С начала суток 3 нарушения режима "тишины". Террористы стреляли из гранатометов вблизи Крымского, - ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала текущих суток зафиксированы 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Вблизи населенного пункта Пески оккупанты совершили обстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия. Вблизи поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - следует из сообщения.

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