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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток 3 нарушения режима "тишины". Террористы стреляли из гранатометов вблизи Крымского, - ООС

С начала суток 3 нарушения режима

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. С начала текущих суток зафиксированы 3 нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Вблизи населенного пункта Пески оккупанты совершили обстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия. Вблизи поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - следует из сообщения.

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https://www.youtube.com/channel/UC4wRw51qxc3zcO38cxYZsvg Віктор Алекса https://www.youtube.com/post/UgzY-vlG2lhgJ7LjySJ4AaABCQ 1 день назад (изменено)

" В мене запитують - А что хочет Зеленский? Что бы хлеб был по 50грн? ....
Думаю Зеленський хоче грошей, і хоче спокою, також мріє бути президентом ще раз і рубіть бабло .
Про хліб він не думаю і про тих хто його обирав він теж не думає, він їхній вождь, вони повинні про нього думати."
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03.05.2021 18:28 Ответить
Від початку доби 3 порушення режиму "тиші". Терористи стріляли з гранатометів поблизу Кримського, - ООС - Цензор.НЕТ 407
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03.05.2021 18:31 Ответить
 
 