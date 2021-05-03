С начала суток 3 нарушения режима "тишины". Террористы стреляли из гранатометов вблизи Крымского, - ООС
Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала текущих суток зафиксированы 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Вблизи населенного пункта Пески оккупанты совершили обстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия. Вблизи поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - следует из сообщения.
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" В мене запитують - А что хочет Зеленский? Что бы хлеб был по 50грн? ....
Думаю Зеленський хоче грошей, і хоче спокою, також мріє бути президентом ще раз і рубіть бабло .
Про хліб він не думаю і про тих хто його обирав він теж не думає, він їхній вождь, вони повинні про нього думати."