05.2021 18:56 Ответить
Ви на ЦН...видно...))
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03.05.2021 19:18 Ответить
*...не надо приглашать 20 лет в ЕС...*! Во выдал! В каком то смысле конечно в НАТО важнее очень. Но промолчи про остальное! Молчание---золото. Вот же конь в ратиновом пальто!
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03.05.2021 19:32 Ответить
Сколько у тебя денег в бюджете, равноправный партнер?

Вчера стоял с протянутой рукой перед ЕС, а сегодня равноправный партнер.
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03.05.2021 19:47 Ответить
"Щодо України в Європейському Союзі. Дійсно, мені здається, що країнам у Європейському Союзі треба зрозуміти: не треба запрошувати 20 років Україну в Європейський Союз - нас треба там бачити як рівноправного партнера, як партнера невід'ємного", - наголосив глава держави..."

І додав: "Ми привнесемо в Європейський Союз такі здобутки:
1. Олігархів.
2. Кумовство.
3. Українське правосуддя.
І т.д.
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03.05.2021 20:10 Ответить
к огромному сожалению тут нет ничего смешного, просто Бенина кукла сделала очередной реверанс кремлевскому ушлепку... и можно было бы на это забить, если бы оно выступало с этой речью в своем квартале, перед своей ржачной аудиторией... Но для всего мира это знак "лидера" государства, который официально заявил, что в ЕС он не торопится... Наверное сейчас где-то в Омане на чей-то счет зашли очередные 30 серебренников из Москвабада...
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03.05.2021 20:11 Ответить
в Європі не бачать нічого спільного з бандою клептоманів.
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03.05.2021 20:15 Ответить
Выхожу на европейскую дорогу.
Глядь -- Зеленский на обочине стоит.
Ночь темна, пустыня внемлет богу,
А Зеленский мне и говорит:
Мы -- партнёры, забери в Европу.
Денег будет -- куры не склюют!
Ну а я ему: Пошёл ты в жопу!
Проституткам здесь не подают...
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03.05.2021 20:36 Ответить
Завали хлебало, твоя Макрель такая же шлюха, как и Зелемойский.
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03.05.2021 20:52 Ответить
куда там макреле со шредерем равняться ..
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03.05.2021 20:58 Ответить
Щрёдер топчик!
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03.05.2021 21:02 Ответить
" Європейському Союзі ТРЕБА ЗРОЗУМІТИ: не треба запрошувати 20 років Україну в Європейський ", - наголосив глава держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3263421, тобто він поучає . що вони не розуміють . НАХАБСТВО . Блазня все більше ігнорують , а Україну підтримують . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави .
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03.05.2021 20:48 Ответить
Украина - мощная страна ... а Бубочка примазался
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03.05.2021 20:56 Ответить
Еще недавно, наркоботы и зажиддя кричало, что Европа безвиз не даст Украине, ибо Порох - барыга и коррупционер.. Видимо коррупцию ЗЕрро победил окончательно .. заглянув ей в глаза ..
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03.05.2021 21:02 Ответить
Der Säufer schläft seinen Rausch aus, der Tor aber nie.
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03.05.2021 21:27 Ответить

https://kievvlast.com.ua//project/resources/2019/06/ydOXQTKK.png Україну не треба запрошувати 20 років у ЄС. Нас мають там бачити як рівноправного партнера, - Зеленський - Цензор.НЕТ 303
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03.05.2021 22:22 Ответить
шмаркля навіть не дурник, воно просто ідіот. але ідіот з ініціативою.
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04.05.2021 09:48 Ответить
Все правильно Зеленский говорит,но вот проблема,если бы это сказал Сивочолый,на мармелад с шоколадом каждое слово разнесли бы местные люмпены. А раз сказал Зеленский,установка одна -обкакать!
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03.05.2021 22:18 Ответить
Российская компания "Грин Филмс", сооснователем которой до весны 2019 года был Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась об увеличении годовых доходов на 16%
https://biz.censor.net/n3263266

Кому война, а кому мать родна
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04.05.2021 07:23 Ответить
Все врено, нужно оценивать сказанное через призму личности Например ***** всегда говорит что любит Украину и прочая муйня про братский нарот - будем разносить ботоксного педофила на цитаты?
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04.05.2021 10:35 Ответить
НАТО не потрібне Україні. Україна потрібна НАТО. Вигіднішого партнера, чим Україна, НАТО ніколи не мала і мати за час свого існування не буде. Це знає Путін, можливо це знає Байден, точно це знає кожний український військовий. НАТО краще бути за нашою спиною, а не ...
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03.05.2021 22:26 Ответить
Нравится мне Зеленский своей решительностью и настойчивостью. Он добьётся результата!
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03.05.2021 22:33 Ответить
От і забирай собі у "штати" це лайно, бобік!)))
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03.05.2021 23:17 Ответить
Какие ,, штаты", он из- за поребрика вякает !
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04.05.2021 13:16 Ответить
Нас должны там видеть как равноправного партнера - не смотря на то, что мы всей страной п*здим сами у себя бабки, не прививаем народ, выдергиваем из-под ног у фермеров землю., распиливаем по офшорам транши, судим по звонку, сажаем патритов, пестуем предателей и рашских разведчиков - "нас должны" потому как нам - совкам вонючим все всё должны. А я никому ничего не должен. Зеленский
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03.05.2021 22:47 Ответить
а зачем вы в Израиле выдергиваете из-под ног у фермеров землю и п*здите у ниx бабки?
Лучше объявите беню с боголюбовым персонами нон грата в Израиле - и вся из мафия в Украине сразу сдуется
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04.05.2021 10:39 Ответить
Бубочка.
Европа хочет Украину в ЕС.
Очень ХОЧЕТ!
А вот Коломойского, Ахметова, Пинчука, Новинского, Боголюбова - совсем НЕ ХОЧЕТ!!!
Ты можешь это в конце-концов ПОНЯТЬ?!!
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03.05.2021 23:15 Ответить
То он дуркует , шобы не молчать... разновидность скудоумия
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04.05.2021 02:03 Ответить
всё верно сказал.
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03.05.2021 23:28 Ответить
Зе в Польщі
"війна на Сході..війна на Сході(з ким так і не сказав) щоби хла не образити 😡
Польща потребує підтримки.
(Що?)Я раждьон в ссср.Там билі і плюси і мінуси(навіщо це на зустічі такого рівня?)"не дивлячись нікому в очі ледь вичавлює з себе промову,з пуйлом напевне би більш емоційно спілкувався , довбень !
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03.05.2021 23:33 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1 https://twitter.com/jozefkneht1/status/1389173112638431234 9 ч

Дві новини за сьогодні.
Індійський штам коронавірусу дістався до Польщі.
Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі.
А Ви святкуйте дома і ні за що не хвилюйтеся.
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03.05.2021 23:49 Ответить
При СССР коммунистическо-комсомольская номенклатура цинично брехали народу, что они введут народ в коммунизм. Эта же номенклатура, став в Украине монопольно политиками и олигархами, цинично брешут украинцам, что они скоро введут Украину в ЕС и НАТО. А сами опустили Украину до страны с самым низким уровнем экономики в Европе и нагло обкрадывают народ. Им ни в чем нельзя верить.
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04.05.2021 00:39 Ответить
огпу жив и ничё с не сделаещ
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04.05.2021 02:38 Ответить
Нас должны там видеть ... вот зебик и скололся на своем, мол, я вам ничего не должен...
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04.05.2021 02:02 Ответить
Отмороженый на всё.. мне б такую нервную систему тут каждое слово взвешуеш
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04.05.2021 02:34 Ответить
Границу с оккупантом закрой, дубина! У тебя Басты-хуясты вольно по Киеву гуляют
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04.05.2021 02:56 Ответить
Клоун 😠
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04.05.2021 05:40 Ответить
ПАЯЦ
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04.05.2021 10:20 Ответить
воно тупе ***** та ще й дурне наше квартальне нещастя
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04.05.2021 06:06 Ответить
Редкое по своей наглости заявление. Зеленский не имеет базового воспитания и базовых знаний дипломатии. Желаю успеха, с такими подходами. Его может смягчит лишь понимание европейских партнеров его низкого культурного уровеня и то, что он искренний в своих устремлениях. Дай бог, чтобы они сделали на это скидку.
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04.05.2021 08:11 Ответить
ЗЕ хочет легализировать в ЕС дружков : Каломойского, Медведчука, Новинского, Рабиновича, Киву . Кому они там нужны?
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04.05.2021 08:22 Ответить
Я, конечно, за западное направление развития Украины, но вот членство в Евросоюзе считаю лишним.
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04.05.2021 08:44 Ответить
в столбик считаешь или на калькуляторе?
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04.05.2021 10:41 Ответить
Такой масштабной коррупции, не было
ни при одном президенте, гребанный кацапский кастрат
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04.05.2021 09:10 Ответить
Зеленский - просто мастер пустой болтовни.
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04.05.2021 09:18 Ответить
Перерахуйте на пальцях хоча б однієї руки які реформи впровадив президент та уряди Зеленського що б Україну вважали рівноправним партнером у ЄС?
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04.05.2021 09:56 Ответить
якщо чесно - то, справді, на пальцях однієї руки.
Земельна реформа, удосконалення виборчого кодексу по відкритим спискам, заборона українським судам розглядати банківські справи (т.зв. "антиколомойський закон")... ну, це, мабуть, і все...
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04.05.2021 10:22 Ответить
Земельна реформа ще не закінчена,по судам та КС також, законодавча база корпоративного управління держпідприємств мала бути переглянута відповідно до стандартів ОЕСР,не зроблено, прозорість газового ринку та медичні закупівлі,де воно є ??
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04.05.2021 10:41 Ответить
Партнёр????офигеть...ты попрошайка,зелёная лушпайка...ноль...
Опустил страну дальше некуда вместе с такими же безмозглыми, вы даже не обучены элементарной грамоте....жаль только что люди страдают,особенно твой выборець зеля
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04.05.2021 10:09 Ответить
Партнёр????офигеть...ты попрошайка,зелёная лушпайка...ноль...
Опустил страну дальше некуда вместе с такими же безмозглыми, вы даже не обучены элементарной грамоте....жаль только что люди страдают,особенно твой выборець зеля
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04.05.2021 10:48 Ответить
У ЕС нет планов к расширению. А Украина никак не походит по правах человека. Польша и Венгрия одной ногой на вылет, Болгарию никак не адаптируют, Сербию послали. Что б нас приняли в ЕС надо пересадить сотни тысяч корупционеров, что нереально. Зелёный представляет масштаб сдвигов?
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04.05.2021 11:28 Ответить
Негайно потрібно забрати у ЗеГальма усі візи!
Усі!!!
Його не можна випускати за межі цирку, який створили тут його виборці, слуги та воно.
Всесвітня ганьба!!!!
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04.05.2021 13:18 Ответить
Партнери не зливають спільних операцій
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21.06.2021 22:27 Ответить
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